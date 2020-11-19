НАТО має допомагати Україні протистояти агресії Росії, - глава Бюро нацбезпеки Польщі Солох

Північноатлантичний альянс має допомагати Україні і Грузії зміцнювати потенціал відлякування Росії.

Про це в рамках онлайн-конференції "Шлях до Варшавського форуму з безпеки" заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У наших спільних інтересах є підтримка України і Грузії щодо зміцнення їх стійкості у світлі загроз з боку Росії. Те саме стосується Швеції та Фінляндії. Партнери можуть збагатити союзницький потенціал відлякування й оборони, що в інтересах усіх сторін",- заявив Солох.

За його словами, НАТО є організацією, яка гарантує безпеку не лише країнам-членам, але й партнерам, з якими Альянс має спільні цінності.

Одними з найважливіших завдань НАТО Солох назвав зараз збереження єдності у світлі наявних загроз.

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"Загроза з боку Росії проявляється також у формі дезінформації, гібридних діях чи діях у кіберпросторі",- констатував голова Бюро нацбезпеки РП.

Він зауважив, що Росія усе ще краще підготовлена до конвенційної війни у цій частині Європи. Відтак, НАТО має повністю реалізувати усі свої ініціативи, зокрема зміцнити передову присутність сил Альянсу, концепцію відлякування й оборони євроатлантичного простору чи відповіді на загрози з боку російського ракетного потенціалу.