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Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов.

"Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад щодо необхідності скасувати рішення про функціонування регіональних мов, які суперечать чинному законодавству України, та направив листа до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування відповідних рішень у судовому порядку", - говориться в повідомленні пресслужби омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Кремінь зазначив, що незважаючи на те, що закон "Про засади державної мовної політики" визнаний неконституційним ще у лютому 2018 року, рішення окремих обласних, міських, сільських та селищних рад у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях досі не скасовані.

Омбудсмен нагадав, що відповідно до частини 7 статті 1 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який набрав чинності 16 липня 2019 року, статус української мови як єдиної державної передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

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"Відповідно до закону, усі органи державної влади та місцевого самоврядування, мали у шестимісячний термін з дня набрання чинності цього закону, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність. Проте, окремі органи місцевого самоврядування й досі цього не зробили, а в деяких з них ведеться діловодство та навіть прийняття рішень здійснюється виключно регіональною мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства", - підкреслив Кремінь.

Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою 01
Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою 02
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Топ коментарі
+11
Хай не скіглять, виправляють щелепи і ведуть документообіг і спілкування з громадянами державною мовою. Все правильно сказав.
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19.11.2020 16:10
+9
Кацапи вони такі. Якщо їх не п*здити вони нічого не виконують.
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19.11.2020 16:06
+7
А краще гуманно, так, як кацапи поступили з українськими "куркулями", в тридцятих роках: Пів години на збори і, всими сімями в теплушки і на родіну, на Сибір.
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19.11.2020 16:13
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Ну и пусть ведется.
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19.11.2020 16:05 Відповісти
В Закарпатті є села, де одиниці розуміють українську. Більшисть знає лишень угорську. Ви дійсно вважаєте -"какая разница"?
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19.11.2020 16:20 Відповісти
У Вас не настає когнітивного десонансу? Перечитайте, що Ви написали. Українець не знає української мови. Нісенитниця.
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19.11.2020 16:26 Відповісти
У нас українська з хлібом у душу всмоктана, ми можемо не розмовляти українською за різних обставин , але всі без виключення її розуміємо.
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19.11.2020 16:34 Відповісти
Це пепець.Повний.ПРОСИТИ в Україні за українську мову....Виродки яничарсько-кацапські русккаїзіч"єсккєє.
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19.11.2020 17:10 Відповісти
Кацапи вони такі. Якщо їх не п*здити вони нічого не виконують.
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19.11.2020 16:06 Відповісти
А краще гуманно, так, як кацапи поступили з українськими "куркулями", в тридцятих роках: Пів години на збори і, всими сімями в теплушки і на родіну, на Сибір.
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19.11.2020 16:13 Відповісти
Нажаль, в нас немає власного Сибіру.
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19.11.2020 17:05 Відповісти
це єдина мова, яку вони розуміють миттєво.
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19.11.2020 16:32 Відповісти
Хай не скіглять, виправляють щелепи і ведуть документообіг і спілкування з громадянами державною мовою. Все правильно сказав.
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19.11.2020 16:10 Відповісти
Ой! Просто нужно не принимать к рассмотрению и считать ОТСУТСТВУЮЩИМИ официальные документы на русском.
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19.11.2020 16:16 Відповісти
Проста нужьна роздирати русккагавар"яшьчьєїся пащеки.
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19.11.2020 17:06 Відповісти
Доки немає безумовного покарання за порушення будь якого закону закон будуть порушувати, закон про державну мову включно.
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19.11.2020 16:17 Відповісти
але ідентичність, це основа. Тому мова в першу чергу.
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19.11.2020 16:33 Відповісти
В законі потрібно передбачити покарання за невиконання, у даному випадку, враховуючи важливість цього закону, було б доречно миттєво відстороняти від посад тих, хто нехтує Законом і Конституцією. Без покарання за порушення Закон перетворюється на профанацію. P.S. А може так і було задумано?
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19.11.2020 16:32 Відповісти
А проверяющие "моя твоя не понимают" русского. Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою - Цензор.НЕТ 6968
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19.11.2020 16:46 Відповісти
КТО ТО ЗАМЕТИЛ?
У нас чиновники, поставленные отвечать за ЗАЩИТУ чего-либо именно на ЭТУ область и больше всего ГОНЯТ!
Омбулдсмен защиты свободы слова - гонит на независимые СМИ.
Защищающий пенсионеров - гонит на пенсионеров.
Защищающий инвалидов - гонит на инвалидов.
Защищающий гос язык - гонит на гос язык.
...
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Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою - Цензор.НЕТ 8953
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19.11.2020 16:59 Відповісти
ГОСЇЗІКЬ--це на кацапстані.
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19.11.2020 17:08 Відповісти
А які ж на старті вони глямуро-модні ці расіяно-хохли та виявляється реально тупі на фініші,то хай їдуть у Польщу, там за місяць пшиязно гаварить почнуть, чужі деньгі нє пахнут.
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19.11.2020 17:27 Відповісти
Перше, що зробили касапи після окупації Криму і Донбасу, це фактично заборонили українську мову: закрили школи, газети, ЗМІ. Ау, припіздєнт, кажеш немає разніци?
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19.11.2020 17:31 Відповісти
Тобто українці в своїй державі є ніби зайди, і як вони її таку державу будуть сприймати ? Коли українські філософи, політологи говорять мовою окупанта при звертанні до українського медіа простору, то про що тоді мова? Ми маємо двох окупантів - зовнішній і внутрішній, і той, і той потребує деокупації і санації.
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19.11.2020 17:35 Відповісти
решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.Источник: https://censor.net/ru/n3232096

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Кремінь просить новообраних депутатів місцевих рад скасувати рішення про регіональні мови: У деяких громадах діловодство не ведеться українською мовою - Цензор.НЕТ 8980 треба відмовитись приймати налоги у порушників - таке покарання приведе їх до тями...
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19.11.2020 18:20 Відповісти
 
 