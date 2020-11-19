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G-7 (706) Зеленський (17406) електронне декларування (1016)

Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року

Президент Володимир Зеленський представив G7 і Євросоюзу кроки щодо виходу з конституційної кризи: серед яких відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях.

Про це Зеленський заявив в четвер під час відеозустрічі з послами країн "Великої сімки" та Європейського союзу, акредитованими в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Володимир Зеленський представив конкретні кроки для виходу з конституційної кризи. Серед них – відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, повернення всіх контрольних функцій до НАЗК і вирішення питання Конституційного Суду", - йдеться в повідомленні.

Окремо, зазначили в пресслужбі ОП, президент підкреслив, що перед українською владою стоїть більш важливе стратегічне завдання - реформа судової системи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ

"Переконаний, що є необхідність відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз - найкращий час для реалізації судової реформи", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що було відновлено роботу Комісії з питань правової реформи при Офісі Президента, робота якої спрямована, зокрема, на реформування судової влади в Україні. Також зараз проходять консультації з міжнародними партнерами по відповідним законодавчим ініціативам.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Очередная брехня. Раньше ЗЕнелох разводил своё стадо на разные побрехеньки, а теперь решил развести европейцев. Посмотрим что из этого выйдет
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19.11.2020 16:13
+10
даже если так и будет, "судьи" КС добились именно того что и было ими запланировано. уголовные дела за неверные декларации, открытые ранее на них и остальных контрацептивов аннулированы, и восстановлению не подлежат. мафия
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19.11.2020 16:20
+10
Наголосовали

Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 5130
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19.11.2020 16:30
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брехлоЗеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 2711
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19.11.2020 16:07 Відповісти
резину меняют? Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 2084
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19.11.2020 16:53 Відповісти
Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 8318
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19.11.2020 16:10 Відповісти
Понятно, вечером деньги- утром стулья, или наоборот.
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19.11.2020 17:11 Відповісти
... з повноваженнями секретарки?
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19.11.2020 16:12 Відповісти
Очередная брехня. Раньше ЗЕнелох разводил своё стадо на разные побрехеньки, а теперь решил развести европейцев. Посмотрим что из этого выйдет
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19.11.2020 16:13 Відповісти
ничего) европейцы и не таких лживых подонков видали
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19.11.2020 16:31 Відповісти
Егеж.І па 4 тис. єврів на рило платитимуть.
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19.11.2020 16:53 Відповісти
Там люди по-старше и уж явно не лохи.
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19.11.2020 17:13 Відповісти
А заведені справи і передані на розгляд судів теж відновлять? Чи наша пісня гарна й нова?
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19.11.2020 16:13 Відповісти
Что наголосовали, "а какая разница, хоть посмеемся". Смейтесь.

Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 7552
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19.11.2020 17:28 Відповісти
И не боится Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 2363?
Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 5013
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19.11.2020 16:14 Відповісти
чесно-чесно дяденьки) Дайте только грошей, - я вам и не то пообещаю.
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19.11.2020 16:17 Відповісти
А если не будет?? Ты признаешь что ты брехливый мудак??
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19.11.2020 16:18 Відповісти
Ага, сначала приговоры отменим и уголовные дела закроем, а потом сразу же восстановим...
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19.11.2020 16:18 Відповісти
а через год опять отменим и снова "востановим"
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19.11.2020 16:20 Відповісти
Так, а зачем было трогать уже работающий механизм?
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19.11.2020 16:19 Відповісти
читай ниже
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19.11.2020 16:21 Відповісти
даже если так и будет, "судьи" КС добились именно того что и было ими запланировано. уголовные дела за неверные декларации, открытые ранее на них и остальных контрацептивов аннулированы, и восстановлению не подлежат. мафия
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19.11.2020 16:20 Відповісти
Зеля свой конструктив уже не продаёт, а насыпает задарма... -- шо, всё равно, не повышает на него спрос, почему-то... *)
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19.11.2020 16:22 Відповісти
Так Зеленський може вирішив шантажувати ЄС і МВФ відміною антикорупційних недореформ, бо грошей не дали?
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19.11.2020 16:25 Відповісти
Так, можна навіть і відновити в повному обсязі, але усі епізоди тепер не мають ніякого значення, їх списали. За пару років можна так само анулювати і відразу відновити те що ймовірно "буде відновлена до кінця року". Допоки народ не второпає що треба працювати самім на реформацію держави і не йти на манівці сивочолих, зелених, шаріївських, ведмедчуківських вилупків.
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19.11.2020 16:25 Відповісти
фсеаниадинакавые новыми буквами?
все равно тхнет пригожинщиной
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19.11.2020 16:51 Відповісти
це трактування, я цього не писав.
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19.11.2020 17:35 Відповісти
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 9493
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19.11.2020 17:56 Відповісти
Наголосовали

Зеленский - послам G7: Уголовная ответственность за ложь в декларациях будет восстановлена до конца этого года - Цензор.НЕТ 5130
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19.11.2020 16:30 Відповісти
Да они эту кашу заварили, чтобы вытащить из реестра всех своих и по быстрячку закрыть дела и отменить уже вынесенные приговоры. А потом примут новый закон, а обратного действия он не имеет, а вносить в дальнейшем будут только оппозиционных и нелояльных чиновников. Вот и вся красота игры.
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19.11.2020 16:31 Відповісти
это шоб беня,рыги и вся зеленая плесень успели до нового года отмыться?
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19.11.2020 16:47 Відповісти
Mark Savchuk

2 ч. ·

"Чтобы закрыть дыру в бюджете, мы просто перестанем возвращать компаниям ПДВ". ШИКАРНО!!!

Мы НЕ арестуем Коломойского и Боголюбова, мы НЕ выдернем из Бахматюка ярд баксов которые он украл, через КСУ закроем все дела по декларациям топ чиновников, мы раздадим бюджет своим кентам.

А когда деньги закончатся - МЫ ПРОСТО ПЕРЕСТАНЕМ ВОЗВРАЩАТЬ ВАМ ПДВ Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 5269 Потому что избиратель - лох. А Коломойский - не лох.

Вот что нам говорит бывший сотрудник канала 1+1, ныне депутат партии Слуга Народа
Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 1772

.
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19.11.2020 16:57 Відповісти
"Сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы". Именно, пока судьи пребывают в стрессовом состоянии по словам судьи ВС Данишевской.
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19.11.2020 17:07 Відповісти
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 5334
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19.11.2020 17:29 Відповісти
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 7681
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19.11.2020 17:56 Відповісти
Коррупционеры теперь каждый год будут так "обнуляться"
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19.11.2020 17:31 Відповісти
Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року - Цензор.НЕТ 7803
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19.11.2020 17:55 Відповісти
Зеленський і чесність? Та, ні, ви що. Скоріше Зе - шахрайство, недолугість і помста!
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19.11.2020 17:56 Відповісти
Там Зеленому брехати ніхто не позволить,як він бреше українському народові.
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19.11.2020 18:23 Відповісти
невже ще хтось цьому припизженому ЗЕ вірить? Однааакоо
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19.11.2020 18:24 Відповісти
Боже правий, хоч би іноземним послам не брехав! Своїм то вже ладно, ми звикли, а от чужим- НЕВДОБНО ПОЛУЧАЄТЬСЯ!
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19.11.2020 18:30 Відповісти
Гнусавый разбушевался.
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19.11.2020 18:31 Відповісти
Ну, добре, дурнику, приходь клянчити гроші після Нового року!
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19.11.2020 20:13 Відповісти
А чого не завтра?
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19.11.2020 21:09 Відповісти
Хорошо, правильно.
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19.11.2020 21:10 Відповісти
Слова Вовчика еще хоть кто-то всерьез воспринимает?
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19.11.2020 22:35 Відповісти
Этому клоуну уже не верят и за границей.
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20.11.2020 12:20 Відповісти
 
 