Мінкульт закликає оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Музею Революції Гідності
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Міністерство культури й інформаційної політики України закликає правоохоронні органи оперативно і прозоро розслідувати всі обставини справи довкола Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство культури та інформаційної політики України уважно стежить за перебігом подій довкола слідчих дій у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні – Музеї Революції Гідності. Оскільки підозра, яка стала підставою обшуків для Головного управління Національної поліції у місті Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури та із залученням оперативного супроводу СБУ, є серйозною, і йдеться про велику суму бюджетних коштів, то співробітники музею надають повне сприяння слідству", - зауважили в міністерстві.
Зазначається, що підставою для обшуків стало виконання договору про виконання будівельних робіт по об’єкту "Проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Революції Гідності: Реконструкція алеї Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до алеї Небесної Сотні, 3-5 із облаштуванням пішохідної зони, благоустрій, озеленення території в складі "Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності".
Зокрема, йдеться про підприємство-підрядника робіт, яке підозрюється у тому, що з 2018 року здійснювало взаємовідносини з суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності.
Разом із тим викликає певне здивування проведенням слідчих дій в Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що ухвала суду щодо проведення обшуку були прийнята ще 2 листопада 2020 року.
"Міністерство культури та інформаційної політики України закликає утриматися від емоційних висловлювань та політичних спекуляцій на темі Революції Гідності. Також просимо компетентні органи всебічно, оперативно, неупереджено та, враховуючи суспільну важливість та чутливість питання, у максимально можливий відкритий та прозорий спосіб розслідувати всі обставини справи", - говориться в заяві.
Раніше повідомлялося, що в Музеї Революції Гідності проводять обшуки.
Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Для начала, перепутать па-ра-воз с паровозом ...
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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СБУ підозрює Керівництво Музею Революції Гiдностi В розкраданні 111млн грн коштів А Уманський заявляє про податкові скручування В 5 МЛРД щомісяця I-НIЯКОГО СБУ Баканiвськi виродки +Венедіктова,чоловік якої в'@@ав платників податків на 750тис -Поспішили виконати доручення Кого?
Таня Бойко@Kharkiv_2019 17 ****.
Ганьба!
Знайомтесь, це Ольга Юрдига (ліворуч), Тетяна Фрич (по центру) та Юрій Слива - судді, що відмінили арешт експрезидента-втікача. І це рішення не перший зашквар в їхній кар'єрі. В 2019 ця колегія звільнила під особисте зобов'язання бойовика-ДНРівця Володимира Цемаха.
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу.