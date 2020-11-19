УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14424 відвідувача онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
1 014 18
G-7 (706) КС (1153) суддя (1423) Офіс Президента (1748)

Зеленський і посли G7 наголошують на необхідності забезпечення чесного добору нових суддів КС, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і посли G7 наголошують на необхідності забезпечення чесного добору нових суддів КС, - ОП

Президент України Володимир Зеленський обговорив під час відеозустрічі з послами G7 і ЄС кризу, викликану останніми рішеннями Конституційного Суду.

Про це повідомляє 19 листопада пресслужба глави держави за підсумками зустрічі, в якій брали участь також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Дипломати повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення Конституційного суду України. Сторони погодилися, що потрібно забезпечити процедуру чесного і прозорого добору нових суддів КСУ", - повідомляє ОП.

Читайте також: Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Все назначения зеленского были один другого честней и прозрачней.
Так что можете не сомневаться, дорогие послы.
показати весь коментар
19.11.2020 16:24
+4
честно отобрать 100% свои чтоб были
показати весь коментар
19.11.2020 16:23
+4
Зеленский с его зеленым стадом...и честно ...это не совместимо...как проводили конкурс на котором выбрали мендель всем известно..
показати весь коментар
19.11.2020 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
честно отобрать 100% свои чтоб были
показати весь коментар
19.11.2020 16:23 Відповісти
Все назначения зеленского были один другого честней и прозрачней.
Так что можете не сомневаться, дорогие послы.
показати весь коментар
19.11.2020 16:24 Відповісти
Зеленскис и посльі...зеленин и бревно. 100 лет прошлом.
показати весь коментар
19.11.2020 16:24 Відповісти
Зеленский с его зеленым стадом...и честно ...это не совместимо...как проводили конкурс на котором выбрали мендель всем известно..
показати весь коментар
19.11.2020 16:25 Відповісти
Там квота от президента только одна треть состава судей! О каком новом выборе судей идет речь?
показати весь коментар
19.11.2020 16:26 Відповісти
"Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией"
...обнулило нолики... "00"
показати весь коментар
19.11.2020 16:26 Відповісти
Что-то я не почувствовал себя осиротевшим Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП - Цензор.НЕТ 7408 ? А ты "мериканец", неужели осиротел Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП - Цензор.НЕТ 7172?
показати весь коментар
19.11.2020 16:31 Відповісти
это все потому, шо ты безчувственный и черствый сухарь
показати весь коментар
19.11.2020 16:37 Відповісти
Сухарь не может быть не черствым не бесчувственным. Сухарь и есть сухарь. Я - укрофашист, каратель и бандеровец. И этим горжусь
показати весь коментар
19.11.2020 17:56 Відповісти
Зеленский и послы. Ну послы. Пришли и пошли Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП - Цензор.НЕТ 8330. А карманный суд останется На то они и послы, чтобы их посылали
показати весь коментар
19.11.2020 16:29 Відповісти
Причём Зеленский к честному отбору судей? Он может только наоборот.
показати весь коментар
19.11.2020 16:29 Відповісти
Конечно "честных" выберут -
Павленко от ОПЗЖопы (он юрист?) и
ЗЕльоную презеленую (по позрасту, а она юрист?).

Не волнуйтесь, господа Послы!
Все будет чики-пики 😕
показати весь коментар
19.11.2020 16:32 Відповісти
Заткните ему поганый рот тем,чем он играет на рояле.
показати весь коментар
19.11.2020 16:33 Відповісти
Нужен не честный отбор.., нужны честные судьи. Только где их взять..!? Зеленский и послы G7 отмечают необходимость обеспечения честного отбора новых судей КС, - ОП - Цензор.НЕТ 9632
показати весь коментар
19.11.2020 16:36 Відповісти
Яка проблема , якщо суддя злочинець він повинен бути в тюрьмі, згідно з законом, а я не памятаю ( може хто нагадає) скільки, та, або ця влада посадила суддів за злочини, наприклад за третій термін Кучмі, за повноваження для Януковича, за заборону української мови на користь мови окупанта, адже їм платять з кишені народу по 700 000 в місяць і пенсію 250 000 за те щоб ті,( злочинц в мантіях, чесних суддів без косяків не маю на увазі) їх отримували в злиденній країні, і її своїми рішеннями відверто її вбивали прямо пострілами в скроню Конституції? Хлопці (ті що є елітою), у вас там все з головою нормально, чи тільки ті мають право когось судити чи вертіти грошовими потоками, що вже продали душу мафіозному дияволу? Ці відбори найвищих осіб держави нагадують вибори в злодійковатій малині за правилами злодіїв в законі.
показати весь коментар
19.11.2020 17:29 Відповісти
є декларации - ширма для лохов на самом деле конституционный суд хочет отменить принятый радой закон о продаже земли потому что был принят без референдума как требует конституция, вот Зеленский и побежал жаловаться эс .мол ни хрена вы теперь не купите нашей родной земли за ваши ново напечатанные фантики,
показати весь коментар
20.11.2020 00:22 Відповісти
безбожники не могут быть честными в принципе
просто у некоторых цена повыше
показати весь коментар
20.11.2020 01:00 Відповісти
 
 