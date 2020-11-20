ОП просуває призначення послом України в США ексміністерки Маркарової: потрібно вирішувати питання з МВФ, - ЗМІ
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На заміну послу України в США Володимиру Єльченку може прийти нова людина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, заміною може стати ексміністерка фінансів Оксана Маркарова. Про це повідомили джерела видання в Офісі Президента та Міністерстві закордонних справ.
"Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хорошому рахунку", - пише видання з посиланням на інформацію в ОП.
Джерело в МЗС можливість призначення Маркарової коментує дещо інакше:
"До Вашингтона після перемоги Байдена повертається "класика", а Маркарова не класичний дипломат. МВФ - дуже важливий чинник, але американський напрямок набагато ширший, системніший і потребує більшої дипломатичної практики і кругозору".
Будь ласка, зачекайте...
Далі можна не читати))))
Ви Маркарову спочатку міністром фінансів зробіть, от побачим, а з грошима у нас всі на можуть працювати, Укравтодор тому підтвердження
Блин, сплошные кухарки у власти ( я не про Маркарову, а про непрофессионализм ОП)
а если она такая крутая то че не министр?
до этих дебилов Дерьмаков не дойдет никогда шо сапоги должен шить сапожник,иначе выйдут только лапти?!!
Факти, а не плутані чутки про нового Посла України в США.
1. Нинішній Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.
2. Кандидатуру нового Посла на розгляд Президента вносить Міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової.
3. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі.
4. У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні Посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії Пані Посол України в США. Це безумовні плюси.
5. Колишній Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко після багатьох років в міжнародній та національній політиці казав: складніше за дипломатію лише внутрішня дипломатія. Колишня і успішна Міністр фінансів за визначенням не може бути поганим дипломатом. Там просто посада не дозволяє не бути дипломатом