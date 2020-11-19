Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року

Президент Володимир Зеленський представив G7 і Євросоюзу кроки щодо виходу з конституційної кризи: серед яких відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Про це Зеленський заявив в четвер під час відеозустрічі з послами країн "Великої сімки" та Європейського союзу, акредитованими в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Володимир Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і вирішення питання Конституційного Суду", - йдеться в повідомленні.

Окремо, зазначили в пресслужбі ОП, президент підкреслив, що перед українською владою стоїть більш важливе стратегічне завдання - реформа судової системи.

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"Переконаний, що є необхідність відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз - найкращий час для реалізації судової реформи", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що було відновлено роботу Комісії з питань правової реформи при Офісі Президента, робота якої спрямована, зокрема, на реформування судової влади в Україні. Також зараз проходять консультації з міжнародними партнерами по відповідним законодавчим ініціативам.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.