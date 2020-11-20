За рік до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнуто 34 особи, у розшуку перебувають 82 підозрювані, - ДБР
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За рік до кримінальної відповідальності у справі Майдану притягнуто 34 особи. У розшуку перебувають 82 підозрювані.
Про це йдеться у відповіді Держбюро розслідувань на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на запит повідомили, що розслідують 80 справ, пов'язаних з подіями на Майдані. Крім того, три кримінальні провадження стосуються вбивств силовиків під час протестів.
В більшості своїй "новими" підозрюваними у справах ДБР стали колишні прокурори і слідчі, які клопотали про арешти майданівців.
Топ коментарі
+5 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.11.2020 08:55
+2 Наталья Киенко
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+2 Ksenia VB
показати весь коментар20.11.2020 08:57
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Будь ласка, зачекайте...
А сколько их было, случайно не 73%?