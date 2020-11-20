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Новини Політика України
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Кравчук (545) нормандська четвірка (1523)

Кравчук: наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" залежить від виконання сторонами угод попередньої, проведеної в Парижі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук: наступна зустріч лідерів

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - залежить від виконання сторонами угод попередньої зустрічі в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю виданню "Громадське".

"Зустріч нормандської четвірки у Берліні, яка планувалася на найвищому рівні, впирається в одне: чи виконали ми попередні домовленості, досягнуті в Парижі. Наше завдання в Україні - зробити все, щоб виконати ті завдання, які були там окреслені", - сказав він.

Кравчук зазначив, що рішення, які ухвалювалися в Парижі 9 грудня, схвалив також президент Росії Володимир Путін.

"Тому якщо хтось не виконує, або Росія, або ОРДЛО, а це ж і є підопічні Росії, то вони блокують той документ, який схвалив і Путін. Делегація України в ТКГ має і буде діяти так, щоб виконувати ті рішення, які були ухвалені 9 грудня в нормандському форматі в Парижі. І це буде найголовнішим під час вирішення питання, бути чи не бути наступній зустрічі", - наголосив глава української ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи ТКГ, - ОП

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже - Цензор.НЕТ 6384
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20.11.2020 00:59
+4
Объясните кто нибудь этого старому коммунисту , что Россия с Донбаса уходить не собирается.
И все это что говорит этот коммунист , ложь и лицемерие. Точка
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20.11.2020 01:04
+3
блин,ну как маленькие дети, ей Богу
Да старь хотело плешивое на все это. Его задача - тянуть время
А там или ишак сдохнет или падишах...
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20.11.2020 00:51
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блин,ну как маленькие дети, ей Богу
Да старь хотело плешивое на все это. Его задача - тянуть время
А там или ишак сдохнет или падишах...
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20.11.2020 00:51 Відповісти
ошибаетесь, тянуть время - это наша задача.
пуйло уже стонет и не знает как выкручиваться - вот и двигает темы про невозможность исполнения минска - правда делает это губами кравчука
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20.11.2020 00:59 Відповісти
Так а че ему не двигать?
Крутые санкции он не за Укоаину получает
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20.11.2020 01:06 Відповісти
Как долго этого мерзского предателя-коммуняку можно ещё терпеть , оказывается , как он базикает «путлер не такий вже плохый « !!! В Германии за меньшее , высказывание одной журналистки о гитлере , ее моментально выгнали с работы и больше она никогда не появлялась ни в одном эфире
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20.11.2020 06:07 Відповісти
Какими сторонами !!!!!! ..
РосЦией !..... !!!
.


Украина за полГОДА ужэ ПЬЯТЬ РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА договоренности !
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20.11.2020 00:52 Відповісти
Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже - Цензор.НЕТ 6384
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20.11.2020 00:59 Відповісти
нормально, дідуган! Ху№лостанських ************ вже від тебе нудить, вони скаженіють і ховаються від тебе! Давай і далі іпі їм мізкі!
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20.11.2020 00:52 Відповісти
...тайдитинах...стара кляча,задовбав!!!
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20.11.2020 00:55 Відповісти
Объясните кто нибудь этого старому коммунисту , что Россия с Донбаса уходить не собирается.
И все это что говорит этот коммунист , ложь и лицемерие. Точка
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20.11.2020 01:04 Відповісти
Оно💩крвчукча , непрошибаемое , и сознательно пакостит Украине за 💰 мертвечука ,т.есть гебни кровавой
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20.11.2020 06:16 Відповісти
Где б на взять такую лядь, чтоб на Зеленьку сменять Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже - Цензор.НЕТ 755
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20.11.2020 01:14 Відповісти
Какими сторонами !!!!!! ..
РосЦией !..... !!!
.




Украина за полГОДА ужэ ПЬЯТЬ РАЗ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА договоренности !


.
.
.
.
.
....
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20.11.2020 01:21 Відповісти
А пан Кравчук доживет до этих времен? Срок то в столетия. Ху.ло себе такую жизнь намеряло.
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20.11.2020 02:25 Відповісти
Как там с планом Б? До первого декабря осталось 10 дней...
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20.11.2020 06:31 Відповісти
План Б - уйти на рождественские каникулы. Старик совсем плох стал, отдохнуть нам надо от него.
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20.11.2020 06:39 Відповісти
Это какие задания? Пока Украина воду в крым не даст?
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20.11.2020 08:25 Відповісти
Все стороньі ссьілаются на какие-то "соглашения принятьіе в Париже", однако в Украине єти соглашения так и не обнародованьі. К чему бьі єто?
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20.11.2020 08:34 Відповісти
Повне припинення вогню, до кінця 19 року.
Розмінування.
Розведення сил.
Обмін всіх на всіх до нового року та допуск ЧХ до всіх утриманих.
Нові пункти пропуску.
Допуск обсє "мати безпечний і надійний доступ на всій території України". Про допуск на окуповані території, нічого.
"Формула штрайнмаєра" !!!
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834571-komunike-normandskogo-samitu-povnij-tekst.html

Миролюбна бубочка виконує це в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку, щоб фуйло не засмучувати.
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20.11.2020 09:36 Відповісти
Я впевнений що на додаток до цих пунктів існують ще якісь таємні домовленості в угоду москві.
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20.11.2020 10:30 Відповісти
І я так думаю.
Саме тоді вони домовились про відкликання всіх багатомільярдних позовів проти "гапрому".
Саме після цього "Нафтогаз" став збитковим, "чомусь".
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20.11.2020 10:38 Відповісти
Хочеться почути від цього старого утирка, що з домовленностей виконала кацапська сторона
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20.11.2020 09:18 Відповісти
 
 