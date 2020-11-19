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Український воїн зазнав осколкового поранення унаслідок обстрілу окупантами, ворог відкривав вогонь у районі Авдіївки, - штаб ОС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Російсько-окупаційні війська з початку доби один раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один український воїн.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в районі Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичної станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих пострілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, у результаті якого був поранений український захисник, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 177 вибухонебезпечних предметів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
осколки были системные или несистемные?
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19.11.2020 17:31
+15
Одужання хлопцю...
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19.11.2020 17:32
+13
Просто надо не замечать обстрелов...
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19.11.2020 17:40
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19.11.2020 17:30 Відповісти
осколки были системные или несистемные?
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19.11.2020 17:31 Відповісти
Осколки були "неприцільні і мирні". Це така позиція Найсвітлішого і від цього його підлеглі фальшують і викривляють статистику. Замість того, щоб дати відсіч і направити інформацію в ОБСЕ та інші світові органзізації ми самі робимо кацапів і їх поліцаїв не "при справах". Скорішого одужання військовому.
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19.11.2020 17:44 Відповісти
Вони були без системні...
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19.11.2020 18:33 Відповісти
Одужання хлопцю...
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19.11.2020 17:32 Відповісти
Просто надо не замечать обстрелов...
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19.11.2020 17:40 Відповісти
Падумаєш пастрелівают, до "Феофанії" не долітає тай добре. Одужання воїну!
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19.11.2020 17:42 Відповісти
раз перемирие, то и ранение не посчитают за боевое...
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19.11.2020 17:45 Відповісти
Я так понимаю ответки не было и ни одного орка не ранили?только сообщили куда следует нажаловались вобщем, мол смотрите они негодные ранили нум скажите им чтоб не стреляли
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19.11.2020 18:12 Відповісти
я вас умоляю... хоть ктонить... пока преЗЕдент тяжеловато-прикольно болеет... ведет точный подсчет перемирных дней прекращения огня??
якщо без гіркого сарказму - то швидкого одужання пораненному воїну і повного відновлення..
ми таки маємо пережити і ковідну пошесть і зелену...але щоб не зганьбити тисяч загиблих и десятки тисяч поранених у цій безглуздій війні рашки і ватки проти України...
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19.11.2020 18:23 Відповісти
А почему ответный огонь не применили, что клоун, боится чтоб враг не пострадал, бережёт его???
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19.11.2020 19:11 Відповісти
Это у Потерпилого снова не считается или как ?
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19.11.2020 20:21 Відповісти
Сам виноват, почему между осколками не пропетлял!?).
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19.11.2020 21:18 Відповісти
Український воїн зазнав осколкового поранення унаслідок обстрілу окупантами, ворог відкривав вогонь у районі Авдіївки, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9329
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19.11.2020 23:03 Відповісти
Надеюсь, Бубочку-видосика в Феофании не зацепило. А то как мы будем без него побеждать сепаров.
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20.11.2020 01:21 Відповісти
На самом деле убитых при предательском и позорном пиар-перемирии зеленского гораздо больше, нам врут и скрывают истинные потери:
Паркетные генералы Зеленского скрывают потери армии.
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20.11.2020 02:11 Відповісти
 
 