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ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ рекомендує не використовувати

Поки що немає твердих доказів, що "Ремдесивір" покращує виживання або будь-які інші клінічні показники в госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, незалежно від тяжкості захворювання. Тому його не слід рекомендувати для лікування хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише 20 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я.

Керівництво ВООЗ щодо клінічної допомоги під час "корони" розробила міжнародна група, в яку входять 28 експертів у галузі клінічної допомоги, чотири пацієнти-партнери і один фахівець з етики. Воно розроблено у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) - вона надала методологічну підтримку.

Робота над цим почалася 15 жовтня, коли ВООЗ показала проміжні результати рандомізованого контрольованого випробування клінічного випробування "Солідарність", в якому враховувалися дані понад 7000 пацієнтів у чотирьох дослідженнях.

"Дані свідчать про відсутність значущого впливу на смертність, потребу в штучній вентиляції легень, час до клінічного поліпшення та інші важливі для пацієнта результати", - наголосили в ВООЗ.

Також читайте: Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ

У групі з розробки рекомендацій заявили, що необхідні додаткові дослідження, особливо для забезпечення більшої достовірності доказів для конкретних груп пацієнтів, і підтримали подальшу участь добровольців у випробуваннях ремдесивіра.

2 травня 2020 року "Ремдесивір" схвалили в США для екстреного лікування коронавірусної хвороби.

Уже тоді частина медиків засумнівалася в користі ремдесивіра для "важких" з COVID-19, але заявила, що за його застосування "було менше серйозних несприятливих подій".

13 листопада Європейська екологічна спільнота реаніматологів не рекомендувала "Ремдесивір" під час важких випадків.

Препарат також включений в український протокол лікування коронавірусу: МОЗ замовив 28 000 флаконів дорогого препарату. 19 листопада заступник міністра охорони здоров'я Ляшко повідомив, що "препарат вже закупили і везуть в Україну".

Українська компанія Biopharma стверджує, що їхній препарат "у чотири рази" скорочує летальність під час COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Со2- це оксид вуглецю, "всезнайка".)))
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20.11.2020 07:53
+2
Как же так? На закупку Ремдесивира государство, по словам Степанова, уже выделило миллионы. По моему явная схема с откатом министру здравоохранения. Ничего святого и ничего в этой стране не меняется.
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20.11.2020 07:34
+2
Так я уже видел такое кино называлось "Тамифлю и принцеса мильфа Юля" это ремейк или вы цикл решили продолжить?
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20.11.2020 07:34
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Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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20.11.2020 07:15 Відповісти
Как же так? На закупку Ремдесивира государство, по словам Степанова, уже выделило миллионы. По моему явная схема с откатом министру здравоохранения. Ничего святого и ничего в этой стране не меняется.
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20.11.2020 07:34 Відповісти
Вы уверены в том, что министр получает откаты? Тогда обращайтесь в НАБУ.
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20.11.2020 08:10 Відповісти
Если не за откаты, тогда ещё хуже, тогда министр просто *******.
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21.11.2020 13:26 Відповісти
Так я уже видел такое кино называлось "Тамифлю и принцеса мильфа Юля" это ремейк или вы цикл решили продолжить?
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20.11.2020 07:34 Відповісти
Правильнее было написать ВОЗ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ .
правильно расставленные акценты - важны .
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20.11.2020 07:36 Відповісти
Акцент в том, что Ремдесивир не рекомендуют тяжелым, а для легких форм он как раз помогает, т.к. при его применении "было меньше серьезных неблагоприятных событий".
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20.11.2020 10:28 Відповісти
Ещё бравые ребята подмяли под себя права на поставку кислорода и жто тоже мешает оперативной работе больниц
Здесь должно разбираться СБУ
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20.11.2020 07:48 Відповісти
Со2- це оксид вуглецю, "всезнайка".)))
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20.11.2020 07:53 Відповісти
Ти хоч читвй та, що копіпастиш.)))
Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да - бесцветный газ, почти без запаха, с химической формулой CO₂
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20.11.2020 08:04 Відповісти
Ну да , Кислород - химически активный неметалл, является самым лёгким элементом из группы халькогенов. Как простое вещество при нормальных условиях представляет собой газ без цвета, вкуса и запаха, молекула которого состоит из двух атомов кислорода (формула O2), в связи с чем его также называют дикислород.
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20.11.2020 08:03 Відповісти
"Теперь CO2 сертифицированный отличатся от технического..." (С)
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20.11.2020 08:06 Відповісти
Вот скажи , оно тебя так задело , шо ты переводишь акценты С ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ КИСЛОРОДА , что мешает сейчас поставкам , на какую-то формулу ???

Может надо не там рыть проблемы Украины???!
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20.11.2020 08:11 Відповісти
важко виправитти? копіруй власний комент, видаляй, пиши (вуставляй) новий під видаленим але літеру С прибери. І все.
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20.11.2020 09:36 Відповісти
Блин, не подумала.

Специально для Вас ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1408

ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2272 Sophia-Maria Duglass

Предлагаю вообще разогнать этот МОЗ , бо там сплошная коррупция
ВЕРНЁМСЯ К КИСЛОРОДУ
ДО 2010 года заводы ( конкретно Запорожсталь) передавали больницам Бесплатно кислород
Но пришли бравые регионалы из Донецка в МОЗ ( Богатырёва скорее всего) и решили с кислорода поиметь денег - обьявили сертификацию и НЕ МАЛЫЕ для заводов затраты .
Чем сертифицированный отличается от технического ? ТОЛЬКО ДОРОГОЙ БУМАЖКОЙ И БАЛЛОНОМ , и вроде жто так до сих пор , а люди пока задыхаются в больницах без кислорода
20.11.2020 07:45
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20.11.2020 09:58 Відповісти
ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4661 Я теж підозрюю, що технічний від медицинського відрізняється (може і не завжди) лише бомагою.
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20.11.2020 11:15 Відповісти
Точно знаю, что СО2 технический чище чем пищевой. За кислород хз.
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21.11.2020 13:30 Відповісти
Только не вздумайте советовать соединением СО(ЦЕ_О) вентилировать легкие
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20.11.2020 08:19 Відповісти
Я же согласилась , что ошиблась с формулой
Вам скучно ?

Лучше объясните почему в больницах Украины ( видно из репортажей) мало оксигеновых катетеров

ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5942
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20.11.2020 08:27 Відповісти
Вот таких
ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3910
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20.11.2020 08:29 Відповісти
И они дешёвле , чем эти , и удобнее для больного
МОЗ покупал подороже ?
ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4100
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20.11.2020 08:39 Відповісти
Не знаю, я не специалист в етом
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20.11.2020 13:48 Відповісти
немного другой, но по факту это вопрос одной недели, Степанов только не в телике должен пис.... Со шмыгалём rbc.ru/business/28/10/2020/5f9982ef9a7947e7422ae2e5
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20.11.2020 07:56 Відповісти
Яким цікавим може бути обговорення медицинських питань дилетантами...)))
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20.11.2020 07:51 Відповісти
Давай , не дилетант , объясни ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ГИБНЕТ МНОГО ВРАЧЕЙ в отличии от Европы ???
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20.11.2020 08:14 Відповісти
Ось про це я і написав.
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20.11.2020 08:17 Відповісти
ВОНА покупала "тамифлю" и ничего ей за это небыло, дЕрмак купит "ремдесивир" и ему тоже ничего не будет.
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20.11.2020 08:55 Відповісти
А порохоботи рекомендують дослухатися до порад міністра МОЗ здорової людини.
Супрун 3 квітня :

"Ремдесивір також показав свою активність проти вірусу SARS-CoV-2 лише у пробірці та в дослідженнях на тваринах, але щодо споріднених бетакоронавірусів. Зараз в США лише починаються клінічні дослідження цього препарату із залученням людей.

Ремдесивір не був зареєстрований в жодній країні в якості препарату, відповідно і доступу до нього не мають пацієнти поза клінічними випробуваннями та спеціальними процедурами."https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2616459615305256/

Супрун 20 жовтня :"Конкретно у цьому дослідженні ремдесивір показав такі результати: з 2743 госпіталізованих пацієнтів, які його отримували, померли 11%. У контрольній групі - 11,2%. Бачимо, що різниця настільки незначна, що могла виникнути навіть випадково. Отримані дані з проведених раніше досліджень вказували, що ремдесивір зменшував тривалість перебування в лікарні, але не мав значного ефекту на смертність або ж не показував значущих клінічних результатів. Вже тоді науковці вказували, що робити цей препарат загальнодоступним для лікування COVID-19 скоріше за все немає сенсу, зокрема, через його ціну."https://suprun.doctor/koronavirus/novi-dani-pro-liki-vid-koronavirusu.html?=page1529
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20.11.2020 09:29 Відповісти
Міністр МОЗ наркомана:
Стєпанов 8 липня:
"Препарат "Ремдесивір" був одразу ж включений до протоколу лікування українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас хороший протокол, і ми це можемо побачити за ефективністю лікування - за показниками і відсотком летальності, який найнижчий у Європі. Що стосується використання цього препарату, він не був доступний з точки зору продажу, його виробляє американська компанія. Наразі ми вже провели переговори з компаніями, які отримали ліцензію від цієї американської компанії, і розраховуємо на закупівлю цих ліків."https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/673528.html

Стєпанов 10 листопада:
" Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу"

Раніше ВООЗ повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. За даними організації, жодне з ліків, включаючи Ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір і інтерферон, не вплинуло на шанси пацієнтів на виживання і не знизило випадки використання апаратів штучної вентиляції легенів.
https://www.unian.ua/health/country/remdesivir-u-moz-zayavili-pro-pochatok-postavok-preparatu-v-likarni-ukrajini-novini-ukrajini-11213927.html
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20.11.2020 09:36 Відповісти
Ну, різниця аж у 5 чоловік!!! І то його застосовували невмійки штатовські. А наші даватимуть не дуже важким також, і у нас статистика буде значно краща. І степанов буде виглядіти значно розумніший за супрун.
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20.11.2020 09:43 Відповісти
 
 