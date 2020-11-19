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Тристороння контактна група (826) КПВВ (320)

Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ

На позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі узгоджено нові технічні деталі для розблокування російською стороною роботи КПВВ в Золотому і Щасті.

Про це делегація повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи, народного депутата України Галини Третьякової та сприяння координатора підгрупи Тоні Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому і Щасті. Робота триває", - повідомляє делегація.

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Топ коментарі
+6
А навіщо? Нехай там собі сидят "годувальнички". Без українських пенсій, харчів і ліків. Тоді їхня радість від "путин введи" досягне небувалих висот.
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19.11.2020 18:02
+3
Украина пошла еще на уступки?
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19.11.2020 17:59
+3
Носится"зелень"с этими КПП как"цыган с торбой"...Этот сепарский сброд уж давно пора в "лишенцы" произвести.Украинцев там уже почти нет..
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19.11.2020 18:13
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Знову чимось поступились. Через місяць знову заблокують і знову щось виторгують!
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19.11.2020 17:59 Відповісти
"Тверда позиція Трєтьяковой"? 😊 Це тої, що розробила теорію про не повноцінних дітей від тмчасвих безробітних? Не даемн деталі не розкривають. Можна лише здогадатися, про що там. А може і фантазії не вистачити.
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19.11.2020 19:21 Відповісти
Украина пошла еще на уступки?
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19.11.2020 17:59 Відповісти
Так. Кравчук, від імені України, постійно торочить про компроміси і йде на поступки. Кацапи з терористами не йдуть ні на які компроміси, а відповідно ніяких поступок з їх сторони.
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19.11.2020 18:31 Відповісти
Схоже, що вмовили таки Третьякову.
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19.11.2020 18:53 Відповісти
А навіщо? Нехай там собі сидят "годувальнички". Без українських пенсій, харчів і ліків. Тоді їхня радість від "путин введи" досягне небувалих висот.
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19.11.2020 18:02 Відповісти
Носится"зелень"с этими КПП как"цыган с торбой"...Этот сепарский сброд уж давно пора в "лишенцы" произвести.Украинцев там уже почти нет..
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19.11.2020 18:13 Відповісти
По результатам местных выборов. Назовите регионы где ещё есть, или почти есть украинцы.
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19.11.2020 18:23 Відповісти
Так в регионах где осуществлялись местные выборы активной раздачи рашпаспортов не наблюдалось..
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19.11.2020 22:08 Відповісти
Не розумію, що ми заборгували донецьким годувальникам України? В неті повно відео як пенси на нашій території клянуть укропів і бандерівців. Не здивуюся, якщо серед них немало тих, хто стріляв по наших вояках. Діда із вибухівкою в банці меду пам'ятаєте? мабуть, теж ми йому заборгували
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19.11.2020 18:26 Відповісти
ДевОчка старалась відкрити кордон "кормільцам" та "повстанцам". Вийшло. Бо на безпекову частину преремовин, "кормільци з повстанцамі" хрін забили. Ну і нехай "пострелівают неприцельно".Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4855
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19.11.2020 18:26 Відповісти
куда это ты хая полезла?
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19.11.2020 19:10 Відповісти
а может не надо ничего открывать? 6 лет живем без "кормильцев" и ничего, всё нормально.... может деньги съэкономим? да и спокойнее на сопредельной нашей територии будет!
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19.11.2020 19:09 Відповісти
 
 