Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ

На позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі узгоджено нові технічні деталі для розблокування російською стороною роботи КПВВ в Золотому і Щасті.

Про це делегація повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи, народного депутата України Галини Третьякової та сприяння координатора підгрупи Тоні Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому і Щасті. Робота триває", - повідомляє делегація.

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