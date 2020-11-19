УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13344 відвідувача онлайн
Новини Політика України Обмін полоненими
1 903 13
Кравчук (545) полонені (1939)

Україна подала списки з 11 осіб на обмін із терористами, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна подала списки з 11 осіб на обмін із терористами, - Кравчук

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) подала списки на обмін утримуваними особами, які включають 11 осіб, повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук сказав в інтерв'ю виданню "Громадське".

"Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін - це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків із боку ОРДЛО ми не бачимо", - сказав він.

Перший президент зазначив, що питання ставиться ширше.

"Ми не знаємо, скільки людей на тих територіях страждають від різних форм тиску. Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема "всіх на всіх" почала реально втілюватися в життя", - повідомив Кравчук.

За його словами, план української делегації полягає в тому, щоб обміняти тих людей, списки яких підготовлені, потім діяти за принципом "всіх на всіх" і домагатися, щоб це сталося найближчим часом.

Читайте також: Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
многолетние переговоры с террористами ведут исключительно украинские власти...
Во всём остальном мире, принято долго не вести переговоры с террористами... а физически воздействовать на террористов, то есть ликвидировать террористов
показати весь коментар
19.11.2020 23:31
+11
Себя включил в список?
показати весь коментар
19.11.2020 23:30
+10
Оманський брехун вже звільнив всіх на всіх.
показати весь коментар
19.11.2020 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Себя включил в список?
показати весь коментар
19.11.2020 23:30 Відповісти
многолетние переговоры с террористами ведут исключительно украинские власти...
Во всём остальном мире, принято долго не вести переговоры с террористами... а физически воздействовать на террористов, то есть ликвидировать террористов
показати весь коментар
19.11.2020 23:31 Відповісти
Этих уродов пасе не признала террористами
показати весь коментар
19.11.2020 23:32 Відповісти
ПАСЕ например и курдских террористов не признала террористами, однако это не мешает туркам ликвидировать курдских террористов везде, в том числе даже за пределами Турции.
показати весь коментар
19.11.2020 23:42 Відповісти
Таксисты@Co...
показати весь коментар
19.11.2020 23:48 Відповісти
Оманський брехун вже звільнив всіх на всіх.
показати весь коментар
19.11.2020 23:56 Відповісти
а в списке террористов Зе и Ко имеется?
показати весь коментар
20.11.2020 00:03 Відповісти
Кравчук предлагает до Нового года провести обмен "всех на всех"
11 ****. 2020 г.
показати весь коментар
20.11.2020 00:06 Відповісти
В этом списке только наши военные? Или, как обычно, мутные лугандонские обитатели, таксисты, уголовные элементы?
показати весь коментар
20.11.2020 01:21 Відповісти
Надо Кравчука обменять на кого-нибудь, террористы обрадуются своему:
Крачук и агентура Кремля
показати весь коментар
20.11.2020 02:15 Відповісти
ордло меняет украинских воинов на своих путинских таксистов. зрада.
показати весь коментар
20.11.2020 06:02 Відповісти
На цензорі одні кацапи.
показати весь коментар
20.11.2020 22:18 Відповісти
Это шо....ВСЕ наши заложники?
Вы же ****-ли что всех на всех меняете.
показати весь коментар
23.11.2020 12:55 Відповісти
 
 