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Рішення Росії визнавати "документи" ОРДЛО суперечить мінським угодам і направлено проти суверенітету України, - Євросоюз

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Рішення Росії визнавати

Указ президента РФ про визнання документів та реєстрації автомобілів на територіях окупованих районів Донецької та Луганської областей є черговим кроком Росії проти суверенітету України та прямо суперечить мінським домовленостям.

Про це йдеться у заяві офіційного представника ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"4 листопада президент Путін підписав указ, який спрощує визнання Російською Федерацією документів та реєстрації автомобілів, які видані мешканцям та постійним резидентам (окупованих територій - ред.) Донецької та Луганської областей України. Це є ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Ми очікуємо, що Росія утримується від дій, що суперечать Мінським угодам та перешкоджають повній реінтеграції в Україну непідконтрольних уряду територій, та натомість, буде повною мірою виконувати власні зобов’язання відповідно до мінських домовленостей", - йдеться у документі, повний текст якого оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій

У заяві нагадується, що у 2019 році Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій видали інструкцію щодо опрацювання подань на візу від мешканців непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України, яка відповідає принципам поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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Як наголосив речник ЄС, ці правила ЄС щодо видання Шенгенських віз коректно та змістовно дотримуються як в Україні, так і в Російській Федерації.

"Європейський Союз залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - наголошується у заяві ЄС.
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Топ коментарі
+9
Так надо не озабоченность выражать. А вводить ДЕЙСТВЕННЫЕ санкции
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19.11.2020 23:09
+8
тут головне шо: щоб Україна "просто пєрєстала стрєлять"
щоб фашистська ********* могла спокійно робити повзучу анексію
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19.11.2020 23:07
+8
А що з цього приводу думає миролюбна бубочка і її посіпаки з ТКГ? Чи не перегнув палку ЄС, чи не образив тусторону?
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19.11.2020 23:21
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19.11.2020 23:04 Відповісти
тут головне шо: щоб Україна "просто пєрєстала стрєлять"
щоб фашистська ********* могла спокійно робити повзучу анексію
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19.11.2020 23:07 Відповісти
мож Рэджепбей подгонит своих чумовых беспилотников....с боекомплектом...мы тогда и кубань освободим.туркам так уж и быть адыгею подгоним
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19.11.2020 23:19 Відповісти
Так надо не озабоченность выражать. А вводить ДЕЙСТВЕННЫЕ санкции
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19.11.2020 23:09 Відповісти
Требовать усиления санкций по идее должна Украина. А Зеленский не то что требовать от других, сам не желает вводить санкции! А граждане Украины спокойно наблюдают бездействие своего президента. Что будет далее при таком сценарии - ничего.
Как изменить ситуацию? Быстрее всего, если граждане выйдут на Майдан и потребуют усиления санкций от своего государства и активации Будапештского меморандума, что бы все международное сообщество так закрутило гайки агрессору, чтобы он или развалился, как СССР, или убрался из Украины.
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20.11.2020 10:22 Відповісти
Решение России признавать "документы" ОРДЛО противоречит Минским соглашениям и направлено против суверенитета Украины, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 2883
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19.11.2020 23:13 Відповісти
дурь росии
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19.11.2020 23:16 Відповісти
Тю ... , так до жирафа и то доходит , когда на него лев нападает . )) .
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19.11.2020 23:14 Відповісти
Параша пусть все шо угодно признаёт.
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19.11.2020 23:15 Відповісти
ага в кацапие уже с 15года ездют бибики с лугандонскими номерами .куда зырыть миждународна спильнота..... закрыть мордор железным зановесом.пущай кацапье само куйло на кулебяки штампует
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19.11.2020 23:15 Відповісти
Они в Европу с того же времени ездят успешно (блогеры вывешивали фотографии тех номеров с итальянских курортов, вероятно, луганские и донецкие минералкой печень лечили, шмурдяком ухайдаканную), а сейчас вдруг в Европе озаботилсь внезапно.
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20.11.2020 05:51 Відповісти
А що з цього приводу думає миролюбна бубочка і її посіпаки з ТКГ? Чи не перегнув палку ЄС, чи не образив тусторону?
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19.11.2020 23:21 Відповісти
Не бла бла бла и то что понятно, а санкций новых, живительных, секторальных
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19.11.2020 23:36 Відповісти
"Указ Президента РФ о признании документов и регистрации автомобилей на территориях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является очередным шагом России против суверенитета Украины и прямо противоречит Минским договоренностям."
Источник: https://censor.net/ru/n3232183

Здрасьте, зайчики европейские, что же это вы вдруг опомнились?
Когда еще пару лет назад блогеры писали в ЖЖ, что полно в Италии на курортах минералых вод отдыхающих на автомашинах с донецкими и луганскими номерами?
И фотографии тех номеров выкладывали на всеобщее обозрение?
Что же вы нынче так озаботились?
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20.11.2020 05:48 Відповісти
Назвав войну с *********** АТО , а каллаборов - сеппарами украинские власти загнали ся в прокрустово ложе ... Как можно требовать с рядовых граждан что-то , если у президента страны бизнес до 2017 года был в Липецке ?!
Поэтому Петя и спускал на тормоза все иски . Поэтому не мог воевать за Маркива толком .

И потом не уверен , что те точиллы с донецкими номерами , шо их владельцы не доставали украинские загранпаспорта .
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20.11.2020 06:27 Відповісти
Какжешь прекрасно, что мы выбрали настоящего патриота и гениального полководца Зеленского! 😁
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21.11.2020 12:50 Відповісти
"Ихтамнеты" отжали массу автотранспорта на Донбассе и его нужно "узаконить" - вот и приняла росдура решение.
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20.11.2020 08:32 Відповісти
Чи можемо ми запобігти таким витівкам кремляді? Ні. Тоді треба максимально використовувати їх на свою користь.
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20.11.2020 10:11 Відповісти
 
 