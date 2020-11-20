УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7667 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
2 750 23
Зеленський (17420) МВФ (1343) Маркарова (257) Офіс Президента (1749)

ОП просуває призначення послом України в США ексміністерки Маркарової: потрібно вирішувати питання з МВФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ОП просуває призначення послом України в США ексміністерки Маркарової: потрібно вирішувати питання з МВФ, - ЗМІ

На заміну послу України в США Володимиру Єльченку може прийти нова людина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, заміною може стати ексміністерка фінансів Оксана Маркарова. Про це повідомили джерела видання в Офісі Президента та Міністерстві закордонних справ.

"Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хорошому рахунку", - пише видання з посиланням на інформацію в ОП.

Джерело в МЗС можливість призначення Маркарової коментує дещо інакше:

"До Вашингтона після перемоги Байдена повертається "класика", а Маркарова не класичний дипломат. МВФ - дуже важливий чинник, але американський напрямок набагато ширший, системніший і потребує більшої дипломатичної практики і кругозору".

Читайте: Зеленський - послам G7: Після 16 грудня Ситник залишиться директором НАБУ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Идею внес Андрей Ермак
Далі можна не читати))))
показати весь коментар
20.11.2020 09:39
+14
Нахріна ти прибирав високопрофесійних дипломатів, якщо в тебе не було для них гідної заміни? Бо вони порохоботи, які працювали на благо України, а тобі потрібно, щоб працювали на тебе, беню та інших "хароших людей"?
показати весь коментар
20.11.2020 09:47
+13
Шулера, аферисты, предатели и воры, а не власть.
показати весь коментар
20.11.2020 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шулера, аферисты, предатели и воры, а не власть.
показати весь коментар
20.11.2020 09:34 Відповісти
Очередной идиотизм, ну что экономист может знать о тонкостях дипломатии международного уровня.
показати весь коментар
20.11.2020 09:34 Відповісти
как шо - ноги раздвигать - шоб денех дали
показати весь коментар
20.11.2020 09:34 Відповісти
Ну артист-комік Зеленський же зміг стати одним з найвидатніших світових лідерів **********.😂
показати весь коментар
20.11.2020 10:51 Відповісти
Идею внес Андрей Ермак
Далі можна не читати))))
показати весь коментар
20.11.2020 09:39 Відповісти
так же как слова антонины
показати весь коментар
20.11.2020 09:40 Відповісти
а вы, друзья, как не садитесь ))))
показати весь коментар
20.11.2020 09:40 Відповісти
Ви вже керівника НБУ змінили і якраз з тим самим приводом "на хАрошем счєту".
Ви Маркарову спочатку міністром фінансів зробіть, от побачим, а з грошима у нас всі на можуть працювати, Укравтодор тому підтвердження
показати весь коментар
20.11.2020 09:42 Відповісти
Нахріна ти прибирав високопрофесійних дипломатів, якщо в тебе не було для них гідної заміни? Бо вони порохоботи, які працювали на благо України, а тобі потрібно, щоб працювали на тебе, беню та інших "хароших людей"?
показати весь коментар
20.11.2020 09:47 Відповісти
Маркарова имеет Образование дипломата?

Блин, сплошные кухарки у власти ( я не про Маркарову, а про непрофессионализм ОП)
показати весь коментар
20.11.2020 09:54 Відповісти
Оказалось что Соросята лучше чем те кого назначил после них, хотя Соросята тоже далеко не фонтан?
показати весь коментар
20.11.2020 09:57 Відповісти
так там же все на мази..не??? а шо так?
а если она такая крутая то че не министр?
до этих дебилов Дерьмаков не дойдет никогда шо сапоги должен шить сапожник,иначе выйдут только лапти?!!
показати весь коментар
20.11.2020 10:01 Відповісти
Какое отношение имеет посол в США к МВФ? Какое отношение имеет финансист к дипломатии? Как же хочется, чтобы клоуны оставались только клоунами и не лезли в управление страной!
показати весь коментар
20.11.2020 10:07 Відповісти
Dmytro Kuleba

Факти, а не плутані чутки про нового Посла України в США.
1. Нинішній Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.
2. Кандидатуру нового Посла на розгляд Президента вносить Міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової.
3. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі.
4. У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні Посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси.
5. Колишній Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко після багатьох років в міжнародній та національній політиці казав: складніше за дипломатію лише внутрішня дипломатія. Колишня і успішна Міністр фінансів за визначенням не може бути поганим дипломатом. Там просто посада не дозволяє не бути дипломатом
показати весь коментар
20.11.2020 10:14 Відповісти
За "ротацію" вони згадали! Які ж законослух'яні!
показати весь коментар
20.11.2020 10:21 Відповісти
Не надо учиться делать карьеру , оттачивать мастерство . Просто надо понравится и выполнять желания очередного завхоза.
показати весь коментар
20.11.2020 10:27 Відповісти
Замість виправляти "косяки" і виконувати "маяки" - дурні граються в подковьорні ігри - у їхніх мізках не вкладається, що то не Україна, а мистецтво дипломатії - то не шаурму жрати і відосіки записувати!
показати весь коментар
20.11.2020 10:20 Відповісти
Питання МВФ вирішуються питаннями борьби з корупцією, судівської реформи, реформування СБУ. А Єрмак це той фрукт старої закваскт що думає що можна робити що тобі треба а інше порішати по понятіям і через рука руку миє
показати весь коментар
20.11.2020 10:24 Відповісти
"Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету"Источник: https://censor.net/ru/n3232220 вопрос надо не там решать, а в Украине и не прятаться по феофаниям и снимать видосики
показати весь коментар
20.11.2020 10:32 Відповісти
А потім вона у Яресько відкупить "розетку"
показати весь коментар
20.11.2020 11:13 Відповісти
А чому не Мамамію, чи Юзіка? А ще краще Дубінського, так 73% дебілів? Чи для чого ви їх навибирали?
показати весь коментар
20.11.2020 11:28 Відповісти
Не пррще ли решить вопрос с таможнями , ведь предлагает Саакашвили, но все же лезут в МВФ, чтоб оставить долги внукам?!
показати весь коментар
20.11.2020 13:36 Відповісти
Они реально считают, что МВФ важно, кто говорит, а не то, что сделано?
показати весь коментар
20.11.2020 13:36 Відповісти
 
 