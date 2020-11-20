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В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали

В Україні станом на ранок п'ятниці, 20 листопада, зафіксовано 14 575 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії), видужали - 7845 осіб, померли 229 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.

Також за минулу добу В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 01

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 02госпіталізовано – 1 728 осіб;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 02летальних випадків – 229;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 02одужало – 7 845 осіб;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).

Читайте: ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 01

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 07захворіло – 598 085 осіб;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 07одужало – 274 324 особи;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 07летальних випадків – 10 598;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 11
В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Даже не мастера спорта по борьбе с корона вирисом, а прямо таки олимпийские чемпионы. Зебилы!!!
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20.11.2020 08:15
+26
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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20.11.2020 08:16
+18
У педагогів зарплата 4 тисячі баксів, так шо хай не скиглять, голосували ж за зеленського...
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20.11.2020 08:18
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Кожному по наморднику та іцелопу для контролю - і буде йому москальське невимовне щастя.
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20.11.2020 13:28 Відповісти
Имбицил, не позорь Украину.
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20.11.2020 14:50 Відповісти
ніщо не заважає запровадити режим НС і харчі за талонами, тільки мабуть зерно в сховищах зелені щури поїли
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20.11.2020 08:25 Відповісти
А у этого все смех#юшечки и смех#йочки В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 4550
В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 4866
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20.11.2020 08:27 Відповісти
Может он улыбается сквозь стоны и слезы.) Лишь бы послать людям побольше позитива и показать, что несмотря на все страдания, надо побольше смеяться....А мы этого не ценим.)
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20.11.2020 08:37 Відповісти
Его позитив психологически действует как циничный негатив.
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20.11.2020 09:29 Відповісти
...Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж
Он над нами издевался. Сумасшедший, что возьмешь...
(В.Высоцкий).
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20.11.2020 08:39 Відповісти
Єх, дати б йому по потилиці, за "виставу" таку.
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20.11.2020 08:46 Відповісти
А чому б йому й не реготати? Вакцинку німецьку у дупку засандалили, у больнічку для контролю перебігу хвороби привезли, усі навколо у намордніках бігають - от він зуби й скалить.
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20.11.2020 13:32 Відповісти
из заголовка можно делать болванку,и парумесяцев только циферки менять
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20.11.2020 08:29 Відповісти
они с весны так и делают. причём циферки с потолка берут.
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20.11.2020 09:08 Відповісти
А где же наши мастера по борьбе с ковидом, у которых вся Европа училась? В очередной раз обделались и теперь тихонько обтекают? Шарлатаны.
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20.11.2020 08:36 Відповісти
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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20.11.2020 08:36 Відповісти
А как их надо защитить? У моего сына 2 учителя из 11 на уроках в маске.
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20.11.2020 08:52 Відповісти
В далеком 68 году советсая власть приняла решение и удачно за месяц поборола гонконгский грип. Принцип старый как мир ,если не можешь победить возглавь процес' В одной Москве было 100 тыс заболевших в день. Что сделали , а ничего не делали за месяц все переболели, прочихались, получили имунитет. Все были инфикованы а значит привиты и с антителами на всю жизнь, болели в основном дети и старики как и пологается при любой заразе. А ковид это все шито белыми нитками для любого эпидемиолга вот их и не пускают на публику а вдруг сорвется, чужая душа потемки.
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20.11.2020 08:51 Відповісти
Антитела к Ковиду не на всю жизнь , многие уже переболели по 2-3 раза.
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20.11.2020 08:54 Відповісти
Вот не надо чушь лепить 2 раза переболели - 5 ДОКАЗАНЫХ случая во всем мире (на 60М заболевших, это никто считай и не заболел), 3 - ниодного. Зачем писать бред?
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20.11.2020 10:29 Відповісти
бывает статистика Бозе, бывает статистика Ферми, а бывает статистика Степанова
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20.11.2020 11:13 Відповісти
При СССР все знали про гонконгский ГРИП
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20.11.2020 09:02 Відповісти
Юрочка "невіруючий в ковід" продовжує... В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 2533
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20.11.2020 09:23 Відповісти
Минист должен говорить,что ОН и уряд делают.А для цифр досьаточно табло в реальном времени в интернете.Но стапанов - это пустота.
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20.11.2020 08:58 Відповісти
Закрывайте школы! Дети и их родители болеют, учителя тоже. Тесты никто не делает.
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20.11.2020 09:23 Відповісти
Вышел зайчик на крыльцо, надел масочку на лицо, Ходит зайчик в масочке, хочет дожить до Пасочки.
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20.11.2020 09:27 Відповісти
Уверенными шагами, я б даже сказал -- прыжками, движемся к локдауну.
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20.11.2020 09:34 Відповісти
Як будете задихатись без кисню - запишіть для Бубочки відосіка

Він тепер зможе його подивитись навіть в літаку.

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 2129

Вартість дорогого потужного кисневого концентратора складає близько 50 000 гривень.

Замість 640 критично потрібних під час епідемії приладів, Зеленський Володимир підключає собі кращий інтернетік - в той самий літак, який 2 роки тому обіцяв продати.

Порошенку під час гарячої фази війни з російським окупантом було достатньо наявного на борту інтернету, але бубочці треба відоси прямо з літака заливати в youtube.
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20.11.2020 09:45 Відповісти
Уже испугались гласности и отменили улучшения спутникового интернета
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20.11.2020 11:45 Відповісти
Говорят, если носить маски чаще будет счастье.
Имеем штрафы, носим чаще. Но ***** не помогает. Может что-то на самом деле не так, как нам говорят... неее... эти святые люди не могут врать.
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20.11.2020 09:48 Відповісти
"Имеем штрафы, носим чаще", "Может что-то на самом деле не так", так вот первое ваше утверждение и не так, куча народу НЕ носит маски.
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20.11.2020 09:51 Відповісти
Вирус разгулялся, воспользовавшись тем, что чемпион в больнице.
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20.11.2020 10:00 Відповісти
зебилоиды немедленно вводите локдаун КАРАНТИН на три недели...НЕМЕДЛЕННО....дебилы
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20.11.2020 10:25 Відповісти
Паша, а почему именно на три недели, а не месяца? Или года?
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20.11.2020 11:41 Відповісти
*Пуша
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20.11.2020 11:41 Відповісти
Таки потому что минимум на три недели ( 21 день инкубационный период ) ферштейн ?
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20.11.2020 17:10 Відповісти
простите, тема страшная, не смешная...
но актуальный анекдот - это чтоб улыбка продлевала жизнь...
***
ну вот как жеж во время, моя тещенька дорогая заменила в моей нычке водку на воду!!!
тихонько налил.. маханул... а ни запаха ни вкуса!!! чуть не поседел !!!))))
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20.11.2020 11:12 Відповісти
В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали - Цензор.НЕТ 9561
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20.11.2020 11:13 Відповісти
если и дальше такими темпами будет расти к-во заболевших, то локдаун придет сам по себе. вчера на Запорожца пока ждал лифт слушал, как бригада, к-я привезла короновирусного, пыталась его хоть куда-то пристроить (на Запорожца отказали). лифт чинили минут пятнадцать, потом я уехал а они так и продолжали обзванивать больницы. все это время больная бабуля сидела в каталке ( правда в маске) прямо на проходе. за это время мимо нас прошло туча народу, причем многие шарятся без масок, верхнюю одежду вообще никто не снимает, тут же подвозят еду для больных и т.ж. ждут когда починят лифт... вообщем треш, и это столица, и это когда даже 50% коек не заполнено (ну если верить этому одескому пи@дуну миннистру)...
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20.11.2020 12:35 Відповісти
Зеля жалко от короновируса не умрет, он не больной, он косит
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20.11.2020 20:26 Відповісти
Як казав в одному фільмі прапорщик Волентир, серед всієї цієї декорації є одна справжня штука, а це кількість захворівших лікарів. які на відміну від звичайного плебсу носять і маски і рукавички і костюми та ще й дезінфекцію постійно проводять, то ж звідки така кількість при наявних засобах безпеки. І тоді або засоби не дієві, або дієві але лікарі ними не забезпечені, або лікарі ще більші ідіоти ніж ті хто ігнорує запропонованими засобами захисту.
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20.11.2020 22:04 Відповісти
Ви в армії коли небуть загальновійськовий захисний комплект носили? Шо робить боєць в ЗЗК, коли приспічило по великому? Правильно, знімає його. Безперервно носити засоби захисту довше 2-3 годин неможливо. А в лікарні, де концентрація вірусів дуже велика, навіть короткочасне зняття засобів захисту може призвести до зараження.
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21.11.2020 22:00 Відповісти
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