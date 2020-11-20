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Вакцина проти COVID-19 може бути зареєстрована в Європі в грудні поточного року, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Вакцина проти COVID-19 може бути зареєстрована в Європі в грудні поточного року, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що вакцина проти коронавірусу може бути зареєстрована в Європі в грудні цього року або на початку наступного року. За її словами, останні новини про розробки вакцини "вселяють великий оптимізм".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне звернення виклав представник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.

Також Єврокомісія вже уклала рамкові угоди про постачання вакцини з низкою виробників, зокрема з фармкомпанією BioNTech-Pfizer.

"Ми очікуємо реєстрацію в Європі в грудні або незабаром після початку наступного року", - повідомила канцлер.

Потім у Європі почнеться процес вакцинації.

Також читайте: Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини проти коронавірусу. В межах цього механізму Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Китаї проходять випробування п'ять зразків вакцини проти коронавірусу. Всі вони перебувають на третій фазі досліджень.

Автор: Наталя Джума
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Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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20.11.2020 07:54 Відповісти
Хто буде сидіти з тими дітьми вдома, "розумнику"- може ти?
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20.11.2020 07:57 Відповісти
40 квадратов это 5х8 метров
ты где такие классы видел чудо?
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20.11.2020 08:09 Відповісти
Та да, плюс-мінус рік.)))
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20.11.2020 07:55 Відповісти
перед выборами бубосик губки дул рассказывая про украинскую вакцину которая уже почти готова. Вавий, что там с нашей вакциной? когда испытание на тебе пройдут? звездобол зеленый
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20.11.2020 08:08 Відповісти
 
 