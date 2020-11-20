Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що найближчим часом Рада має ухвалити три основні закони для досягнення миру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю "Громадському".
"Не можна говорити про вибори, коли там перебувають незаконні військові формування, найманці, люди, які прийшли туди воювати і заробляти гроші на війні. Там не діють українські закони, немає українських партії, ЗМІ. Там українського зараз немає нічого. І там немає умов для проведення виборів", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.
"Росія каже, що це українська територія. І це правда — це українська територія, тимчасово окупована. Значить, спостерігачі звертаються до української влади: ви можете забезпечити мир і спокій людей, які будуть спостерігати? Ну як ми можемо сказати "можемо", коли нас там немає? А цього не хочуть бачити і сприймати Росія і ОРДЛО. Таким чином ми доводимо — це нереально. Не тому, що ми хочемо чи не хочемо. Це нереально — спочатку вибори, потім кордон. Ми спочатку підготуємо умови — це найперше і найнеобхідніше, а потім будемо говорити про вибори. Верховна Рада має найближчим часом ухвалити три, на нашу думку, основні закони — про демілітаризацію цих районів, про амністію і про вибори. Їх обов'язково треба ухвалити, щоб розпочинати цей важливий рух уперед", - додав Кравчук.
Говорячи про закон про амністію, Кравчук заявив, що його треба ще раз глибоко вивчити, врахувати пропозиції і тих людей, які живуть на непідконтрольних Україні територіях, щоб не було випадковостей.
"Не можна ухвалити закон і амністувати всіх без розбору, як і не можна всіх підряд покарати. Не можуть бути амністовані військові злочинці або ті, хто ґвалтував, мордував людей тощо. Але це треба зробити, по-перше, на основі закону, і, по-друге, з урахуванням ситуації і думки тих людей, які там живуть. Я переконаний, що ці люди найкраще знають, хто що робив і чому робив у тих непростих умовах", - пояснив глава української делегації в ТКГ.
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эти бандформирования будут названы "полицией" и поставлены на довольствие в Украине.
С того времени ты будешь содержать оккупантов.
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов
если войска оккупантов ставят на довольствие и представителей оккупантов вводят в высшие эшелоны власти...
То что МС были подписаны в 2015 - я знаю......., НО в этом «документе» нет ни одного слова о «мире любой ценой», а вот преЗедент аж из штанов выпрыгивает и хочет до 09 декабря всё «исполнить» о чем было договорено в Париже 09.12.2019......
А ось у Мінську "від По" - "любою ціною" аж тхне, бо "адекватний" керманич ніколи би не підписався під пунктом "угоди" - "спочатку вибори, согласовані з бандюками", а потім - "контроль за кордоном"...
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. 11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)
Ось нам казали тоді що Мінськ це "перемога", а по факту це виявилося що "зрада"...
"На сьогодні" є тільки "політичний блуд" в який загнав країну "гігант діпломатії", з якого нінішня влада шукає "шпаринку" щоби "виплигнути" з "мінімальники втратами", бо це офіційний документ, підтриманий на рівні европейських президентів...
А до усього "гігант діпломатії" посадив країну ще й на такий "шпагат": виконали Мінськ - отримали "головняк" - ЕС зняла санкції, не виконали Мінськ - отримали "головняк" - ЕС зняла санкції...
От який би ви вибрали "варіант"?
Скажем так: я - НЕ дипломат и НЕ юрист, чтобы «выбирать варианты», но на тот(!) момент (2015) это было(!) «оптимальным» вариантом.......и ДА я - не сторонница МС с самого начала и всегда их критиковала/критикую.....
І як випутатися з цієї халепи без втрат - мабуть відомо одному автору цієї халепи...
Треба відгородити і повну блокаду, але це не допустить лоббі наших бізнесменів які мають там офшорну зону і дешеву робочу силу
Старого маразматика треба садити у тюрму за держзраду разом з депутатами які проголосують за "амністію" сепарського промосковського кримінала Донбаса.
Может по законам улицы, оно законное.