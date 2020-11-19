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Рішення про скасування ВАКС може стати останнім ударом по антикорупційній інфраструктурі, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення про скасування ВАКС може стати останнім ударом по антикорупційній інфраструктурі, - Ситник

Визнання неконституційним закону про Вищий антикорупційний суд може стати фінальним ударом по антикорупційній системі України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Те, що хвилює мене зараз найбільше і тих, хто стежить за подіями в антикорупційній інфраструктурі ... Кожні 5-6 днів Антикорупційний суд виносить вироки, пов'язані з реальним позбавленням волі для людей, які проходять у справах, які розслідувалися детективами антикорупційного бюро. Найбільший ризик зараз у тому, що якщо навіть парламент буде виправляти ситуацію, яка виникла після рішень Конституційного суду, то якщо буде рішення про скасування Антикорупційного суду, це дійсно буде проблема, яку неможливо буде вирішити в найближчі 5-7 років", - зазначив Ситник.

Директор НАБУ висловив переконання в тому, що незважаючи на завдання "болючих ударів" по антикорупційній інфраструктурі, вона поки ще дієва.

"Останній удар, якого можуть завдати - у справі про Антикорупційний суд ... Наслідки його ліквідувати в найближчій перспективі буде дуже складно", - підсумував Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Просто Ситнік, як отой лідер антикорупційної структури, виявляється, фіговий лідер. Бо замість укріпляти її він оці 5 років гоняв байдики на своє задоволення. А тепер бідкається про те, що корупція його долає. Хрєновий з нього антикорупціонер виявився.
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19.11.2020 16:08 Відповісти
не такі йому задачі ставили, коли призначали
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19.11.2020 16:11 Відповісти
Ну да. Хоч би свої носки по 300 грн. відбили, антикорупціонери ...
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19.11.2020 16:17 Відповісти
Надійтеся і буде хліб за дурно
А на десерт - готель А ля Франсе
І вам на блюдечку культурно
Під самий ніс вам кулю піднесе
Слухайте усі премудрості жидів-євреїв. Забудьте про свій розум. Прикидуйтесь дурнями і одягайте собі на шию жидо-єврейське ярмо. Це так скрєпно тримати на шиї придурковатого жидка- єврея
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19.11.2020 16:15 Відповісти
кацапа,в тебе ще кращі жидкі керують... Рішення про скасування ВАКС може стати останнім ударом по антикорупційній інфраструктурі, - Ситник - Цензор.НЕТ 7677хто б ото озивався
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19.11.2020 16:36 Відповісти
Избрали Зеленского и антиукраинскую зелёную власть - жрите.
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19.11.2020 16:51 Відповісти
Між іншим, тепер, може доведеться додатково подумати, чи не правий був Порошенко (з Філатовим), коли наполягали на створенні окремої палати Верховного суду з розгляду справ по корупції замість вищого антикорсуду. Але "антикорупціонери" наєм+серлещ переконали послів G7 в іншому. Саме в такому: створити окремий антикорсуд... Тепер вигрібаємо...
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19.11.2020 17:42 Відповісти
 
 