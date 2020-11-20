Кравчук: наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" залежить від виконання сторонами угод попередньої, проведеної в Парижі

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - залежить від виконання сторонами угод попередньої зустрічі в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю виданню "Громадське".

"Зустріч нормандської четвірки у Берліні, яка планувалася на найвищому рівні, впирається в одне: чи виконали ми попередні домовленості, досягнуті в Парижі. Наше завдання в Україні - зробити все, щоб виконати ті завдання, які були там окреслені", - сказав він.

Кравчук зазначив, що рішення, які ухвалювалися в Парижі 9 грудня, схвалив також президент Росії Володимир Путін.

"Тому якщо хтось не виконує, або Росія, або ОРДЛО, а це ж і є підопічні Росії, то вони блокують той документ, який схвалив і Путін. Делегація України в ТКГ має і буде діяти так, щоб виконувати ті рішення, які були ухвалені 9 грудня в нормандському форматі в Парижі. І це буде найголовнішим під час вирішення питання, бути чи не бути наступній зустрічі", - наголосив глава української ТКГ.

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