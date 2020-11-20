Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС
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Минулої доби, 19 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Упродовж минулої доби, 19 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера.
Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю.
"Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає", - повідомили в штабі.
"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Водночас вони готові адекватно відреагувати на будь-які провокації ворога", - додали в пресцентрі ОС.
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Горіть у пеклі москалі!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Оборонний сектор працював досить потужно, щоб дати відсіч будь-якій військовій агресії.
Тепер же армія банкрутує та знищується.
ЗСУ поглинула корупція. І це все завдяки владі Зеленої , наркозал5жної шобли !
- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
Ніщо не завадить ВАЗеленському та його шісткам виконувати забаганки фуйла та сепарні.
Швидкого одужання нашому захиснику.