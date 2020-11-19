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Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану

У Національному музеї Революції Гідності заявили що продовжують роботу з підготовки заходів, приурочених до річниці Революції.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці музею, передає Цензор.НЕТ.

"За два дні до річниці Майдану затемна слідчі СБУ та поліції увірвалися додому до генерального директора Ігоря Пошивайла, потім до офісу, щоб "знайти" документи щодо будівництва Меморіалу Небесній Сотні, доступні онлайн – на платформі публічних закупівель Prozorro. Слідчі висувають обвинувачення в тому, що не здійснювалися роботи із спорудження меморіалу, на які підрядник отримав фінансування. Утім – півтора роки тому на початку планованих робіт їх проведення було заборонено за рішенням Печерського районного суду Києва за поданням Генеральної прокуратури! Досі арешт ділянки Генпрокуратура не зняла, а продовження робіт загрожує кримінальним покаранням", - говориться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​"Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади"

Зазначається, що з другого боку, інші правоохоронні органи починають кримінальне переслідування музею за виконання рішення суду та приписів прокуратури.

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"Упродовж двох років музей системно інформує органи влади та громадськість про ситуацію, яка склалася, але на такий результат розгляду наших звернень про потребу увічнення пам’яті про Героїв Небесної Сотні ми не сподівалися. Команда Музею Майдану не припиняє роботу по організації подій на вшанування Революції Гідності, хоч і перебуває під моральним тиском через обшуки", - заявили в музеї.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки у Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Топ коментарі
+4
понятно вам?..

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 5455
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19.11.2020 17:19
+4
бійня вже була - черга зачищати убивць, яких не судять

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 7746
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19.11.2020 17:24
+3
Буде бійня.
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19.11.2020 17:21
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у домашній комп мусорня на обшуках лазить зазвичай з трьома намірами:

"вкид" (напр., дитяче порно)
"жук" - знімач даних
відправлення "від імені" певних разових повідомлень (а ля "бамбітє воронєж"), які мусять дати старт якійсь інфокампанії
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19.11.2020 17:17 Відповісти
А що там Бідон?
Виграв вибори в США?
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19.11.2020 17:17 Відповісти
понятно вам?..

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 5455
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19.11.2020 17:19 Відповісти
Буде бійня.
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19.11.2020 17:21 Відповісти
бійня вже була - черга зачищати убивць, яких не судять

Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 7746
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19.11.2020 17:24 Відповісти
лаптеногие об этом мечтают даже...коридор в Крым пробить...
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19.11.2020 17:25 Відповісти
Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 8609
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19.11.2020 17:36 Відповісти
в г. Глухов на должность начальника полиции назначен вор, взяточник и мошенник. в 2016 году этот козел а именно Сергей Буханистый пытался скрыть информацию о найденных грибниками останках человека. ( пока люди не обратились на телевидение) https://www.segodnya.ua/criminal/poisk-chelovecheskih-ostankov-v-gluhovskom-lesu-pravoohraniteli-nashli-novye-kosti--767956.html

все время этот ничтожный человек фабриковал дела против молодежи и разводил их родитлей на деньги. многие дела даже не проводились по ЕРДР. Эта тварь вместе с Вороной Богданом ( ныне уволеннный, обосрался на очередной взятке в 2018 году 8000$.) крышуют наркотрафик в г. Глухов. Еще этот подонок Буханистый в 2014 году открыто призывал жителей города Глухов присоединиться к россии.
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19.11.2020 17:21 Відповісти
Работу по организации мероприятий в честь Революции Достоинства продолжаем несмотря на моральное давление из-за обысков, - музей Майдана - Цензор.НЕТ 7547
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19.11.2020 17:23 Відповісти
Так если все нормально, чего переживают. Проверка, это рабочий момент, проверки происходят постоянно, зачем раздувать?
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19.11.2020 17:31 Відповісти
Трудно оценивать ситуауию с подачи только "жертвы" (она, как показывает практика, может быть не такой уж "белой и не совсем пушистой")! Я бы написал, что суд разбирется, но и честного суда в Украине тоже нет!
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19.11.2020 17:37 Відповісти
Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 2398
Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 1881
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19.11.2020 17:48 Відповісти
Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 2318Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 9038
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19.11.2020 17:50 Відповісти
Ну а де ж можна вкрасти грошиків патріотам? При Ющенку "Лікарня Майбутнього" а при Педе і Жабі - "Меморіальний комплекс Революції Гідності". Про гідність мова взагалі не йде, чисте мародерство під патріотичними скиглями. Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 4826
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19.11.2020 18:01 Відповісти
Майже три роки красти бюджетні кошти гідність не заважала. А як спитали "Де гроші?" заголосили про гідність. От потвори. Як таке може бути? Та дуже просто, революції готують гєнії, роблять романтики а плодами користуються покидьки.
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19.11.2020 17:43 Відповісти
Особисто стикався з цим музеєм.. мутнорила контора..
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19.11.2020 18:06 Відповісти
Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану - Цензор.НЕТ 9557
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19.11.2020 18:21 Відповісти
Ишь, как ТУПОЙ СОБАЧИЙ РОТ портнов с чучмеком кузьминым удумали украинцам Праздник испортить! А фигу вам, ублюдки!
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19.11.2020 18:23 Відповісти
Працюйте, звичайно. Успіхів. Але так і хочеться запитати: " А где деньги, Зин?"
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19.11.2020 18:58 Відповісти
 
 