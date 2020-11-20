Кравчук: наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" залежить від виконання сторонами угод попередньої, проведеної в Парижі
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - залежить від виконання сторонами угод попередньої зустрічі в Парижі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю виданню "Громадське".
"Зустріч нормандської четвірки у Берліні, яка планувалася на найвищому рівні, впирається в одне: чи виконали ми попередні домовленості, досягнуті в Парижі. Наше завдання в Україні - зробити все, щоб виконати ті завдання, які були там окреслені", - сказав він.
Кравчук зазначив, що рішення, які ухвалювалися в Парижі 9 грудня, схвалив також президент Росії Володимир Путін.
"Тому якщо хтось не виконує, або Росія, або ОРДЛО, а це ж і є підопічні Росії, то вони блокують той документ, який схвалив і Путін. Делегація України в ТКГ має і буде діяти так, щоб виконувати ті рішення, які були ухвалені 9 грудня в нормандському форматі в Парижі. І це буде найголовнішим під час вирішення питання, бути чи не бути наступній зустрічі", - наголосив глава української ТКГ.
Будь ласка, зачекайте...
Да старь хотело плешивое на все это. Его задача - тянуть время
А там или ишак сдохнет или падишах...
пуйло уже стонет и не знает как выкручиваться - вот и двигает темы про невозможность исполнения минска - правда делает это губами кравчука
Крутые санкции он не за Укоаину получает
РосЦией !..... !!!
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Украина за полГОДА ужэ ПЬЯТЬ РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА договоренности !
И все это что говорит этот коммунист , ложь и лицемерие. Точка
РосЦией !..... !!!
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Украина за полГОДА ужэ ПЬЯТЬ РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА договоренности !
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Розмінування.
Розведення сил.
Обмін всіх на всіх до нового року та допуск ЧХ до всіх утриманих.
Нові пункти пропуску.
Допуск обсє "мати безпечний і надійний доступ на всій території України". Про допуск на окуповані території, нічого.
"Формула штрайнмаєра" !!!
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834571-komunike-normandskogo-samitu-povnij-tekst.html
Миролюбна бубочка виконує це в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку, щоб фуйло не засмучувати.
Саме тоді вони домовились про відкликання всіх багатомільярдних позовів проти "гапрому".
Саме після цього "Нафтогаз" став збитковим, "чомусь".