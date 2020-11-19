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Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я України поки що не вирішили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання нині обговорюється на рівні провідних учених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, наразі невідомо, як довго в людини тримається імунітет до COVID-19.

"Ми не знаємо, чи вакцинуватимемо тих, хто перехворів. Це питання обговорюється на рівні всіх провідних учених. Ми не знаємо, як довго триває імунітет у тих, хто перехворів, і скільки тримається імунітет після щеплення, тому що третя клінічна стадія випробування вакцин триває", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки пандемії для системи охорони здоров'я України будуть жахливими, - Ляшко
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Топ коментарі
+8
агрохимия чем тебе не вчоный?

Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7104
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19.11.2020 22:57
+5
Ученые - это хто? Кловун, Баканов и Верещук? У нас они среди зелени самые ученые.
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19.11.2020 22:53
+5
.
не этот ли "учёный" случайно? Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4699
Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1259
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19.11.2020 22:54
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19.11.2020 22:50 Відповісти
сделайте анализ на антитела, придурки ! Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8576
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19.11.2020 23:00 Відповісти
В том-то и концепт, что антитела Ig антиковид недолго задерживаюся в организме. Предположительно, как и при гриппе - короткое время. Поэтому и делают прививки от гриппа непосредственно перед началом эпидемии. Учитывая, что это всё относится к группе вирусов инфлюэнца, и наблюдая постоянные мутации ковид, ещё предстоит изучить, будет ли вакцинация эффективна против мутированных штаммов.
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19.11.2020 23:30 Відповісти
Мировая ковидная мафия всё уже решила без вас
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19.11.2020 22:51 Відповісти
Ученые - это хто? Кловун, Баканов и Верещук? У нас они среди зелени самые ученые.
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19.11.2020 22:53 Відповісти
Я вот знаю одного ученого, он человек №2 в мире по вопросам катализаторов
Он нихрена не понимает в вакцинах...
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19.11.2020 23:04 Відповісти
Не святые горшки лепят. Вон Кловун с квартала страной управляет. Так шо пусть приступает к решению проблем короновируса.
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19.11.2020 23:10 Відповісти
Представляю... Например клизьма с окисью висмута Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7164
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19.11.2020 23:14 Відповісти
Год имеет право на ошибку.
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19.11.2020 23:16 Відповісти
парадокс ляшка -"вакцинировать смогут те и только те которые сами себя не вакцинируют?" на уровне вчоных этот вопрос обсуждается наравне с вопросом "сколько санитаров помещается на острие иглы")
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19.11.2020 22:53 Відповісти
.
не этот ли "учёный" случайно? Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4699
Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1259
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19.11.2020 22:54 Відповісти
агрохимия чем тебе не вчоный?

Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7104
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19.11.2020 22:57 Відповісти
та чё - тоже вчёный... та - куда ни плюнь...
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19.11.2020 23:00 Відповісти
у него человеческое выражение лица когда-нибудь бывает ? Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5561
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19.11.2020 23:02 Відповісти
А для чого воно йому?
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19.11.2020 23:37 Відповісти
для быдла он свой именно с таким иплом...
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20.11.2020 08:53 Відповісти
Все-равно, больше всего вченых на этом форуме - почти каждый Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2878
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20.11.2020 07:18 Відповісти
Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5858
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19.11.2020 23:07 Відповісти
Выкупите - - - ЗА СВОЙ СЧЕТ !!!! -- распроданные в начале года средства защиты ! ..
\ Не делайте с народа - ЛОХОВ !!
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19.11.2020 22:58 Відповісти
Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6965
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19.11.2020 23:33 Відповісти
А то вдруг переболеет большинство, на ком тогда бабло зарабатывать Вот и будем вакцинировать всех подряд
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19.11.2020 23:00 Відповісти
Болеть много многократно
Есть случаи,когда некоторые заболели уже по четвертому! разу.
Иммунитет краткосрочный.
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19.11.2020 23:06 Відповісти
Так тем более вакцина не надо , т к если антитела не вырабатываются , то как она спасет Т е с ваших слов нам будут колоть безполезную вакцину и богатеть за наш счёт
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20.11.2020 00:29 Відповісти
Блин,ну ты ж наверное не один год наблюдаеш ситуацию с гриппом
Есть универсальная? Нету.
Каждый год новая.
Вирус мутирует и появляется новый штамм
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20.11.2020 00:33 Відповісти
И вааще задача вакцины - остановить распостранение. Если в короткие строки привить максимальное количество людей... Далее понятно
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20.11.2020 00:34 Відповісти
Что значит не надо? А где же фарикомпании харчеваться будут? Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4744
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20.11.2020 07:20 Відповісти
фармкомпании
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20.11.2020 07:20 Відповісти
Иммунитет держится годами, десятилетиями.
Первый новый коронавирус - SARS - 2003го года, на 99% схож с тем, что вызывает Covid-19.
Изучение Sars 2003 показало, что у Т-лимфоциты реагируют на вирус это спустя годы, иммунная память людей сохраняется до сих пор, через 17 лет. Более того, люди, что переболели первым Sars, имеют кросс-реактивность (то есть иммунную защиту) Т-лимфоцитов и на Sars-cov2.
Поэтому, в Азии, где были большие и массовые вспышки Sars в 2003 году, так мало инфицированных людей и погибших (и конечно же социальная дистанция и культура ношения масок никуда не делись).
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19.11.2020 23:01 Відповісти
Но организм у всех индивидуален, в некоторых случаях, иммунный ответ недостаточный для выработки иммунитета.
Переболеть, это возможно в чем то лучше вакцины, в плане иммунитета. Но, не у всех со 100% вероятностью он вырабатывается. А вот вакцинной можно несколько раз привить человека, без последствий для его здоровья.
Поэтому, скорей всего, большинству из тех, кто болел уже, не нужна будет вакцина, но, для групп риска (среди тех, кто болел) ее использование не помешает.
Но... когда реально появиться вакцина для всех, вполне возможно, что эпидемия пойдет на убыль сама собой.
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19.11.2020 23:07 Відповісти
Это Вы понимаете. Понимает ли это вченый Ляшко? Такое впечатление, что главный санврач под забором студенческие годы провел.
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20.11.2020 06:41 Відповісти
Я за кацапську вакцину. Примусово колоти в голову ригів на чолі з мертвейчуком. Бо щось вони на своїх каналах так її рекламують, що стопудов самі не випробували. А треба, що б їх вакцинували, на камери, саме тим шмурдяком.
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19.11.2020 23:08 Відповісти
Ну значит скоро от принудиловки можно будет спастись только купив справку у семейника о том что переболел.
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19.11.2020 23:09 Відповісти
Привезут с Макшании и будут всех колоть. Шоб все стали макшанскими типиллами. Всего-то для этого надо вакцинировать оставшиеся 25% населения.
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19.11.2020 23:15 Відповісти
Нашли с кем советоваться, с волонтерами надо.
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19.11.2020 23:11 Відповісти
Эпидемии гриппа H1N1-2009 года была присвоена 6-я (пандемическая) степень угрозы по классификации ВОЗ.
30 октября - Министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что в Украине началась эпидемия калифорнийского гриппа (A/H1N1). В девяти областях Украины объявлен карантин. В трёх областях Украины - Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская состояние заболеваемости гриппом достигло эпидемпорога. Премьер Юлия Тимошенко сообщила, что вводит трехнедельные каникулы во всех учебных заведениях страны, и объявила, что правительство будет вводить специальные режимы, которые предусматривают ограничения переездов людей без нужды из области в область, итд...
Однако, через год, 4 июня 2010 год, Комиссия по здравоохранению Парламентской Ассамблеи Совета Европы распространила заявление, чтоэпидемии свиного гриппа в 2009 году не было, а была паника, спровоцированная заявлением Всемирной организации здравоохранения, и что эта паника привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов.
По словам председателя комиссии ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что ВОЗ странным образом изменила в 2009 году условия объявления пандемии. Британский медицинский журнал прямо обвинил ВОЗ в коррупции.
Было заявлено, что ВОЗ и фармацевтические концерны манипулируют общественным мнением, чтобы увеличить продажи своих лекарств. На бренде "свиной грипп" фармацевтические концерны получили прибыль примерно 18 миллиардов долларов США.
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19.11.2020 23:21 Відповісти
Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5109Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3792
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19.11.2020 23:30 Відповісти
Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7492
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19.11.2020 23:31 Відповісти
Инфа

Исследовательская группа Медицинского центра Фрайбургского университета в Германии доказала наличие у людей, выздоровевших от COVID-19, иммунных клеток, которые длительное время остаются в организме и могут опосредовать быстрый иммунный ответ в случае повторного заражения.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.https://novosti-n.org/news/Dokazano-nalychye-dlytelnogo-ymmunyteta-u-lyudej-perebolevshyh-koronavyrusom-204617
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20.11.2020 01:11 Відповісти
так ляшко про це не знає. І знати не хоче.
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20.11.2020 04:25 Відповісти
Тобто зелених і не тільки симулянтів скоріш за все не щепитимуть?
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20.11.2020 06:09 Відповісти
"Вчені"- це тупа калька з російського "учение". Українською - науковці.
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20.11.2020 08:46 Відповісти
Чем вакцинировать? Хоть кто-то держал в руках вакцину? Может в Украине есть хоть одна доза? Нет...
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20.11.2020 08:53 Відповісти
 
 