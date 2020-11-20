Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Вчені з Канади, Великої Британії та США визначили чотири симптоми, які можуть свідчити про ранню стадію COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Express.
За даними канадських фахівців, кожен п'ятий хворий повідомив про проблеми в шлунково-кишковому тракті, зокрема про втрату апетиту, нудоту, діарею і болі в животі.
Співавтор дослідження, викладач медичного факультету Університету Альберти доктор Мітч Вілсон зазначив, що ці симптоми не завжди свідчать про COVID-19, але можуть бути викликані інфекцією, тому вимагають звернення до лікаря.
Його колега доктор Діана Гол також зазначає, що про діарею не раз повідомлялося як про ранній симптом у пацієнтів, у яких пізніше був виявлений позитивний результат на COVID-19.
Ще однією ознакою коронавірусу може бути кон'юнктивіт, правда, його виявили лише у 3% заражених.
Третій симптом - сплутаність свідомості, вона може спостерігатися протягом тижнів і місяців після одужання. Може йтися про втрати здатності згадувати повсякденні факти або підтримувати бесіду. Водночас вчені стверджують, що ступінь помутніння пов'язаний з тим, наскільки важка форма захворювання.
Четвертим раннім симптомом називають сильну втому - на неї скаржаться в середньому 52% перехворілих, у деяких вона може спостерігатися навіть через два місяці після одужання.
Будь ласка, зачекайте...
Это - приговор. Их ничему не научили даже Грады.
За цукорки ?
Для тех у кого этот симптом уже проявился попроще симтом это когда признак характерен МНОЖЕСТВУ случаев, и не факт что не вернется через время!Но это же ерунда,правда? Главное бизнец халдеев спасти!