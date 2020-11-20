ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19

Поки що немає твердих доказів, що "Ремдесивір" покращує виживання або будь-які інші клінічні показники в госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, незалежно від тяжкості захворювання. Тому його не слід рекомендувати для лікування хворих на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише 20 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я.

Керівництво ВООЗ щодо клінічної допомоги під час "корони" розробила міжнародна група, в яку входять 28 експертів у галузі клінічної допомоги, чотири пацієнти-партнери і один фахівець з етики. Воно розроблено у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) - вона надала методологічну підтримку.

Робота над цим почалася 15 жовтня, коли ВООЗ показала проміжні результати рандомізованого контрольованого випробування клінічного випробування "Солідарність", в якому враховувалися дані понад 7000 пацієнтів у чотирьох дослідженнях.

"Дані свідчать про відсутність значущого впливу на смертність, потребу в штучній вентиляції легень, час до клінічного поліпшення та інші важливі для пацієнта результати", - наголосили в ВООЗ.

Також читайте: Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ

У групі з розробки рекомендацій заявили, що необхідні додаткові дослідження, особливо для забезпечення більшої достовірності доказів для конкретних груп пацієнтів, і підтримали подальшу участь добровольців у випробуваннях ремдесивіра.

2 травня 2020 року "Ремдесивір" схвалили в США для екстреного лікування коронавірусної хвороби.

Уже тоді частина медиків засумнівалася в користі ремдесивіра для "важких" з COVID-19, але заявила, що за його застосування "було менше серйозних несприятливих подій".

13 листопада Європейська екологічна спільнота реаніматологів не рекомендувала "Ремдесивір" під час важких випадків.

Препарат також включений в український протокол лікування коронавірусу: МОЗ замовив 28 000 флаконів дорогого препарату. 19 листопада заступник міністра охорони здоров'я Ляшко повідомив, що "препарат вже закупили і везуть в Україну".

Українська компанія Biopharma стверджує, що їхній препарат "у чотири рази" скорочує летальність під час COVID-19.