ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19
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Поки що немає твердих доказів, що "Ремдесивір" покращує виживання або будь-які інші клінічні показники в госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, незалежно від тяжкості захворювання. Тому його не слід рекомендувати для лікування хворих на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише 20 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я.
Керівництво ВООЗ щодо клінічної допомоги під час "корони" розробила міжнародна група, в яку входять 28 експертів у галузі клінічної допомоги, чотири пацієнти-партнери і один фахівець з етики. Воно розроблено у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) - вона надала методологічну підтримку.
Робота над цим почалася 15 жовтня, коли ВООЗ показала проміжні результати рандомізованого контрольованого випробування клінічного випробування "Солідарність", в якому враховувалися дані понад 7000 пацієнтів у чотирьох дослідженнях.
"Дані свідчать про відсутність значущого впливу на смертність, потребу в штучній вентиляції легень, час до клінічного поліпшення та інші важливі для пацієнта результати", - наголосили в ВООЗ.
У групі з розробки рекомендацій заявили, що необхідні додаткові дослідження, особливо для забезпечення більшої достовірності доказів для конкретних груп пацієнтів, і підтримали подальшу участь добровольців у випробуваннях ремдесивіра.
2 травня 2020 року "Ремдесивір" схвалили в США для екстреного лікування коронавірусної хвороби.
Уже тоді частина медиків засумнівалася в користі ремдесивіра для "важких" з COVID-19, але заявила, що за його застосування "було менше серйозних несприятливих подій".
13 листопада Європейська екологічна спільнота реаніматологів не рекомендувала "Ремдесивір" під час важких випадків.
Препарат також включений в український протокол лікування коронавірусу: МОЗ замовив 28 000 флаконів дорогого препарату. 19 листопада заступник міністра охорони здоров'я Ляшко повідомив, що "препарат вже закупили і везуть в Україну".
Українська компанія Biopharma стверджує, що їхній препарат "у чотири рази" скорочує летальність під час COVID-19.
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правильно расставленные акценты - важны .
Здесь должно разбираться СБУ
Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да - бесцветный газ, почти без запаха, с химической формулой CO₂
Может надо не там рыть проблемы Украины???!
Специально для Вас
Sophia-Maria Duglass
Предлагаю вообще разогнать этот МОЗ , бо там сплошная коррупция
ВЕРНЁМСЯ К КИСЛОРОДУ
ДО 2010 года заводы ( конкретно Запорожсталь) передавали больницам Бесплатно кислород
Но пришли бравые регионалы из Донецка в МОЗ ( Богатырёва скорее всего) и решили с кислорода поиметь денег - обьявили сертификацию и НЕ МАЛЫЕ для заводов затраты .
Чем сертифицированный отличается от технического ? ТОЛЬКО ДОРОГОЙ БУМАЖКОЙ И БАЛЛОНОМ , и вроде жто так до сих пор , а люди пока задыхаются в больницах без кислорода
20.11.2020 07:45
Вам скучно ?
Лучше объясните почему в больницах Украины ( видно из репортажей) мало оксигеновых катетеров
МОЗ покупал подороже ?
Супрун 3 квітня :
"Ремдесивір також показав свою активність проти вірусу SARS-CoV-2 лише у пробірці та в дослідженнях на тваринах, але щодо споріднених бетакоронавірусів. Зараз в США лише починаються клінічні дослідження цього препарату із залученням людей.
Ремдесивір не був зареєстрований в жодній країні в якості препарату, відповідно і доступу до нього не мають пацієнти поза клінічними випробуваннями та спеціальними процедурами."https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2616459615305256/
Супрун 20 жовтня :"Конкретно у цьому дослідженні ремдесивір показав такі результати: з 2743 госпіталізованих пацієнтів, які його отримували, померли 11%. У контрольній групі - 11,2%. Бачимо, що різниця настільки незначна, що могла виникнути навіть випадково. Отримані дані з проведених раніше досліджень вказували, що ремдесивір зменшував тривалість перебування в лікарні, але не мав значного ефекту на смертність або ж не показував значущих клінічних результатів. Вже тоді науковці вказували, що робити цей препарат загальнодоступним для лікування COVID-19 скоріше за все немає сенсу, зокрема, через його ціну."https://suprun.doctor/koronavirus/novi-dani-pro-liki-vid-koronavirusu.html?=page1529
Стєпанов 8 липня:
"Препарат "Ремдесивір" був одразу ж включений до протоколу лікування українськими фахівцями. Я вважаю, що у нас хороший протокол, і ми це можемо побачити за ефективністю лікування - за показниками і відсотком летальності, який найнижчий у Європі. Що стосується використання цього препарату, він не був доступний з точки зору продажу, його виробляє американська компанія. Наразі ми вже провели переговори з компаніями, які отримали ліцензію від цієї американської компанії, і розраховуємо на закупівлю цих ліків."https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/673528.html
Стєпанов 10 листопада:
" Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу"
Раніше ВООЗ повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. За даними організації, жодне з ліків, включаючи Ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір і інтерферон, не вплинуло на шанси пацієнтів на виживання і не знизило випадки використання апаратів штучної вентиляції легенів.
https://www.unian.ua/health/country/remdesivir-u-moz-zayavili-pro-pochatok-postavok-preparatu-v-likarni-ukrajini-novini-ukrajini-11213927.html