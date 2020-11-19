Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом"

Колишній президент США Барак Обама у своїй новій книзі "Земля обітована" охарактеризував Володимира Путіна як людину, яка "поставила жадобу влади вище за совість".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty, нагадуючи, що перший том нових мемуарів колишнього президента США був опублікований 17 листопада.

У ньому він пише, що Путін нагадував йому сучасну версію тих корумпованих політичних босів, які управляли містами США наприкінці 19-го і початку 20-го століть. Такі політики розглядали кумівство і хабарництво "як законні інструменти обміну".

"У такому світі безсовісність і зневага до будь-яких високих прагнень поза межами накопичення влади не вважалися недоліками. Це були хороші якості", - пише у своїй книзі 44-й президент США.

Він також зазначив, що Путін, який править Росією вже більше двох десятиліть, побудував країну такою, "щоб її боялися, але не брали з неї приклад".

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У своїй книзі Обама згадує свою першу зустріч з Путіним у липні 2009 року на його дачі поблизу Москви.

"Зустріч мала тривати лише годину, але перші 45 хвилин говорив тільки сам Путін і засуджував дії Америки по всьому світу. Обама зміг вставити слово лише на 45-й хвилині. Суперечка у результаті тривала дві години", - описує фрагмент книги "Форбс" .