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НАБУ (3425) Данія (376) КС (1153) НАЗК (1162)

Посол Данії Міккельсен про конституційну кризу: Сьогодні в Україні поворотний момент - найближчі кроки визначать майбутнє всієї країни

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол Данії Міккельсен про конституційну кризу: Сьогодні в Україні поворотний момент - найближчі кроки визначать майбутнє всієї країни

Україні слід повернути повноваження Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК), відновити кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна та доходів посадовців, забезпечити незалежність роботи Вищого антикорупційного суду, підкреслює посол королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

"Ваш процес реформ є процесом реформ для всіх європейців... Я бачу, що антикорупційні інститути зараз стикаються з дуже серйозними труднощами і зазнають тиску. Приватні інтереси починають відігравати важливу роль, йдуть спроби повернути досягнення ... цього не можна допустити", - сказав посол у четвер під час онлайн-форуму "Діалоги про реформи", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, рішення Конституційного Суду України (КС) з антикорупційного законодавства "має важливе значення".

"Вважаю, що сьогодні в Україні поворотний момент... Кроки, які будуть зроблені найближчими днями і тижнями, визначать майбутнє реформи в Україні і всієї України", - підкреслив посол.

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Говорячи про те, що Україні слід зробити для врегулювання ситуації, він зазначив: "необхідно відновити якомога швидше систему електронних декларацій, повноваження НАЗК, повернути кримінальну відповідальність за недостовірно заповнені декларації, також має бути забезпечено правовий статус НАБУ, і це рішення має бути прийнято до 16 грудня, що забезпечить незалежність НАБУ".

Крім того, за словами посла, Україні слід обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та "забезпечити незалежність і функціонування Вищого антикорупційного суду". "Це дасть змогу забезпечити незалежність структур і невтручання в їхню роботу" - підсумував посол.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Топ коментарі
+4
Вот вы все в той Дании такие умные а премьер ездит на роботу на велосипеде.
Вот будет кортеж в 40 авто, как у бубочки, тогда и советуйте
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19.11.2020 16:41
+3
Вкотре зеленій шмарклі тицяють носом в його насране гівно ...
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19.11.2020 17:02
+3
Все повернулось и идет куда нужно -в ЕС ,НАТО,подальше от русьшвайнского мира. И не недумки и воры президенты,депутаты ,ни мертвенчуки с тупицкими не остановят Украину . Так хотят люди в большинстве своем .
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19.11.2020 17:09
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шобы помочь на деле, а не на словах, дания могла бы срочно передать властям украины дюжину песцов и столько же норок
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19.11.2020 16:40 Відповісти
Вот вы все в той Дании такие умные а премьер ездит на роботу на велосипеде.
Вот будет кортеж в 40 авто, как у бубочки, тогда и советуйте
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19.11.2020 16:41 Відповісти
У нас 30 лет поворотные моменты, и ничего - живьем! Посол Дании Миккельсен о конституционном кризисе: Сегодня в Украине поворотный момент - ближайшие шаги определят будущее всей страны - Цензор.НЕТ 620
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19.11.2020 16:46 Відповісти
Вкотре зеленій шмарклі тицяють носом в його насране гівно ...
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19.11.2020 17:02 Відповісти
Вже давно все вирішино....... Ще в 90-х
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19.11.2020 17:07 Відповісти
Все повернулось и идет куда нужно -в ЕС ,НАТО,подальше от русьшвайнского мира. И не недумки и воры президенты,депутаты ,ни мертвенчуки с тупицкими не остановят Украину . Так хотят люди в большинстве своем .
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19.11.2020 17:09 Відповісти
Считаю, что сегодня в Украине поворотный момент...
В одновекторном движении поворотов нет.
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19.11.2020 17:39 Відповісти
Да что гадать и смотреть, Медведчук открыто и прямо анонсировал "возвращение в лоно рашки", какая тут может быть неопределенность.
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19.11.2020 17:40 Відповісти
Ольга, загляните в толковый словарь русского языка , статья "лоно".
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19.11.2020 20:00 Відповісти
Кавычки в упор не замечаем?
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19.11.2020 21:03 Відповісти
Цю складну для України ситуацію створили сам преЗедент і його "віце президент" Єрмак. Була домовленість із Тупицьким, ми знаємо, що проект рішення ще до його прийняття був на Банковій і вони запустили цей процес в надії замінити всіх суддів на "зелених" руками наріда через недовольства і демонстрації і через цей суд змінити устрій України і її вектор, створити передумови для свого панування, а також виручити окремих злочинців, на яких вже були справи.
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19.11.2020 17:51 Відповісти
Вова всем шо сказал - не смотреть оппозицонные к нему каналы, как правильно вещали оппозиционные к власти каналы изучать по дважды говенному времен предвыборной кампании самого ВОВЫ- - это и были стандарты политического противостояния.
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19.11.2020 18:44 Відповісти
найближчі кроки України (як і всі кроки взагалі доречі) будуть твердо спрямовані в напрямку дупи. бо українці твердо налаштовані туди потрапити.
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19.11.2020 19:59 Відповісти
 
 