ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс президента здивований, що обшуки в Музеї Революції відбулися напередодні річниці Майдану, але просить "не додавати емоцій" і дочекатися результатів розслідування.
Позиція Офісу президента відображена в повідомленні, опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні правоохоронці провели обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності. Будемо відвертими: така новина вже починаючи із заголовка не може не викликати різних, дуже полярних емоцій. Зокрема, вкрай деструктивних", - сказано в повідомленні.
В ОП здивовані, що обшуки в Музеї Революції провели саме напередодні сьомої річниці Революції Гідності.
"Зрозуміло, що цей непересічний день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро. Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях. Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі", - говориться в повідомленні.
При цьому в ОП зауважують, що йдеться про розкрадання коштів керівництвом музею, і що такі звинувачення зазвичай буває легко довести.
"Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать", - вважають в ОП.
"Ще раз наголосимо на ключовому: емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій. Ми всі зацікавлені у правді та злагоді. Цим, власне, й мають завершитися сьогоднішні події навколо Музею Революції Гідності – чітким юридичним висновком", - підсумували в Офісі президента.
Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки у Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Не парься.
А, взагалі-то - удавимо його
Реальність - отриманная 770 тисяч матеріальної допомоги через фіктивне звільнення.
Очікування - "кінець епохи бідності".
Реальність - збільшення податків, безробіття та "йдіть працювати в лікарні".
Очікування - Медведчук сидить.
Реальність - в клітці сидить Ріф, а Медведчук сидить в кабінеті з Путіним.
Очікування - боротьба з олігархами.
Реальність - фоточкі Коломойського в кабінеті президента.
Очікування - "викриття виновних в розстрілі Майдану".
Реальність - Портнов, звільнення беркутівців, призначення люстрованих чиновників та зняття арешту з Януковіча.
Очікування - "закінчення війни".
Реальність - Кравчук, Хомчак, Таран і закінчення ЗСУ.
Очікування - "посмотреть в глаза Путіну".
Реальність - подивитись в очі невідомо кому в Омані.
Очікування - зниження тарифів і газ нижче 8,50.
Реальність - збільшення тарифів і газ 10.
Очікування - "10% за викриття корупціонера".
Реальність - "мама любіт скорость", брат Єрмака, антивірусний асфальт, велике крадівництво.
Очікування - не Аваков.
Реальність - Аваков.
Очікування - Рейґан
Реальність - на жаль.... (тм)
Валерій Прозапас
СБУ повідомила, що обшук проводить Аваков.
Служба безпеки України звертає увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.
Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2872823612947625?__cft__[0]=AZWeeDaImTIDJbZCc0S1z8xHjYuQlYzMvBU5Mg2HBjvNg36k9SKxiN0EqNgLE-84YBVopo8nTUz60XtE1FQdL_MedHL-ZkIbeFuhX9YfO2NJzxgX5vb4AFwSyvIOKxKHT9K2YaRNijc0ZAgl4DUnYX9GQhnBVjj2CnDfBH8PVkh0-mF3qrlcuWUFCLg-zlZNSzU&__tn__=%2CO%2CP-R
Реальність - на жаль.... (тм)"
Соромно, але спитаю. А "ТМ", це не тупа ***** розшифровується, часом?
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Заготовка именно на такой случай.
теперь автодор забыт. Все обсуждают "воровство" в музее.
Зняття арешту з януковоча.
Річниця Майдану.
Обшук в музеї.
"Мурка" рінат і заява в ДБР про "госпереворот".
Сергій Прач@sergey_prach 2 ч
А мені взагалі цікаво, чому рінатка вимагає викликати на допит Пороха, пастора та інших. Але абс не має претензій до нашого афганського мусі, який і реально покликав людей на Майдан. У мусі внайом вже бронік недоторканний на сраці встиг вирости?
6 ч. ·
Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
Циничные, лицемерные твари.
Ну начали таскать на допросы. Ну начнут снова, как при Януковиче, арестовывать. Собственно, уже начали. Обвиняемые по липовому делу Шеремета не дадут соврать.
Ну будут снова убивать и выбрасывать на пустырях тела.
Разве это повод для эмоций?
яке право він має щось мені казати??? заспокоювати???
не йшов би той офіс у дупу путєна???
Ті падли самі роблять все, щоб люди звіріли. І згадали, кого не добили під час Майдану.