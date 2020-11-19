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НАТО (5114) Польща (5147) Росія (47144)

НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох

Північноатлантичний альянс має допомагати Україні і Грузії зміцнювати потенціал відлякування Росії.

Про це в рамках онлайн-конференції "Шлях до Варшавського форуму з безпеки" заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У наших спільних інтересах є підтримка України і Грузії щодо зміцнення їх стійкості у світлі загроз з боку Росії. Те саме стосується Швеції та Фінляндії. Партнери можуть збагатити союзницький потенціал відлякування й оборони, що в інтересах усіх сторін",- заявив Солох.

За його словами, НАТО є організацією, яка гарантує безпеку не лише країнам-членам, але й партнерам, з якими Альянс має спільні цінності.

Одними з найважливіших завдань НАТО Солох назвав зараз збереження єдності у світлі наявних загроз.

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"Загроза з боку Росії проявляється також у формі дезінформації, гібридних діях чи діях у кіберпросторі",- констатував голова Бюро нацбезпеки РП.

Він зауважив, що Росія усе ще краще підготовлена до конвенційної війни у цій частині Європи. Відтак, НАТО має повністю реалізувати усі свої ініціативи, зокрема зміцнити передову присутність сил Альянсу, концепцію відлякування й оборони євроатлантичного простору чи відповіді на загрози з боку російського ракетного потенціалу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Бубочка каже що він "за"? А що робить для членства в НАТО? Скорочує армію, нищить реформи, оборонно- промисловий комплекс, закупає лайно- збою?
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19.11.2020 17:20
+2
А бубачка - проти! НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох - Цензор.НЕТ 3975 Бо беня нє вєліт.
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19.11.2020 17:00
+2
Серьйозно?! Так. Бо я спроможна оцінити більш повноцінний гумор, ніж те, чим годують нарід дебільні юзікі, голомозі (лысые) та інші бубачкі з 95-го криворогульського тупіку ! НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 1025
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19.11.2020 17:32
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Очень известный социалдемократ в прошлом был очень против НАТО
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19.11.2020 16:57 Відповісти
Пйос їво знаєть.Він був на таких посадах,де його як антинатівця не тримали б.Це ж не Україна,де керують явні антиукраїнці.
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19.11.2020 17:32 Відповісти
А бубачка - проти! НАТО должно помогать Украине противостоять агрессии России, - глава Бюро нацбезопасности Польши Солох - Цензор.НЕТ 3975 Бо беня нє вєліт.
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19.11.2020 17:00 Відповісти
Серьезно?
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19.11.2020 17:02 Відповісти
Ну если зеля против войны с лаптями,то как можно по другому освободить территории? В глаза он куйло уже смотрел и не раз.....девушка логично рассуждает.
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19.11.2020 17:17 Відповісти
Бубочка каже що він "за"? А що робить для членства в НАТО? Скорочує армію, нищить реформи, оборонно- промисловий комплекс, закупає лайно- збою?
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19.11.2020 17:20 Відповісти
Интересно узнать алгоритм вступления в НАТО в нынешних условиях.
Про вторую часть твоего спроса вообще промолчу
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19.11.2020 17:24 Відповісти
Такий же, як був два роки тому.
І іноді краще помовчати, якщо нічого заперечити. В цьому ви праві.
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19.11.2020 17:31 Відповісти
Так какой?
Чего с 2014 ничего не делалось?
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19.11.2020 17:33 Відповісти
З 2014 нічого не робилось? А що у вашому розумінні це нічого?
Наприклад, реформа харчування, по стандартам НАТО, започаткована і втілена Порошенком, яку благополучно знищив бубочка? Чи ви про що?
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19.11.2020 17:47 Відповісти
Рэформа питания!!!!
Все, лучше молчи.
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/ukraina_ne_budet_vstupat_v_nato_chtobyi_rasserdit_rossiyu___poroshenko_n1202458/amp
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19.11.2020 17:55 Відповісти
Дійсно, що тут скажеш? "Круте" посилання. "Уведомление о переадресации"
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19.11.2020 18:08 Відповісти
Серьйозно?! Так. Бо я спроможна оцінити більш повноцінний гумор, ніж те, чим годують нарід дебільні юзікі, голомозі (лысые) та інші бубачкі з 95-го криворогульського тупіку ! НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 1025
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19.11.2020 17:32 Відповісти
Татышо)))
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19.11.2020 17:34 Відповісти
Так, я шо, а ти з кварталу? НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 3309
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19.11.2020 17:41 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/ukraina_ne_budet_vstupat_v_nato_chtobyi_rasserdit_rossiyu___poroshenko_n1202458/amp
Смейся.
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19.11.2020 17:38 Відповісти
Слыш, кацап, а бутылка в перде - это больно? Поделись опытом с зельоными утырками! НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 9081
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19.11.2020 17:46 Відповісти
Оно должно - без базару.. должно выявлять озабоченность, и тихонечко в сторонке попискивать..
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19.11.2020 17:11 Відповісти
Так тема пошла такая, шо агрессии вроде ж нет. Поляки о нашей власти сильно хорошего мнения.
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19.11.2020 17:50 Відповісти
О нашей нынешней власти только кацабы хорошего мнения, матьихтак! НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох - Цензор.НЕТ 6396
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19.11.2020 18:00 Відповісти
ой!
должен ли джентльмен, если он должен?
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20.11.2020 00:58 Відповісти
 
 