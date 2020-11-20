УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7667 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
17 430 130
карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в

В Україні від завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях. Це передбачає закон, який сьогодні був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У законі прописано, що штрафувати будуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска повинна закривати ніс і рот.

Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Також читайте: В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали

Зазначимо, завтра в Україні буде карантин вихідного дня. Він діятиме із суботи по неділю. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, АЗС.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+38
вони законні.
бо безмаскові довбні порушують право на безпеку всіх оточуючих.
показати весь коментар
20.11.2020 09:10
+21
Эти открытые носы реально бесят!!!! На хрена ты одел тогда маску на рот?? Что бы не гавкать??? Толку от нее в таком варианте ноль...
показати весь коментар
20.11.2020 09:07
+18
С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах: закон опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 7085
показати весь коментар
20.11.2020 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
С вами не поспоришь. Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 4128
показати весь коментар
20.11.2020 10:56 Відповісти
вроде один раз было... впечатлений хватило на долго...
показати весь коментар
20.11.2020 10:41 Відповісти
Миф. Такой же, как и памятник расстрелянім безбилетникам во Франкфурте.
показати весь коментар
20.11.2020 10:54 Відповісти
возможно но если он был запущен именно тогда и принёс пользу то он себя оправдал
показати весь коментар
20.11.2020 11:03 Відповісти
Цей міф більше пасував би совку. Бо в Третьому рейхові, незважаючи ні на що, працювала судова система. Як писав Солженіцин: в ґештапо можна було виправдатися, в "нквд" -- ніколи.
показати весь коментар
20.11.2020 12:16 Відповісти
Я надеюсь не будут требовать денег на месте, потому что часть наверняка пойдет на карман.
показати весь коментар
20.11.2020 09:23 Відповісти
Как договоритесь. Это ж Украина (времен зеленского)!
показати весь коментар
20.11.2020 09:30 Відповісти
А ну понятно, это как гайцы будут делать, типа плати по тихому 100 грн или будем оформлять протокол.
показати весь коментар
20.11.2020 09:42 Відповісти
вчера наблюдала тетку в магазине - замызганая маска у нее была на подбородке..., она ходила со своей тележкой по всем отделам и непрерывно кашляла, как назло попадаясь мне на каждом шагу..,. и ни одна скотина (охранник, тот, кто раскладывает товар) не сделала ей замечание..., поэтому полный локдаун - не полный, штрафы - это всем до одного места, потому что все верят, что бессмертные...
показати весь коментар
20.11.2020 09:23 Відповісти
А я в подобной ситуации сама делаю замечание, если не помогает, поднимаю такой шум, что прибегает охрана, которую ношение масок не волнует. У них у самих они замызганные и на подбородке. Появившееся ответственное лицо из персонала сказало, что они не имеют права заставить носить маски. У него маска была поновее, но нос гулял на воле. Все происходило в Сильпо, на Бочарова 13.
показати весь коментар
20.11.2020 09:44 Відповісти
мало
треба законодавчо закріпити обовязок (не право, а саме обовязок) бити в рило кожного, хто ходить у людному місці без маски
а також бити тих, хто інфікований, та клав на ізоляцію і ходить серед людей
показати весь коментар
20.11.2020 09:24 Відповісти
то есть надо бить каждого второго, так как инфицированы почти все наверно если протестировать
показати весь коментар
20.11.2020 09:26 Відповісти
Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 1471 "Год у него был, три за побег, пять за детсад. Иди, иди, Вась."
ст.125 УК - умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю работоспособности, предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
показати весь коментар
20.11.2020 09:32 Відповісти
Цілком згоден.
показати весь коментар
20.11.2020 09:42 Відповісти
Мне просто интересно... каким образом 100-200 реальных антимасочников на весь Киев, из которых, к слову пока никто не заболел (я в курсе) - могут поназаражать всех остальных.
По тем же данным CDC, 80% носят маски либо "всегда" либо "почти всегда" - из тех кто заразился. Так что ...
Блин ну реально надо быть дебилом чтоб верить что ты заразился от "безмасочника" а не от одного из 3млн. жителей Киева, подавляющее большинство которых маски таки носит.
показати весь коментар
20.11.2020 09:41 Відповісти
сумниваюсь я, однако, что-то в этом есть Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 3810
показати весь коментар
20.11.2020 10:19 Відповісти
Изучай. Тока если инглишем владеешь.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf

Таблица на странице 4.
Often 14.4 (%)
Always 70.6 (%)

Суммарно даже не 80 а ближе к 85%
показати весь коментар
20.11.2020 13:23 Відповісти
Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 8447
показати весь коментар
20.11.2020 10:01 Відповісти
Ты баран. Есть.
Но его опасность СИЛЬНО преувеличена. И под видом "спасения мира" - вводятся по сути ограничения, до которых даже всякие там шикльгруберы/сталины не додумывались.
показати весь коментар
20.11.2020 13:24 Відповісти
Полностью поддерживаю.
показати весь коментар
20.11.2020 14:49 Відповісти
Добавлю. И НЕ делается того, что нужно.
показати весь коментар
20.11.2020 13:25 Відповісти
Давно пора было закон этот принимать. Плохо, что поздно, но лучше поздно, чем ни когда. И желательно видосики на эту тему кожный день снимать и показывать, где наших держиморд и мажоров всех мастей на тусовках разных штрафуют. Начать штрафовать с головы, так сказать, с того места, где с которого начинает гнить любая рыба.
показати весь коментар
20.11.2020 10:54 Відповісти
За курение должны тоже штрафовать, но всем похер. Законы у нас не работают
показати весь коментар
20.11.2020 11:50 Відповісти
Так получилось, что с середины февраля и до начала мая я был в Ташкенте. Так вот, как только началась пандемия, сразу вышел закон, что в Узбекистане за не ношение маски штраф 150 USD. Вот просто на улице! И ни одна падла не демонстрировала дурной бравады, типа мне похер и т.п., все в масках поголовно (причем правильно одетых). И стоили маски 4-5 грн на наши деньги. А многие еще и в перчатках. При входе в рынке и супермаркеты не только измеряют температуру, но и проходишь под аэрозолем, распыляющим хлорсодержащие дез.средства. Раз в неделю рынки закрыты на дезинфекцию. На входе милиция, нацгвардия и военные. Никто не понтует. Запретили езду на личном автотранспорте, только со стикерами от МВД, спецавтомобили, врачи, фармацевты, дипломаты, менты, доставка. Всё! Крупные дороги перекрыты бетонными блоками и стоят совместные патрули с автоматами. Не, можешь проехать, если наглый там или олигофрен. Но! Просто фотографируют спецаппаратурой твои документы и отпускают. Через несколько минут СМСкой приходит штраф - 5 млн сумов - 500 уе! Попробуй не заплати. За первые сутки на штрафстоянки поставили около 1000 авто. Через день картина постапокалипсиса, город как вымер. Метро закрыли, транспорт встал, магазины кроме продовольственных закрыли. И народ хоть бурчал, но выполнял законы своего правительства. Можно сколько угодно орать про тоталитарное государство, среднеазиатскую диктатуру и пр.. Но факт в том, что там заболеваемость первой волны была в сотню! раз ниже чем у нас, где свобода больше похожа на анархию, а наш народ нашу власть ни в хер не ставит. И власть демонстрирует свою полную беспомощность. Наверное лучше допустить падения экономики и уровня жизни граждан, это можно восстановить. А вот умерших не вернуть. И в Узбекистане нет проблем с коечным фондом. Там в первый же месяц построили крупные модульные городки рядом с обл. центрами и окружили их оградой и охраной. Никакого кокетства с самоизоляцией и двухнедельной обсервацией как у нас и никаких заигрываний с народом при помощи нашумевшего приложения Дий вдома. Которое нихрена не работало, когда я приехал эвакуационным рейсом. Кстати, родное правительство сняло с нас за рейс Скайапа в полтора раза дороже, чем за обычный перелет. Никто не задумывался, почему эвакуацию авиатранспортом разрешили только двум компаниям, МАУ коломойши и Скайап ахметки? Всё просто, двойная оплата, гос-во и с граждан снять в полтора раза. Неслабо так, правда? Так что в пандемию нельзя играться в поддавки или надувать щеки и вещать важно с экранов про статистику заболевших-умерших. Надо принимать жесткие меры. Только так будет результат.
показати весь коментар
20.11.2020 12:31 Відповісти
Поправлюсь, не правительство сняло за рейс, а собственно Скайап
показати весь коментар
20.11.2020 12:35 Відповісти
карантин вихідного дня. Він діятиме із суботи по неділю. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, АЗС... Епіцентр та розетка
показати весь коментар
20.11.2020 13:22 Відповісти
у франции с этим не спорят .первый раз 35 евреев второй раз 1500 евреев и попробуй еще вякнуть что нибудь))
показати весь коментар
20.11.2020 16:04 Відповісти
как выписывать штраф , если человек не носит паспорт , или уже то что написано на задней странице паспорта - брехня ?
показати весь коментар
20.11.2020 21:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 