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Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
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За рік до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнуто 34 особи, у розшуку перебувають 82 підозрювані, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За рік до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнуто 34 особи, у розшуку перебувають 82 підозрювані, - ДБР

За рік до кримінальної відповідальності у справі Майдану притягнуто 34 особи. У розшуку перебувають 82 підозрювані.

Про це йдеться у відповіді Держбюро розслідувань на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запит повідомили, що розслідують 80 справ, пов'язаних з подіями на Майдані. Крім того, три кримінальні провадження стосуються вбивств силовиків під час протестів.

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В більшості своїй "новими" підозрюваними у справах ДБР стали колишні прокурори і слідчі, які клопотали про арешти майданівців.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
За год к уголовной ответственности по делам Майдана привлекли 34 человека, в розыске находятся 82 подозреваемых, - ГБР - Цензор.НЕТ 7341
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20.11.2020 08:55
+2
Так это теперь для выравнивания статистики решили активистов и участников Майдана затаскать по судам?!!
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20.11.2020 08:52
+2
Ми розуміємо кого судить портновське гбр.
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20.11.2020 08:57
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Так это теперь для выравнивания статистики решили активистов и участников Майдана затаскать по судам?!!
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20.11.2020 08:52 Відповісти
За год к уголовной ответственности по делам Майдана привлекли 34 человека, в розыске находятся 82 подозреваемых, - ГБР - Цензор.НЕТ 7341
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20.11.2020 08:55 Відповісти
Ми розуміємо кого судить портновське гбр.
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20.11.2020 08:57 Відповісти
ДБР, а ви визвіть всіх хто був на Майдані, хоча вони незабаром і самі прийдуть.
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20.11.2020 09:06 Відповісти
Вони вже читають корисні підручники.
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20.11.2020 09:12 Відповісти
саша паламарчук ДБР, а ви визвіть всіх хто був на Майдан.

А сколько их было, случайно не 73%? За рік до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнуто 34 особи, у розшуку перебувають 82 підозрювані, - ДБР - Цензор.НЕТ 2622
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20.11.2020 10:55 Відповісти
Вони вже читають корисні підручники.
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20.11.2020 09:13 Відповісти
Может я чего-то не понимаю, но решений суда по этим 34 чел нет ,согласно той же инфографике ДБР дела только лишь "сообщено о подозрении" 13 актов "скеровано до суду"т.е. передано на рассмотрение, а вот когда будет решение суда тогда и можно говорить привлекли к ответственности
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20.11.2020 10:50 Відповісти
Чекаємо справи проти побитих беркутівцями студентів за те, що об їх голови були пошкоджені куплені за державні кошти гумові кийки.
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20.11.2020 11:10 Відповісти
нормально.
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20.11.2020 13:18 Відповісти
Всем амнистия - если семейные люди, тем более , если милиционеры .
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20.11.2020 23:18 Відповісти
 
 