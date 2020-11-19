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Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності

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Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності

Міністерство культури й інформаційної політики України закликає правоохоронні органи оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури та інформаційної політики України уважно стежить за перебігом подій довкола слідчих дій у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні – Музеї Революції Гідності. Оскільки підозра, яка стала підставою обшуків для Головного управління Національної поліції у місті Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури та із залученням оперативного супроводу СБУ, є серйозною, і йдеться про велику суму бюджетних коштів, то співробітники музею надають повне сприяння слідству", - зауважили в міністерстві.

Зазначається, що підставою для обшуків стало виконання договору про виконання будівельних робіт по об’єкту "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Небесної Сотні, 3-5 із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій, озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності".

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Зокрема, йдеться про підприємство-підрядника робіт, яке підозрюється у тому, що з 2018 року здійснювало взаємовідносини з суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності.

Разом із тим викликає певне здивування проведенням слідчих дій в Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що ухвала суду щодо проведення обшуку були прийнята ще 2 листопада 2020 року.

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"Міністерство культури та інформаційної політики України закликає утриматися від емоційних висловлювань та політичних спекуляцій на темі Революції Гідності. Також просимо компетентні органи всебічно, оперативно, неупереджено та, враховуючи суспільну важливість та чутливість питання, у максимально можливий відкритий та прозорий спосіб розслідувати всі обставини справи", - говориться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в Музеї Революції Гідності проводять обшуки.

Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Топ коментарі
+6
Будет также оперативно как все дела, который открыли еще прошлой осенью. Год прошел - у них только обвинение, без каких-либо фактов и доказательств. Потому что доказательств у них нет и их цель покошмарить людей. Это то чем они занимаются. В нормальных странах это называется злоупотреблением властных полномочий, но не у нас.
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19.11.2020 16:41
+5








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 мин

СБУ підозрює Керівництво Музею Революції Гiдностi В розкраданні 111млн грн коштів А Уманський заявляє про податкові скручування В 5 МЛРД щомісяця I-НIЯКОГО СБУ Баканiвськi виродки +Венедіктова,чоловік якої в'@@ав платників податків на 750тис -Поспішили виконати доручення Кого?
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19.11.2020 16:49
+3
Заліпи піщєрійомнік, мєщєра! Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 5994
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19.11.2020 16:46
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Будет также оперативно как все дела, который открыли еще прошлой осенью. Год прошел - у них только обвинение, без каких-либо фактов и доказательств. Потому что доказательств у них нет и их цель покошмарить людей. Это то чем они занимаются. В нормальных странах это называется злоупотреблением властных полномочий, но не у нас.
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19.11.2020 16:41 Відповісти
На самом деле это первый признак диктатуры. Когда власть занимается беспределом. И они были еще прошлой осенью. Это доказывает что наши властные органы остались как в СССР ментально - бывшей тоталитарной империи, где не было ни закона, ни права, а только воля партии.
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19.11.2020 16:42 Відповісти
Дело для расследования передано СБУ. Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 2544
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19.11.2020 16:42 Відповісти
І шо, сусіда бубачкі бакланов, зі своєю дружиною - громадянкою рашкі , то є гідний розслідувач?! Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 6429 Гудітє далі, тов. шмаровоз Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8001
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19.11.2020 16:48 Відповісти
Бачили очі за кого обирали - їжте поки повилазите.
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19.11.2020 16:58 Відповісти
Тю, ти шо, паровозе , я б цього зєльоного смердючого криворогульського обсоса навідь за мільярд доллярів не обрала б! Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8282
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19.11.2020 17:07 Відповісти
Если судить по паре Ваших постов в этой ветке - Вы его выбрали по невнимательности и вспыльчивости и бесплатно!
Для начала, перепутать па-ра-воз с паровозом ...
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19.11.2020 17:50 Відповісти
Та мені , взагалі, пох кого з ким плутати : паровоза зі шмаровозом, чи навпаки! Я тількі впевнена, шо беня підставив нам пуйловську дебільну маріонетку -наркомана, яка , взагалі не усвідомлює -хто вона, де вона.
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19.11.2020 18:22 Відповісти
Розслідуватиме бєнятіктова з подачі беніного ткаченка ?! Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 123 Ну-ну... Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 2916
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19.11.2020 16:43 Відповісти
Заліпи піщєрійомнік, мєщєра! Минкульт призывает оперативно и прозрачно расследовать все обстоятельства дела вокруг Музея Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 5994
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19.11.2020 16:46 Відповісти
Безусловно. Ведь это сказали кристально честные люди из СБУ. Вы же им верите, конечно.
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19.11.2020 16:46 Відповісти








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 мин

СБУ підозрює Керівництво Музею Революції Гiдностi В розкраданні 111млн грн коштів А Уманський заявляє про податкові скручування В 5 МЛРД щомісяця I-НIЯКОГО СБУ Баканiвськi виродки +Венедіктова,чоловік якої в'@@ав платників податків на 750тис -Поспішили виконати доручення Кого?
показати весь коментар
19.11.2020 16:49 Відповісти
це всього лиш отвєтка за Стуса...

Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4956
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19.11.2020 17:06 Відповісти
Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4961
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19.11.2020 17:54 Відповісти


Таня Бойко@Kharkiv_2019 17 ****.

Ганьба!
Знайомтесь, це Ольга Юрдига (ліворуч), Тетяна Фрич (по центру) та Юрій Слива - судді, що відмінили арешт експрезидента-втікача. І це рішення не перший зашквар в їхній кар'єрі. В 2019 ця колегія звільнила під особисте зобов'язання бойовика-ДНРівця Володимира Цемаха.

Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8326
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19.11.2020 18:15 Відповісти
Ой, як красіво сказав! Додати просто нема чого... Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8906
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19.11.2020 17:14 Відповісти
Деньги украли, но сажать ни кого нельзя, патриоты....
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19.11.2020 16:51 Відповісти
Конечно украли. В СБУ врать не будут. Ведь мы самая честная-честная страна в мире.
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19.11.2020 16:54 Відповісти
а ви вже і суд просели і все з'ясували.Чи просто язиком поляскати захотілося?
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19.11.2020 19:09 Відповісти
а если даже и вкрали...зачем кричать?
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19.11.2020 16:51 Відповісти
Згадав,як після захоплення Музею Гончара дзюбата Бєганавая щебетала,що нє ч"їво такова нє біла.
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19.11.2020 17:15 Відповісти
Мног минкульта стало.. а толку с него как не было, так и нету, только подванивать в разу больше стали...
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19.11.2020 16:58 Відповісти
Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7732
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.
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19.11.2020 17:54 Відповісти
Головна ціль - потоптатися малоросам на пам'яті і могилах героїв "Небесної Сотні" і заблокувати всі роботи.
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19.11.2020 17:59 Відповісти
Хтось дуже хоче на расею у растов...
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19.11.2020 20:59 Відповісти
 
 