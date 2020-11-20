В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали
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В Україні станом на ранок п'ятниці, 20 листопада, зафіксовано 14 575 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії), видужали - 7845 осіб, померли 229 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 728 осіб;
летальних випадків – 229;
одужало – 7 845 осіб;
здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 598 085 осіб;
одужало – 274 324 особи;
летальних випадків – 10 598;
проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях", - розповів Степанов.
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(В.Высоцкий).
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Замість 640 критично потрібних під час епідемії приладів, Зеленський Володимир підключає собі кращий інтернетік - в той самий літак, який 2 роки тому обіцяв продати.
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Имеем штрафы, носим чаще. Но ***** не помогает. Может что-то на самом деле не так, как нам говорят... неее... эти святые люди не могут врать.
но актуальный анекдот - это чтоб улыбка продлевала жизнь...
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