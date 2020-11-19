Україна подала списки з 11 осіб на обмін із терористами, - Кравчук

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) подала списки на обмін утримуваними особами, які включають 11 осіб, повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук сказав в інтерв'ю виданню "Громадське".

"Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін - це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків із боку ОРДЛО ми не бачимо", - сказав він.

Перший президент зазначив, що питання ставиться ширше.

"Ми не знаємо, скільки людей на тих територіях страждають від різних форм тиску. Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема "всіх на всіх" почала реально втілюватися в життя", - повідомив Кравчук.

За його словами, план української делегації полягає в тому, щоб обміняти тих людей, списки яких підготовлені, потім діяти за принципом "всіх на всіх" і домагатися, щоб це сталося найближчим часом.

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