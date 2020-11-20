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Новини Політика України
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допит (675) День гідності і свободи (61) ДБР (2560)

У ДБР спростували політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допит: "Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У ДБР спростували політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допит:

Державне бюро розслідувань заявило, що напередодні Дня Гідності та Свободи у засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо виклику на допити до ДБР учасників Революції Гідності з політичних мотивів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

У повідомленні зазначається: "Повідомляємо, кримінальне провадження за статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом Генерального прокурора на виконання рішення суду. Досудове розслідування відповідно до статті 214 КПК України доручено Державному бюро розслідувань.

Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження.

Читайте також: Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан

Також повідомляємо, що виклики осіб на допити до ДБР скасовано у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, про що їх завчасно повідомлено.

Інформація про політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допити до ДБР не відповідає дійсності.

Підтвердженням маніпуляцій щодо приурочення вказаних викликів до Дня Гідності та Свободи є те, що допити скасовані ще 2 тижні тому, але свідки про факт викликів заявляють лише тепер".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.

Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.
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Топ коментарі
+49
Циничные мрази
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19.11.2020 23:12
+35
допросы перенесены. вы там хоть договоритесь что врать так чтобы вместе
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19.11.2020 23:15
+29
Вони вже Майдан відкрито називають "державний переворот".Ось вам,здобули.
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19.11.2020 23:21
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Циничные мрази
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19.11.2020 23:12 Відповісти
Таки да. Власть "вы нас не так поняли" и "вырвали из контекста". Жалкое блеяние ублюдков.
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19.11.2020 23:30 Відповісти
Циничные мрази - інакше їх не назвеш.
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19.11.2020 23:33 Відповісти
Допрос запланирован в рамках расследования уголовного дела о "совершении государственного переворота", заявление о котором подал нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.Источник: https://censor.net/ru/n3232185
,,,ппц!
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19.11.2020 23:14 Відповісти
допросы перенесены. вы там хоть договоритесь что врать так чтобы вместе
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19.11.2020 23:15 Відповісти
Ааааа, тобто допити мали бути, але їх відмінили? Ну тоді все ОК, все тіп-топ!
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19.11.2020 23:16 Відповісти
Вони вже Майдан відкрито називають "державний переворот".Ось вам,здобули.
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19.11.2020 23:21 Відповісти
Таке враження, що вони добиваються нового "державного перевороту".
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19.11.2020 23:33 Відповісти
мріють про владу------Сім'я Кузьміна володіє державною дачею в комплексі державних дач «Пуща-Водиця». Згідно офіційної декларації родина Рената має тут у володінні будинок площею 1 тисячу 68 м2. На обслуговування цієї дачі (охорона, садівники) з держбюджету йде 16 млн грн.
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20.11.2020 07:23 Відповісти
Теж заднім числом відмінили. У нас це *******: скоїв злочин ****************, а ні - його звільнили ввечері напередодні.
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19.11.2020 23:32 Відповісти
Недочавили у 2014...
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19.11.2020 23:17 Відповісти
Недошо? Хто їх чавив?Як би чавили,то їх би не було.
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19.11.2020 23:25 Відповісти
"Хто їх чавив" - це можна було б спитати у Олеся Бузини... але тут одна проблема - у нього зараз ускладнення з мовою...
(але прошу відзначити, що 5 років бавовна сиділа попід плінтусом і тільки періодично сичала. Зате тепер як роздухопердилися!)
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19.11.2020 23:32 Відповісти
То приватний випадок, а так всі ці недобитки регіоналів непогано себе почували і при Порошенко, змінивши назву партії регіонів на ОПЗЖ. Мало того, вата знову за них проголосувала. А Медведчука хто воскресив із політичного небуття? Хто розчистив під нього ринок скрапленого газу? Не Порошенко, ні?
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19.11.2020 23:37 Відповісти
Зебіл може його придушив? Бред.
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20.11.2020 06:36 Відповісти
Ну тада канешна. Все в порядке. Не стоит идти в ГБР и выкидывать их там из окон.
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19.11.2020 23:19 Відповісти
А дело о "госперевороте" тоже закрыто "в связи с короновирусом"? Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросе отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 636

НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЁМ, ТВАРИ! Иначе ВАС СНЕСУТ. И это будет НЕ тот мизер "дякул", которых вы не боитесь! Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросе отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 636
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19.11.2020 23:20 Відповісти
а ведь они испугались, что люди выйдут и срочно стали оправдываться (ГПУ и ДБР).
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20.11.2020 01:38 Відповісти
Не вижу особой "перемоги". Дело о "госперевороте" должно быть не просто закрыто, а должно было НЕ открываться в постмайдановской Украине!
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20.11.2020 01:49 Відповісти
Ренат Кузьмин - прокурорский работник. Ставленник Геннадия Васильева. Занимался рядом громких дел. Замечен в ряде мафиозных связей. Його двоюрідний браток-----Рафаэль Кузьмин - В Донецке Рафаэль Кузьмин курировал медиа-империю Генерального прокурора - телеканал «Киевская Русь», газету «Донецкие новости» и множество более мелких проектов типа еженедельника «Тюрьма и воля»---В столице нужно было расчистить, так сказать, плацдарм для расширения прокурорского медиа-бизнеса и, прежде всего, решить вопрос о бесплатной трансляции по сетям «Воли кабель» программ «Киевской Руси». Решением этого вопроса и занялся Рафаэль Измайлович после перевода на работу в Киев в конце апреля этого года. Руководство «Воля-кабель» было обвинено в распространении порнографии без лицензии (о том, что подобных лицензий нет и быть не может в прокуратуре как-то не сообразили) и отправлено за решетку.------------
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20.11.2020 07:44 Відповісти
Що всрались?
Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросе отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 4178
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19.11.2020 23:21 Відповісти
Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросе отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 6223
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19.11.2020 23:21 Відповісти
Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросы отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 4985
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19.11.2020 23:27 Відповісти
Надо жить умеючи, Надо
жить играючи. В общем надо братцы жить припеваючи… Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 6595
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20.11.2020 01:34 Відповісти
У ДБР спростували політичні мотиви викликів учасників Революції Гідності на допит: "Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус" - Цензор.НЕТ 356
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20.11.2020 09:03 Відповісти
Що тут сказати - неабиякий талант. Це ж як треба було засрати мізки народу, щоб він проголосував за олігарха, засновника партії регіонів? Знайшли борця з олігархічною системою.
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19.11.2020 23:39 Відповісти
Не было там мозгов , чтобы их засырать..
там была обычная человечесская ЗАВИСТЬ ..
плюсс - росс -тв каналы
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19.11.2020 23:44 Відповісти
Ой, Галю. Краще би твій Потрошенка був менш "обізнанним". В том числе в вопросах "как украсть". Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 1201
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20.11.2020 01:55 Відповісти
Те "украсть" 100% генпрокурвори вже півтора року шукають і не знайдуть.Може ти їм допоможеш?
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20.11.2020 07:52 Відповісти
ДБР дізналась про карантин у державі лише дві неділі назад!!! Про які розслідування може йти мова ???
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19.11.2020 23:22 Відповісти
Информация о вызове на допросы участников Революции Достоинства накануне памятной даты недостоверна. Все допросы отменены еще 2 недели назад из-за коронавируса, - ГБР - Цензор.НЕТ 232
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19.11.2020 23:25 Відповісти
Мудаки
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19.11.2020 23:26 Відповісти
как насчет вагнеровцев будет раследование о покрывательстве президента"Президент, руководство ОП, руководство СБУ, новое руководство ГУР пытаются покрывать тех, кто слил информацию об украинской спецоперацию. Это госизмена.
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19.11.2020 23:27 Відповісти
То б то коли карантин закінчиться , то допити почнуться??? От вибрали владу Державних Злочинців яка системно ЗНИЩУЄ і Україну і Український Народ! Зараз точно треба йти на цей допит всім Майданом...
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19.11.2020 23:28 Відповісти
Зараз було б доречно нагадати ригоанальній та зеленій наволочі одне слово: атентат.



Замовне вбивство (англ. assasination) або атентат (нім. Attentat) - убивство з метою усунення однієї або декількох відомих осіб з політичних, військових, злочинних, особистісних чи інших причин. Атентат може бути замовним, якщо він проводиться на замовлення якоїсь особи чи групи осіб, чи незамовним, якщо він проводиться одноосібно чи групою осіб з їх власної ініціативи.
В Україні найвідоміші атентати проводилися у 1920-60-их роках борцями за незалежність України з підрозділів УВО, ПУН, ОУН, та УПА супроти іноземців-ворогів України, відповідальних за підрив суверенітету України й інші антиукраїнські дії та супроти українців-колаборантів.

Новини на кшталт "внаслідок вибуху авто загинув Медведчук", "вбивцею Бойко був високопрофесійний снайпер", "під двері ГБР підкинуто ампутовану голову та статевий члін Рената Кузьміна"... - для українців це був би бальзам на душу, а для бавовняної мразоти жорстким наказом хапати чоміндан і втікати геть з України Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 437
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19.11.2020 23:30 Відповісти
Послє послєднего вистрела нарушєній пєрємірія нє било.
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19.11.2020 23:34 Відповісти
Джон Сміт
Аентура дуже любить символізм. Зелена пошесть проводить маскішоу в музеї Революції Гідності напередодні початку Революції Гідності, щоб показати: ваш Майдан розтоптаний, ми знову рвемо бюджет, а президентом поставили вам нащадка чекіста, який шутіл над вами про ********* палички, якими беркут буде вас лушпарити. А самого головного беркутла ми призначили в Одміністрацію Президента курувати силовий блок. Хаха. Викусілі, гіднюкі?
При цьому СБУ Баканова, який гуляє у Медведчука на днюсі, в Музеї ловить не терористів, а бореться з "розкраданнями". Це ще одна тема комуняк і чекістів: "оні даже на музєє гідності свойом разворовалі". Саме так вони намагалися дискредитувати спроби Ющенка 15 років тому відновити пам'ять про Голодомор.
Політика "Какаяразніца" не може бути мирною. Це в самій основі своїй - агресивна політика етноциду. Шльома з подільниками, що захопили владу в країні, розуміють, що не зможуть втриматися при владі довго без знищення базових цінностей українців, перетворивши їх на тупе стадо. Ось тому вони і ведуть атаку на підвалини українства.
Ми у внутрішній окупації ворогів, які грабують і знищують нас вірусом і замовчують вбивства українських воїнів на своїх телеканалах. Народ почав прозрівати, але дуже довго. Цих тарганів треба було розчавити за одного Ярослава Журавля. Та українці чекають доки з гідністю відберуть хліб.
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19.11.2020 23:39 Відповісти
Это называется - ИПСО.
Думайте кому кому это выгодно. мертветчука помойки разганяют.
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19.11.2020 23:40 Відповісти
Приклад антидержавноі діяльності в органах чи диверспнтських загонах "ДБР"," НАБУ", *ГПУ". Суки і тварі! Замість того,щоб розслідувати зраду і шпигунські справи по вагнеровцям та шпигунам в арміі, СБУ, еміратам, Портнову, Деркачу, Медведчуку,оголошенню держтаємниць, розсекречення військових частин, оприлюднення таємних записів, таблиць, діяльності диверсійних провокаторських груп в ЗМІ, в місцевих органах влади, ліквідаціі снайперів та техніки на передовій, покривання ворожими депутами всіх рівнів осіб від мобілізації, постановку на держпосади відвертих ворогів та шпигунів. Повний Гаплик Державним інтересам!
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19.11.2020 23:40 Відповісти
Что вы хотели от """"не БАРЫГ """" ??,,
,
..
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19.11.2020 23:45 Відповісти
Як до мене, то хтось напрашується на пушистого та білого звіра... Заждіть ще трошки.. він на підході до вас... скоро інаугурація Байдена.. а там .... простори піздюлей... ВСІМ...!
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19.11.2020 23:55 Відповісти
Це нічого, що допити перенесено кілька тижнів тому. Головне верески "зрада". Щоб неприємний осад остався. Це засіб Чоколяденка і інших коломойшенків і ахмедманів, і їх лакеїв теж. Першим потрібно, щоб і далі майже нічого не мінялось, а лакеям просто бабло за гавкіт. Все як завжди.
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20.11.2020 00:00 Відповісти
Венедіктова,ти?
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20.11.2020 07:56 Відповісти
Корона в дбр? Это не спасет от последствий, которые будут для этих тварей. Думаю, что после скорого увольнения клоуна... надо будет ВСЕМ отвечать... и КОНКРЕТНО И БЫСТРО! БО УЖЕ ВСЕ УСТАЛИ от этого ********, которое наблюдается в Украине. ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ С ЭТОЙ ВСЕЙ МРАЗЬЮ! Украинцы устали от бездействия в защите своей Родины! Либо МЫ поставим росийское падло в стойло и надолго, либо С ЧЕСТЬЮ И ВЕЧНОЙ СЛАВОЙ отдадим свою душу и тело за свободу своей Великой Украины! В БОЙ БРАТТЯ! Це падло росіянське розвалиться під нами! СлаваУкраїні і її Героям! СМЕРТЬ ворогам! Україна - ПОНАД УСЕ!
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20.11.2020 00:13 Відповісти
а ведь они испугались, что люди выйдут и срочно стали оправдываться (ГПУ и ДБР).
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20.11.2020 01:42 Відповісти
Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 3589
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20.11.2020 00:48 Відповісти
...е,ні...викликайте на допит всіх та негайно...!!! Ми прийдемо всі разом !!! ТА ЙОЛКУ ВСТАНОВИТЬ БУДЬ ЛАСКА ЗГОДИТЬСЯ ЯК ШИБЕНИЦЯ !!!
Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 3491
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20.11.2020 00:52 Відповісти
По этому поводу есть хороший вопросик к ГБР - а почему не вызвали на допрос Авакова !? Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 8570 Всех вызывать - так всех !!! Інформація про виклик на допити учасників Революції Гідності напередодні пам'ятної дати недостовірна. Всі допити скасовано ще 2 тижні тому через коронавірус, - ДБР - Цензор.НЕТ 5682
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20.11.2020 02:03 Відповісти
Гауляйтер Украины, Ермак-Козырь отлично работает.
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20.11.2020 02:17 Відповісти
Прокуратура- "честь и совесть в Украине" и этим всё сказано!!!
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20.11.2020 06:29 Відповісти
К власти пришли ублюдки и мрази.
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20.11.2020 08:38 Відповісти
Ще й брешуть.
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20.11.2020 08:38 Відповісти
Вообще, американская мечта - это фуфло.
Вот у нас в Украине , то необразованный урка стал президентом, то безмозглый инфантильный наркоман-квнщик😡
Вот где мечта! У нас не то что кухарка, вообще любое чмо может править. Херовенько, правда, у них получается править ,
зато воруют знатно !
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20.11.2020 08:52 Відповісти
Перекладаю на людську мову: кримінальне впровадження за Революцію Гідності дійсно відкрито, але ми викликати емо на допити не зараз, коли піднялась хвиля народного гніву в соц.мережах, а коли вважатимемо за потрібне (коли хвиля спаде)
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20.11.2020 09:57 Відповісти
Чистим пам'ять чоколядним.
Товаріщ Портнов був виправданий в 2014 і в 2015 році порошенківсткими судами, потужно ним реформованими. Базуючись на цих рішеннях, товаріщ Портнов,який комфортно перебував в Москві, виграв суд проти ЄС і з нього були зняті санкції. В 2019 році товаріщ Портнов приїздить в Україну і подає в суд з вимогою відкриття кримінальної справи і розслідування так званого "державного перевороту", як він називає Майдан. У відкритті кримінального провадження відмовлено, проте Україна розбудовується як євроатлантична, правова держава, і щоб закрити питання назавжди в юридичній площині, було призначено досудове розслідування. При цьому будуть опитані особи, які мали відношення до Революції Гідності і влади, і базуючись на їх показах та документах, ватна маячня москвоукраїнських громадян щодо "державного перевороту" щезне назавжди.
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20.11.2020 21:48 Відповісти
pl Miko R 798886a8
А москвоукраїнські громадяни залишаться, да. І нічого з цим не зробиш - при демократії за думки НЕ карають. Тож залишатимуться, поки не виздихають від старості. Таке ось селяві.
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20.11.2020 22:00 Відповісти
 
 