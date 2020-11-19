Жорсткого локдауну ми не хочемо, а в питанні посилення карантину готові вислухати ваші поради, - Шмигаль провів зустріч з мерами
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Карантин вихідного дня - єдина альтернатива локдауну.
Про це на зустрічі з мерами міст сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зустріч проходила онлайн, у ній також взяло участь керівництво міністерства охорони здоров'я і представники інших міністерств.
Глава уряду закликав міських голів дотримуватися карантину "вихідного дня", адже це єдина альтернатива локдауну. Він повідомив, що слід розглядати всі можливі варіанти на випадок погіршення ситуації із захворюваністю, зокрема і можливе посилення карантинних обмежень.
"Ми не хочемо вводити жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантину ми готові вислухати ваші поради", - зазначив Прем'єр-міністр, звертаючись до мерів.
За його словами, уряд направив до міських бюджетів другий транш у розмірі 870 млн грн на забезпечення ліжкомісць киснем.
Також Шмигаль закликав керівників міст налагодити маршрутизацію перевезення пацієнтів із COVID-19, поліпшити процес перевезення кисневого обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Но одно он знает чётко - побольше воровать и обслуживать не народ Украины а воров -олигархов
И соседи твои-и-и
Во время протестов митингующие были без масок и не соблюдали правило социального дистанцирования. Они критиковали действия губернаторов, принявших решение о локдауне, ставили под сомнение угрозу от коронавируса и требовали позволить им вернуться на работу.
На некоторых митингах люди были вооружены. К примеру, 15 апреля в Лансинге (штат Мичиган) у протестующих были автоматы и флаги Конфедерации (их часто используют сторонники крайне правых течений).
В митинге в Лансинге, приняло участие до 4 тыс. человек, многие из них держали символику предвыборной кампании президента Дональда Трампа.
Они так думают ...
Сказал, что боятся бунта, но бабло ж на вирусный распил тоже как-то нужно обосновать. Предложил искать компромис.
Я и мои знакомые соблюдаем карантин только когда нас вынуждают. И даже не чихаем.
Вывод.
Карантин не только не уберегает от заражения ковидом, а наоборот способствует заболеванию!
мавпа серед мавп@polufilosof
Зараз тут буде тред "Це і є ефективні адміністратори, всрата ти писда"
Мама працює на кухні в Феофанії, захворіла на ковід - від шефині, яка тиждень ходить на роботу хворою:"Бо ну а хто ж буде готувати Земленмнському".
Медперсаонал у них не може здавати безкоштовно тест. Вартість 1500 грн, а раніше можна було, але тепер то у нас велике будівництво. Хворий медперсонал контактує з хворими з різних відділень, це ніхто не контролює, тобто заражають людей з і так уже поганим станом здоров'я.
Ви звісно і так це знаєте, але Земленмського і його зелень лікують і годують не як звичайних паціентів, там тупо сововок. Особливий набір продуктів, а Єрмак ще й поскаржився, що погано годують, тому прислали людину, яка буде контролювати кухню, аби нашим шоловам КПСС було смачненько. А, і ні, премій за роботу в таких умовах звісно не передбачено, ну а що ж, вони ж звичайні кухарки.
Хочеться тегнути тут Земленського і сказати "Типу подивись, ска, що в тебе під носом". Але який сенс, він же живе в світі відосиків, де все добре, він хороший президент, а я просто критикую його, бо нічого не розумію в їх ефективній роботі.
Я й так хвилювався за рідних через ковід, бо що в мами через 3 курси лікування раку здоров'я не дуже (+ нові підозри є), а батько і так мало не помер на початку цього року і після цього здоров'я майже не лишилося. І вже ненавидів всіх, хто безвідповідально ставиться до ковіду, думаючи тільки про себе. До земленських таке ж, але коли все сатється через таку тупість і неспроможність хоч щось організувати ефективно, то не залишається хоч якоїсь крихти терпіння до всіх цих зелених і їх виборців.