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Проти лікаря, який розповів журналістам, що в крові загиблого від побоїв мінчанина Бондаренка не було алкоголю, відкрили кримінальну справу

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Проти лікаря, який розповів журналістам, що в крові загиблого від побоїв мінчанина Бондаренка не було алкоголю, відкрили кримінальну справу

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лікаря, який розповів журналісту місцевого видання про результати обстеження Романа Бондаренка, який загинув після побиття силовиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури РБ у Білорусі в Telegram.

"Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно лікаря "Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги" та іншої особи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.178 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив у злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (tut.by), якому повідомив відомості про результати медичного огляду Романа Бондаренка. Тим самим він розголосив лікарську таємницю, при цьому представив недостовірну інформацію", - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі РБ зазначили, що "діяння названих осіб спричинили за собою тяжкі наслідки, що виявилися в підвищенні напруженості в суспільстві, створенні атмосфери недовіри до компетентних державних органів, спонуканні громадян до агресії та протиправних дій".

Дивіться: Обставини вбивства мінчанина Бондаренка в Білорусі: відео камер не підтверджує версію МВС. ВIДЕО

"Підозрюваних затримано", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню.

У Слідкомі Білорусі стверджували, що Бондаренко був п'яний, але за словами медика, в його організмі було нуль проміле алкоголю.

12 листопада Бондаренко помер.

Проти лікаря, який розповів журналістам, що в крові загиблого від побоїв мінчанина Бондаренка не було алкоголю, відкрили кримінальну справу 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования

сталинский СССР
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20.11.2020 07:49
+17
хмм.. щас вспоминаю своего бывшего знакомого по пионерлагерю (отдыхали вместе в середине 80х годов).. он живет в Минске последние лет 20..
который весной-летом 2014 года, мне писал, что в Украине вместо государства - "фашистская диктатура", и в качестве доказательства, прикреплял всякие тупые фото и видео фейки, изготовленные в Рашке..
ну, а теперь Андрюша из Минска, бумеранг вернулся в твой "огород"..
я тебе ничего писать и злорадствовать не буду.. просто молча посочувствую..
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20.11.2020 07:53
+10
Скорее по следам Чаушеску.
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20.11.2020 07:54
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Лука, уходи!
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20.11.2020 07:38 Відповісти
Против врача, рассказавшего журналистам, что в крови погибшего от побоев минчанина Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело - Цензор.НЕТ 3787 Против врача, рассказавшего журналистам, что в крови погибшего от побоев минчанина Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело - Цензор.НЕТ 6599
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20.11.2020 07:40 Відповісти
подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования

сталинский СССР
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20.11.2020 07:49 Відповісти
Скорее по следам Чаушеску.
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20.11.2020 07:54 Відповісти
Вы предпочитали потерять сразу всю территорию? Если бы янык остался, то рашка бы не ОТМЕНИЛА планы по захвату Украины? Серьезно??? Это у вас проблема с причинно следственными связями... Янык как раз отдал приказ стрелять, да только в ответ тоже начали стрелять... После этой стрельбы ВР приняла решение вывести силовиков из Киева... И да... А на медальках за оккупацию Крыма стоит 20 февраля... Янык еще был у власти... Так что свои басни заливайте рашикам, они может быть поверят...
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20.11.2020 13:45 Відповісти
хмм.. щас вспоминаю своего бывшего знакомого по пионерлагерю (отдыхали вместе в середине 80х годов).. он живет в Минске последние лет 20..
который весной-летом 2014 года, мне писал, что в Украине вместо государства - "фашистская диктатура", и в качестве доказательства, прикреплял всякие тупые фото и видео фейки, изготовленные в Рашке..
ну, а теперь Андрюша из Минска, бумеранг вернулся в твой "огород"..
я тебе ничего писать и злорадствовать не буду.. просто молча посочувствую..
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20.11.2020 07:53 Відповісти
А чего им сочувствовать? Что им что-то не нравится в том, что есть? Но ведь они не знают, чего хотят! И уж тем более - как этого достичь. В этом их главная проблема. Не готовы они еще к переменам...
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20.11.2020 08:02 Відповісти
Они хотят ВЫБОРОВ... Честных...
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20.11.2020 13:46 Відповісти
Честные выборы - это не цель, а одно из средств достижения цели. А к пониманию цели они еще не пришли. Мало одного противодействия чему-то плохому, нужно осознанное стремление к лучшему.
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20.11.2020 14:43 Відповісти
Ну как минимум они созрели к сменяемости власти) Чем не первоначальная цель?)
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20.11.2020 15:03 Відповісти
таракан уже перебил кима
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20.11.2020 07:56 Відповісти
Нічого дивного . В Білорусі владу захопили проросійські терористи , тож весь народ попав у заручники до цих виродків .
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20.11.2020 08:10 Відповісти
А якщо і був алкоголь, то що собаки Лукашенка мають право вбивати і робити тортури як Малюта Скуратов в підвалах середньовічної Московії? Наскільки відомо карають ухвалою суду за порушення закону ізоляцією фігуранта від суспільства, а не зніманням шкіри і вибиванням зубів, чи гвалтуванням свідка як у Кагарлику.
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20.11.2020 08:15 Відповісти
ну получается виноваты не убийцы, а кто о этом рассказал,а выпивших можно убивать безнаказанно
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20.11.2020 08:25 Відповісти
Вы абсолютно правы, получается там средневековье эпохи царя Александра Грозного.
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20.11.2020 08:30 Відповісти
Может все таки Ваньки? Грозного?)))
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20.11.2020 13:48 Відповісти
Белорусы мазохисты какие-то. Мож у них это просто ролевые игры и всем нравится? А мы тут кому-то сочувствуем, кого-то материм...
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20.11.2020 08:33 Відповісти
мне одному эти прокуратурские письмена напомнили записи НКВД-ешных следователей, расследовавших дела "врагов народа"?
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20.11.2020 08:52 Відповісти
А если эта "врачебная тайна" была разглашена по просьбе потерпевшего?
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20.11.2020 08:55 Відповісти
Дело в том, что врачебная ТАЙНА принадлежит "больному" и только он может пожаловаться на разглашение! А как я понимаю, он не жаловался...
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20.11.2020 11:38 Відповісти
Там видать также "а какая разница".
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20.11.2020 12:04 Відповісти
В нас такі самі правоохоронці.
Майдан їх нічому не навчив.
Треба карати за порушення законів як в штатах.
А за державну зраду давати довічне із вилученням майна.
Натомість в нас всі зрадники навіть не ховаються.
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20.11.2020 09:13 Відповісти
"компетентным государственным органам" - расстрелять всех этих оборотней в погонах, желательно с семьями и детьми (толку из них все равно уже не будет) Проти лікаря, який розповів журналістам, що в крові загиблого від побоїв мінчанина Бондаренка не було алкоголю, відкрили кримінальну справу - Цензор.НЕТ 4082
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20.11.2020 09:22 Відповісти
Такова "монополия государства на насилие".

Как там поживает аваковский тезис "подчиняйся, потом обжалуй" ?

"Убивает? Что, вы, тетя! Вот убьет - тогда придете".
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20.11.2020 09:56 Відповісти
Так тайна или недостоверная информация.... как по мне одно другое исключает ...
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20.11.2020 11:10 Відповісти
Две взаимоисключающие вещи "разгласил врачебную тайну" и "при этом представил недостоверную информацию"


Нельзя разгласить ТАЙНУ, огласив "ЛОЖЬ" !
*********** , они такие... сами себя палят...
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20.11.2020 11:35 Відповісти
Ну тупыыыыыые! А ещё на американцев "гонят".
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20.11.2020 12:06 Відповісти
прям ватная эритрея бурунди смесь с северной кореей ...
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20.11.2020 13:35 Відповісти
 
 