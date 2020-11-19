Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська
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Закон, яким було встановлено обов'язковість носіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях і штраф в понад 17 тис. грн за невиконання цієї норми, масово порушувався з двох причин: юридичної та психологічної.
Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
"По-перше, рішення про накладення таких штрафів мав приймати суд. Однак через завантаженість суддів, вони просто не встигали розглядати відповідні протоколи. Іноді ж правоохоронці припускалися помилок при складенні самого протоколу. По-друге, штрафувати перехожого, який зайшов до магазину без маски, на суму від 17 тисяч гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші. А у багатьох їх і зовсім не було", - пояснив міністр.
Нещодавно ж Верховна Рада прийняла новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях. Тепер порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень і оформляти його зможуть відразу на місці. Тому, за словами Малюськи, не буде ні юридичного бар'єру, ні психологічного - штрафи набагато менше і процедурно їх легше оформити.
"Люди, яким випишуть штраф, зможуть його оскаржити в суді. Однак чи буде це мати сенс, якщо судитися вийде дорожче, ніж заплатити штраф", - говорить міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Собственно, эти причины называет ВООЗ
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf
Обращаю внимание на:
ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами
ЛОЖНОЕ чувство безопасности
"17 листопада приблизно о 17:00. Чоловік, за словами очевидців напідпитку, збив двох жінок, котрі перетинали дорогу на пішохідному переході."
Хххххххххххххххххх
***, ето говорит миристр юстиции!!! Говорит "штрафуйте без разбора, судиться не будут бо не 17000 грн, а всего 170. Заплатят"
Не надо будет после сменьі власти всех етих ублюдков лишить персональоьіх пенсий.
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"Нє нада", чи "нє, нада"?... Зміст абсолютно протилежний, - залежно від коми.
Нєясность рєчі, - нєясность мислі.
Закон про маски підписаний: що далі?!