У наступний пакет санкцій проти Білорусі включать не тільки фізичних, а й юридичних осіб, - Боррель

У наступний пакет санкцій проти Білорусі буде включено не тільки фізичних осіб, а й компанії та підприємства.

Про це на брифінгу 19 листопада за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Єврокомісії.

"Сьогодні ми домовилися рухатися далі в підготовці наступного пакета санкцій як відповідь на жорстокі дії влади і в підтримку демократичних прав білоруського народу. Ці санкції повинні торкнутися не тільки фізичних осіб, а й організацій, підприємців і фірм", - сказав він.

Боррель додав, що "репресії режиму [Олександра] Лукашенка проти білоруського народу не припиняються".

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