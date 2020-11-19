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НАБУ (3425) КС (1153) Ситник (772)

"Після 16 грудня нічого не станеться, НАБУ працюватиме у штатному режимі", - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ працюватиме у штатному режимі і після 16 грудня, коли набере чинності рішення Конституційного суду щодо скасування норми профільного закону в частині призначення президентом директора відомства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Після 16 грудня нічого не станеться, НАБУ працюватиме у штатному режимі", - сказав Ситник.

При цьому директор НАБУ визнав, що деякі проблеми все-таки виникнуть.

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"У нас немає змоги переобрати у травні Раду громадського контролю, яка делегує своїх учасників до конкурсної комісії при НАБУ, бере участь у відборі персоналу бюро", - додав Ситник.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційного кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.
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Топ коментарі
+3
Бесполезный чиновник, также как и его двойник - Холодницкий. Сколько времени сидят на должностях, а толку - ноль.
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19.11.2020 16:47
+1
без незалежного антикорупційного прокурора (Холодницький подав у відставку, його функції здійснює бенедіктова) робота НАБУ значно втратила в ефективності; як мінімум, наполовину.
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19.11.2020 17:44
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Бесполезный чиновник, также как и его двойник - Холодницкий. Сколько времени сидят на должностях, а толку - ноль.
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19.11.2020 16:47 Відповісти
А вы спросите лучше у генпрокурорши и КС, почему толку ноль. НАБУ только расследует, а САП руководит следствием, но без подписи генпрокурора ничего сделать нельзя. А еще остается ВАКС, который должен все эти дела рассматривать. Там кстати, уже пошли первые отмененные приговоры, значит какой-то мизерный толк даже с такими палками в колёсах таки был...
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19.11.2020 18:03 Відповісти
От просте питання: скільки за ваше існування ми витратили на ваше утримання і скільки ви повернули до бюджету вкрадених коштів?
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19.11.2020 16:49 Відповісти
Я так понимаю эту мразоту вообще нереально скинуть с кресла.
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19.11.2020 16:50 Відповісти
Мразота твой зеленский и портнов
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19.11.2020 17:52 Відповісти
американцы и европейцы не дадут его скинуть,им нужна Украина коррумпированной страной.
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19.11.2020 18:10 Відповісти
Та понятно что будет.. непонятно нафига эту вонь подняли..
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19.11.2020 16:55 Відповісти
А чому б їм його прибирати? Жодного чиновника вищого рангу за гратами за 5 років. Це золотий директор *****... Як і Аваков На арене все те же. Да Пеця і Вава?!
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19.11.2020 17:13 Відповісти
То бишь ,как НЕ РАБОТАЛО так и НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ... "Після 16 грудня нічого не станеться, НАБУ працюватиме у штатному режимі", - Ситник - Цензор.НЕТ 9767
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19.11.2020 17:38 Відповісти
без незалежного антикорупційного прокурора (Холодницький подав у відставку, його функції здійснює бенедіктова) робота НАБУ значно втратила в ефективності; як мінімум, наполовину.
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19.11.2020 17:44 Відповісти
ни чего не слчиться. НАБУ нихрена не делало и бдет продолжать.........
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19.11.2020 17:47 Відповісти
В этой проклятой стране сплошная круговая порука судейской мафии и олигархатом крупного и мелкого пошиба ,депутатами и мусарней
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19.11.2020 17:57 Відповісти
Украинцы, не давайте себя обмануть! Все эти решения КС против антикоррупционных органов согласованы заранее с Зеленским и Ермаком и ими им же инспирированы. Зеленский хочет целиком сменить КС, впихнув туда только своих людей.
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20.11.2020 11:22 Відповісти
 
 