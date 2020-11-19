Рішення про скасування ВАКС може стати останнім ударом по антикорупційній інфраструктурі, - Ситник

Визнання неконституційним закону про Вищий антикорупційний суд може стати фінальним ударом по антикорупційній системі України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Те, що хвилює мене зараз найбільше і тих, хто стежить за подіями в антикорупційній інфраструктурі ... Кожні 5-6 днів Антикорупційний суд виносить вироки, пов'язані з реальним позбавленням волі для людей, які проходять у справах, які розслідувалися детективами антикорупційного бюро. Найбільший ризик зараз у тому, що якщо навіть парламент буде виправляти ситуацію, яка виникла після рішень Конституційного суду, то якщо буде рішення про скасування Антикорупційного суду, це дійсно буде проблема, яку неможливо буде вирішити в найближчі 5-7 років", - зазначив Ситник.

Директор НАБУ висловив переконання в тому, що незважаючи на завдання "болючих ударів" по антикорупційній інфраструктурі, вона поки ще дієва.

"Останній удар, якого можуть завдати - у справі про Антикорупційний суд ... Наслідки його ліквідувати в найближчій перспективі буде дуже складно", - підсумував Ситник.

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