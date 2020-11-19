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Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська

Закон, яким було встановлено обов'язковість носіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях і штраф в понад 17 тис. грн за невиконання цієї норми, масово порушувався з двох причин: юридичної та психологічної.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"По-перше, рішення про накладення таких штрафів мав приймати суд. Однак через завантаженість суддів, вони просто не встигали розглядати відповідні протоколи. Іноді ж правоохоронці припускалися помилок при складенні самого протоколу. По-друге, штрафувати перехожого, який зайшов до магазину без маски, на суму від 17 тисяч гривень було психологічно непросто. Найчастіше у людини довелося б забирати останні гроші. А у багатьох їх і зовсім не було", - пояснив міністр.

Нещодавно ж Верховна Рада прийняла новий закон, який зобов'язує носити маски в громадських приміщеннях. Тепер порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень і оформляти його зможуть відразу на місці. Тому, за словами Малюськи, не буде ні юридичного бар'єру, ні психологічного - штрафи набагато менше і процедурно їх легше оформити.

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"Люди, яким випишуть штраф, зможуть його оскаржити в суді. Однак чи буде це мати сенс, якщо судитися вийде дорожче, ніж заплатити штраф", - говорить міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Министр юстиции видимо забыл, что судебные расходы проигравшая сторона платит, т.е. компенсирует выигравшей.
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19.11.2020 16:52
+12
Министр юстиции Малюська не забыл что судебные расходы проигравшая сторона платит, он банально этого не знает, у него по факту нет юридического образования, более того у него нет НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Купил диплом за сало или же просто врет как например про Лондонский Университет. Для Украины это нормально и ни у кого не вызывает шок. В Украине Должности не зависят от умения и образования а только от "блата". Хотя это ни для кого не секрет в том числе и в Европе. В Европе знают цену "украинским дипломам".
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19.11.2020 17:08
+9
Т.е. говорит прямым текстом: - смысл "карантина" выходного дня - получение штрафов.
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19.11.2020 16:56
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Министр юстиции видимо забыл, что судебные расходы проигравшая сторона платит, т.е. компенсирует выигравшей.
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19.11.2020 16:52 Відповісти
Министр юстиции Малюська не забыл что судебные расходы проигравшая сторона платит, он банально этого не знает, у него по факту нет юридического образования, более того у него нет НИКАКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Купил диплом за сало или же просто врет как например про Лондонский Университет. Для Украины это нормально и ни у кого не вызывает шок. В Украине Должности не зависят от умения и образования а только от "блата". Хотя это ни для кого не секрет в том числе и в Европе. В Европе знают цену "украинским дипломам".
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19.11.2020 17:08 Відповісти
Я регочу з тої смішної дивної Малюськи.
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19.11.2020 17:27 Відповісти
Не думаю, что он забыл. Но он знает, что на практике это будет тяжело и дорого.
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19.11.2020 17:29 Відповісти
Долго и тяжело. Тут Вы правы.
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19.11.2020 17:31 Відповісти
Как можно забыть то,чего не знал?
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19.11.2020 20:00 Відповісти
Скоро на неугодных и намордники заставят одевать..
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19.11.2020 16:53 Відповісти
И ЦИК косить...
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19.11.2020 16:56 Відповісти
Реально не понимаю ушлепков, которым впадло одеть маску
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19.11.2020 16:55 Відповісти
Вероятными недостатками широкого применения масок здоровыми людьми являются: • вероятность более высокого риска самозаражения вследствие прикосновения к маске и последующего касания глаз загрязненными руками (48, 49); • вероятность самозаражения в случае, если влажную или загрязненную немедицинскую маску не заменяют. Данные условия благоприятствуют усилению активности микроорганизма; • возможность появления головной боли и (или) затруднения дыхания в зависимости от типа используемой маски; • при частом применении на протяжении нескольких часов - вероятность появления поражений кожи, дерматита, вызванного раздражением, или обострение акне (50); • нечленораздельная речь; • возможное ощущение дискомфорта (41, 51); • ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами, например, соблюдением безопасной дистанции и гигиеной рук; • неправильное ношение маски, в особенности детьми раннего возраста; • проблемы утилизации отходов; неправильная утилизация масок, приводящая к накоплению мусора в общественных местах, риск заражения сотрудников коммунальных служб, а также опасность для окружающей среды; • затруднения при коммуникации людей, страдающих глухотой, так как для понимания речи они ориентируются на движения губ; • недостатки или трудности, связанные с ношением масок, в особенности для таких категорий как дети, лица с нарушениями умственного развития или психическими заболеваниями, пожилые люди с когнитивными нарушениями, лица, страдающие астмой, хроническими заболеваниями дыхательных путей или нарушениями функции дыхания, люди, имеющие в недавнем анамнезе травму лица или челюстно-лицевое вмешательство в области рта, а также лица, проживающие в условиях жаркого и влажного климата

Собственно, эти причины называет ВООЗ
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf

Обращаю внимание на:
ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами

ЛОЖНОЕ чувство безопасности
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19.11.2020 17:28 Відповісти
в магазинах надеть вроде никому не впадлу, а вот по улицам в них ходить это точно ушлёпство ..
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19.11.2020 17:58 Відповісти
Т.е японцы, китайцы полные ушлепки. Я понял.
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19.11.2020 18:04 Відповісти
а японцы тут причём ? это кацапы и китайцы полные ушлёпки !
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19.11.2020 18:13 Відповісти
Японцы маски тоже массово носят на улице, причем до ковида.
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19.11.2020 18:19 Відповісти
причём до ковида.. вирус тут не причём .. это скорее стиль одежды .. маску они не меняют несколько дней .. и оберегают себя этим скорее от пыльцы вредных растений .. типа как у нас амброзия ..
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19.11.2020 18:31 Відповісти
Малюська лол , не знает перечень людей ,которые не платят судебные зборы ..это ветераны ВМВ потом инвалиды 1-2 групп ..И еще министр пху млять
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19.11.2020 16:55 Відповісти
Є рішення конченого ВС 2019 року, яке фактично скасувало норму ЗУ "Про судовий збір" у частині звільнення УБД від сплати судового збору. Цим рішенням, наприклад, керуються кончені судді конченого ОАСКу.
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19.11.2020 18:04 Відповісти
Т.е. говорит прямым текстом: - смысл "карантина" выходного дня - получение штрафов.
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19.11.2020 16:56 Відповісти
Чоловік, котрий збив двох жінок в Шепетівці, виявився посадовцем "Центру пробації"

"17 листопада приблизно о 17:00. Чоловік, за словами очевидців напідпитку, збив двох жінок, котрі перетинали дорогу на пішохідному переході."
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19.11.2020 16:58 Відповісти
Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 8344
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19.11.2020 17:00 Відповісти
Це ще 1700 грн. За тодішнім законом
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19.11.2020 17:48 Відповісти
Просто замечательная новость для коррупции и безосновательных поборов мусорами.
Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 6501
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19.11.2020 17:01 Відповісти
Если хотим построить правовое государство - нужно обязательно подавать в суд!
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19.11.2020 17:06 Відповісти
А може простіше посадити за грати такого міністра, ніж держати на посаді? Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф, - министр юстиции Малюська - Цензор.НЕТ 1173
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19.11.2020 17:08 Відповісти
Згідна !!! Та вдягніть вже ті чортові маски - подивиться, що робиться в світі! Бережіть себе!!!
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19.11.2020 17:09 Відповісти
"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - говорит министр.Источник: https://censor.net/ru/n3232115
Хххххххххххххххххх
***, ето говорит миристр юстиции!!! Говорит "штрафуйте без разбора, судиться не будут бо не 17000 грн, а всего 170. Заплатят"

Не надо будет после сменьі власти всех етих ублюдков лишить персональоьіх пенсий.
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19.11.2020 17:22 Відповісти
Не надо будет после сменьі власти всех етих ублюдков лишить персональоьіх пенсий.

**********
"Нє нада", чи "нє, нада"?... Зміст абсолютно протилежний, - залежно від коми.
Нєясность рєчі, - нєясность мислі.
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19.11.2020 22:07 Відповісти
Не, надо(далєє по)
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20.11.2020 04:02 Відповісти
Ай-яй-яй
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20.11.2020 08:10 Відповісти
Примите вже Закон всем носить колпак.Если можно провернуть с маской,то чому нельзя с колпаком?Обязать всех украинцев выходя из дома одевать колпак.А тем кто не хочет штраф мля Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 9339
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19.11.2020 17:29 Відповісти
Всєм носіть цак!!! Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 6539

Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 360
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19.11.2020 22:10 Відповісти
А какой штраф будет тем, кто разворовал Госрезервы и продал за границу тонны украинских масок, которые теперь так нужны!
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19.11.2020 17:42 Відповісти
Дорожче буде своєчасно не ставити дурнувату владу на місце з її забаганками
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19.11.2020 17:46 Відповісти
Ні пане милюзга, судитися будемо і ваші маніпуляції нас не зупинять.
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19.11.2020 17:53 Відповісти
Звичайна маска не є захистним засобом від вірусів та бактерій, повторюю сотий раз для психічно хворих дебілів. Скорш за все це символ неорабства, страху та деградації.
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19.11.2020 17:59 Відповісти
******..у країні де немає ні судочинства ні медицини, але вперто намагаються зняти останню сорочку з лохторату..
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19.11.2020 17:59 Відповісти
Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 6722
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19.11.2020 18:04 Відповісти
Малюська Пеписька вместо своим паганым ротом болты болтать, лучше бы накрапал исчерпывающий перечень "общественных мест" для ношения маски. Потому как, например, в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции маска, вроде как, не нужна, а если насчёт посцать на аллее - так сразу общественное место.
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19.11.2020 18:21 Відповісти
Какие требования к маске? Где это оговорено? Носите маску зайчика или белочки и будьте здоровы!
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19.11.2020 18:47 Відповісти
Так нас черенки от лопаты заставят в ж@пы засунуть, под предлогом того, что судиться дороже...
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19.11.2020 19:00 Відповісти
Кто не хочет пусть не носит, естественный отбор должен и в Украине пройти
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19.11.2020 20:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rvZTUfiLxis

Закон про маски підписаний: що далі?!
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19.11.2020 21:14 Відповісти
Похоже наш Яркий юрист Малюська купил свой диплом в подземном переходе. Если человек идет в суд, то чувствует за собой правоту, а согласно процессуальных кодексов судебные издержки оплачивает проигравшая сторона. Этот торгаш, распространяющий абоненты в VIP-камеры, просто берет на понт, зная, что оштрафовать не всегда получится. Мол, давайте сразу деньги и идите с миром.
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20.11.2020 01:15 Відповісти
ну ваще никакой коррупционной составляющей. Судитися за неносіння маски вийде дорожче, ніж заплатити штраф, - міністр юстиції Малюська - Цензор.НЕТ 6423 Д.Б.
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20.11.2020 08:06 Відповісти
 
 