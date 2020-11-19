Реорганізація Державного податкового університету – це спроба змістити ректора та захопити землі вишу, – заява студентів та викладачів

Студенти та викладачі Державного податкового університету виступили проти його реорганізації.

Вони заявили, що реорганізація їхнього університету – це спроба чиновників захопити 30 гектарів землі вишу для подальшої забудови. Про це стало відомо із заяви студентів та професорсько-викладацького складу вишу, опублікованій на офіційному сайті.

"Привід реорганізації простий – не подобається ректор Павло Пашко, тому вирішили його замінити. А, оскільки, нинішній ректор обраний законно та демократично, а його каденція ще не закінчилася, то вирішили замінити його саме шляхом реорганізації всього вишу. Окрім цього, із власних джерел нам стало відомо, що справжню причину у намірах змінити ректора. За реорганізацією Державного податкового університету стоїть намір чиновників захопити 30 гектарів землі вишу для подальшої забудови (22 га в Ірпені та 8 га у Ворзелі)", - йдеться в оприлюдненій заяві.

У заяві також зазначається, що ректор університету Павло Пашко неодноразово відкидав спроби чиновників освоїти землі університету та за роки свого головування в університеті не віддав жодного гектара. Натомість спільно із студентами він відстояв та повернув вишу землю, яка була незаконно відібрана.

"Колектив Державного податкового університету звертається до Прем’єр-міністра України з вимогою негайно припинити тиск на професорсько-викладацький склад і студентів вишу та відмовитися від ідеї реорганізації університету з подальшим захопленням земель вишу", - наголошується у заяві.

18 листопада 2020 року студенти та професорсько-викладацький склад Державного податкового університету (Університет державної фіскальної служби України) зібралися під стінами Міністерства фінансів України з проханням не руйнувати їхній виш, який представники Кабміну вирішили ліквідувати шляхом реорганізації.