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Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Минулої доби, 19 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Упродовж минулої доби, 19 листопада, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера.

Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю.

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"Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає", - повідомили в штабі.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Водночас вони готові адекватно відреагувати на будь-які провокації ворога", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі москалі!
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2061
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20.11.2020 08:33
+10
До Феофанії снаряд не долетів, значить пермир'я не порушено. Значить головнокомандувач буде вирівнювати лінію фронту і виводити війська в глибину за Дніпровський вал. В зад території бійців ВСУ поведуть головнокомандувач, агенти ФСБ і лідери ОПЗЖ (хоч це одне і теж).
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20.11.2020 08:08
+10
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1182
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20.11.2020 08:16
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Враг за сутки дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер, ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1480
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20.11.2020 07:45 Відповісти
До Феофанії снаряд не долетів, значить пермир'я не порушено. Значить головнокомандувач буде вирівнювати лінію фронту і виводити війська в глибину за Дніпровський вал. В зад території бійців ВСУ поведуть головнокомандувач, агенти ФСБ і лідери ОПЗЖ (хоч це одне і теж).
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20.11.2020 08:08 Відповісти
Його в Феофанії нема.
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20.11.2020 09:25 Відповісти
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1182
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20.11.2020 08:16 Відповісти
Уявляю моральний стан воїнів ЗСУ , коли -по тобі стріляють , а ти це мовчки " ковтаєш" Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3233 .. Такого приниження ще мабуть не відчувала жодна армія світу .
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20.11.2020 08:17 Відповісти
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі москалі!
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2061
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20.11.2020 08:33 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Ворог за добу двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, працював снайпер, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4241
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20.11.2020 08:53 Відповісти
За час попередньої влади українські розробки відповідали стандартам НАТО.
Оборонний сектор працював досить потужно, щоб дати відсіч будь-якій військовій агресії.
Тепер же армія банкрутує та знищується.
ЗСУ поглинула корупція. І це все завдяки владі Зеленої , наркозал5жної шобли !
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20.11.2020 09:02 Відповісти
Міноборони пояснило умови безстрокового, односторонного перемир'я ( для кацапських терористів) на Донбасі.

- заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
- заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
Ніщо не завадить ВАЗеленському та його шісткам виконувати забаганки фуйла та сепарні.

Швидкого одужання нашому захиснику.
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20.11.2020 09:15 Відповісти
Надіюсь ,що прийде час і всі ті хто причесний до того.що невиконували свої обовязки--захищати державу --понесуть карну відповідальність. Генштаб працює на росію.
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20.11.2020 09:37 Відповісти
ну расскажите, что снайпер работал неприцельно, и режим тишины в разгаре...
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20.11.2020 10:01 Відповісти
Это несистемный снайпер. А стрелял он провокационно. Ничего страшного. Ни в коем случае не отвечайте. Так победим! ***** же мира хочет. Давайте поможем ему.
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20.11.2020 14:14 Відповісти
 
 