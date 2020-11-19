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обшук (1342) Офіс Президента (1749) Музей Майдану (61)

ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових

Офіс президента здивований, що обшуки в Музеї Революції відбулися напередодні річниці Майдану, але просить "не додавати емоцій" і дочекатися результатів розслідування.

Позиція Офісу президента відображена в повідомленні, опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні правоохоронці провели обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності. Будемо відвертими: така новина вже починаючи із заголовка не може не викликати різних, дуже полярних емоцій. Зокрема, вкрай деструктивних", - сказано в повідомленні.

В ОП здивовані, що обшуки в Музеї Революції провели саме напередодні сьомої річниці Революції Гідності.

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"Зрозуміло, що цей непересічний день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро. Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях. Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі", - говориться в повідомленні.

При цьому в ОП зауважують, що йдеться про розкрадання коштів керівництвом музею, і що такі звинувачення зазвичай буває легко довести.

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"Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать", - вважають в ОП.

"Ще раз наголосимо на ключовому: емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій. Ми всі зацікавлені у правді та злагоді. Цим, власне, й мають завершитися сьогоднішні події навколо Музею Революції Гідності – чітким юридичним висновком", - підсумували в Офісі президента.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки у Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Топ коментарі
+32
Очікування - "посадки бариг" і "казні порохоботов".
Реальність - отриманная 770 тисяч матеріальної допомоги через фіктивне звільнення.

Очікування - "кінець епохи бідності".
Реальність - збільшення податків, безробіття та "йдіть працювати в лікарні".

Очікування - Медведчук сидить.
Реальність - в клітці сидить Ріф, а Медведчук сидить в кабінеті з Путіним.

Очікування - боротьба з олігархами.
Реальність - фоточкі Коломойського в кабінеті президента.

Очікування - "викриття виновних в розстрілі Майдану".
Реальність - Портнов, звільнення беркутівців, призначення люстрованих чиновників та зняття арешту з Януковіча.

Очікування - "закінчення війни".
Реальність - Кравчук, Хомчак, Таран і закінчення ЗСУ.

Очікування - "посмотреть в глаза Путіну".
Реальність - подивитись в очі невідомо кому в Омані.

Очікування - зниження тарифів і газ нижче 8,50.
Реальність - збільшення тарифів і газ 10.

Очікування - "10% за викриття корупціонера".
Реальність - "мама любіт скорость", брат Єрмака, антивірусний асфальт, велике крадівництво.

Очікування - не Аваков.
Реальність - Аваков.

Очікування - Рейґан
Реальність - на жаль.... (тм)

Валерій Прозапас
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19.11.2020 19:48
+30
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 2481
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19.11.2020 19:46
+27
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 7952
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19.11.2020 19:45
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ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 7952
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19.11.2020 19:45 Відповісти
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 2481
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19.11.2020 19:46 Відповісти
На Ростов)))))
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19.11.2020 19:45 Відповісти
РУСККЄЄ анє фсє риб"яти.
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19.11.2020 20:25 Відповісти
belge. Тема "українського антисемітизму" завжди була пріоритетною для КГБ-ФСБ але останні вибори в Україні відібрали у кремлівської пропаганди цей козир.
Не парься.
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19.11.2020 21:40 Відповісти
Душимо спамом брехливого подолякового бота belge
А, взагалі-то - удавимо його
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19.11.2020 23:58 Відповісти
Охвіс ще не бачив як горять шини.
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19.11.2020 19:47 Відповісти
Па тілівізьєрру са Маць-кви.
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19.11.2020 20:26 Відповісти
Тогда уже не удивлятся, а пересрут.
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19.11.2020 20:55 Відповісти
Вангую. Довы##уются.Висеть вам,суки зелёные, на Майдановских фонарях.
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19.11.2020 19:47 Відповісти
ЗЕленая кучка говна, которую идиоты выбрали президентом, танцует на граблях. Пора этому дебилу показать, кто проливает свою кровь, защищает Украину, а кто в это время куем на рояле играет, развлекая кацапню. ЗЕбанутый идиот не понимает, что ему прийдется бежать .
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19.11.2020 21:03 Відповісти
Очікування - "посадки бариг" і "казні порохоботов".
Реальність - отриманная 770 тисяч матеріальної допомоги через фіктивне звільнення.

Очікування - "кінець епохи бідності".
Реальність - збільшення податків, безробіття та "йдіть працювати в лікарні".

Очікування - Медведчук сидить.
Реальність - в клітці сидить Ріф, а Медведчук сидить в кабінеті з Путіним.

Очікування - боротьба з олігархами.
Реальність - фоточкі Коломойського в кабінеті президента.

Очікування - "викриття виновних в розстрілі Майдану".
Реальність - Портнов, звільнення беркутівців, призначення люстрованих чиновників та зняття арешту з Януковіча.

Очікування - "закінчення війни".
Реальність - Кравчук, Хомчак, Таран і закінчення ЗСУ.

Очікування - "посмотреть в глаза Путіну".
Реальність - подивитись в очі невідомо кому в Омані.

Очікування - зниження тарифів і газ нижче 8,50.
Реальність - збільшення тарифів і газ 10.

Очікування - "10% за викриття корупціонера".
Реальність - "мама любіт скорость", брат Єрмака, антивірусний асфальт, велике крадівництво.

Очікування - не Аваков.
Реальність - Аваков.

Очікування - Рейґан
Реальність - на жаль.... (тм)

Валерій Прозапас
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19.11.2020 19:48 Відповісти
Dmitry Adamovych
СБУ повідомила, що обшук проводить Аваков.
Служба безпеки України звертає увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.
Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2872823612947625?__cft__[0]=AZWeeDaImTIDJbZCc0S1z8xHjYuQlYzMvBU5Mg2HBjvNg36k9SKxiN0EqNgLE-84YBVopo8nTUz60XtE1FQdL_MedHL-ZkIbeFuhX9YfO2NJzxgX5vb4AFwSyvIOKxKHT9K2YaRNijc0ZAgl4DUnYX9GQhnBVjj2CnDfBH8PVkh0-mF3qrlcuWUFCLg-zlZNSzU&__tn__=%2CO%2CP-R
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19.11.2020 20:33 Відповісти
яким тупим імбіцілом треба бути, що очікувати от члєнограя всіх тіх "очікувань"?
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19.11.2020 21:03 Відповісти
"Очікування - Рейґан
Реальність - на жаль.... (тм)"
Соромно, але спитаю. А "ТМ", це не тупа ***** розшифровується, часом?
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19.11.2020 23:13 Відповісти
шо там с ягелем? Выдали усиленную пайку?
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19.11.2020 19:52 Відповісти
ЩУРІ КДБ-шні!
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19.11.2020 19:50 Відповісти
Похоже, что эти ощущение пора обновить.
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19.11.2020 19:51 Відповісти
Вова, Вовчик, Ваванчик, скоро ЙОЛКА. ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 1170
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19.11.2020 19:51 Відповісти
Прикольно бы оно смотрелось на Йолке
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19.11.2020 19:53 Відповісти
Тут главное породу йолки правильно выбрать.ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 7167ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 8397
.ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 1197
ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 78
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19.11.2020 20:01 Відповісти
Бірьйоска--то й бірьйоска...
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19.11.2020 20:28 Відповісти
Привіт дохтуру Стєпанову від дохтуру Гільотена?
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19.11.2020 21:05 Відповісти
Ну, кк то так, наверное. ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових - Цензор.НЕТ 941
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19.11.2020 21:25 Відповісти
"Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. - власть сознательно добавляет емоции ,она есть их организатором и цель этих организованых властью емоций( В частности, крайне деструктивных)Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве", -
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19.11.2020 19:53 Відповісти
просто отвлечение внимания от фактов воровства в ковид-фонде.
Заготовка именно на такой случай.
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19.11.2020 19:59 Відповісти
портнов похоже текст писал. Хуцпатенько, - в стиле чечетова.
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19.11.2020 19:54 Відповісти
да текст можно какой угодно написать... а просто дать команду перенести эту ревизию на термин после отмечания годовщины слабо? или будете кричать что нельзя вмешиваться в следствие и судопроизводство. кидеж!!! все помнят как зель по телефону включил в список на обмен харьковских террористов-подрывников осужденных на пожизненное!!! значит можно? значит нам врут???
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19.11.2020 19:59 Відповісти
Ревизию спецом подогнали под зашквар с Укравтодором.

теперь автодор забыт. Все обсуждают "воровство" в музее.
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19.11.2020 20:03 Відповісти
да какие эмоции ермак? у вас же вообще ничего не получается! нет ни одного достижения! даже в якобы перемирии каждый день среди военнослужащих ВСУ или погибший или раненый или контуженый или покалеченный (это при том что вы еще статистику и скрываете). лугандон нам условия ставит, а вы все новые кпвв открываете и лугандонрвцам ништяки строите. а слабо было вместо новых кпвв кислородного оборудования для своих украинцев закупить. а еще возле границы с крымом решили передвижные госпитали наладить чтобы крысчане-предатели лечились... а своим украинцам где-нибудь во Франкивской области такое слабо сделать ? блин, все через жопу все с матами и руганью, зла не хватает!!!! шо дебилы 73% кто вам мешает порядок наводить? я так понимаю что во все виновато население то есть украинцы?
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19.11.2020 19:54 Відповісти
як це "нет ни одного достижения"? зейло вже отримало два позитивних тести..... на корону ОП про обыски в Музее Революции: эмоций в эти дни и так много, не стоит добавлять новых - Цензор.НЕТ 4139
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19.11.2020 20:01 Відповісти
хорошо шо не на триппер позитивный тест.... хоча це його особиста справа.... украинцам то с его позитивных тестов яка користь???
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19.11.2020 20:07 Відповісти
він може стати першим, в кого діагностують хронічний короновірус ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових - Цензор.НЕТ 2559 тоді його, навіть, в Ростов не пустять
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19.11.2020 20:18 Відповісти
та он у него уже давно этот хроничный головной вирус , еще с времен когда в квартале членом на рояле играл.... бачили очi кого вибирали.... дебилы блин!
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19.11.2020 20:21 Відповісти
Та ну. Які емоції? Це ж лише "соУпаденія".
Зняття арешту з януковоча.
Річниця Майдану.
Обшук в музеї.
"Мурка" рінат і заява в ДБР про "госпереворот".
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19.11.2020 20:02 Відповісти


Сергій Прач@sergey_prach 2 ч

А мені взагалі цікаво, чому рінатка вимагає викликати на допит Пороха, пастора та інших. Але абс не має претензій до нашого афганського мусі, який і реально покликав людей на Майдан. У мусі внайом вже бронік недоторканний на сраці встиг вирости?
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19.11.2020 21:52 Відповісти
тебе лучше не знать Ринго ты наш......
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19.11.2020 20:09 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 ч. ·

Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
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19.11.2020 20:26 Відповісти
УкраЬІнцУ Рєнаткє Кузьмєчю треба знов "Мурку" збацати.Це ж своє,рідне...Прокурор,пля...
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19.11.2020 20:32 Відповісти
мрази зеЛеные!манатки собирайте в тюрягу!
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19.11.2020 20:40 Відповісти
Дєвочкі-целочкі із ОП здивовані. А ми нічего нє зналі.
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19.11.2020 20:46 Відповісти
Скоты из ОП сами насрали, а теперь вроде как и ни при чем. "Я не я и жопа не моя".
Циничные, лицемерные твари.
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19.11.2020 20:50 Відповісти
Какие-то "удивительные" люди в ОПУ. Недавно удивлялись решению КС, теперь - обыску в Музее. Пока ещё не удивились открытому ГБР по зхаявлению Кузьмина делу о "госперевороте". Удивляюсь, зачем их там держат.
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19.11.2020 20:52 Відповісти
ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2020 21:05 Відповісти
немає слів, як таврувати цю наволоч.
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19.11.2020 21:06 Відповісти
зелоха на палю
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19.11.2020 21:43 Відповісти
И почему Лука не додумался протестующим сябрам про убийства и насилие такое завернуть...

Ну начали таскать на допросы. Ну начнут снова, как при Януковиче, арестовывать. Собственно, уже начали. Обвиняемые по липовому делу Шеремета не дадут соврать.
Ну будут снова убивать и выбрасывать на пустырях тела.
Разве это повод для эмоций?
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19.11.2020 22:30 Відповісти
хто такий офіс??? його хтось обирав??? повноваження якісь надавав???
яке право він має щось мені казати??? заспокоювати???
не йшов би той офіс у дупу путєна???
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19.11.2020 23:22 Відповісти
А що вони шукають в музеї ? ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових - Цензор.НЕТ 9835
Ті падли самі роблять все, щоб люди звіріли. І згадали, кого не добили під час Майдану.
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20.11.2020 09:56 Відповісти
 
 