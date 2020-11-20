Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду
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Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що "м'який підхід" у врегулюванні ситуації в Придністров'ї не дав результату.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Санду розповіла в інтерв'ю "ЄП".
"Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Тому зараз 65% експорту Придністров’я йде в Європу. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо. Але попри всі ці кроки, ми наразі так нікуди й не прийшли", - зазначила Санду.
"Цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати (під час вибору підходу. – Ред.) у діях щодо Донбасу", - додала новообрана президентка.
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Ладно лови вибирай будь яке, там мало що відрізняється один від одного
Во-вторых, уж с Приднестровьем у них ситуация несравнимо лучше, чем у нас с Лугандоном.
вооруженный мир ? будем придумывать новые замысловатые термины ? а почему не мирная война ?
ну чем в результате закончился Карабах знаете . да ? и напомню никакого мира там никогда не было . перестрелки происходили на столько регулярно что про них просто перестали писать в СМИ
единственное чему можно поучиться это смогли отправить пророссийского Додона в отставку не впадая в крайности . смогли избежать майдана и тд.
И так на сотни километров вокруг. Сможешь провести "линию размежевания", глядя на спутниковый снимок?
ты такого "мира" нам хочешь?
PS Щодо т.з. "європейських цінностей" - сильно ці євроПЕЙСИ допомогли Грузії в Осетії і Абхазії (план Мєдвєдєва - Саркозі ("великого європейського демократа")?. Сильно вони допомогли Вірменії і Азербайджану в Карабасі? Сильно вони допомогли Українцям в Криму і на Донбасі (звісно, не враховуючи "обурення", "занепокоєння"). Сильно вони допомогли у вирішенні тої ж Придністрянської теми?
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Якщо пані Санду проводитиме прорумунську політику (а вона це робитиме, бо обіцяла), то, на якомусь етапі, як лише проскочить слово "воз"єднання з Романія Маре" (Великою Румунією) на державному рівні - проукраїнські прагнення незбіжно виллються в референдум і типовий варіант "моя хата скраю" уже не проконає.
PS.Єдине в чому треба підтримати М.Санду - це у бажанні вивести озброєну московську "миротворчу банду" з Лівобережжя Дністра. Тут інтереси України і Молдови співпадають.
Написано же ж - " ми спробували підійти м'яко, і це не дало результат, цей наш досвід треба враховувати і Україні".
Як можна не розуміти очевидного?
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Стіна та ровчак з песіголовцями, бо їхній вожак автор та підписант капітуляції - хай виправляють "помилки" свого вожака...
Или будем выполнять только выгодное для власти?