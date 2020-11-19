Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов.

"Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов, які суперечать чинному законодавству України, та направив листа до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування відповідних рішень у судовому порядку", - говориться в повідомленні пресслужби омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Кремінь зазначив, що незважаючи на те, що закон "Про засади державної мовної політики" визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських та селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях досі не скасовані.

Омбудсмен нагадав, що відповідно до частини 7 статті 1 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набрав чинності 16 липня 2019 року, статус української мови як єдиної державної передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

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"Відповідно до закону, усі органи державної влади та місцевого самоврядування, мали у шестимісячний термін з дня набрання чинності цього закону, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність. Проте, окремі органи місцевого самоврядування й досі цього не зробили, а в деяких з них ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства", - підкреслив Кремінь.



