До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За умови збереження карантину вихідного дня до кінця року від COVID-19 в Україні може померти до 33 тис. осіб. Щоб зменшити кількість жертв до 17 тис. осіб, по всій країні потрібно запровадити локдаун. Найбільше навантаження на лікарні очікується в грудні.
Такої думки дотримуються експерти Київської школи економіки. Про це вони заявили за підсумками перегляду прогнозу розвитку епідемії COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Згідно з моделюванням, за умови дотримання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17 тис. до 33 тис. осіб до кінця року", - сказано в повідомленні.
У KSE відзначають, що сценарій, який передбачає 17 тис. смертей від COVID-19 до кінця року, малоймовірний, і для нього потрібно негайно вводити локдаун на всій території України.
Сценарій, який передбачає 26 тис. смертей, можливий за умови, що карантин вихідного дня спрацює.
Сценарій з 33 тис. смертей може бути реалізований, якщо існуючий карантин не спрацює.
"Ми рекомендуємо розширити обмеження, які діють зараз як карантин вихідного дня, на будні і вихідні дні. Тільки це дозволить взяти під контроль поширення коронавірусу", - заявляють у KSE.
Експерти KSE прогнозують максимальне навантаження на лікарні в грудні 2020 року.
За даними KSE, кожна третя лікарня першої хвилі (152) критично заповнена хворими на COVID-19. У 89 лікарнях ліжка, відведені для пацієнтів із COVID-19, заповнені на 100%, ще 97 сильно перевантажені. Тільки половина лікарень у зоні відносної безпеки.
При цьому в KSE зазначають, що підтримувати можливості системи охорони здоров'я вдається тільки завдяки постійному збільшенню кількості лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень додали 14 нових лікарень, це 3600 нових ліжок.
Будь ласка, зачекайте...
По состоянию на 1 октября 2020 года население Украины составляет 41 723 998 человек. Смертность населения во время пандемии ниже, чем в прошлом году, сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, опубликованном в среду, 18 ноября.
Деякі від кохання.
Брехня.
Во-первых, в этом выпуске от 18.11.2020 смертность (которая удельная) отсутствует.
Во-вторых, число смертей за январь-сентябрь 2020 - 206 тыс., за тот же период 2019 - 203 тыс. - и это при населении на начало 2020 на четверть миллиона меньше, чем на начало 2019.
Интересно, откуда такие новостеписатели беруться - с приведением ссылки на выпуск, но с враньем в посте?
как раз ковидная волна и началась в октябре...и не вторая,а первая,в марте-апреле и волны то не было,мелкий бриз
Ду май те !
Це там де директор Тимофій Милованов? Ясно-понятно.
Это же нарушение Конституции !!!! 🤔