COVID-19: третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей за добу. Загальна кількість інфікованих перевищила 57,2 млн
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Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 650 454 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 10 776 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 57 239 606 випадків інфікування, з них 650 454 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 365 695 осіб, з них 10 776 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 39,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.
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Super Gut
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Алексей Хмара
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