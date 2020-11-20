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Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
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"Багато хто боїться": лікарка вказала на можливу проблему з вакцинацією проти COVID-19 в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні з вакцинацією від коронавірусу може бути проблема через низьку прихильність серед населення до таких видів профілактики хвороб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку висловила лікарка-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, люди не хочуть вакцинуватися навіть від таких відомих інфекцій, як кір і краснуха.

"Якщо ми отримаємо вакцину наступного року і, можливо, будуть нові штами коронавірусу - може це (масова вакцинація. - Ред.) стане актуальнішим, ніж з грипом. Тут ще не всі нюанси відомі, але в будь-якому випадку, це зазначається з усіх боків, у нас дуже низька прихильність до вакцинації навіть від тих відомих інфекцій, які є - кору, краснухи ... Було б дуже непогано проводити вакцинацію, робити профілактику інфекції. Але чомусь багато людей бояться і не роблять цього. Тому побоювання у людей будуть, тим більше, що це новий вірус, нова інфекція", - заявила лікарка.

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Вона також закликала вакцинуватися проти сезонного грипу.

"Я закликаю вакцинуватися від грипу, тому що захворіти і грипом, і COVID-19 буде набагато складніше і гірше для організму. Тому те, що ми можемо займатися профілактикою, попередити, обов'язково потрібно попереджати за допомогою вакцинації. Вакцина від грипу не є небезпечною для здоров'я, у неї мінімальні ускладнення. Тому краще провакцинуватися. Звичайно, це особливо важливо для групи ризику", - зазначила Сояк.
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Топ коментарі
+15
))) ну запропонують тобі "вакцінватися" свинособачю "вакциною" - подивимося на твою "премію Дарвіна"
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19.11.2020 17:03
+11
эти опасения не такие уж и беспочвенные, делать прививки не спрашивая можно только баранам и рабам!
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19.11.2020 17:03
+8
так брать с них подписку об отказе обращения к врачам в случае окоронивания.
должен же ктото премии дарвина получать.
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19.11.2020 16:59
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так брать с них подписку об отказе обращения к врачам в случае окоронивания.
должен же ктото премии дарвина получать.
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19.11.2020 16:59 Відповісти
))) ну запропонують тобі "вакцінватися" свинособачю "вакциною" - подивимося на твою "премію Дарвіна"
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19.11.2020 17:03 Відповісти
Соплі витри. А то як дівчисько розплакався бо немає бажаних розових слоненят з чудо вакциною.
Що будемо мати - з тим будемо і воювати.
Хоча москальську вакцину бажано спершу перевірити на виборцях ОПЗЖ,
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19.11.2020 17:06 Відповісти
Израиль закупил 1,5 млн. доз - вот на них и проверят.
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19.11.2020 17:27 Відповісти
витерти соплі? тобі?! затули пельку, потвора
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19.11.2020 17:32 Відповісти
Найрозумніший? Знаючи наших чиновників, пересічних українців можуть запросто колоти російською вакциною, видаючи її за американську/європейську.
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19.11.2020 17:39 Відповісти
Вам колоть будут не чиновники.
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19.11.2020 19:16 Відповісти
Там Медведчук привёз от путена лучшую в мире вакцину.

Беги требуй вакцинации.
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19.11.2020 17:05 Відповісти
мне он ничего не привозил "Многие боятся": врач указала на возможную проблему с вакцинацией от COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 7357.и даже не обещал.то все твое.
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19.11.2020 17:07 Відповісти
а если асфальтом предложат вакцинировать (а эти могут) - вакцинируешься?
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19.11.2020 17:07 Відповісти


Oleksiy Goncharenko

Благодаря Зеленскому «дураки и дороги» теперь и наша национальная проблема.
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19.11.2020 17:09 Відповісти
увы! Эта проблема была задо-о-л-го до Зеленского.
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19.11.2020 21:42 Відповісти
зато теперь ясно высветилась...дураки занялись дорогами
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19.11.2020 22:03 Відповісти
А умные ну никак не хотели дорогами заниматься...
У нас всегда были одни из самых плохих дорог в мире.
На них никогда не хватало денег, хоть не было ни войны, ни коронавируса.
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19.11.2020 22:43 Відповісти
это когда войны не было?и кто такие умные? "Многие боятся": врач указала на возможную проблему с вакцинацией от COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 4006
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19.11.2020 22:49 Відповісти
Многие?? Пока они израдят эту вакцину, пол планеты переболеет..
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19.11.2020 17:00 Відповісти
эти опасения не такие уж и беспочвенные, делать прививки не спрашивая можно только баранам и рабам!
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19.11.2020 17:03 Відповісти
В совейском союзе так и делали,ничего страшного,выжили.
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19.11.2020 19:17 Відповісти
ну да, совковых РАБОВ никто не спрашивал (и выжили далеко не все)!
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19.11.2020 20:08 Відповісти
Не дуже вижили. Моє покоління (післявоєнне) відрізняється від старших дуже великою надранньою смертністю. І коли зразу після війни діткам ще не кололи після народження трикаку, то вже через десять років приходили у яслі-садок і кололи, як висловився один із коментаторів, наче ягнят.
Мруть від інсультів-інфарктів, раку, діабету, дехто від туберкульозу. Як це - коли шістдесятилітніх більшої частини вже нема? А влада продовжує просторікувати про підвищення пенсійного віку. Коли вимруть ті, що народилися без повальної вакцинації від природньої старості, то пенсії отримуватимуть лише ті, яких хитрожопі (чи розумні) батьки не кололи різною какою, а просто відмічали у календарі щеплень.
До речі: вакцинаторами допускається до 5% нещеплених.
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20.11.2020 09:05 Відповісти
Так реально страшно, шо за муляку вколят непонятно
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19.11.2020 17:06 Відповісти
Еще хз когда будет, плюс не факт что не продадут за границу, как маски, а нам зе-мочей предложат привиться.
Глобально я за вакцину, но с нашими зелупнями даже аскорбинку страшно у них взять
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19.11.2020 17:06 Відповісти
Аминь!
Проблема скорее не в том, что люди не хотят прививаться, проблема в том, что люди не хотят прививаться каким-нибудь индийским(а может и отечественным, разлитым тут же в подвале) фуфлом, в то время как нормальную рабочую вакцину, если она будет такая, продадут "кому надо".
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19.11.2020 17:13 Відповісти
именно так
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19.11.2020 17:14 Відповісти
последние годы индийских вакцин в Украину не завозилось, были бельгийские, те которыми прививалась вся Европа, и все равно стоял вой против прививок. Проблема не в качестве прививок, а в дремучем нариде.
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19.11.2020 17:31 Відповісти
Не только. Ты готов гарантировать, что, к примеру:
1) под видом бельгийских НЕ вкалывались индийские - в Украине
2) что на пути трансопртировки соблюдались ВСЕ условия хранения
3) что эти самые условия хранения строго соблюдались во время хранения здесь
4) что у тебя нет аллергии на компоненты вакцины
5) В период ослабленного вакциной иммунитета (а такой непременно будет сразу после укола, помним об этом) ты не заболеешь чем-то посерьезнее.
6
...
В общем много чего. Если углубляться.
Причем на все эти пункты ты должен дать именно гарантию.
Но не сможешь.
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19.11.2020 17:48 Відповісти
ты можешь гарантировать что при уколе вакциной на тебя не упадет метеорит? Думаю, нет.

То же и по остальным пунктам.
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19.11.2020 17:53 Відповісти
про метеорит даремно згадав - скільком людям упав на голову метеорит за останні пару столітть? Даремно про дрємучій нарід згадав - ми до твого народу ніякого відношення не маємо "Багато хто боїться": лікарка вказала на можливу проблему з вакцинацією проти COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 9836
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20.11.2020 09:09 Відповісти
Когда-то читал статью, там были указаны математические вероятности погибнуть от метеорита и от авто. Второе было выше)) МОжет и стеб, конечно.
Не сравнивай круглое и мягкое.
В то что в меня попадет метеорит я поверить не могу. А вот в то, что водій-далекобійник забил на контроль температуры в рефе, когда вез сюда вакцину.. и дал гривен 500 сержанту петренко чтоб тот не составлял на него протокол...
Я охотно поверю. Это для начала по одному из пунктов.
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20.11.2020 09:30 Відповісти
ты абсолютно не в теме как происходят перевозки товара. Если нужно перевозить в определенных условиях, то фарм-компания нанимает не Васю с фурой а спецмальную вомпанию которая специализируется на перевозках и имеет соотв. грузовики. Рефрижератор оборудован термоконтролем и показания температуры регистрируюьмя всю дорогу, в зашишенном от вмешательства водителя виде. По приему компания-дистрибутор проверяет регистратор и если где-то температура вылезла за пределы - товар не примут. К протоколу приемки товара прикладывается распечатанный график температуры. Так кстати любой скоропорт возят - мясо, молочку. Так что Вася со своими 500 грн. остается не у дел.
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20.11.2020 09:38 Відповісти
Я абсолютно в теме. И о том, как должно и о том, как на самом деле.
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20.11.2020 09:42 Відповісти
Да, так как ты написал - так должно. Но ты в Украине... а не в Польше. Тут все бывает по-разному. И из-за какой-то там бумажки... играть в такие игры с фурой на 100ку килодолларов товара никто не будет. Тебе перевыпишут любую бумажку. ЛЮБУЮ. Цена вопроса... от случая к случаю разная.
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20.11.2020 09:44 Відповісти
Кто перепишет? Из украинского тут только дистрибутор, которому не нужно играть в эти игры. Есть нарушение режима - акт в фарм-компанию, они высылают новую партию товара, получают по страховке денежки за испорченный товар, а страховая компания дрючит транспортников (все компании не украинские).
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20.11.2020 09:52 Відповісти
Ага. Дистр, которому компания отпустила на условиях поставки FCA, учитывай это. Еще и по предоплате.
И у него выбор: он таки может вздрючить транспортников (украинских, им нанятых, потому как дешевле) но это долго... а у сетей аптечных - штрафы за не поставку в срок.
Дальше думаю, понятно, да?
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20.11.2020 11:19 Відповісти
нет, не понятно. Фарм. товары (скоропорт) не идут по FCA, в основном по DDU, соответственно перевозчика нанимает отправитель.
Ни одна увадающая себя фармкомпания с мировым именем не будет использовать левых украинских перевозчиков.
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20.11.2020 11:48 Відповісти
Ну, начнем с того, что DDU уже в редакции ИНКОТЕРМС 2010 - отсутствуют.
Во-вторых, условия поставки определяются обычно по договоренности сторон - и при их определении, прежде всего, учитывается надежность / платежеспособность получателя. Украина... ну как бы... не сильно надежная страна и в соотв. директивах ЕС, равно как в их таможенном тарифе идет как non-eu, и как страна третьего мира по сути.
Потому лично мне - сомнительно. Я (так-то ответственный за направление экспорт в украинской FMCG, во многом схожим с фаррмой) бы не дал, серьезно. FCA и предоплата. Без вариантов.
Но, допустим ты прав. И пусть там что-то вроде DAP или даже CPT... в общем что-то вроде (скорее со страховкой, учитывая стоимость полного трака фармы в которой могут быть дорогие препараты). Теперь думаем дальше. Товар приходит на таможенный склад уже в Украине. Ну или пусть даже у закупщика деньги есть и он платит все импортные пошлины сразу, имеет все нужные сертификаты... в общем товар идет на склад (без ожидания растаможки). С которого он потом распределяется по региональным представительствам а оттуда по отдельным ТТ.
Так?
Склад в Украине. Везут по Украине. Украинские перевозчики. Принимают украинские фармацевты. Ты на 100% уверен в том что каждый из них действует строго по инструкции? Да? Серьезно?
А вот я - нет.
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20.11.2020 13:20 Відповісти
Причем тут "Украина не надежная страна"? У крупнейших фарм.фиром есть представительства в Украине. Соответственно грузополучатель не "Украина", а конкретная контора "Дистрибьютер N", договор идет между фармкомпанией и дистрибьютером, страна "Украина" как сторона договора отсутствует.
У длистриьбютеров есть свои таможенно-лицензионные склады. Товар приходит туда, а не на обычный таможенный склад. Склад должен быть сертифицирован независимым международным аудитором, т.е. есть регистрация температуры, в которой исключено вмешательство и подделка результатов. Если нет такого склада или нет сертификата успешного прохождения аудита, договор с дистрибьютером не заключат.
Кстати то что я видел, по крайней мере несколько лет назад, были условия DDP, т.е. фирма принимала товар на СВОЙ склад (точнее на склад 3-й стороны, с соотв. договором), сама растамаживала и после этого поставляла товар дистрибьютерам, с контролем на всех этапах.
Суперсовременные склады в Украине есть, построено их достаточно, со всеми сертификатами, это вообще не проблема.
Аптека - да, тут уже вступает человеческий фактор. Но он есть везде, не думаю что в аптеке в Украине риск выше чем в Польше. Во всяком случае, когда тебе аптекарь дает ампулу, ты сам можешь видеть откуда он ее взял - из холодильника или из шухлядки. К тому же, аптеки в Украине постоянно мордуют проверками, так что я в аптеке тоже уверен.
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20.11.2020 13:36 Відповісти
При том, что при определении условий поставки для компании-импортера, компания-экспортер учитывает надежность страны. И вследствие низкой надежности ... выбирает менее обязывающие условия. Ну а дистр, пусть даже и называется допустим "Байер-Украина", на деле может иметь к концерну только название. А владеть и что важнее осуществлять менеджмент будет местный персонал. Ну может на уровне гендира разве что... но он в детали косяков при каждй отдельной поставке не вникает. Вообще.
Эмм... я бы рассказал здесь как я как-то водил этого самого адуитора для получения сертификата Хаасп (ты ведь знаешь что это такое)... но связан обязательством о неразглашении. Но намек ясен, да?
Склад третьей стороны... в общем ты сам все и сказал. Важное отличие.
Я просто слишком близко знаком... с подобными ситуациями. Любую бумагу можно сделать. Любую. Вопрос цены вопроса. Тем более здесь. А проверки... ты же помнишь о различных мораториях на проверки малого бизнеса? Я также помню о том, что о них предупреждают... разве не бывает такого?
То есть... у меня было бы чуть больше уверенности скажем в ... Германии.
Но не в Украине точно.
Это безотносительно самой сути вакцин и их проверок на безопасность (помнится мне, в качестве плацебо реально используют другие вакцины - т.о. их реальное воздействие на здоровый организм... до конца неизвестно - и это только одна из сторон). А также того факта... что скажем повышение уровня иммунизации в США не повлекло за собой уменьшения больных. Как раз наоборот. Даже когда был достигнут пик в более чем 95% иммунизации, при которой вступает в силу пресловуты коллективный иммунитет... не вступил в общем.
Слишком много "против".
Сыворотки нужны. Т.е. лекарства. Типа противостолбнячной, скажем. Но тока их надо мало а вакцин много...)))
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20.11.2020 13:51 Відповісти
Я в теме и сам курировал склады и аудиты складов 3-х сторон. Нормальные западные фирмы которые зашли в Украину и построили склады, типа ФМ-логистик, Кюне-Нагель и куча других - работают по западным стандартам и "сделать любую бумажку" там не прокатит. Местный персонал сосет с проглотом, потому что есть надзиратели в т.ч. иностранцы, которые вздрючат любого, и никакой "Байер Украина" не сможет им позвонить и сказать "эй, слюшяй, сдэлай бамажку".
Я тоже водио аудиторов по злачным местам, но тем не менее все что они видели - все писали. Потому что это тоже представители западных компаний и отсыдки на "местный персонал" здесь не катят.
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20.11.2020 15:05 Відповісти
так же можно обо всем сказать. А где гарантия что бензин на заправке это бензин?)))) Ну пойди на заправку и ********** . Скажи дайте мне страховку дайте мне гарантию и тд/Пошлют сходу
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19.11.2020 19:41 Відповісти
Вот в том-то и беда. Мы нигде не "*********": ни в магазине, где нас обвешивают, где вместо качественного товара дают гуано, ни в больнице где вместо положенного - клянчат бинтики...
нигде ***** не ***********.
А потом удивляемся: А с хрена ли так плохо живем? Хрена ли в магазинах обвешивают и так далее?
Молчи. Дальше - молчи. И сиди на попе ровно. И тогда - НИЧЕГО не изменится.
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20.11.2020 09:23 Відповісти
Які шанси що в Україну завезуть дійсно якісну вакцину? Знаючи бариг при владі, там знову будуть свої мутки і своя вакцина, це все стане просто товаром на якому можна наварить.
І колоть собі якусь хрень, з чого зроблена і як, не дуже хочеться.
Тим більше що ковід можна перележати собі за тиджень дома, пить чайочок)
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19.11.2020 17:06 Відповісти
Іди в лікарню. Там перележиш.
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19.11.2020 17:08 Відповісти
Не, ковид можно пережить. Только не все его переживают. А так "грып грыпом"! )))
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19.11.2020 17:28 Відповісти
Так і грип (з його ускладненнями) не всі переживають. За позаминулий рік (якщо не помиляюся) тисячі півтори померло від ускладнень саме грипу. А ще 6 тисяч від ускладнень невиясненої етіології, ще б пак - більше десятка короно та інших вірусів у нас ошивається. А те, що про це не трублять змі не означає, що того нема.
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20.11.2020 09:14 Відповісти
Скажут, шо американской прививкой колят а сами на тихаря кацапской "Спутник-V" прифуярят и будет нам счастье.
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19.11.2020 17:07 Відповісти
Соросята . . да?)
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19.11.2020 17:09 Відповісти
ну да, хорошую вакцину себе или на продажу пустят
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19.11.2020 17:13 Відповісти
А що, вже є вакцина?З неї такий лікар , як змоєї дупи саксофон.
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19.11.2020 17:13 Відповісти
Главное что бы появилась норм, пофиг сколько стоит, вакцинируюсь, а дипилы пусть от короны подыхают, как то пофиг...
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19.11.2020 17:20 Відповісти
Местные считают что короновирус и вакцины фигня, "то е грып", и на них медики хотят заработать. То есть типа народ обманывают, никакого ковида нет. В Одессе аналогично, маски носят 1 из 10. Такое отрицание пошло с эпидемии птичьего гриппа, когда многие считали что ВООЗ навязывает вакцины, дико наживаясь на доверчивых. А еще что вакцины это зло, в них есть скрытая угроза, и народ от них вымрет. Кстати, в Штатах есть целые движения, продвигающие этот маразм.
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19.11.2020 17:20 Відповісти
Кстати, в США есть еще и специальный суд, который рассматривает дела о нанесенном прививками вреде. Посмотри на досуге, гугл в помощь.
Сумму удовлетворенных исков (можно еще на сайте их минюста США посмотреть) лучше смотреть сидя. Сильно удивишься.
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19.11.2020 17:43 Відповісти
При миллионных масштабах найдутся пострадавшие от вакцин. Но не будет эпидемий. Из тысячи или 10000 побочка у одного. А если плевать на прививки то переболеют и могут стать инвалидами, умереть тысячи. Плюс потеря работы, расходы на реабилитацию, моральная травма. Выпадение из жизни на недели и месяцы. Это типа на войне тебе говорят "надень каску и бронежилет, придурок, угондошат!" А придурок "та мне похер, я с вас угораю, вы так боитесь пули!" Через месяц херракс шальная пуля, и нет придурка. На могиле напишут "он не слушал товарищей и ходил без каски. Довыпендривался!"
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19.11.2020 18:00 Відповісти
Прааавда не будет? Возьми труд, воспользуйся гуглом. Найди сайт федерального агентсва по заболеваниям США. Там статистика есть. На предмет охвата вакцинацией. Гарантирую - сильно удивишься, потому что удешь ожидать снижения кол-ва заболеваний при увеличении охвата вакцинацией. И вообще исчезновения болезней - как говорит ВООЗ при охвате выше 95% - а в США были такие периоды.
Вот только ***** болезни никуда не исчезли, а кол-во заболевших росло с увеличением охвата вакцинацией. Сильно удивишься, гарантирую.
И рекомендую не равнять круглое и мягкое.
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20.11.2020 09:26 Відповісти
йому не потрібна істина, він високо несе знамя вакцинації. А насправді ннесе пургу.
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20.11.2020 09:17 Відповісти
Штамів у корони забагато, чи отримає потрібну вакцину хворий?
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19.11.2020 17:21 Відповісти
Есть такие больные, шо помогает им, только вакцинация гильотиной...
Валите Коломойщину побыстрей и падайте Германии в ножки -- слёзно! -- по всем программам.

...а то вас залечат до морга, за вас же счёт... -- ещё и потомки должны останутся...
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19.11.2020 17:32 Відповісти
Напрягает тот факт... что к примеру заявленная эффективность вакцины Пфайзер (пока из декларируемых типа самая эффективная) - порядка 95% по предотвращению СИМПТОМАТИЧЕСКОГО ковида.
Которым и без всякой вакцины чуть менее 5% болеет, остальные - если и болеют то безсимптомно.
Фуфломицин, не?
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19.11.2020 17:45 Відповісти
Ну вот когда лежишь в больнице, дышишь кислородом, температура под 40, жуткие боли, крыша едет, то думаешь "и че я был таким идиотом, что не вакцинировался? Ну хоть бы от симптомов ковида! Мне ж говорили что 90% болеют легко и даже без симптомов."
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19.11.2020 18:05 Відповісти
Не. Я буду думать что-то вроде "Ну что ж я баран, так угробил свой иммунитет, что он со сраной респираторкой справиться не в состоянии. За все надо платить... вот и плачу."
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20.11.2020 09:21 Відповісти
эффективность 95% это фантастическая эффективность! Все современные вакцины не показывают такой эффективности. Например эффективность БЦЖ порядка 30% для сравнения. Но БЦЖ делают в обязательном порядке всем детям
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19.11.2020 19:38 Відповісти
Ну... ты собственно сам сейчас все сказал на предмет ума тех, кто делает прививки.
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20.11.2020 09:20 Відповісти
Дуже давно роблять. І маємо "невідомо звідки" купу хвороб у зрілому віці. Але будемо списувати на гмо і екологію. А вакцини, вони як зеленський - зовсім не причому.
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20.11.2020 09:20 Відповісти
Трам-пам-пам-пара-пам пам-парам....Вам нечего бояться!Видите как просто!

"Многие боятся": врач указала на возможную проблему с вакцинацией от COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 3772 "Многие боятся": врач указала на возможную проблему с вакцинацией от COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 4666
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19.11.2020 17:47 Відповісти
Ну если вакцина рабочая на 90% то 10% остаётся на риск. Допустим вакцинируют весь земной шар - 8 млрд. 80 млн. могут пострадать от вакцины? И это если верит производителям о 90%-ах. При том что вакцина делалась в авральных условиях. Вопросов много. И заставлять всех подряд делать прививку нельзя.
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19.11.2020 17:47 Відповісти
Из 100 глотнувших ковид 90-95 вакцинированных не заболеют. Ну или чуток покашляют и все. Остальные 5-10% могут заболеть. Но если вокруг не будет носителей ковида, то откуда им заразиться? В первую очередь болеют врачи, лечащие ковидных больных. А вероятность заболеть низкая при малой концентрации вируса.
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19.11.2020 18:09 Відповісти
Но если вдруг, ковид, станет сезонной болезнью, как грипп, о чем говорят те специалисты которые и призывают вакцинироваться. Это значит раз в год или даже полгода нужно будет, гарантировано, а самое главное беспрекословно, ослаблять организм и иммунитет обязательной прививкой? Откуда возьмутся здоровые люди ну и как побочный эффект - свободные?
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19.11.2020 18:26 Відповісти
"Многие боятся": врач указала на возможную проблему с вакцинацией от COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 165
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19.11.2020 18:05 Відповісти
Из интернета:

ЕСЛИ ВАС ВДРУГ ЗАСТАВЯТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ДОВЕДИТЕ ИХ ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ!
И ЧТОБ ВСЕ БУМАГИ БЫЛИ БЫ ПРИ НИХ!))
Не они вам жизнь давали!
ПРАВОВОЙ ПОДХОД.
Что делать если Вас заставляют ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ!
Ни в коем случае не отказываться от вакцины, напротив, запросите ряд документов:
- Сертификат качества на препарат.
- Сведения о производителе препарата.
- Документы, лицензии производителя препарата.
а)выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
б)документы о допуске и аккредитации фирмы.
с)действующие лицензии фирмы.
- Сертификаты испытаний препарата.
- Побочные действия препарата.
- Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма.
- Документы лица, которое делает прививку.
а)обучение
б)аттестация
c)допуск к работе
д)медицинская книжка
с)сертификат об отсутствии COVID19
После предоставления ВСЕХ документов нужно взять под роспись 1 образец препарата на анализ, далее сдать его на химический анализ воды в лабораторию.
После этого нужно взять:
ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО С ВАМИ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ПОСЛЕ УКОЛА, это обязательное условие!!!
Распечатайте это требование и выдавайте ПОД РОСПИСЬ тем лицам, кто хочет сделать СОМНИТЕЛЬНУЮ вакцину.
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19.11.2020 18:53 Відповісти
с какого перепугу кто-то вдруг будет бесплатно а тем более насильно кого то вакцинировать??
Лучше дайте инструкцию что делать если будут заставлять бесплатно принять ПОРШЕ КАЕН))))) Как отбиться от этой незадачи ?)))))
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19.11.2020 19:36 Відповісти
так заборонять брати на роботу чи пускати дітей в школу без щеплення. І людям прийдеться рокошелитись... І вроді б не насильно
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20.11.2020 09:25 Відповісти
хотелось бы посмотреть, кому на камеру вжалят рос.вакцину... хотя это быть может и никакая не вакцина... вода дисцилят
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19.11.2020 19:09 Відповісти
вакцинировать право каждого как и право решать носить маску или нет! А медицина должна быть платная по честному как в США А так у нас формально бесплатная а фактически платная но денежки наши бюджетные прекрасно пилят медчиновники. А мы поем оды якобы героям врачам(((( Воры они и подонки все эти "медгерои" . То что нам по праву принадлежит они используют для получения доходов а нам приходиться еще им платить за это.
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19.11.2020 19:26 Відповісти
От гриппа прививок в продаже нет давно. В клиниках вроде тоже уже нельзя вакцинировать даже за тысячу гривен. От пнвмокока тоже проблема .
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19.11.2020 19:31 Відповісти
С какого перепугу вам кто то будет бесплатно прививки ?)))) Я подозреваю что первый год вакцинировать от коронавируса можно будет долларов за 500-1000 . Ну если тот же превенар в Москве стоит 1700 рублей то у нас вакцина Превенар -13 в Медиками 4500 уже гривен )))
У нас мултипликатор цен космос и дефицит искусственный научились создавать
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19.11.2020 19:34 Відповісти
Зеленский\Шмыгаль\Степанов поли в интересную ситуацию. Они так много и вдохновленно врали о "украинских тест-системах для определения COVID-19", что им поверили даже собственные депутаты. В Раде Шмыгалю предъявили претензии о " ... витрачанні мільярдів на закупівлю тест-систем за кордоном, коли в Україні є власні ". Вот как теперь объяснить этим доверчивым (но не умным) людям , что Украина лишь расфасовывает импортные реактивы в импортные же пробирочки, а не то что им врали ?
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19.11.2020 19:56 Відповісти
Чего бояться? Пока до нас вакцина хоть какае-то дойдет, во-первых, провакцинуеться уже половина планеты, во-вторых, столько от ковида повымерает, что вряд-ли будет боязнь вакцинироваться.... скорее наоборот, будут еще драться за право "уколоться"!
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19.11.2020 20:11 Відповісти
Странные вещи говорить эта барышня , а по ходу она имеет самое непостредственное отношение к вакцинации от Ковида. Т..е говорит междуродным донорам следующее: " не присылайте нам вакцину, мы подождем, у нас люди темные" Она рехнулась? сейчас за эту вакцину борьа развернется жесткая, а она несет бред. Есть идиоты которые отказываются вакцин, но их на самом деле невысокий процент, в садик оч тяжело без прививок попасть.
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19.11.2020 20:16 Відповісти
Конешно, люди пусть лучше от грипа вакцинируются, зачем им та вакцина от короновируса, лучше её продать дальше зарубеж и заработать. Наверно уже нашли кому толкнуть.
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20.11.2020 00:35 Відповісти
 
 