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У наступний пакет санкцій проти Білорусі включать не тільки фізичних, а й юридичних осіб, - Боррель
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У наступний пакет санкцій проти Білорусі буде включено не тільки фізичних осіб, а й компанії та підприємства.
Про це на брифінгу 19 листопада за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Єврокомісії.
"Сьогодні ми домовилися рухатися далі в підготовці наступного пакета санкцій як відповідь на жорстокі дії влади і в підтримку демократичних прав білоруського народу. Ці санкції повинні торкнутися не тільки фізичних осіб, а й організацій, підприємців і фірм", - сказав він.
Боррель додав, що "репресії режиму [Олександра] Лукашенка проти білоруського народу не припиняються".
Топ коментарі
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показати весь коментар19.11.2020 18:58
+4 Elvic Vic
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показати весь коментар19.11.2020 19:22
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С каким же трудом
они вводят эти "санкции"
Шо бы ниодна падла из их семьи никогда не могла выехать куда-либо на отдых или на лечение . Нехай к ******** ездють !
Вот это я понимаю санкции , которые удушающие .
Во я именно про эту практику -- есть фамилиё в списке нежелательных гостей и даже можно не объяснять .