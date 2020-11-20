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Молдова (1293) Придністров'я (369) Донбас (21733) Майя Санду (204)

Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що "м'який підхід" у врегулюванні ситуації в Придністров'ї не дав результату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Санду розповіла в інтерв'ю "ЄП".

"Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Тому зараз 65% експорту Придністров’я йде в Європу. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо. Але попри всі ці кроки, ми наразі так нікуди й не прийшли", - зазначила Санду.

"Цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати (під час вибору підходу. – Ред.) у діях щодо Донбасу", - додала новообрана президентка.

Також читайте: Київський безпековий форум: Як захистити євроатлантичний курс України, Молдови, Білорусі та інших країн нашого регіону?

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Она конечно имеет в виду негативный опыт, т.е. "сколько волка не корми "
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20.11.2020 09:52
+18
Іншими словами - вільні економічні зони, зміни в конституції, вибори - усе до дупи, товаріщ Кравчук. Це не вирішує проблему.
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20.11.2020 09:57
+15
Приднестровье --удалить,-- это Молдова. !
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20.11.2020 09:52
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Ни мешайте Украине входить в состав РФ.
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20.11.2020 09:50 Відповісти
Це мабуть прикол
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20.11.2020 09:59 Відповісти
По діях зедебілів - це вже не прикол, а факт
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20.11.2020 10:04 Відповісти
В РФ нас не возьмут. Максимум статус союзного государства дадут, как белорусам.
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20.11.2020 10:19 Відповісти
Бари нижче, а ще краще пошукай відео де жирік говорив про Україну - хоч він і їб@ануте, але його слова це 80% настрій населення москальщини....
Ладно лови вибирай будь яке, там мало що відрізняється один від одного
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20.11.2020 13:44 Відповісти
прикол, не прикол, але цього штемпа треба забанити.
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20.11.2020 10:25 Відповісти
Дякую, не треба.
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20.11.2020 09:51 Відповісти
Она все правильно говорит,.. мы сделали все, что требовали (кацапы, и что требуют от Украины), но к результатам не пришли, поэтому, нужно это учитывать и Украине, что это все бестолку, идти на поводу нет смысла.
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20.11.2020 11:05 Відповісти
Ага, это когда оттуда толпами ездят голосовать в Молдову?
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20.11.2020 09:52 Відповісти
Ага, і аеропортом Кишинева дозволяють рашистам користуватись... Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 2338
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20.11.2020 10:27 Відповісти
Приднестровье --удалить,-- это Молдова. !
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20.11.2020 09:52 Відповісти
У нас сейчас полная программа- Реванш.
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20.11.2020 09:52 Відповісти
Она конечно имеет в виду негативный опыт, т.е. "сколько волка не корми "
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20.11.2020 09:52 Відповісти
Це ми і без неї знали. Прям глаза нам Аткрила...
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20.11.2020 10:28 Відповісти
о так, ми всі побачили відкриті очі вови зєзєзєнта
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20.11.2020 10:37 Відповісти
Ми, так, знали. А зебіли?
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20.11.2020 10:39 Відповісти
Это не опыт. Это чистый слив перед сепарами и москвой, при этом имея поддержку Румынии, и возможность с Украиной изолировать анклав и ротацию на военной базе рашки.
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20.11.2020 09:52 Відповісти
негативний досвід навіть більш корисний, бо усілякі упирі кажуть що начебто силовий сценарій то зло, а згода на приниження то добро.
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20.11.2020 10:40 Відповісти
Спасибо, оставьте себе, а нам такой гнойник не нужен.
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20.11.2020 09:53 Відповісти
Дякуємо, але це наша війна, бо досвід ваш не дуже нам подобається
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20.11.2020 09:53 Відповісти
вона й каже що не треба йти за їхнім прикладом. При чому тут подобається досвід чи ні?
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20.11.2020 10:26 Відповісти
Чому ж? Послухай Кравчука, послухай Санду і роби висновки.
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20.11.2020 10:32 Відповісти
правильно и говорит, что не надо никаких мягких действий
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20.11.2020 09:54 Відповісти
зебилам не до того - они сейчас создают искусственно не выносимую ситуация для граждан в самой Украины ,им нужен социальный взрыв ,а там все будет как с Крымом в 2014
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20.11.2020 09:55 Відповісти
В 100500 раз удивляюсь, как это Приднестровье может вообще существовать??? Граница только с Молдовой и Украиной, обе страны не заинтересованы в существовании этого кацапского недоразумения, достаточно перекрыть границу и через год Приднестровья не станет. Так нет же, оказывается у них 65% экспорта в ЕС.
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20.11.2020 09:56 Відповісти
А они при помощи кацапов продавили 100500 договоров и соглашений, которые позволяют им кататься, как сыр в масле. За газ, который кацапы поставляют в Приднестровье, платит Молдова. А бесплатный газ дает нехилые конкурентные преимущества промышленности. Украина обязалась беспрепятственно пропускать грузы из/в Приднестровье. И даже военные грузы шли туда через нашу территорию вплоть до 2015 года. Молдова обязалась грузы из ПМР свободно пропускать за границу. Чего бы тогда в ПМР не быть довольными жизнью?
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20.11.2020 10:44 Відповісти
Іншими словами - вільні економічні зони, зміни в конституції, вибори - усе до дупи, товаріщ Кравчук. Це не вирішує проблему.
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20.11.2020 09:57 Відповісти
щирість наших намірів можна підтвердити лише щільністю вогню та калібром гармат.
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20.11.2020 10:34 Відповісти
В Приднестровье находятся российские войска , примерно два батальона. Да и границьі с РФ там нет. На Донбассе ситуация намного хуже в военном плане.
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20.11.2020 10:04 Відповісти
Санду треба бути обережною з цією владою корумпованою,брехливою,прорасейською,кажуть одне-роблять інше, ще й здають Україну ******, а Приднетровья треба очистити силою як і лугондон як шо ні то обгородити колючим дротом і зробити там зону руських дебілов куди треба гнати всю владу і пяту колону ми ж бачимо шо на сході почти не залишилось нічого Українського судячи по виборам і цькування Україномовних місцевих-капець
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20.11.2020 10:13 Відповісти
ну чего такого положительного в этом опыте ? идти на уступки оккупанту и ублажать предателей Вовка сам умеет . даже других поучить может Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 4350
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20.11.2020 10:14 Відповісти
Во-первых, она как раз говорит, что опыт отрицательный.
Во-вторых, уж с Приднестровьем у них ситуация несравнимо лучше, чем у нас с Лугандоном.
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20.11.2020 10:18 Відповісти
та офигенная ситуация . территории потеряны . стоят российские войска . при этом приднестровцы гонят свой товар в Европу через Молдову . ну и чем она лучше ?
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20.11.2020 10:28 Відповісти
Не стріляють))
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20.11.2020 10:31 Відповісти
это да . осталось еще всю Молдавию заасфальтировать и она тут же превратится в идеальную страну по мнению одного шибздика из Кривого Рога Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 9839
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20.11.2020 10:33 Відповісти
Не Зелєбоба почав договорняки з Ху"лом у Мінську,він їх продовжує))
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20.11.2020 10:35 Відповісти
наша песня хороша начинай сначала . напомнить тебе ситуацию осени 2014-го года ? от нынешней отличается или нет ?
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20.11.2020 10:39 Відповісти
Не стреляют. Люди спокойно живут и работают.
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20.11.2020 10:31 Відповісти
серьезный аргумент . наверное ваш кумир маршал Пэтен ? Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 6464 тот тоже хотел что бы не стреляли . закончил плохо
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20.11.2020 10:37 Відповісти
Нужно либо воевать, либо жить мирно, а не болтаться как что-то в прорубе. Война в нашем случае подразумевает наступление. Если мы его не ведём (а мы не ведём), то смысла стрелять нет, нужно строить мирную жизнь.
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20.11.2020 10:42 Відповісти
В твоих рассуждениях есть один изьян, а ты спросил кацапов, прекратят они стрелять, или нет? В ПМР были худо-бедно естественные границы, а орки из Лугандона всё мечтают "дойти до Киева", и при условии ровной, как стол степи все эти ваши "линии размежевания" очень условны. Поэтому просто смирись с мыслью, что нам на десятки лет вперед обеспечена кровавая рана, если мы, конечно, не решимся раньше решить этот вопрос военным путем раз и навсегда. Посмотри на Армению и Азербайджан, много им помогли "минские договоренности" и "мирный процесс" ? Каждый год десятки погибших и артиллерийские дуэли. А вот "Байрактары" очень даже помогли.
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20.11.2020 10:51 Відповісти
Азербайджан пример для нас, как нужно мирно жить и готовиться к войне.
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20.11.2020 11:22 Відповісти
"Мирно", это когда артиллерийские дуэли из 152-мм орудий? Ну так мы и живем "мирно". Даже более мирно, чем Азербайджан, у нас худо-бедно, но крупнокалиберная артиллерия не стреляет. А готовиться к войне с президентом, готовым стоять на коленях и видеть мир в глазах ***** вряд ли получится. Каков поп, таков и приход.
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20.11.2020 11:54 Відповісти
Азербайджан все 30 лет стрелял...
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20.11.2020 14:00 Відповісти
позиция . даже вроде аргументы есть . если бы не было примера решения Карабахского конфликта можно было бы даже вам поверить но . есть и другие варианты отличные от ваших . как показывает опыт той же Ю.Кореи можно и "болтаться как что-то в прорубе" уже 70 лет болтаются и ничего . живут по лучше нашего
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20.11.2020 10:51 Відповісти
Они как раз не болтаются. В Корее стрельбы нет, есть вооружённый мир, как он более-менее был в Карабахе. Вот к этому и нам нужно стремиться.
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20.11.2020 11:20 Відповісти
да ладно Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 7792 это по вашему нет стрельбы ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%81%D0%BD%D0%BF%D1%85%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%BE
вооруженный мир ? будем придумывать новые замысловатые термины ? а почему не мирная война ? Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 1266
ну чем в результате закончился Карабах знаете . да ? и напомню никакого мира там никогда не было . перестрелки происходили на столько регулярно что про них просто перестали писать в СМИ
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20.11.2020 11:51 Відповісти
Речь про опыт Молдавии была изначально Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 4861
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20.11.2020 13:42 Відповісти
нет у Молдавии никакого положительного опыта которым можно поделиться

единственное чему можно поучиться это смогли отправить пророссийского Додона в отставку не впадая в крайности . смогли избежать майдана и тд.
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20.11.2020 13:50 Відповісти
вот к такому надо стремиться?
Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 6609
И так на сотни километров вокруг. Сможешь провести "линию размежевания", глядя на спутниковый снимок?

Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 9212

ты такого "мира" нам хочешь?
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20.11.2020 12:17 Відповісти
И так на сотни километров вокруг. Сможешь провести "линию размежевания", глядя на спутниковый снимок? Ты такого "мира" нам хочешь?
Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 266
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20.11.2020 12:19 Відповісти
Ну с сотнями вы погорячились) Там речь о участке 80 на 140 км... А так верно... Все азербайджанские голода и поселки были уничтожены армянами 30 лет назад... И сейчас уничтожают...
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20.11.2020 14:07 Відповісти
А 140 - это не "сотни"? Ну ок, скажем так, на всей линии фронта.
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20.11.2020 14:19 Відповісти
Сотни это от 200-т) На сотнЮ было бы правильнее) "на всей линии фронта" тоже не верно, так как такая картинка на всей территории Н. Карабаха... Кстати, в Ю.Осетии, тоже все грузинские села сожжены и там точно такая же картинка... Хотя... Если вы имели ввиду именно линию фронта(и я вас не правильно понял), то тогда вы правы, там действительно можно говорить о сотнях...
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20.11.2020 14:35 Відповісти
Вона з дубу впала??? Навіщо нам російські окупанти на своїй Богом даній землі???
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20.11.2020 10:19 Відповісти
зебіл детекдед
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20.11.2020 10:30 Відповісти
А кроме заголовка больше ничего не прочли? Статью не осилили?)))
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20.11.2020 14:08 Відповісти
Лучше брать опыт Азербайджана в отношении Нагорного КарабахаУкраїна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 9022Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 898Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 7663
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20.11.2020 10:19 Відповісти
Рашизм будєт разбіт, побєда будєт за намі. Смєрть рашистским оккупантам!!! Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 6362
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20.11.2020 10:25 Відповісти
оп-па... такого никогда не было и вот опять... а какой у Молдовы такой опыт, который можно применить на даунбасе? они что, Приднестровье освободили и изгнали кацапские оккупационные войска? она еще, а уже того...
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20.11.2020 10:25 Відповісти
Ти уважно читав шо сказала Санду?Вона сказала шо ні які поступки росіянцям не приводять до миру.
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20.11.2020 10:30 Відповісти
це якраз свідчить, що коментатор зєлєбот, тільки закамуфльований.
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20.11.2020 10:31 Відповісти
Да нет, даже незакамуфлированный. Человек, не умеющий прочесть два десятка предложений и сложить из них смысл, однозначно является избирателем Зеленского. Тут как ни камуфлируй, всё равно будет выглядывать тупая рожа.
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20.11.2020 10:54 Відповісти
Зєлєбобікі поливають брудом Санду, тому що вова зєзєзєнт втілює сценарій по суб'єктивізації лугандонії.
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20.11.2020 10:29 Відповісти
Жріть кацапське гімно самі і дякуйте що з другого боку Придністров"я - Україна.
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20.11.2020 10:37 Відповісти
Більшість торгівлі та зовнішніх контактів Придністров'я йде як раз через Молдову. Україна там не має ніякого безпосереднього значення.
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20.11.2020 10:40 Відповісти
Придністров'я, Абхазія з Південною Осетією та Нагорний Карабах доводять що, мирного рішення з кацапськими анклавами навіть в теорії бути не може. Можна лише кувати власну воєнну міць та вичікувати слушного часу для їх ліквідації. Будь-які мирні поступи тільки посилюють ворога.
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20.11.2020 10:37 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю то, останнє десятиліття по Карабаху мінська група вела взагалі кволу і чисто формальну роботу і Азербайджан ніколи особливо не парився ні про які санкції чи міжнародну думку. Час від часу вони нагадували світу про те що, проти них вчинено акт агресії і територія НКР, є окупованою територією Азербайджану. Вони тупо забили на це питання і робили свою справу. Хтось чув про якусь торгівлю чи про пенсії між Азербайджаном і НКР, про якісь там вибори?
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20.11.2020 10:49 Відповісти
Що би було,якби Придністров"я мало спільний кордон з росією?
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20.11.2020 11:46 Відповісти
Коментатори діляться на тих, хто статью уважно читають і тих, хто думає що, він/вона самі розумні.
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20.11.2020 10:43 Відповісти
Пардонтє! В блуд ввів хитрови.баний заголовок редактора.
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20.11.2020 11:53 Відповісти
Лівобережжя Дністра (Придністрянщина) - споконвічні українські землі, споконвіків заселені українцями, котрі складають переважну частину населення.Т.з. "ПМР" була аврально зліплена з українських земель сталінським режимом з єдиною метою - показати що "молдавани" при СРСР живуть краще, ніж молдавани (Правобережжя) при боярській Румунії. А, насправді - то був типовий кацапський план створити перед війною т.з. "молдавський" плацдарм для анексії всієї Молдавії (що і було зроблено)Обабіч т.з. українсько- придністрянського кордону люди і граничари вільно говорять українською. і співають українських пісень. Нам треба бути дуже обережними, закликаючи до "ізоляції", "колючих дротів" і т.п.- повернення Лівобережжя до складу матірної України - то лише питання часу (доречі. такі пропозиції надходили свого часу з Тирасполя до Кучми, Ющенка , але, але ...)- Українській владі треба не "ізолювати анклав", а всебічно, обережно але наполегливо готувати до інтеграції і повернення.
PS Щодо т.з. "європейських цінностей" - сильно ці євроПЕЙСИ допомогли Грузії в Осетії і Абхазії (план Мєдвєдєва - Саркозі ("великого європейського демократа")?. Сильно вони допомогли Вірменії і Азербайджану в Карабасі? Сильно вони допомогли Українцям в Криму і на Донбасі (звісно, не враховуючи "обурення", "занепокоєння"). Сильно вони допомогли у вирішенні тої ж Придністрянської теми?
.
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20.11.2020 10:48 Відповісти
От тільки не потрібно зараз розпалювати національні почуття до прокацапських ватників. Там вата така сама, як і на Донбасі. Ці "земляки", які співають українських пісень (хоча я думаю що, більше вони співають шансон) в любий момент вдарять в спину, коли кацапи почнуть повномаштабну агресію. Придністров'я це, прокацапський анклав совкодрочерів, багато з яких служить в регулярній кацапській армії, а решта в армії "маладой рєспублікі".
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20.11.2020 10:55 Відповісти
Ситуація абсолютно різниться. Насамперед - У Придністрянщині віками проживають корінні українці на своїх землях, а на Донбас позаселяли всякий непотріб ще з юзівських часів (передусім криміналітет, алкоголіків, кацапів...) По-друге - Придністрянщина не має спільного кордону з московщиною і метастази т.з. "русскага міра" вразили її значно менше. По-третє - у Придністрянщині немає антиукраїнських і україноненависницьких настроїв, навпаки саме повзуча румунізація викликає у них несприйняття , і, поки що скритне бажання знайти прихисток саме в Україні.
Якщо пані Санду проводитиме прорумунську політику (а вона це робитиме, бо обіцяла), то, на якомусь етапі, як лише проскочить слово "воз"єднання з Романія Маре" (Великою Румунією) на державному рівні - проукраїнські прагнення незбіжно виллються в референдум і типовий варіант "моя хата скраю" уже не проконає.
PS.Єдине в чому треба підтримати М.Санду - це у бажанні вивести озброєну московську "миротворчу банду" з Лівобережжя Дністра. Тут інтереси України і Молдови співпадають.
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20.11.2020 11:28 Відповісти
Вже давно не дивуюсь, коли люди читають, і розуміють написане з точністю до навпаки!
Написано же ж - " ми спробували підійти м'яко, і це не дало результат, цей наш досвід треба враховувати і Україні".
Як можна не розуміти очевидного?
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20.11.2020 10:57 Відповісти
а вы ,,загляните в глаза"(как вариант ,,глаз"и увидите обратное),,гарант" не даст соврать!! Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 4635 Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 9248 Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 7009
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20.11.2020 11:19 Відповісти
Я не "Гарант", і мені не 42, так що не до мене з цим!.
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20.11.2020 11:34 Відповісти
Яйце стало вчити курку Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 3256
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20.11.2020 10:59 Відповісти
Даже молдаване кричат зеленым, не занимайтесь куйней ! У войны только два варианта окончания , все остальное от лукавого ! Рашисты пришли к нам с войной и должны быть уничтожены либо мы сдаемся , все ни чего другого не существует !
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20.11.2020 11:13 Відповісти
Никаких мягких подходов, только жесткими пенделями по рашистским оккупантам и их прихвостням.
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20.11.2020 11:43 Відповісти
. Но несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли", - отметила Санду.Источник: https://censor.net/ru/n3232222

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Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду - Цензор.НЕТ 4549 Стіна та ровчак з песіголовцями, бо їхній вожак автор та підписант капітуляції - хай виправляють "помилки" свого вожака...
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20.11.2020 11:48 Відповісти
Для начала, всем разрешить владение и ношение оружия!
Или будем выполнять только выгодное для власти?
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20.11.2020 12:06 Відповісти
Идти на поводу у агрессора это путь к поражению и потери суверенитета. Когда террористов гладят по головке они наглеют. Наоборот надо жать их насколько есть возможности, не обращая никакого внимание на их скуление и пиз - ж
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20.11.2020 15:17 Відповісти
 
 