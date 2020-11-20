У ДБР спростували політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допит: "Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус"
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Державне бюро розслідувань заявило, що напередодні Дня Гідності та Свободи у засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо виклику на допити до ДБР учасників Революції Гідності з політичних мотивів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.
У повідомленні зазначається: "Повідомляємо, кримінальне провадження за статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом Генерального прокурора на виконання рішення суду. Досудове розслідування відповідно до статті 214 КПК України доручено Державному бюро розслідувань.
Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження.
Також повідомляємо, що виклики осіб на допити до ДБР скасовано у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, про що їх завчасно повідомлено.
Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності.
Підтвердженням маніпуляцій щодо приурочення вказаних викликів до Дня Гідності та Свободи є те, що допити скасовані ще 2 тижні тому, але свідки про факт викликів заявляють лише тепер".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.
Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.
В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.
Будь ласка, зачекайте...
,,,ппц!
(але прошу відзначити, що 5 років бавовна сиділа попід плінтусом і тільки періодично сичала. Зате тепер як роздухопердилися!)
НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЁМ, ТВАРИ! Иначе ВАС СНЕСУТ. И это будет НЕ тот мизер "дякул", которых вы не боитесь!
жить играючи. В общем надо братцы жить припеваючи…
там была обычная человечесская ЗАВИСТЬ ..
плюсс - росс -тв каналы
Замовне вбивство (англ. assasination) або атентат (нім. Attentat) - убивство з метою усунення однієї або декількох відомих осіб з політичних, військових, злочинних, особистісних чи інших причин. Атентат може бути замовним, якщо він проводиться на замовлення якоїсь особи чи групи осіб, чи незамовним, якщо він проводиться одноосібно чи групою осіб з їх власної ініціативи.
В Україні найвідоміші атентати проводилися у 1920-60-их роках борцями за незалежність України з підрозділів УВО, ПУН, ОУН, та УПА супроти іноземців-ворогів України, відповідальних за підрив суверенітету України й інші антиукраїнські дії та супроти українців-колаборантів.
Новини на кшталт "внаслідок вибуху авто загинув Медведчук", "вбивцею Бойко був високопрофесійний снайпер", "під двері ГБР підкинуто ампутовану голову та статевий члін Рената Кузьміна"... - для українців це був би бальзам на душу, а для бавовняної мразоти жорстким наказом хапати чоміндан і втікати геть з України
Аентура дуже любить символізм. Зелена пошесть проводить маскішоу в музеї Революції Гідності напередодні початку Революції Гідності, щоб показати: ваш Майдан розтоптаний, ми знову рвемо бюджет, а президентом поставили вам нащадка чекіста, який шутіл над вами про ********* палички, якими беркут буде вас лушпарити. А самого головного беркутла ми призначили в Одміністрацію Президента курувати силовий блок. Хаха. Викусілі, гіднюкі?
При цьому СБУ Баканова, який гуляє у Медведчука на днюсі, в Музеї ловить не терористів, а бореться з "розкраданнями". Це ще одна тема комуняк і чекістів: "оні даже на музєє гідності свойом разворовалі". Саме так вони намагалися дискредитувати спроби Ющенка 15 років тому відновити пам'ять про Голодомор.
Політика "Какаяразніца" не може бути мирною. Це в самій основі своїй - агресивна політика етноциду. Шльома з подільниками, що захопили владу в країні, розуміють, що не зможуть втриматися при владі довго без знищення базових цінностей українців, перетворивши їх на тупе стадо. Ось тому вони і ведуть атаку на підвалини українства.
Ми у внутрішній окупації ворогів, які грабують і знищують нас вірусом і замовчують вбивства українських воїнів на своїх телеканалах. Народ почав прозрівати, але дуже довго. Цих тарганів треба було розчавити за одного Ярослава Журавля. Та українці чекають доки з гідністю відберуть хліб.
Думайте кому кому это выгодно. мертветчука помойки разганяют.
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Вот у нас в Украине , то необразованный урка стал президентом, то безмозглый инфантильный наркоман-квнщик😡
Вот где мечта! У нас не то что кухарка, вообще любое чмо может править. Херовенько, правда, у них получается править ,
зато воруют знатно !
Товаріщ Портнов був виправданий в 2014 і в 2015 році порошенківсткими судами, потужно ним реформованими. Базуючись на цих рішеннях, товаріщ Портнов,який комфортно перебував в Москві, виграв суд проти ЄС і з нього були зняті санкції. В 2019 році товаріщ Портнов приїздить в Україну і подає в суд з вимогою відкриття кримінальної справи і розслідування так званого "державного перевороту", як він називає Майдан. У відкритті кримінального провадження відмовлено, проте Україна розбудовується як євроатлантична, правова держава, і щоб закрити питання назавжди в юридичній площині, було призначено досудове розслідування. При цьому будуть опитані особи, які мали відношення до Революції Гідності і влади, і базуючись на їх показах та документах, ватна маячня москвоукраїнських громадян щодо "державного перевороту" щезне назавжди.
А москвоукраїнські громадяни залишаться, да. І нічого з цим не зробиш - при демократії за думки НЕ карають. Тож залишатимуться, поки не виздихають від старості. Таке ось селяві.