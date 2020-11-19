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Реорганізація Державного податкового університету – це спроба змістити ректора та захопити землі вишу, – заява студентів та викладачів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Реорганізація Державного податкового університету – це спроба змістити ректора та захопити землі вишу, – заява студентів та викладачів

Студенти та викладачі Державного податкового університету виступили проти його реорганізації.

Вони заявили, що реорганізація їхнього університету – це спроба чиновників захопити 30 гектарів землі вишу для подальшої забудови. Про це стало відомо із заяви студентів та професорсько-викладацького складу вишу, опублікованій на офіційному сайті.

"Привід реорганізації простий – не подобається ректор Павло Пашко, тому вирішили його замінити. А, оскільки, нинішній ректор обраний законно та демократично, а його каденція ще не закінчилася, то вирішили замінити його саме шляхом реорганізації всього вишу. Окрім цього, із власних джерел нам стало відомо, що справжню причину у намірах змінити ректора. За реорганізацією Державного податкового університету стоїть намір чиновників захопити 30 гектарів землі вишу для подальшої забудови (22 га в Ірпені та 8 га у Ворзелі)", - йдеться в оприлюдненій заяві.

У заяві також зазначається, що ректор університету Павло Пашко неодноразово відкидав спроби чиновників освоїти землі університету та за роки свого головування в університеті не віддав жодного гектара. Натомість спільно із студентами він відстояв та повернув вишу землю, яка була незаконно відібрана.

"Колектив Державного податкового університету звертається до Прем’єр-міністра України з вимогою негайно припинити тиск на професорсько-викладацький склад і студентів вишу та відмовитися від ідеї реорганізації університету з подальшим захопленням земель вишу", - наголошується у заяві.

18 листопада 2020 року студенти та професорсько-викладацький склад Державного податкового університету (Університет державної фіскальної служби України) зібралися під стінами Міністерства фінансів України з проханням не руйнувати їхній виш, який представники Кабміну вирішили ліквідувати шляхом реорганізації.
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комусь пажескій корпус митарєй імєні Мєльніка приглянувся..?
той, що колишній індустріальний технікум в Ірпені
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19.11.2020 17:15 Відповісти
А ком
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19.11.2020 17:24 Відповісти
Єта.Тібє ні мєлачь па каррьманАмь тирєть...
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19.11.2020 17:39 Відповісти
Це той, що в Ірпіні? Так то ж технікум, якщо не ПТУ. Ох і заклад вищої освіти...Його ще з заснування треба було розігнати.
Источник: https://censor.net/ru/n3232124
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19.11.2020 17:21 Відповісти
в г. Глухов на должность начальника полиции назначен вор, взяточник и мошенник. в 2016 году этот козел а именно Сергей Буханистый пытался скрыть информацию о найденных грибниками останках человека. ( пока люди не обратились на телевидение) https://www.segodnya.ua/criminal/poisk-chelovecheskih-ostankov-v-gluhovskom-lesu-pravoohraniteli-nashli-novye-kosti--767956.html

все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов. Еще этот подонок Буханистый в 2014 году открыто призывал жителей города Глухов присоединиться к россии.
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19.11.2020 17:22 Відповісти
А комбінат будпластмас і будматеріалів там не почив ще в бозі? В юності попрацював там пару років.
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19.11.2020 17:27 Відповісти
Хотілось би почути про досягнення випускників цього чудного закладу не тільки з кримінальної хроніки. А, по-друге, навіщо студентам-митарям 30 гектарів землі?
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19.11.2020 17:28 Відповісти
Взять---і па діліть(Шариккофь).
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19.11.2020 17:38 Відповісти
А что, эта бурса оттяпала 30га земли не для тех же целей?
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19.11.2020 17:44 Відповісти
 
 