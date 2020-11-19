Посол Данії Міккельсен про конституційну кризу: Сьогодні в Україні поворотний момент - найближчі кроки визначать майбутнє всієї країни

Україні слід повернути повноваження Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК), відновити кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна та доходів посадовців, забезпечити незалежність роботи Вищого антикорупційного суду, підкреслює посол королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

"Ваш процес реформ є процесом реформ для всіх європейців... Я бачу, що антикорупційні інститути зараз стикаються з дуже серйозними труднощами і зазнають тиску. Приватні інтереси починають відігравати важливу роль, йдуть спроби повернути досягнення ... цього не можна допустити", - сказав посол у четвер під час онлайн-форуму "Діалоги про реформи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, рішення Конституційного Суду України (КС) з антикорупційного законодавства "має важливе значення".

"Вважаю, що сьогодні в Україні поворотний момент... Кроки, які будуть зроблені найближчими днями і тижнями, визначать майбутнє реформи в Україні і всієї України", - підкреслив посол.

Читайте також: Робоча група Ради з подолання конституційної кризи вирішила працювати максимально закрито, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Говорячи про те, що Україні слід зробити для врегулювання ситуації, він зазначив: "необхідно відновити якомога швидше систему електронних декларацій, повноваження НАЗК, повернути кримінальну відповідальність за недостовірно заповнені декларації, також має бути забезпечено правовий статус НАБУ, і це рішення має бути прийнято до 16 грудня, що забезпечить незалежність НАБУ".

Крім того, за словами посла, Україні слід обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та "забезпечити незалежність і функціонування Вищого антикорупційного суду". "Це дасть змогу забезпечити незалежність структур і невтручання в їхню роботу" - підсумував посол.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.