Засновників телеграм-каналу Nexta Путила і Протасевича внесли в Білорусі до списку терористів
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Степан Путило і Роман Протасевич, які заснували телеграм-канал Nexta, тепер є в переліку причетних до тероризму осіб, який укладає КДБ Білорусі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал.
"Білоруський КДБ вніс засновника проєктів NEXTA Степана Путила і колишнього головного редактора телеграм-каналів Романа Протасевича до переліку фізичних осіб, причетних до тероризму. У списку вони наявні відразу після декількох сотень сирійців, іракців і афганців", - сказано в повідомленні.
Раніше телеграм-канал і логотип Nexta були визнані в Білорусі екстремістськими. Після цього канал змінив назву на Hexta.
Слідчий комітет Білорусі висунув на адресу Путила і Протасевича звинувачення в організації масових заворушень і оголосив їх у міжнародний розшук.
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2030 год. - Тата, а хто гэта там ходзіць калонамі? - А гэта, сынок, нашы суграмадзяне, вай дзядуля з сябрамі, хочуць зрушыць Аляксандра Лукашэнкі з пасады прэзідэнта.
2040 год. - Тата, а хто гэта там ходзіць калонамі? - А гэта, сынок, нашы суграмадзяне, вай дзядуля і прадзядуля з сябрамі, хочуць зрушыць Мікалая Лукашэнкі з пасады прэзідэнта.