Зеленський і посли G7 наголошують на необхідності забезпечення чесного добору нових суддів КС, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський обговорив під час відеозустрічі з послами G7 і ЄС кризу, викликану останніми рішеннями Конституційного Суду.
Про це повідомляє 19 листопада пресслужба глави держави за підсумками зустрічі, в якій брали участь також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.
"Дипломати повністю підтримали швидку реакцію української влади на рішення Конституційного суду України. Сторони погодилися, що потрібно забезпечити процедуру чесного і прозорого добору нових суддів КСУ", - повідомляє ОП.
Топ коментарі
+5 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар19.11.2020 16:24
+4 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар19.11.2020 16:23
+4 Привет
показати весь коментар19.11.2020 16:25
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Будь ласка, зачекайте...
Так что можете не сомневаться, дорогие послы.
...обнулило нолики... "00"
Павленко от ОПЗЖопы (он юрист?) и
ЗЕльоную презеленую (по позрасту, а она юрист?).
Не волнуйтесь, господа Послы!
Все будет чики-пики 😕
просто у некоторых цена повыше