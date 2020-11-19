Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишній президент США Барак Обама у своїй новій книзі "Земля обітована" охарактеризував Володимира Путіна як людину, яка "поставила жадобу влади вище за совість".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty, нагадуючи, що перший том нових мемуарів колишнього президента США був опублікований 17 листопада.
У ньому він пише, що Путін нагадував йому сучасну версію тих корумпованих політичних босів, які управляли містами США наприкінці 19-го і початку 20-го століть. Такі політики розглядали кумівство і хабарництво "як законні інструменти обміну".
"У такому світі безсовісність і зневага до будь-яких високих прагнень поза межами накопичення влади не вважалися недоліками. Це були хороші якості", - пише у своїй книзі 44-й президент США.
Він також зазначив, що Путін, який править Росією вже більше двох десятиліть, побудував країну такою, "щоб її боялися, але не брали з неї приклад".
У своїй книзі Обама згадує свою першу зустріч з Путіним у липні 2009 року на його дачі поблизу Москви.
"Зустріч мала тривати лише годину, але перші 45 хвилин говорив тільки сам Путін і засуджував дії Америки по всьому світу. Обама зміг вставити слово лише на 45-й хвилині. Суперечка у результаті тривала дві години", - описує фрагмент книги "Форбс" .
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им некуда отступать, за все грехи стенка или тюрьма
потому они еще будут долго мутить
разве Господь помилует, но для этого народу каяться надо
Сдохло ***** ,
Сдохло ***** --
это лучшее , что можно прочитать на форумах . Дальше можно и без анекдота !
А що там ваш улюблений і рекламований Бідон??????????????
Виграв вибори чи ні?
А що там ваш БідоН??? Виграв вибори в США чи здувся, як СНІД?
А пока президенты , так "перегрузки" объявляют , в дёсна целуюцццо и премии мира получают ! Короче говоря -- чисто кабинетные демогоги .
Джевелины Украина получила от Трампа , а Обамка был категорически против . Вся их помощь на уровне "бла-бла-бла" и много мыла , много медикаментов , ну там форму для копов . А оружие -- воооооот такой болт !
Угу -- если чёрный расизм как основной фактор выигрыша это честно , ну "тоді йой" ...
Факт той избирательной компании : чернокожие : 99% за Обаму , любые другие -- 50\50 .
Да , традиционно чернокожие больше голосуют против партии Авраама Линкольна (республикацы) ... Такая у них традиция . Кстати , евреи тоже больше любят демократов , хотя 100 млн. евангелистов это республиканский базис . А как раз эти самые евангелисты и есть т.н. произраильское лобби . Эт тоже факт . Но никогда такого не было , чтобы хотя бы 20-30% чернокожих (в основном преуспевающие и из "двухэтажной Америки") голосовали за репспубликанцев . А когда был Обама кандидатом 99% за него . У блестящего офицера , порядочнейшего в кубе Маккейна не было не единого шанса . Хотя и у Хилари , и у Гора он бы выиграл в 10-15% . А у Байдена и 20% . Потому шо Клинтониха хотя бы была приличной адвакатессой . Личность . А Байден никакой другой профессией кроме "общая трепалогия и демагогия" ничего не знает !
Оне основывали своё право на рабов по трём их личных аксиомах :
1. Человек не может владеть другим человеком .
2. Право собственности - священно .
3. Блэки не есть люди , а есть домашний скот и потому работает пункт 2.
Поэтому было невозможно продать в рабство белого (читай пункт 1) .
А оне были ещё примитивнее -- обезьяны . Вот именно так и мыслили основатели партии ослов !
Вот такой он наш герой...
Чем вас там облучают, не знаю...
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל@herooftheday10 5 ч
Старый Оскол, Белгородская обл., рф, бунтуют работники СГОКа (горно-обог. комбината), собираются перекрывать дорогу)))
Маленькие зп, безнадёга.
Пару км до Украины.
Нет денег у ***** на повышение ватанам, всё ушло в Карабах)
Колбасит рф, колбасит. 19.11
https://twitter.com/ru2ch/status/1329182601983127552
Главной проблемой для автократа является угроза утраты власти, что может произойти как в результате революции, так и в результате покорения «кочующим бандитом». Решение этой проблемы в истории связано с установлением династической формы правления; в тех случаях, когда подобное решение невозможно с большой вероятностью «оседлый бандит», не будучи уверенным в устойчивости своей власти, превращается в «кочующего бандита», стремится увеличить свое благосостояние, не заботясь о нуждах населения и обеспечении устойчивого экономического роста.
Если брать Крым,то у Пуйла як у стационарного бандита возникла потребность к расширению территории,как и у всякого кочующего бандита.Ну тут конечно включился под это пропагандисткий мем"Собиратель земель или собиратель Емель"
Герооооой, аднака!