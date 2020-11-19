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До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE

За умови збереження карантину вихідного дня до кінця року від COVID-19 в Україні може померти до 33 тис. осіб. Щоб зменшити кількість жертв до 17 тис. осіб, по всій країні потрібно запровадити локдаун. Найбільше навантаження на лікарні очікується в грудні.

Такої думки дотримуються експерти Київської школи економіки. Про це вони заявили за підсумками перегляду прогнозу розвитку епідемії COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно з моделюванням, за умови дотримання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17 тис. до 33 тис. осіб до кінця року", - сказано в повідомленні.

У KSE відзначають, що сценарій, який передбачає 17 тис. смертей від COVID-19 до кінця року, малоймовірний, і для нього потрібно негайно вводити локдаун на всій території України.

Сценарій, який передбачає 26 тис. смертей, можливий за умови, що карантин вихідного дня спрацює.

Сценарій з 33 тис. смертей може бути реалізований, якщо існуючий карантин не спрацює.

Також читайте: Понад 9 млн українців зіткнуться з бідністю через пандемію COVID-19, - ООН

"Ми рекомендуємо розширити обмеження, які діють зараз як карантин вихідного дня, на будні і вихідні дні. Тільки це дозволить взяти під контроль поширення коронавірусу", - заявляють у KSE.

Експерти KSE прогнозують максимальне навантаження на лікарні в грудні 2020 року.

За даними KSE, кожна третя лікарня першої хвилі (152) критично заповнена хворими на COVID-19. У 89 лікарнях ліжка, відведені для пацієнтів із COVID-19, заповнені на 100%, ще 97 сильно перевантажені. Тільки половина лікарень у зоні відносної безпеки.

При цьому в KSE зазначають, що підтримувати можливості системи охорони здоров'я вдається тільки завдяки постійному збільшенню кількості лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень додали 14 нових лікарень, це 3600 нових ліжок.

Також читайте: Держстат розповів про демографічну ситуацію в Україні: За січень-вересень 2020 року померло на 9,8 тис. осіб менше, ніж торік

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Смертность населения в Украине в текущем году, во время пандемии коронавируса, ниже, чем в 2019 году. Население страны составляет около 42 млн человек.
По состоянию на 1 октября 2020 года население Украины составляет 41 723 998 человек. Смертность населения во время пандемии ниже, чем в прошлом году, сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, опубликованном в среду, 18 ноября.
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19.11.2020 16:32
+3
У них там своя Украина.
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19.11.2020 16:32
+3
Я бы их всех разогнала, этих статистов - фантазеров пальцем в небо, и на сэкономленные деньги построила бы приют для бедомных собак.
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19.11.2020 16:50
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Смертность населения в Украине в текущем году, во время пандемии коронавируса, ниже, чем в 2019 году. Население страны составляет около 42 млн человек.
По состоянию на 1 октября 2020 года население Украины составляет 41 723 998 человек. Смертность населения во время пандемии ниже, чем в прошлом году, сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, опубликованном в среду, 18 ноября.
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19.11.2020 16:32 Відповісти
У них там своя Украина.
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19.11.2020 16:32 Відповісти
Та да. І статистичні зведення держстату по смертності вони не читають та не бачили.
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19.11.2020 16:35 Відповісти
А нашо їм. У них там своя атамосфера. До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 5108
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19.11.2020 16:36 Відповісти
Государсвенная служба статистики -- служит государству, а не статистике...
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19.11.2020 16:36 Відповісти
Ну у нее хоть какие-то данные есть. У Киевской школы экономики (KSE) только разработанная ими статистическая модель. Там погрешность может быть какая угодно.
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19.11.2020 16:44 Відповісти
...хоть какие-то данные и у тебя есть -- непогрешимые...*)
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19.11.2020 17:24 Відповісти
Все статданные естественно имеют процент погрешности. Вопрос может стоять только о величине данной погрешности. В статмодели эта погрешность может на порядок отличаться. Сильно большой разброс может быть.
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19.11.2020 17:28 Відповісти
В погрешность верят, в брэхню веруют...
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19.11.2020 17:36 Відповісти
Планові операції коновалам відмінили...
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19.11.2020 16:37 Відповісти
Так. Висновк такий: коли люди стали менше звертатися до лікарів, по причині їхньої недоступності, то і смертність зменшилась.
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19.11.2020 16:40 Відповісти
Це прогнозовано. Що б найти Лікаря- Фахівця, то треба мати кошти і зв"язки. Таких на пальцях зараз можна перерахувати. І то, багато хто поужирався. А так у людей діє ефект плацебо - хворіти не можна. От і живуть.
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19.11.2020 16:45 Відповісти
Всем просто интересно посмотреть, чем этот ковидный триллер закончится
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19.11.2020 16:51 Відповісти
Как всегда было со всеми ОРВИ - в конечном итоге сойдет на нет. Потом другой, третий и т.д. штамм вируса будет. Ну и так далее по жизни. Первый раз что-ли подобное.
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19.11.2020 16:54 Відповісти
Нет, теперь так просто это остановить даже при большом желании невозможно, бо люди накручены до предела.
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19.11.2020 19:23 Відповісти
Та я Вас умоляю. Покуда не особо кто сильно и протестует. Да и остановят не они, а его величество коллективный иммунитет. Как только превысит определенное значение сопротивляемость коллективного организма так эпидемия и пойдет на спад.
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19.11.2020 20:35 Відповісти
Это, если эпидемия естественная, а не раздутая и подогретая.
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19.11.2020 20:46 Відповісти
Ну если и раздутая, то это точно не суто наше ноу-хау. Это раздутость т.с. мирового масштаба.
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19.11.2020 20:59 Відповісти
Та ми вже загартовані. Скільки було вже тих грипів? І свинний, і пташиний, атипові пневмонії,+ кожного року ще якісь азійські мутовані. Я не применшую небезпеку. Маска, соціальна дистанція, обмеження контактів - треба дотримуваться. Бо тут лотерея. Хтось чхне, а хтось згорить за пару днів. Таке вже було. Без пандемій. Головне не істирити (всі хвороби від нервів), дотримуватись правил і пам"ятати, що лікарів у нас здебільшого немає.
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19.11.2020 17:02 Відповісти
...всі хвороби від нервів...
Деякі від кохання. До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 8279
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19.11.2020 17:17 Відповісти
Ну вони ж повітряно-крапельним шляхом не передаються До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 6353.
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19.11.2020 17:27 Відповісти
Оттож. До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 3398 Там свій, особливий шлях. До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 7328
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19.11.2020 17:29 Відповісти
Министр Кабинета министров (в Каьмине Гончарука) Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины сейчас составляет 37 млн 289 тысяч человек.(декабрь2019). Так кому верить?
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19.11.2020 16:41 Відповісти
За що "купив" - за те й продав. Це цитата з сьогоднішнього прес-релізу Держстату. Якраз на тему смертності в Україні за ций та минулий роки.
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19.11.2020 16:45 Відповісти
Ясно. В Украине бэби-бум и рывок долгожительства До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 10. Отстал я от жизни До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 1
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19.11.2020 17:47 Відповісти
А откуда у министра кабмина могут быть данные?
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19.11.2020 16:45 Відповісти
А откуда у зебилов мозги?
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19.11.2020 17:46 Відповісти
Так откуда?
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19.11.2020 18:06 Відповісти
Кудой?
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19.11.2020 18:08 Відповісти
"Смертность населения в Украине в текущем ниже, чем в 2019"
Брехня.
Во-первых, в этом выпуске от 18.11.2020 смертность (которая удельная) отсутствует.
Во-вторых, число смертей за январь-сентябрь 2020 - 206 тыс., за тот же период 2019 - 203 тыс. - и это при населении на начало 2020 на четверть миллиона меньше, чем на начало 2019.

Интересно, откуда такие новостеписатели беруться - с приведением ссылки на выпуск, но с враньем в посте?
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19.11.2020 16:52 Відповісти
Сорри, перепутал цифры - выше естественная убыль населения, т.е. рождения минус смерти.
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19.11.2020 16:54 Відповісти
А без карантина сколько?
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19.11.2020 16:33 Відповісти
стільки ж плюс Степанов
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19.11.2020 16:35 Відповісти
"Отмечается, что с начала года в Украине скончалось 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9 846 человек. С января по сентябрь 2019 года умерло 436 533 человека.", сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, опубликованном в среду, 18 ноября
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19.11.2020 16:36 Відповісти
Ответьте на мой вопрос на ваш пред. коммент. Иначе в споре нет смысла
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19.11.2020 16:43 Відповісти
брешешь побыстрее,пока не подоспели данные за октябрь и ноябрь? До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 5815
как раз ковидная волна и началась в октябре...и не вторая,а первая,в марте-апреле и волны то не было,мелкий бриз
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19.11.2020 16:44 Відповісти
Агент кримля, тобто ти не віриш Держстату?
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19.11.2020 16:46 Відповісти
держстату верю...тебе не верю До конца года при сохранении карантина выходного дня от COVID-19 могут умереть 33 тыс. украинцев, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 7952
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19.11.2020 16:54 Відповісти
Не думаю что сильно подскочит октябре-декабре.
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19.11.2020 17:03 Відповісти
та то понятно шо не думаешь... До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 5060
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19.11.2020 17:06 Відповісти
А что мне лично гадать то. От меня мало что зависит. Я в начале следующего года по этому году вцелом статистику гляну.
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19.11.2020 17:15 Відповісти
и шо?а статья про конец декабря,про подарки под елочку.причем здесь сентябрь,который ты упорством упоротого постишь?
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19.11.2020 17:05 Відповісти
А еще я не верю Зеленскому, Шмыгалю, Степанову и Венедиктовой с Бакановым. Так я кто , агент кремля или шпион Госдепа? До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 9374
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19.11.2020 17:50 Відповісти
А єто и есть без карантина. Потому что "карантин" по выходним - профанация
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19.11.2020 16:37 Відповісти
Профанация? А штрафы реальные...
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19.11.2020 18:04 Відповісти
Потери США от короны уже давно превысили ВСЕ потери от Вьетнамской войны.

Ду май те !
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19.11.2020 16:37 Відповісти
Ватник! Потери от Ковид-19 в Рашке давно превысили потери всего Советского Союза в Афганистане. Похоже не тем ты думаешь
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19.11.2020 18:02 Відповісти
эксперты Киевской школы экономикиИсточник: https://censor.net/ru/n3232105

Це там де директор Тимофій Милованов? Ясно-понятно.
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19.11.2020 16:35 Відповісти
И 300 тыс. "отдохнут" на выходные в рыгаловках?

Это же нарушение Конституции !!!! 🤔
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19.11.2020 16:35 Відповісти
Київська школа економіки - це сільська початкова школа з 3х класів. Вони вміють рахувати лише до 100, так що з нулями помилилися.
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19.11.2020 16:38 Відповісти
Я бы их всех разогнала, этих статистов - фантазеров пальцем в небо, и на сэкономленные деньги построила бы приют для бедомных собак.
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19.11.2020 16:50 Відповісти
Ну не нужно всех под одну гребенку грести. Государственная служба статистики основывается на данных, которые собирает официально и в обязательном порядке. Все остальное - домыслы отдельных околостатистических организаций.
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19.11.2020 17:00 Відповісти
Не пойму, почему до сих пор в открытом доступе данные по смертности в той же Италии, например? У нас сначала скрывали, потом потихоньку начали открывать, но по месяцам, насколько помню, данных так и не было.
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19.11.2020 19:32 Відповісти
Та я ХЗ. Наверное кому-то это выгодно. Не ко мне сей вопрос. Посмотрим в следующем году какую окончательную статистику по этому году опубликуют. Думаю месяцев 4-6 ждать придется.
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19.11.2020 20:33 Відповісти
У у у..А сколько выживет чому не пишут?Чи некроманты заточены лише на фатальный исход? До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE - Цензор.НЕТ 6333
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19.11.2020 17:15 Відповісти
Как же я хочу что бы это чертово метро закрыли и весь транспорт. Что бы работодатель и не заикался про офис только "work at home". В зад эти офисы, карантин навсегда меня больше чем устраивает!
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19.11.2020 17:23 Відповісти
 
 