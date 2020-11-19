"Після 16 грудня нічого не станеться, НАБУ працюватиме у штатному режимі", - Ситник

НАБУ працюватиме у штатному режимі і після 16 грудня, коли набере чинності рішення Конституційного суду щодо скасування норми профільного закону в частині призначення президентом директора відомства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Після 16 грудня нічого не станеться, НАБУ працюватиме у штатному режимі", - сказав Ситник.

При цьому директор НАБУ визнав, що деякі проблеми все-таки виникнуть.

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"У нас немає змоги переобрати у травні Раду громадського контролю, яка делегує своїх учасників до конкурсної комісії при НАБУ, бере участь у відборі персоналу бюро", - додав Ситник.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційного кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.