Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами

Карантин вихідного дня - єдина альтернатива локдауну.

Про це на зустрічі з мерами міст сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зустріч проходила онлайн, у ній також взяло участь керівництво міністерства охорони здоров'я і представники інших міністерств.

Глава уряду закликав міських голів дотримуватися карантину "вихідного дня", адже це єдина альтернатива локдауну. Він повідомив, що слід розглядати всі можливі варіанти на випадок погіршення ситуації із захворюваністю, зокрема і можливе посилення карантинних обмежень.

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"Ми не хочемо вводити жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантину ми готові вислухати ваші поради", - зазначив Прем'єр-міністр, звертаючись до мерів.

За його словами, уряд направив до міських бюджетів другий транш у розмірі 870 млн грн на забезпечення ліжкомісць киснем.

Також Шмигаль закликав керівників міст налагодити маршрутизацію перевезення пацієнтів із COVID-19, поліпшити процес перевезення кисневого обладнання.