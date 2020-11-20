У ДБР спростували політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допит: "Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус"

Державне бюро розслідувань заявило, що напередодні Дня Гідності та Свободи у засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо виклику на допити до ДБР учасників Революції Гідності з політичних мотивів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

У повідомленні зазначається: "Повідомляємо, кримінальне провадження за статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом Генерального прокурора на виконання рішення суду. Досудове розслідування відповідно до статті 214 КПК України доручено Державному бюро розслідувань.

Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження.

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Також повідомляємо, що виклики осіб на допити до ДБР скасовано у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, про що їх завчасно повідомлено.

Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності.

Підтвердженням маніпуляцій щодо приурочення вказаних викликів до Дня Гідності та Свободи є те, що допити скасовані ще 2 тижні тому, але свідки про факт викликів заявляють лише тепер".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.

Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.