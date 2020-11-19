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вакцина (3528) Степанов Максим (2015)

Медики, люди з супутніми захворюваннями та особи похилого віку, - Степанов назвав, кого вакцинуватимуть першими

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Медики, люди з супутніми захворюваннями та особи похилого віку, - Степанов назвав, кого вакцинуватимуть першими

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що насамперед вакцинуватимуть проти коронавірусу три групи людей. За його словами, це люди з супутніми захворюваннями, медики та особи похилого віку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

"Вакцинувати насамперед будемо групу ризику, як за ознакою по здоров'ю, хто має супутні захворювання, також групу ризику за віком - це люди, старші за 65 років. А також група ризику за професійною ознакою - це працівники сфери охорони здоров'я", - повідомив Степанов.

При цьому він повідомив, що глобальний механізм COVAX виділить Україні вакцин на 20% населення.

"Коли ми говоримо про механізм COVAX, ми говоримо про постачання такої кількості доз для вакцинації 8 млн осіб. Тобто 20% населення України. Якщо ми говоримо про двократне введення вакцини, то це буде відповідно 16 млн доз", - додав він.

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Топ коментарі
+4
Ще ні одна вакцина не пройшла повних випробувань, а він вже збирається вакцинувати.
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19.11.2020 20:01
+1
К сожалению никто так и не понял,если переболевший заболевает повторно то о никакой вакцине не может идти и речьи,хоть на 95 хоть и на 1005%.ее эфективности.Маємо Те що маємо.
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19.11.2020 20:21
+1
э не...лохородицей и гос/степендиатом рисковать не станут как и их бубенценосом с булавой
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19.11.2020 20:51
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Ще ні одна вакцина не пройшла повних випробувань, а він вже збирається вакцинувати.
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19.11.2020 20:01 Відповісти
Информация из профессиональных медицинских источников - срок от начала разработки и до сертификации самого простого мед.препарата в мировой практике от 1,5 до 2,5 года!!! Как можно разработать и выпустить для применения вакцину, как сложнейший химический комплекс, за полгода? Это при том, что в медицинском мире ещё до конца не определились окончательно с сутью этой заразы, механизмом ее возникновения, распространения и воздействия на человека, а уже готова какая-то вакцина. Это абсурд! И почему при этом эти спринтеры-изготовители вакцины молчат о безопасности и отсутствии серьезных побочных последствий после применения таких вакцин - в любом лекарстве это пишется отдельным разделом? И почему, например, государство не предлагает гражданам при этом бесплатную страховку жизни людей от возможных экцессов минимум на 500 тыс. грн.??? Да всё потому, что за 2-3 месяца пробных испытаний невозможно определить, например, супер быстрое развитие при этом нарушений сердечной системы или нарушение психической системы человека!!! А пожилое и больное население выбрано для этого, если они начнут быстро после такой вакцинации умирать или приобретать нежелательные последствия, то всё можно будет списать на их ослабленный организм. Правильно в эфире появилась расхожая побаска - сегодня задача фармацевтов успеть разработать и изготовить вакцину до окончания эпидемии!!! В Украине укоренился моральный дефект - любая беда "умниками" не без участия властей быстро превращается в доходный бизнес, начиная с защитных масок и вот теперь появилась очень и очень сомнительная тема - срочная вакцинация. ВОЗ объявил, что ни одна вакцина в мире ещё не прошла клинических исследований, а украинское МОЗ уже где-то заказывает эту вакцину на миллионы бабок и называет стоимость одного укола. Бред!
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20.11.2020 00:07 Відповісти
дурень думкою багатіє.
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20.11.2020 07:49 Відповісти
дайте вже оселедця цьому дуріку Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми - Цензор.НЕТ 2905 ще один з відосіками
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19.11.2020 20:03 Відповісти
Очень смешно конечно, Степанов. Но я запишу себе напомнить потом тебе твои слова..
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19.11.2020 20:03 Відповісти
Тут запишете?
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19.11.2020 20:48 Відповісти
и дипутаты!)
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19.11.2020 20:04 Відповісти
Нормальный человек будет боятся вакцинироваться вначале вакцинации... Хрен знает какие последствия будут от новой вакцины.
Медики, люди с сопутствующими заболеваниями и пожилые, - Степанов назвал, кого будут вакцинировать первыми - Цензор.НЕТ 9054
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19.11.2020 20:09 Відповісти
Якої вакцини?
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19.11.2020 20:48 Відповісти
від короновірусу
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19.11.2020 21:14 Відповісти
Як оригінально... Так чия вакцина?
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19.11.2020 21:19 Відповісти
вроде бы рашистская
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19.11.2020 22:47 Відповісти
вакцина для уничтожения пенсионеров зачем платить им если пусто в казне думаю первые должны получить укольчик презедос и его гнилое правительство пол годика посмотреть не чешутся их сраки на вакцину
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19.11.2020 20:12 Відповісти
А за ці півроку і пенсіонери вимруть- так?
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19.11.2020 20:49 Відповісти
Напиши Медведчуку - он от Путена завёз очень хорошую российскую вакцину.
Уверен, что не откажут в вакцинации.

Я так думаю что её же постепенно и будут внедрять и колоть. Медведчуку это нужно для пиара - поэтому не откажет.

А вот когда Медведчука быдло выберет призидентом - тогда то наконец и забудут про все проблемы - тогда Медведчук сможет всю Украину вакцинировать. И тогда заживём!
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19.11.2020 20:58 Відповісти
Дружиною командуй, а не мною.
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19.11.2020 21:00 Відповісти
Степанову вколоть тройную дозу вакцины, что бы наверняка... Он незаменимый министр здравохранения, он всем нужен... на том свете.
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19.11.2020 20:16 Відповісти
Кажіть за себе.
І ще- колоти ви будете?
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19.11.2020 20:50 Відповісти
Это они от зависти к уму Степанова и Зеленского злопыхают.
Или порохоботы - порохоботы стараются навредить трудящимся на каждом шагу.
Ими барыга командует вот они и против Зеленского со Степановым.
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19.11.2020 21:01 Відповісти
К сожалению никто так и не понял,если переболевший заболевает повторно то о никакой вакцине не может идти и речьи,хоть на 95 хоть и на 1005%.ее эфективности.Маємо Те що маємо.
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19.11.2020 20:21 Відповісти
Медики і звичайними вакцинами стараються до себе і своїх дітей не лізти, а тут - вашу корону, хіба шо на папері. Та й ми так можемо.
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19.11.2020 20:23 Відповісти
Двукратное введение. Термин из порнографии.
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19.11.2020 20:24 Відповісти
Т.е., первыми будут мама Римма, папа Саша и их выкидыш.
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19.11.2020 20:38 Відповісти
э не...лохородицей и гос/степендиатом рисковать не станут как и их бубенценосом с булавой
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19.11.2020 20:51 Відповісти
Знаешь что, Степанов? Бесплатная вакцина - хрен с ней, разойдется всеми правдам и неправдами (в основном неправдами), мало из тех, кому она нужна, её увидят. А что насчет платной вакцины? Причем по нормальной цене, как в Европе и Америке, а не в пять раз дороже?
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19.11.2020 20:59 Відповісти
вакцинируют депутатов и воров, а остальное продадут за рубеж
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19.11.2020 21:39 Відповісти
Ну незнаю, нам первым точно не дадут так что пару недель будет глянуть, и если все гуд и пфайзеровская то чипируйте меня полностью я даже добиваться буду, ну а если скрепная из чаги и ягеля то конечно я пас
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19.11.2020 20:59 Відповісти
медиков кончно в первую очередь
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19.11.2020 21:01 Відповісти
Да не каждый в состоянии уплатить за тест, не то что за вакцину! Бесплатной она не будет как и небезопасной и эффективной.
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19.11.2020 21:01 Відповісти
Медиків і літніх людей потрібно першими вакцинувати, думаю ніхто не проти. А тим хто кричав що ковіда19 не існує і не дотримується правил карантину, відмовити в вакцині. Тих хто за руский мир, за опзж і шарія вакцинувати російською вакциною.
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19.11.2020 21:27 Відповісти
Я медик , готовий віддати свою дозу вакцини Зеленському, але колотиму особисто.!
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20.11.2020 00:53 Відповісти
Этот прыщ ещё трепыхается. Удивительно.
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19.11.2020 21:55 Відповісти
Сначала нардепы всех времён и крупные чиновники всеукраинского и местного масштаба, потом родственники и знакомые нардепов и чиновников, потом медики и их родственники, друзья и знакомые; всех скопом сразу набегает на миллион... И только потом, если останется вакцина, - пригласят всех остальных; кто не дойдёт по старости или болезни - сразу в гроб.
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19.11.2020 22:07 Відповісти
Бабла в держбюджеті вистачить, щоб закупити оцю вакцину на 20% ???
Чи знову доведеться благодійникам платити?
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19.11.2020 22:07 Відповісти
Спершу нехай провакцинуть себе президента депутатів міністрів та Антипка.
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19.11.2020 22:54 Відповісти
А как это можно будет проверить? Тебе напишут, что провакциировали родственников этих незаменимых людей до третьего колена и что дальше??? Ты им веришь????
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20.11.2020 00:12 Відповісти
Звісно ,що ні. Тому вони й заставляють вакцинуватися інших ,але не себе.
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20.11.2020 00:51 Відповісти
У нас всі чинуші від 30 років на групах якоби хворі от їх і будуть прививати в першу чергу
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20.11.2020 08:39 Відповісти
 
 