Український воїн зазнав осколкового поранення унаслідок обстрілу окупантами, ворог відкривав вогонь у районі Авдіївки, - штаб ОС. ВIДЕО
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Російсько-окупаційні війська з початку доби один раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один український воїн.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в районі Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичної станкового гранатомета і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих пострілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний.
Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, у результаті якого був поранений український захисник, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 177 вибухонебезпечних предметів.
Будь ласка, зачекайте...
якщо без гіркого сарказму - то швидкого одужання пораненному воїну і повного відновлення..
ми таки маємо пережити і ковідну пошесть і зелену...але щоб не зганьбити тисяч загиблих и десятки тисяч поранених у цій безглуздій війні рашки і ватки проти України...
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