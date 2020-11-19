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ВР (11726) КС (1153) Юрчишин (121) електронне декларування (1016) НАЗК (1162)

Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп

Робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ погодила максимальну закритість роботи.

Про це журналістам розповів член робочої групи, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин за результатами першого засідання,передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для максимального досягнення результату більшість робочої групи погодила максимальну закритість роботи. На засідання будуть запрошуватися лише експерти з відповідних питань - чи то діяльності Конституційного Суду, чи кримінального законодавства для поновлення чи прописання в новій редакції статті, скасованої рішенням КСУ, щодо брехні в деклараціях. Ну і, відповідно, діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції у сфері перевірки декларацій, зокрема і декларацій суддів", - розповів Юрчишин.

Депутат зауважив, що члени робочої групи мають розуміння того, що рішення "має бути ухвалене в максимально стислі терміни, щоб уникнути ситуації, коли неухвалення рішення до кінця року призведе до того, що чиновники, політики, судді всіх категорій фактично отримають індульгенцію від покарання за брехню в деклараціях аж до 2022 року".

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За словами Юрчишина, перше засідання робочої групи було присвячене організаційним питанням, наступне відбудеться 20 листопада о 9:00.

Політик додав, що члени робочої групи погодилися працювати максимально оперативно і в стислі терміни.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Топ коментарі
+3
Це так антикорупційно: вирішувати корупційні питання в закритому режимі. Вікно можливостей, нє? ))
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19.11.2020 16:29
+2
по разрешению конституционного кризиса
...а надо бы преодолевать, а не разрешать...
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19.11.2020 16:28
+2
Будем тайно працювати на користь людей та держави.

Вірю! Вірю!
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19.11.2020 16:32
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по разрешению конституционного кризиса
...а надо бы преодолевать, а не разрешать...
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19.11.2020 16:28 Відповісти
Це так антикорупційно: вирішувати корупційні питання в закритому режимі. Вікно можливостей, нє? ))
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19.11.2020 16:29 Відповісти
Будем тайно працювати на користь людей та держави.

Вірю! Вірю!
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19.11.2020 16:32 Відповісти
Це чомусь нагадує те, як мартишки повідомили, що вони вирішують задачі з арифметики, але нікому це не показують.
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19.11.2020 16:32 Відповісти
здесь зеле нужен нетривиальный подход, як у юлио цезаря - пришел, увидел, сыграл, или надо поступить, як у олександр македонський - взять и разрубить инструментом цей гордиев рояль
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19.11.2020 16:34 Відповісти
Ну впринципе верное решение. До окончания процесса и вінесения единого принятого решения лучше утечку информации снизить на сколько возможно. И так достаточно политических спекуляций.
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19.11.2020 16:35 Відповісти
В бункере или подвале?
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19.11.2020 16:59 Відповісти
Как выграть в морской бой?Все играли в школе в морской бой?Очень просто.Мошенничая.В эту игру играют двое.Каждый игрок рисует по десять кораблей.Выигрывает тот кто указывая вертикаль горизонталь быстрее потопит флот оппонента.Смысл понятен.А шо если один игрок,рисует не десять кораблей,а девять?Противнику,щоб победить треба убить корабль невидимку.И какие координаты он не называл,всё будет мимо цели.Почему?Потому,що десятого корабля тупо нет.Десятый корабль рисуется в последний момент,после победы над облапошенным оппонентом,щоб скрыть улику.
Вот в написании Законов в Украине,такой же подход.Есть два игрока.Влада и общество которые играют в морской бой,где игрок от власти,не рисует десятый корабль.Скрытничает и мошенничает
Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 7729 Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 54
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19.11.2020 17:05 Відповісти
Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4597 то ви не грали у "морской бой" що таку дурню пишете...
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19.11.2020 18:39 Відповісти
Кубло зелених та медведчуківських сосен навирішує ....

Радіо Свобода
@radiosvoboda

Нардепка від ОПЗЖ Славицька прокоментувала свою присутність на «плівках Вовка».

Експерти вважають це плямою на репутації депутатки, яка бере участь у робочій групі з врегулювання конституційної кризи.
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19.11.2020 17:14 Відповісти
А в москву повідомляється кожну годину,чи раз на добу.?
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19.11.2020 17:33 Відповісти
Це для того, щоби якись там єрмак не здав інфу кремлю
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19.11.2020 18:35 Відповісти
Максимально закрыто-- т.к. лучшие иностранные умы, голову ломают как развалить и взять под контроль КС, а в прямом эфире, как то не комельфо?
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20.11.2020 03:30 Відповісти
 
 