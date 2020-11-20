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Новини Політика України
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ВР (11730) закон (1326) Кравчук (545) Донбас (21733) Тристороння контактна група (826)

Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що найближчим часом Рада має ухвалити три основні закони для досягнення миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю "Громадському".

"Не можна говорити про вибори, коли там перебувають незаконні військові формування, найманці, люди, які прийшли туди воювати і заробляти гроші на війні. Там не діють українські закони, немає українських партії, ЗМІ. Там українського зараз немає нічого. І там немає умов для проведення виборів", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

"Росія каже, що це українська територія. І це правда — це українська територія, тимчасово окупована. Значить, спостерігачі звертаються до української влади: ви можете забезпечити мир і спокій людей, які будуть спостерігати? Ну як ми можемо сказати "можемо", коли нас там немає? А цього не хочуть бачити і сприймати Росія і ОРДЛО. Таким чином ми доводимо — це нереально. Не тому, що ми хочемо чи не хочемо. Це нереально — спочатку вибори, потім кордон. Ми спочатку підготуємо умови — це найперше і найнеобхідніше, а потім будемо говорити про вибори. Верховна Рада має найближчим часом ухвалити три, на нашу думку, основні закони — про демілітаризацію цих районів, про амністію і про вибори. Їх обов'язково треба ухвалити, щоб розпочинати цей важливий рух уперед", - додав Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ

Говорячи про закон про амністію, Кравчук заявив, що його треба ще раз глибоко вивчити, врахувати пропозиції і тих людей, які живуть на непідконтрольних Україні територіях, щоб не було випадковостей.

"Не можна ухвалити закон і амністувати всіх без розбору, як і не можна всіх підряд покарати. Не можуть бути амністовані військові злочинці або ті, хто ґвалтував, мордував людей тощо. Але це треба зробити, по-перше, на основі закону, і, по-друге, з урахуванням ситуації і думки тих людей, які там живуть. Я переконаний, що ці люди найкраще знають, хто що робив і чому робив у тих непростих умовах", - пояснив глава української делегації в ТКГ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
смотри глубже:

эти бандформирования будут названы "полицией" и поставлены на довольствие в Украине.

С того времени ты будешь содержать оккупантов.
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20.11.2020 09:28
+19
Рада должна принять один закон - что бы ни бывших коммуняк, ни пророссийских скотов ни разного рода ЗЕлёных и жопоблоковцев не было в составе ТГК.
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20.11.2020 09:23
+14
Треба закон про позбавлення Українського громадянства.
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20.11.2020 09:29
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Приймуть закон і Домбас враз демілітаризується, а озброєні бандформування втечуть за паребрік.
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20.11.2020 09:22 Відповісти
А кто же туда пустит этих скотов? Они в Параше не нужны.
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20.11.2020 09:24 Відповісти
смотри глубже:

эти бандформирования будут названы "полицией" и поставлены на довольствие в Украине.

С того времени ты будешь содержать оккупантов.
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20.11.2020 09:28 Відповісти
Конечно примут как скажет великий Пу..., главное сказку рассказать по телику и старого маразматика поставить во главе, чтоб потом бабочка мог отмазаться это не я и хата не моя, правильным путём идёте 73% Вас бьют и убивают, значит любят
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20.11.2020 10:00 Відповісти
Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8154 Так вже це раніше сказав Пу через По! А По підніс це суспільству як "перемогу"! Тому за цей "блудняк" від Пу та По країна заплатить велику ціну - життями воїнів та громадян, економічною "разрухою"...
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20.11.2020 11:11 Відповісти
Рада должна принять один закон - что бы ни бывших коммуняк, ни пророссийских скотов ни разного рода ЗЕлёных и жопоблоковцев не было в составе ТГК.
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20.11.2020 09:23 Відповісти
Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 689 так чого там й зараз нема автора та підписанта "блудняка" Мінск 2?
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20.11.2020 11:15 Відповісти
Ага, подожди, сейчас только снова турборежим включит... Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2965
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20.11.2020 18:51 Відповісти
А як бути з тими хто отримав росіянські аусвайси?
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20.11.2020 09:23 Відповісти
Під сраку до рідної Москальшини.
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20.11.2020 09:28 Відповісти
Треба закон про позбавлення Українського громадянства.
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20.11.2020 09:29 Відповісти
В том числе, за получение паспорта кацапа.
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20.11.2020 09:55 Відповісти
Нєобьятниє простори історічєской родіни.
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20.11.2020 09:30 Відповісти
Да, я полностью с вами согласен, последнии полтора года потеряны.
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20.11.2020 09:25 Відповісти
А ти навіть не порося,бо з нього є користь,а з тебе тільки смердить.
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20.11.2020 09:26 Відповісти
І знову ця медведчуківська курва, з екранів телевізора,як із собачої будки лізе.
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20.11.2020 09:24 Відповісти
И все?!! Падло ты старое! А давай этим отморозкам дадим бесплатно талоны на усиленное питание!!
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20.11.2020 09:26 Відповісти
Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 816 автор та підписант капітуляції зоб*язався видати бандюкам не тільки "бесплатніе талони на усиленное питание" та і ось такі "ніштякі":

- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов
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20.11.2020 11:24 Відповісти
На фиг тот Донбасс нужен . нужно заморозить и пускай дальше кричат путин ввввведи
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20.11.2020 09:28 Відповісти
Это не входит в планы путена.
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20.11.2020 09:29 Відповісти
Если им дать голосовать,то они Медведчука президентом выберут .
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20.11.2020 09:29 Відповісти
ты сомневаешься что быдло Украины выберет Медведчука или Бойко?
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20.11.2020 09:30 Відповісти
Там вже нема стільки населення,щоб вони могли когось обрати.
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20.11.2020 09:31 Відповісти
а нафига там металлолом, если идёт капитуляция Украины?

если войска оккупантов ставят на довольствие и представителей оккупантов вводят в высшие эшелоны власти...
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20.11.2020 09:32 Відповісти
В этом Вы тоже конечно правы......☹️ и это «цена» преЗедентского «мир любой ценой»......😡
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20.11.2020 09:39 Відповісти
Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 650 та не, це не "ціна" преЗедентского «мир любой ценой», а ось ціх "товарищів"...

Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5731
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20.11.2020 11:37 Відповісти
Ostap,
То что МС были подписаны в 2015 - я знаю......., НО в этом «документе» нет ни одного слова о «мире любой ценой», а вот преЗедент аж из штанов выпрыгивает и хочет до 09 декабря всё «исполнить» о чем было договорено в Париже 09.12.2019......
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20.11.2020 12:19 Відповісти
де можна побачити офіційний документ "від Зелі" з "поміткою" "мир любой ценой"?
А ось у Мінську "від По" - "любою ціною" аж тхне, бо "адекватний" керманич ніколи би не підписався під пунктом "угоди" - "спочатку вибори, согласовані з бандюками", а потім - "контроль за кордоном"...

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. 11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)
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20.11.2020 12:42 Відповісти
Согласна, что письменно нет нигде «мир любой ценой» (кстати от Порошенко тоже), а вот действия именно преЗедента.......и ДА посмотрите в интернете все(!!!) «интервью» преЗедента ДО и ПОСЛЕ выборов (надеюсь Вы не будете цепляться(!!!) к словам/предложениям, а просто почитайте/послушайте внимательно(!!!))......Google в помощь......
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20.11.2020 12:49 Відповісти
дякую за "гугл у поміч". Нижче я вам написав відповідь. А то що кажуть..."Мало ли что могут рассказать? Не всему же надо верить!"(с)
Ось нам казали тоді що Мінськ це "перемога", а по факту це виявилося що "зрада"...
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20.11.2020 13:00 Відповісти
И кстати до сих пор не известно о чем преЗедент конкретно «договорился» год назад, но судя по его «прыткости» угодить )(уйлу - не очень хороший вариант для Украины......
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20.11.2020 12:22 Відповісти
так ось коли побачимо - тоді й будемо розмовляти про "договорняк Зелі".
"На сьогодні" є тільки "політичний блуд" в який загнав країну "гігант діпломатії", з якого нінішня влада шукає "шпаринку" щоби "виплигнути" з "мінімальники втратами", бо це офіційний документ, підтриманий на рівні европейських президентів...
А до усього "гігант діпломатії" посадив країну ще й на такий "шпагат": виконали Мінськ - отримали "головняк" - ЕС зняла санкції, не виконали Мінськ - отримали "головняк" - ЕС зняла санкції...
От який би ви вибрали "варіант"?
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20.11.2020 12:54 Відповісти
Ostap
Скажем так: я - НЕ дипломат и НЕ юрист, чтобы «выбирать варианты», но на тот(!) момент (2015) это было(!) «оптимальным» вариантом.......и ДА я - не сторонница МС с самого начала и всегда их критиковала/критикую.....
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20.11.2020 13:14 Відповісти
ну от за "оптимальний вариант" щас країну "зліва" та "справа" усі й "довбають" - виконуйте що написано. Це ж не "фількіна грамота" - "тут читаєм, тут не читаєм" - а офіційний документ...
І як випутатися з цієї халепи без втрат - мабуть відомо одному автору цієї халепи...
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20.11.2020 16:42 Відповісти
ВЕЛИКА частина жителів які залишились там--просто ненавидять нас українців. А цей комуняка намагається в угоду путіну цих мутангів впихнути на всю територію України. Щоб ми їх ще і годували
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20.11.2020 09:31 Відповісти
Зебилы это опять его личное мнение? Который гавкает каждый день уже,верховна рада должна,то должно,никто тебе ничего не должен,он спроси янелоха он знает
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20.11.2020 09:31 Відповісти
Рада ответила Кравчуку, что кому она должна, то прощает. Она Бюджет на 2021 год никак "не родит". Не этому составу Рады решать вопросы по Донбассу, это должно быть понятно даже человеку со старческими изменениями организма.
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20.11.2020 09:34 Відповісти
Дід Льоня, може хвате сраку путіну лизати, подумай яку память ти про себе залишиш. Запроданець....
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20.11.2020 09:41 Відповісти
У вас закон об амнистии будет работать как и борьба с коррупцией. И,вообще,при любом мирном решении Украины там не будет. И вы это прекрасно понимете.
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20.11.2020 09:41 Відповісти
А куда Арестович спрятался? Это же его работа - сообщать антиукраинские гадости и вражеские планы нашего истребления....Или Кравчуку так нравится быть на виду, быть в топе, что он не слазил бы с экранов даже в туалет....
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20.11.2020 09:45 Відповісти
Какая амнистия, какие выборы? Только колония, принудительные работы и поражение в правах на 30 лет!
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20.11.2020 09:45 Відповісти
пора снимать Кравчука или поменять его на Кучму взад рокеровочкой
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20.11.2020 09:48 Відповісти
Автор кравчучки - недоторканий, входить до нематеріяльної спадщини Юнеско.
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20.11.2020 10:53 Відповісти
а сепары и параша ничего не должны?
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20.11.2020 10:06 Відповісти
б... та віддайте той Донбас ху...лу там не лишилось нічого Українського всі хто там лишився будуть завжди тянути в РФ вони навіть зараз після цього всього гів...на за РФ дальше...
Треба відгородити і повну блокаду, але це не допустить лоббі наших бізнесменів які мають там офшорну зону і дешеву робочу силу
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20.11.2020 10:08 Відповісти
Не Кравчуку вказувати Раді що, вона має приймати чи ратифікувати.
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20.11.2020 10:15 Відповісти
Потрібно два закони - про декупацію та про статус недогромадян. І цього старого викинути з державних дач - хай не воняє...
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20.11.2020 10:16 Відповісти
Доколи цей комуняцький непотріб буде розповідати про амністію.Яка амністія терористам і вбивцям? Хоч один з рідні кравчука чи фокіна був на передовій, що вони тут вирішують кого амністувати? Рада має ухвалити три основні закони щодо Донбасу - про демілітаризацію, про амністію і про вибори, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7634
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20.11.2020 10:44 Відповісти
Цей маразматик свого часу здав ядерну зброю (під будапештські обіцянки-цяцянки) і Україну згодом роздерли на куски. А тепер, сволоч, бельмесить, як це все узаконити. Таких потрібно карати.
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20.11.2020 10:59 Відповісти
Кравчук и его группа, должны пойти нах...
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20.11.2020 11:05 Відповісти
Ось для чого їм потрібний Конституційний суд. А ви до цього часу вірили що Тупіцький сам такий сміливий і виніс рішення по повзучому розвалу України?
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20.11.2020 11:31 Відповісти
За такі проукраїнські проропозиції пропоную кавча на гиляку.
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20.11.2020 11:39 Відповісти
должна принять три основных закона по Донбассу - о демилитаризации, об амнистии и о выборах, и о освобождении от ответсвенности лиц принимавших решения в состоянии деменции.
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20.11.2020 11:42 Відповісти
Верховная Рада в ближайшее время должна принять три, по нашему мнению, основных закона - о демилитаризации этих районов, об амнистии и о выборах. Их обязательно надо принять, чтобы начинать это важное движение вперед", - добавил Кравчук. Источник: https://censor.net/ru/n3232215

Старого маразматика треба садити у тюрму за держзраду разом з депутатами які проголосують за "амністію" сепарського промосковського кримінала Донбаса.
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20.11.2020 11:47 Відповісти
Незаконные военные формирования - расплывчатое понятие.
Может по законам улицы, оно законное.
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20.11.2020 12:13 Відповісти
Если там не действуют украинские законы, тогда для кого междукапельный их предлагает принять?
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20.11.2020 12:43 Відповісти
Рада должна принять всего лишь один закон "посадить кравчука и надолго, "За предательство интересов Украины!!
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20.11.2020 13:12 Відповісти
Это какая-то шизофрения! ВР не должна заниматься кравчуковыми фантазиями. Как может ВР принимать законы по этой территории, если вообще по факту непонятно ,что там происходит и главное, что будет дальше происходить?
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20.11.2020 15:29 Відповісти
А что ты такое, что указываешь ВРУ что принимать?
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20.11.2020 17:47 Відповісти
 
 