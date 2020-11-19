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Засновників телеграм-каналу Nexta Путила і Протасевича внесли в Білорусі до списку терористів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Засновників телеграм-каналу Nexta Путила і Протасевича внесли в Білорусі до списку терористів

Степан Путило і Роман Протасевич, які заснували телеграм-канал Nexta, тепер є в переліку причетних до тероризму осіб, який укладає КДБ Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал.

"Білоруський КДБ вніс засновника проєктів NEXTA Степана Путила і колишнього головного редактора телеграм-каналів Романа Протасевича до переліку фізичних осіб, причетних до тероризму. У списку вони наявні відразу після декількох сотень сирійців, іракців і афганців", - сказано в повідомленні.

Раніше телеграм-канал і логотип Nexta були визнані в Білорусі екстремістськими. Після цього канал змінив назву на Hexta.

Слідчий комітет Білорусі висунув на адресу Путила і Протасевича звинувачення в організації масових заворушень і оголосив їх у міжнародний розшук.

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Автор: Анастасія Потіха
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Нехта на бую крутят кгб
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19.11.2020 16:20 Відповісти
На Колиму їх , по "завету" кремлівських палачів . Сябри , вітаю - 37 рік повернувся ! "Назад в будущее "
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19.11.2020 17:05 Відповісти
Никто не повернувся, так оно было с захвата Беларуси кацапами, а сейчас уже хуже чем было в 30-е годы, хорошо что Украина успела убежать из совка. Но вас опять туда Зеля тянет, только не отпирайтесь, если вы зебуин.
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19.11.2020 17:50 Відповісти
Зеля хутка надарвецца, у сваіх патугах. Тут і да бабкі не хадзі. Прыйдзе вясна, саджаць будзем. Зеляніна саджаць.
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19.11.2020 17:59 Відповісти
Там в первой фамилии явная опечатка, а вторая фамилия явно лишняя. Засновників телеграм-каналу Nexta Путила і Протасевича внесли в Білорусі до списку терористів - Цензор.НЕТ 1620
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19.11.2020 17:22 Відповісти
Сябры блукаеце і далей. Па виходным.
2030 год. - Тата, а хто гэта там ходзіць калонамі? - А гэта, сынок, нашы суграмадзяне, вай дзядуля з сябрамі, хочуць зрушыць Аляксандра Лукашэнкі з пасады прэзідэнта.
2040 год. - Тата, а хто гэта там ходзіць калонамі? - А гэта, сынок, нашы суграмадзяне, вай дзядуля і прадзядуля з сябрамі, хочуць зрушыць Мікалая Лукашэнкі з пасады прэзідэнта.
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19.11.2020 17:45 Відповісти
Шютка не плохая, но и у вас так почти, и коммент за 17-50 почитай.
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19.11.2020 17:53 Відповісти
Хіба так жа? Вы Януковіча спытаеце, ён за ваша тое ж у курсе. Ды і Вова ідзе ўпэўнена па той жа, скользской сцежцы ў бок Растова. Але ў яго не атрымаецца дабегчы да Растова.
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19.11.2020 17:57 Відповісти
 
 