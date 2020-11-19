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Білорусь (5965) санкції (6834) Боррель (783)

У наступний пакет санкцій проти Білорусі включать не тільки фізичних, а й юридичних осіб, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У наступний пакет санкцій проти Білорусі включать не тільки фізичних, а й юридичних осіб, - Боррель

У наступний пакет санкцій проти Білорусі буде включено не тільки фізичних осіб, а й компанії та підприємства.

Про це на брифінгу 19 листопада за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Єврокомісії.

"Сьогодні ми домовилися рухатися далі в підготовці наступного пакета санкцій як відповідь на жорстокі дії влади і в підтримку демократичних прав білоруського народу. Ці санкції повинні торкнутися не тільки фізичних осіб, а й організацій, підприємців і фірм", - сказав він.

Боррель додав, що "репресії режиму [Олександра] Лукашенка проти білоруського народу не припиняються".

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Топ коментарі
+8
Дарма Білорусь не підтримала Україну в ООН. Тепер получітє-распішітєсь.
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19.11.2020 18:58
+4
А нужно составлять список омоновцев и членов их семей .
Шо бы ниодна падла из их семьи никогда не могла выехать куда-либо на отдых или на лечение . Нехай к ******** ездють !

Вот это я понимаю санкции , которые удушающие .
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19.11.2020 19:31
+2
Луці - *****,дах вже зірвало повністю.
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19.11.2020 19:22
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Дарма Білорусь не підтримала Україну в ООН. Тепер получітє-распішітєсь.
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19.11.2020 18:58 Відповісти
Луці - *****,дах вже зірвало повністю.
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19.11.2020 19:22 Відповісти
А хто від Білорусі був в ООН , ? . - Не спіши з висновками .
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19.11.2020 19:29 Відповісти
Прошу не путать, не Беларусь не поддержала, а таракана колхозного назначенцы. И санкции на них, а не на народ. Народ за Украину.
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19.11.2020 21:58 Відповісти
Или эмир умрет или ишак заговорит...
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19.11.2020 18:58 Відповісти
Или голодные в Украину приедут ? В следующий пакет санкций против Беларуси включат не только физические, но и юридические лица, - Боррель - Цензор.НЕТ 819
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19.11.2020 19:01 Відповісти
зализну бульбу в чугунке не растолчешь
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19.11.2020 19:07 Відповісти
Izoliacija idiot dalse rezima.
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19.11.2020 19:09 Відповісти
Видасик, ты такой же как и я, дай свой контакт в Твиттере, Фейсбуке, в ВК, В одноглазах, или в любой сети, я хочу с тобой законтачить, у меня в Литве тоже были друзья, но, к сожалению, с развалом совка потерялись.
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19.11.2020 19:23 Відповісти
Представляю,шо это за "санкции".
С каким же трудом
они вводят эти "санкции"
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19.11.2020 19:13 Відповісти
А нужно составлять список омоновцев и членов их семей .
Шо бы ниодна падла из их семьи никогда не могла выехать куда-либо на отдых или на лечение . Нехай к ******** ездють !

Вот это я понимаю санкции , которые удушающие .
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19.11.2020 19:31 Відповісти
Кроме ЕС же больше некуда слетать отдохнуть или полечится, да хоть бы к вам в Израиль, ни каких проблем у них не будет.
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19.11.2020 19:39 Відповісти
Херня , в Израиль могут не пустить даже не объясняя причину . Просто посадять назад на самолёт и баюшки . Потом судись . Эт преимущество безвизового режима ... когда работники службы безопасности аэропорта решает .
Во я именно про эту практику -- есть фамилиё в списке нежелательных гостей и даже можно не объяснять .
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19.11.2020 20:06 Відповісти
Це просто смертельный писец!!! Потом будет озабоченость пицотой степени!!!
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19.11.2020 19:40 Відповісти
Жуть...Мабуть БМВ чи Мерседес відкриють завод по збиранню авто...
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19.11.2020 19:41 Відповісти
 
 