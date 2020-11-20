"Багато хто боїться": лікарка вказала на можливу проблему з вакцинацією проти COVID-19 в Україні
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В Україні з вакцинацією від коронавірусу може бути проблема через низьку прихильність серед населення до таких видів профілактики хвороб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила лікарка-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в ефірі телеканалу "Україна 24".
За її словами, люди не хочуть вакцинуватися навіть від таких відомих інфекцій, як кір і краснуха.
"Якщо ми отримаємо вакцину наступного року і, можливо, будуть нові штами коронавірусу - може це (масова вакцинація. - Ред.) стане актуальнішим, ніж з грипом. Тут ще не всі нюанси відомі, але в будь-якому випадку, це зазначається з усіх боків, у нас дуже низька прихильність до вакцинації навіть від тих відомих інфекцій, які є - кору, краснухи ... Було б дуже непогано проводити вакцинацію, робити профілактику інфекції. Але чомусь багато людей бояться і не роблять цього. Тому побоювання у людей будуть, тим більше, що це новий вірус, нова інфекція", - заявила лікарка.
Вона також закликала вакцинуватися проти сезонного грипу.
"Я закликаю вакцинуватися від грипу, тому що захворіти і грипом, і COVID-19 буде набагато складніше і гірше для організму. Тому те, що ми можемо займатися профілактикою, попередити, обов'язково потрібно попереджати за допомогою вакцинації. Вакцина від грипу не є небезпечною для здоров'я, у неї мінімальні ускладнення. Тому краще провакцинуватися. Звичайно, це особливо важливо для групи ризику", - зазначила Сояк.
Будь ласка, зачекайте...
должен же ктото премии дарвина получать.
Що будемо мати - з тим будемо і воювати.
Хоча москальську вакцину бажано спершу перевірити на виборцях ОПЗЖ,
Беги требуй вакцинации.
Oleksiy Goncharenko
Благодаря Зеленскому «дураки и дороги» теперь и наша национальная проблема.
У нас всегда были одни из самых плохих дорог в мире.
На них никогда не хватало денег, хоть не было ни войны, ни коронавируса.
Мруть від інсультів-інфарктів, раку, діабету, дехто від туберкульозу. Як це - коли шістдесятилітніх більшої частини вже нема? А влада продовжує просторікувати про підвищення пенсійного віку. Коли вимруть ті, що народилися без повальної вакцинації від природньої старості, то пенсії отримуватимуть лише ті, яких хитрожопі (чи розумні) батьки не кололи різною какою, а просто відмічали у календарі щеплень.
До речі: вакцинаторами допускається до 5% нещеплених.
Глобально я за вакцину, но с нашими зелупнями даже аскорбинку страшно у них взять
Проблема скорее не в том, что люди не хотят прививаться, проблема в том, что люди не хотят прививаться каким-нибудь индийским(а может и отечественным, разлитым тут же в подвале) фуфлом, в то время как нормальную рабочую вакцину, если она будет такая, продадут "кому надо".
1) под видом бельгийских НЕ вкалывались индийские - в Украине
2) что на пути трансопртировки соблюдались ВСЕ условия хранения
3) что эти самые условия хранения строго соблюдались во время хранения здесь
4) что у тебя нет аллергии на компоненты вакцины
5) В период ослабленного вакциной иммунитета (а такой непременно будет сразу после укола, помним об этом) ты не заболеешь чем-то посерьезнее.
6
...
В общем много чего. Если углубляться.
Причем на все эти пункты ты должен дать именно гарантию.
Но не сможешь.
То же и по остальным пунктам.
Не сравнивай круглое и мягкое.
В то что в меня попадет метеорит я поверить не могу. А вот в то, что водій-далекобійник забил на контроль температуры в рефе, когда вез сюда вакцину.. и дал гривен 500 сержанту петренко чтоб тот не составлял на него протокол...
Я охотно поверю. Это для начала по одному из пунктов.
И у него выбор: он таки может вздрючить транспортников (украинских, им нанятых, потому как дешевле) но это долго... а у сетей аптечных - штрафы за не поставку в срок.
Дальше думаю, понятно, да?
Ни одна увадающая себя фармкомпания с мировым именем не будет использовать левых украинских перевозчиков.
Во-вторых, условия поставки определяются обычно по договоренности сторон - и при их определении, прежде всего, учитывается надежность / платежеспособность получателя. Украина... ну как бы... не сильно надежная страна и в соотв. директивах ЕС, равно как в их таможенном тарифе идет как non-eu, и как страна третьего мира по сути.
Потому лично мне - сомнительно. Я (так-то ответственный за направление экспорт в украинской FMCG, во многом схожим с фаррмой) бы не дал, серьезно. FCA и предоплата. Без вариантов.
Но, допустим ты прав. И пусть там что-то вроде DAP или даже CPT... в общем что-то вроде (скорее со страховкой, учитывая стоимость полного трака фармы в которой могут быть дорогие препараты). Теперь думаем дальше. Товар приходит на таможенный склад уже в Украине. Ну или пусть даже у закупщика деньги есть и он платит все импортные пошлины сразу, имеет все нужные сертификаты... в общем товар идет на склад (без ожидания растаможки). С которого он потом распределяется по региональным представительствам а оттуда по отдельным ТТ.
Так?
Склад в Украине. Везут по Украине. Украинские перевозчики. Принимают украинские фармацевты. Ты на 100% уверен в том что каждый из них действует строго по инструкции? Да? Серьезно?
А вот я - нет.
У длистриьбютеров есть свои таможенно-лицензионные склады. Товар приходит туда, а не на обычный таможенный склад. Склад должен быть сертифицирован независимым международным аудитором, т.е. есть регистрация температуры, в которой исключено вмешательство и подделка результатов. Если нет такого склада или нет сертификата успешного прохождения аудита, договор с дистрибьютером не заключат.
Кстати то что я видел, по крайней мере несколько лет назад, были условия DDP, т.е. фирма принимала товар на СВОЙ склад (точнее на склад 3-й стороны, с соотв. договором), сама растамаживала и после этого поставляла товар дистрибьютерам, с контролем на всех этапах.
Суперсовременные склады в Украине есть, построено их достаточно, со всеми сертификатами, это вообще не проблема.
Аптека - да, тут уже вступает человеческий фактор. Но он есть везде, не думаю что в аптеке в Украине риск выше чем в Польше. Во всяком случае, когда тебе аптекарь дает ампулу, ты сам можешь видеть откуда он ее взял - из холодильника или из шухлядки. К тому же, аптеки в Украине постоянно мордуют проверками, так что я в аптеке тоже уверен.
Эмм... я бы рассказал здесь как я как-то водил этого самого адуитора для получения сертификата Хаасп (ты ведь знаешь что это такое)... но связан обязательством о неразглашении. Но намек ясен, да?
Склад третьей стороны... в общем ты сам все и сказал. Важное отличие.
Я просто слишком близко знаком... с подобными ситуациями. Любую бумагу можно сделать. Любую. Вопрос цены вопроса. Тем более здесь. А проверки... ты же помнишь о различных мораториях на проверки малого бизнеса? Я также помню о том, что о них предупреждают... разве не бывает такого?
То есть... у меня было бы чуть больше уверенности скажем в ... Германии.
Но не в Украине точно.
Это безотносительно самой сути вакцин и их проверок на безопасность (помнится мне, в качестве плацебо реально используют другие вакцины - т.о. их реальное воздействие на здоровый организм... до конца неизвестно - и это только одна из сторон). А также того факта... что скажем повышение уровня иммунизации в США не повлекло за собой уменьшения больных. Как раз наоборот. Даже когда был достигнут пик в более чем 95% иммунизации, при которой вступает в силу пресловуты коллективный иммунитет... не вступил в общем.
Слишком много "против".
Сыворотки нужны. Т.е. лекарства. Типа противостолбнячной, скажем. Но тока их надо мало а вакцин много...)))
Я тоже водио аудиторов по злачным местам, но тем не менее все что они видели - все писали. Потому что это тоже представители западных компаний и отсыдки на "местный персонал" здесь не катят.
нигде ***** не ***********.
А потом удивляемся: А с хрена ли так плохо живем? Хрена ли в магазинах обвешивают и так далее?
Молчи. Дальше - молчи. И сиди на попе ровно. И тогда - НИЧЕГО не изменится.
І колоть собі якусь хрень, з чого зроблена і як, не дуже хочеться.
Тим більше що ковід можна перележати собі за тиджень дома, пить чайочок)
Сумму удовлетворенных исков (можно еще на сайте их минюста США посмотреть) лучше смотреть сидя. Сильно удивишься.
Вот только ***** болезни никуда не исчезли, а кол-во заболевших росло с увеличением охвата вакцинацией. Сильно удивишься, гарантирую.
И рекомендую не равнять круглое и мягкое.
Валите Коломойщину побыстрей и падайте Германии в ножки -- слёзно! -- по всем программам.
...а то вас залечат до морга, за вас же счёт... -- ещё и потомки должны останутся...
Которым и без всякой вакцины чуть менее 5% болеет, остальные - если и болеют то безсимптомно.
Фуфломицин, не?
ЕСЛИ ВАС ВДРУГ ЗАСТАВЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ДОВЕДИТЕ ИХ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ!
И ЧТОБ ВСЕ БУМАГИ БЫЛИ БЫ ПРИ НИХ!))
Не они вам жизнь давали!
ПРАВОВОЙ ПОДХОД.
Что делать если Вас заставляют ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ!
Ни в коем случае не отказываться от вакцины, напротив, запросите ряд документов:
- Сертификат качества на препарат.
- Сведения о производителе препарата.
- Документы, лицензии производителя препарата.
а)выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
б)документы о допуске и аккредитации фирмы.
с)действующие лицензии фирмы.
- Сертификаты испытаний препарата.
- Побочные действия препарата.
- Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма.
- Документы лица, которое делает прививку.
а)обучение
б)аттестация
c)допуск к работе
д)медицинская книжка
с)сертификат об отсутствии COVID19
После предоставления ВСЕХ документов нужно взять под роспись 1 образец препарата на анализ, далее сдать его на химический анализ воды в лабораторию.
После этого нужно взять:
ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО С ВАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ УКОЛА, это обязательное условие!!!
Распечатайте это требование и выдавайте ПОД РОСПИСЬ тем лицам, кто хочет сделать СОМНИТЕЛЬНУЮ вакцину.
Лучше дайте инструкцию что делать если будут заставлять бесплатно принять ПОРШЕ КАЕН))))) Как отбиться от этой незадачи ?)))))
У нас мултипликатор цен космос и дефицит искусственный научились создавать