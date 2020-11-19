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Макрон заявив про готовність Франції надати гумдопомогу Карабаху і закликав захищати релігійне і культурне надбання регіону
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Франції Еммануель Макрон під час окремих телефонних розмов із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав захистити культурну та релігійну спадщину Нагірного Карабаху.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Єлисейському палаці.
"Президент Франції оголосив про готовність з боку Франції надати гуманітарну допомогу і висловив бажання, щоб для захисту релігійної і культурної спадщини регіону робилися активні дії", - сказано в повідомленні.
Макрон також вказав, що припинення бойових дій у Нагірному Карабасі має сприяти відновленню переговорів між сторонами і поверненню біженців.
Топ коментарі
+22 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар19.11.2020 21:19
+22 Шрек Баблокат
показати весь коментар19.11.2020 21:19
+18 майкл бом 2c607f23
показати весь коментар19.11.2020 21:22
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Нахер ты пошел, со своей инициативой!.. и Эрдоган тебе пенделя для ускорения придаст!
Между нами лежит... Без конца - Бесконечность..."
безпроблем.... Если первая буква корня глухая, то и в приставке глухая С. Если же первая буква корня звонкая согласная или гласная, в приставке звонкая З
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В этой реальности всё по другому.
Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.
Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне
Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет задевать город Шушу.
Вопрос сколько тогда дох.....я?