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COVID-19: третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей за добу. Загальна кількість інфікованих перевищила 57,2 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей за добу. Загальна кількість інфікованих перевищила 57,2 млн

Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 650 454 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 10 776 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 57 239 606 випадків інфікування, з них 650 454 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 365 695 осіб, з них 10 776 за минулу добу.

COVID-19: третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей за добу. Загальна кількість інфікованих перевищила 57,2 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 39,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

COVID-19: третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей за добу. Загальна кількість інфікованих перевищила 57,2 млн 02

Автор: Наталя Джума
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COVID-19: третий день подряд в мире фиксируют более 10 тыс. смертей за сутки. Общее число инфицированных превысило 57,2 млн - Цензор.НЕТ 8098
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20.11.2020 08:26 Відповісти
Мастера спорта по борьбе с короновирусом стремительно ворвались на 17-е место в мире. А ведь еще на прошлой неделе мы были 21-ми. Вот это мастерство! Асфальтирование дорог и сьемка телесериалов, вместо постройки больниц и лаборатории, показывает эффективность распределения короновирусных миллиардов! Браво зе, хорошо прибарахлились за счет лохов
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20.11.2020 08:33 Відповісти
Ну, т.е. 1 на 800 тыс в сутки.. Ужас. COVID-19: третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей за добу. Загальна кількість інфікованих перевищила 57,2 млн - Цензор.НЕТ 2797
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20.11.2020 08:34 Відповісти
про другие болезни вообще забыли
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20.11.2020 08:43 Відповісти
Так от них уже год не умирают. Теперь все от вируса.
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20.11.2020 08:51 Відповісти
В США почти 200 тыс за сутки, треть от всего мира.
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20.11.2020 09:17 Відповісти
 
 