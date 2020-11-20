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На Буковині кількість інфікованих коронавірусом за добу перевищила пів тисячі, - голова ОДА Осачук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На Буковині кількість інфікованих коронавірусом за добу перевищила пів тисячі, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 531 новий випадок інфікування COVID-19, що другу добу поспіль є рекордом області, одужали 176 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 30 143 випадки хвороби. За останню добу 176 осіб одужали, 12 766 - від початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 590 осіб. За минулу добу Чернівецький обласний центр досліджував 1504 зразки.

"В Україні вперше зареєстрували понад 13 тисяч випадків коронавірусу, а у Чернівецькій області – понад 500. Запобігти подальшому поширенню інфекції можна лише одним способом – мінімізувати контакти. Звісно, що у холодну пору року зробити це важче, адже ми довше змушені перебувати у приміщеннях", - написав Осачук.

Глава ОДА наголосив на необхідності захищати себе маскою, коли доводиться заходити в магазин або в транспорт, регулярно провітрювати офіси і робочі кабінети. Також дуже актуальний у цьому контексті карантин вихідного дня. "Якщо залишитеся вдома - зможете перервати ланцюг заражень. Зберегти життя легко", - написав він.

Також читайте: Голову Чернівецької облради Мунтяна госпіталізовано з COVID-19, він у важкому стані

Автор: Наталя Джума
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