Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні від завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях. Це передбачає закон, який сьогодні був опублікований у виданні "Голос України".
Документ набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У законі прописано, що штрафувати будуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска повинна закривати ніс і рот.
Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.
Зазначимо, завтра в Україні буде карантин вихідного дня. Він діятиме із суботи по неділю. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, АЗС.
Будь ласка, зачекайте...
треба законодавчо закріпити обовязок (не право, а саме обовязок) бити в рило кожного, хто ходить у людному місці без маски
а також бити тих, хто інфікований, та клав на ізоляцію і ходить серед людей
ст.125 УК - умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю работоспособности, предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
По тем же данным CDC, 80% носят маски либо "всегда" либо "почти всегда" - из тех кто заразился. Так что ...
Блин ну реально надо быть дебилом чтоб верить что ты заразился от "безмасочника" а не от одного из 3млн. жителей Киева, подавляющее большинство которых маски таки носит.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf
Таблица на странице 4.
Often 14.4 (%)
Always 70.6 (%)
Суммарно даже не 80 а ближе к 85%
Но его опасность СИЛЬНО преувеличена. И под видом "спасения мира" - вводятся по сути ограничения, до которых даже всякие там шикльгруберы/сталины не додумывались.