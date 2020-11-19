Макрон заявив про готовність Франції надати гумдопомогу Карабаху і закликав захищати релігійне і культурне надбання регіону

Президент Франції Еммануель Макрон під час окремих телефонних розмов із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав захистити культурну та релігійну спадщину Нагірного Карабаху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Єлисейському палаці.

"Президент Франції оголосив про готовність з боку Франції надати гуманітарну допомогу і висловив бажання, щоб для захисту релігійної і культурної спадщини регіону робилися активні дії", - сказано в повідомленні.

Макрон також вказав, що припинення бойових дій у Нагірному Карабасі має сприяти відновленню переговорів між сторонами і поверненню біженців.

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