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Степанов про штрафи за відсутність маски: Це не примха влади, а єдиний спосіб захистити здоров'я

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов про штрафи за відсутність маски: Це не примха влади, а єдиний спосіб захистити здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував підписання закону про штрафи за неносіння маски в публічних місцях.

Про це глава МОЗ повідомив на сторінці в мережі Facebook,  інформує Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що кількість хворих на коронавірус за минулу добу вже перевищила 13 тис.

"Наша команда в міністерстві дуже довго наполягала на запровадженні штрафів за неносіння маски в публічних місцях, адже це не примха ВООЗ, МОЗ, Президента, Прем'єр-міністра або моя особиста. Маска - це єдиний шлях захистити здоров'я: своє і своїх близьких", - підкреслив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок.

Також читайте: Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок

Раніше Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Если больше государство не хочет ни чего делать, кроме как ввести маски, зачем мы платим налоги?
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19.11.2020 15:51
+6
Ну што, любители намордников, Степанов жеж никогда не врёт, правда? Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье - Цензор.НЕТ 8896
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19.11.2020 15:54
+4
Где вы стоко патрульных возьмете? Я последний раз видел в городе патрульного возле ментовки (обласной центр) По городу их нету, катаются себе на машинках. Или думаете за 200 гривен они будут ходить обдирать граждан в надежде пидзаробыты? Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье - Цензор.НЕТ 4101
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19.11.2020 15:52
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Если больше государство не хочет ни чего делать, кроме как ввести маски, зачем мы платим налоги?
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19.11.2020 15:51 Відповісти
Перша партія китайської вакцини «Коронавак», розробленої фармацевтичної компанії Sinovac Biotech ( "Сіновак Біотек") прибула в четвер до Бразилії.
Про це повідомляє телеканал «Глобу». За інформацією телеканалу, літак «Турецьких Авіліній» з контейнером, в якому знаходяться 120 тис. доз препарату, приземлився близько 07:30 за місцевим часом (13:30 мск) в міжнародному аеропорту Гуарульюс в Сан-Паулу, де його зустрічав губернатор регіону Жоау Доріа.
Раніше він анонсував прибуття вакцини 20 листопада.

Як очікується, до кінця року з КНР в регіон надійде 6 млн доз і сировина для виробництва ще 40 млн доз вакцини.
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19.11.2020 17:52 Відповісти
Покажете хоть 1 оштрафованного? Типа, захваченного в трамвае или магазине?
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19.11.2020 15:52 Відповісти
Где вы стоко патрульных возьмете? Я последний раз видел в городе патрульного возле ментовки (обласной центр) По городу их нету, катаются себе на машинках. Или думаете за 200 гривен они будут ходить обдирать граждан в надежде пидзаробыты? Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье - Цензор.НЕТ 4101
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19.11.2020 15:52 Відповісти
Ну што, любители намордников, Степанов жеж никогда не врёт, правда? Степанов о штрафах за отсутствие маски: Это не прихоть власти, а единственный способ защитить здоровье - Цензор.НЕТ 8896
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19.11.2020 15:54 Відповісти
Лучший способ узнать, носят ли высшие чиновники от действующе власти маски или нет - почитать новости. А там зашквар на зашкваре: преЗЕк, премьер, министры, депутаты през фракции, - никто не носит масок и не соблюдает дистанцию!
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19.11.2020 15:56 Відповісти
Хрен поможет,только паранджа спасет ковидных.
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19.11.2020 15:57 Відповісти
Хай карантині акції проходять після затвердження РНБО і закона президента, а не на рівні порад Міністерства. Хитродупі тварини - карантинні заходи напівлегальні, тому і платит людям компенсації за час закриття бізнесу від каранитину не треба.
Може всже час сказати владі що вона не права і хай робить все по закону, а не через хитру дупу.
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19.11.2020 15:59 Відповісти
Нихрена делать не хотят .
А что , семейные так называемые врачи и Скайп уже не помогают ?
Может , молитва и пост ?
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19.11.2020 15:59 Відповісти
Маски треба носити, тільки від їх носіння люди кашляють, тому й не носять, або носять з носом назовні. Чи маски дефективні, а чи вони так задумувались. Та й навряд чи багато масок накупишся з такими доходами. Он перзидент не меценат - маски не роздає, міністри теж, хоч жеруть багато, але тільки дуріють. Користі від них народної нуль. Коротше, то й так видно, що з цієї країни отак просто справи не буде. Бо тут зібралися тупі чуваки, які вважають, що поламати - то більше досягнення, ніж побудувати. Ото якщо б фермер на полі не вирощував, і не орав, а бігав бі й затоптував і плюндрував свої поля. Оце і є ******* Україна.
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19.11.2020 16:01 Відповісти
Маска - это единственный путь защитить здоровье: свое и своих близких
Источник: https://censor.net/ru/n3232091
Иными словами, "спасение утопающих дело рук самих утопающих"(с)

Это не министр здравоохранения, это, ****, зиц-председатель Фунт!
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19.11.2020 16:01 Відповісти
У меня на фирме, все дверные ручки какой-то хитрой лентой обмотали -- типа полупрозрачного скотча, тёмного цвет. Грят, шо зараза на ней не выживает...
За эти пару недель заболеваемость прилично снизилась -- работает карантинная дисциплина. Причём, в добровольном режиме... -- никого принудительно в маску носом не тыкают -- народ проникся.
Цены снизились, налоги, тарифы, бензин -- дешевле ещё не видел.

Движуха на дорогах, почти такая же, как до эпидемии, правда грузовая в основном.
Жить можно...
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19.11.2020 16:03 Відповісти
ще за часів союзу у час епідемій було прийнято обмотувати ручки дверей і постійно тримати їх просякнутими хлоркою..

Чому цього зараз не роблять ?
"молодняк",що прийшов до влади -він надзвичайно розумний,але з "пустими файлами,"...
точніше вони наповнені ху..нею ...Степанов про штрафи за відсутність маски: Це не примха влади, а єдиний спосіб захистити здоров'я - Цензор.НЕТ 7236
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19.11.2020 17:56 Відповісти
ну шо Степаныч помогла тебе твоя маска
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19.11.2020 16:22 Відповісти
Степанов дебил?
Лучший способ защиты от коронавируса - просрать государственные деньги? Степанов про штрафи за відсутність маски: Це не примха влади, а єдиний спосіб захистити здоров'я - Цензор.НЕТ 2297
Суды отменяют 96% штрафов! Потрачены деньги на организацию проверяющих, поимку нарушителей, судебные расходы ... А эффекта - "пшик".
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19.11.2020 16:53 Відповісти
Степашка, министерство в котором тьі, чучело, оказалось у руля, назьівается "міністерство ОХОРОНИ здоров'я"
Если тьі не в состоянии наладить работу так чтобьі твое ведомство охраняло мое здороье даже несмотря на то, что я забил болт на маску, то нахрен тьі нужен? Нахрена я плачу за твое, чмошник, содержание? Чтобьі тьі рассказьвало что штраф единственньій способ сохранить здоровье?

PS: после сменьі власти необходиио будет инициировать пооцедуру чтобьі ети все зеленьіе чинуши первого ранга 2019-2020 годов даже думать не смели о каких-то персональньіх льготньіх пенсиях
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19.11.2020 17:07 Відповісти
Щоб перемогти хворобу, треба гнати такого міністра. Степанов про штрафи за відсутність маски: Це не примха влади, а єдиний спосіб захистити здоров'я - Цензор.НЕТ 3573
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19.11.2020 17:11 Відповісти
Степанов про штрафи за відсутність маски: Це не примха влади, а єдиний спосіб захистити здоров'я - Цензор.НЕТ 7500
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19.11.2020 18:27 Відповісти
Сезон шапок: істерички, шоб не торкатися тієї маски, вдягатимуть їх перед виходом на вулицю. Мороз. Надихана маска береться кригою, скрізь яку людина дихає. Потім з морозу в тепле приміщення - крига тане, шмарклі течуть - маску не знімеш. Спитайте в справжніх лікарів, чи можна так взагалі робити? Чи це вони роблять навмисно?
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19.11.2020 18:47 Відповісти
Зате ніхто не відповів за вивезення захисних засобів з Держрезерву в період вірусної епідемії...
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19.11.2020 22:46 Відповісти
 
 