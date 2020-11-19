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Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами

Карантин вихідного дня - єдина альтернатива локдауну.

Про це на зустрічі з мерами міст сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зустріч проходила онлайн, у ній також взяло участь керівництво міністерства охорони здоров'я і представники інших міністерств.

Глава уряду закликав міських голів дотримуватися карантину "вихідного дня", адже це єдина альтернатива локдауну. Він повідомив, що слід розглядати всі можливі варіанти на випадок погіршення ситуації із захворюваністю, зокрема і можливе посилення карантинних обмежень.

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"Ми не хочемо вводити жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантину ми готові вислухати ваші поради", - зазначив Прем'єр-міністр, звертаючись до мерів.

За його словами, уряд направив до міських бюджетів другий транш у розмірі 870 млн грн на забезпечення ліжкомісць киснем.

Також Шмигаль закликав керівників міст налагодити маршрутизацію перевезення пацієнтів із COVID-19, поліпшити процес перевезення кисневого обладнання.
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Топ коментарі
+8
если советуются с кем-то...значит хотят всю ответственность за свою безответственность (пардон за тавтологию) ... переложить на советчиков... при чем всю! начиная с апреля 2019 г
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19.11.2020 20:35
+7
Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами - Цензор.НЕТ 8644
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19.11.2020 20:18
+6
без жесткого локдауна здесь через пару тройку месяцев будет реальный ад. он ужэ начинается
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19.11.2020 20:20
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Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами - Цензор.НЕТ 8644
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19.11.2020 20:18 Відповісти
Карантин взагалі перестав бути засобом стримування епідемії, бо вірус розповсюдився настільки сильно що стримати його якимись заходами просто неможливо! Тому потрібно забути про карантини і будувати щпиталі, морги та крематорії, вводити Воєнний стан та мобілізовувати медперсонал.
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19.11.2020 20:44 Відповісти
Яке ти нудотне....
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19.11.2020 20:49 Відповісти
В школах вчителі - смертники. Діти сидять в переповнених класах бо забудовники думають лише про класи, а не школи. Учні заражають один одного і несуть ковід додому, заражаючи рідних. Спалах саме зумовили учні та студенти після канікул. Дуде багато вчителів заразились та померли, а більшість з них в категоріі ризику 45-65 років із купою хронічних захворювань від нервовоі роботи
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19.11.2020 22:13 Відповісти
Другими словами, шестёрка Ахметова - Шмыгаль расписался в полной профнепригодности и не знании, что делать с вирусом, с экономикой, итд...
Но одно он знает чётко - побольше воровать и обслуживать не народ Украины а воров -олигархов
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19.11.2020 20:19 Відповісти
Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами - Цензор.НЕТ 7853
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19.11.2020 20:50 Відповісти
Здесь голосовал я и ты
И соседи твои-и-и
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19.11.2020 21:15 Відповісти
без жесткого локдауна здесь через пару тройку месяцев будет реальный ад. он ужэ начинается
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19.11.2020 20:20 Відповісти
сказки
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19.11.2020 20:21 Відповісти
сказочно станет когда ртом хапать воздух будешь, как рыба без воды, только жесточайший локдаун, только хардкор. Я б еще сделал выход один раз в неделю из дома и норм бы ковид побороли.
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19.11.2020 22:13 Відповісти
разгромленые магазины горячие на парковке автомобили и автомобили полиции тоже ..что мы хуже американцев ?
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19.11.2020 20:22 Відповісти
В апреле этого года, акции против локдауна состоялись в штатах Флорида, Северная Каролина, Вирджиния, Мичиган, Миннесота, Айдахо, Кентукки, Калифорния, Техас, Индиана, Нью-Гэмпшир, Невада, Мэриленд, Юта и Висконсин.
Во время протестов митингующие были без масок и не соблюдали правило социального дистанцирования. Они критиковали действия губернаторов, принявших решение о локдауне, ставили под сомнение угрозу от коронавируса и требовали позволить им вернуться на работу.
На некоторых митингах люди были вооружены. К примеру, 15 апреля в Лансинге (штат Мичиган) у протестующих были автоматы и флаги Конфедерации (их часто используют сторонники крайне правых течений).
В митинге в Лансинге, приняло участие до 4 тыс. человек, многие из них держали символику предвыборной кампании президента Дональда Трампа.
Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами - Цензор.НЕТ 5652
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19.11.2020 21:10 Відповісти
Люди мруть, а вы "держитесь".
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19.11.2020 20:27 Відповісти
Жизни тадепутов тоже важны .
Они так думают ...
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19.11.2020 20:27 Відповісти
Спитайте у румун, що таке справжній соціяльний вибух..а ваша елітна брага дуже легко відбулася після Майдану..і ніколи ви нікого не чули..хіба що з великого переляку і то не довго..
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19.11.2020 20:27 Відповісти
Ну там , кажись , с коррупцией боролись . ?
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19.11.2020 20:39 Відповісти
У нас наче теж..🤪
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19.11.2020 20:46 Відповісти
Скидки в супермаркете от 2000 гривен. Чтобы ходили раз в неделю, а не каждый день
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19.11.2020 20:32 Відповісти
выслушав советы: "не учите нас жить! лучше помогите материально!" ))
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19.11.2020 20:34 Відповісти
Да ты просто шмаркаль,прикажут тебе принять и примеш как миленький на обмен на НЕ конфискацию средств тещи и всех твоих родлственнков и их бизнеа.
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19.11.2020 20:34 Відповісти
если советуются с кем-то...значит хотят всю ответственность за свою безответственность (пардон за тавтологию) ... переложить на советчиков... при чем всю! начиная с апреля 2019 г
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19.11.2020 20:35 Відповісти
Седьмой год пошёл , однако , .
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19.11.2020 20:44 Відповісти
скоро в школу...
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19.11.2020 20:56 Відповісти
Не-не, там один парень ещё в 14-м, когда в Крыму началось, взялся со всеми советоваться.
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19.11.2020 20:47 Відповісти
а у Вас совета и не спросил ...простить не можете?
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19.11.2020 20:56 Відповісти
Та ради бога.
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19.11.2020 21:00 Відповісти
ОПЗЖ - Опущенный Петух Зашкварный Жопник
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19.11.2020 20:36 Відповісти
Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами - Цензор.НЕТ 6017
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19.11.2020 20:37 Відповісти
Жесткого локдауна мы не хотим, а в вопросе усиления карантина готовы выслушать ваши советы, - Шмыгаль провел встречу с мэрами

Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами - Цензор.НЕТ 8177 Сказал, что боятся бунта, но бабло ж на вирусный распил тоже как-то нужно обосновать. Предложил искать компромис.
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19.11.2020 20:46 Відповісти
Все что не делается, все против здравого смысла. Те же маски- люди на них надеются, а они без толку. Так и с карантином выходного дня. Если нужно обслужить народ, в том же магазине, то логично увеличить время его работы, чтобы уменьшить концентрацию. Но никак не создавать искуственные толпы
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19.11.2020 20:51 Відповісти
Кроме того, глядя на этого "главу правительства" мне уже не хочется жить в этом, некогда любимом государстве
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19.11.2020 20:54 Відповісти
През., министр здравоохранения, спикер это люди которые являются эталоном в соблюдении карантина. Все они подхватили коронавирус.
Я и мои знакомые соблюдаем карантин только когда нас вынуждают. И даже не чихаем.
Вывод.
Карантин не только не уберегает от заражения ковидом, а наоборот способствует заболеванию!
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19.11.2020 20:56 Відповісти
потомкі, пріготовьтє ордєна



мавпа серед мавп@polufilosof





Зараз тут буде тред "Це і є ефективні адміністратори, всрата ти писда"
Мама працює на кухні в Феофанії, захворіла на ковід - від шефині, яка тиждень ходить на роботу хворою:"Бо ну а хто ж буде готувати Земленмнському".

Медперсаонал у них не може здавати безкоштовно тест. Вартість 1500 грн, а раніше можна було, але тепер то у нас велике будівництво. Хворий медперсонал контактує з хворими з різних відділень, це ніхто не контролює, тобто заражають людей з і так уже поганим станом здоров'я.
Ви звісно і так це знаєте, але Земленмського і його зелень лікують і годують не як звичайних паціентів, там тупо сововок. Особливий набір продуктів, а Єрмак ще й поскаржився, що погано годують, тому прислали людину, яка буде контролювати кухню, аби нашим шоловам КПСС було смачненько. А, і ні, премій за роботу в таких умовах звісно не передбачено, ну а що ж, вони ж звичайні кухарки.
Хочеться тегнути тут Земленського і сказати "Типу подивись, ска, що в тебе під носом". Але який сенс, він же живе в світі відосиків, де все добре, він хороший президент, а я просто критикую його, бо нічого не розумію в їх ефективній роботі.

Я й так хвилювався за рідних через ковід, бо що в мами через 3 курси лікування раку здоров'я не дуже (+ нові підозри є), а батько і так мало не помер на початку цього року і після цього здоров'я майже не лишилося. І вже ненавидів всіх, хто безвідповідально ставиться до ковіду, думаючи тільки про себе. До земленських таке ж, але коли все сатється через таку тупість і неспроможність хоч щось організувати ефективно, то не залишається хоч якоїсь крихти терпіння до всіх цих зелених і їх виборців.
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19.11.2020 21:06 Відповісти
Ох и чмыгаль... они не хотят, а мы хотим... ещё и говорит - поучите меня бестолкового..где его такого откопали??
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19.11.2020 21:12 Відповісти
За дебілізм треба садити.
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19.11.2020 21:13 Відповісти
шмыгаль - шмыг под лавку))
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19.11.2020 21:20 Відповісти
дурик , усы сбрей и зови Гройсмана
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19.11.2020 21:31 Відповісти
Думаю , - нужно уляну супрун приобщить . Шоб , возможно , вернуть всё старое " хреновое " на свои места . ((
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19.11.2020 22:01 Відповісти
А все хотят жесточайшего локдауна, с отключеным транспортом, включая метро, и работой из дома. А рестораны можно открыть, но только на терирории ковидных больниц, там морги близко, что б долго не тянуть итиотов.
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19.11.2020 22:10 Відповісти
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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19.11.2020 22:12 Відповісти
Досить брехні, досить ставити над українцями експерименти. ВИМАГАЮ негайного карантину для освітян! Школи і садочки на карантин!!! Торгівлю і промисловість не трогати!
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19.11.2020 23:17 Відповісти
 
 