УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7609 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
17 533 34
карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості

Вчені з Канади, Великої Британії та США визначили чотири симптоми, які можуть свідчити про ранню стадію COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Express.

За даними канадських фахівців, кожен п'ятий хворий повідомив про проблеми в шлунково-кишковому тракті, зокрема про втрату апетиту, нудоту, діарею і болі в животі.

Співавтор дослідження, викладач медичного факультету Університету Альберти доктор Мітч Вілсон зазначив, що ці симптоми не завжди свідчать про COVID-19, але можуть бути викликані інфекцією, тому вимагають звернення до лікаря.

Також читайте: Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України"

Його колега доктор Діана Гол також зазначає, що про діарею не раз повідомлялося як про ранній симптом у пацієнтів, у яких пізніше був виявлений позитивний результат на COVID-19.

Ще однією ознакою коронавірусу може бути кон'юнктивіт, правда, його виявили лише у 3% заражених.

Третій симптом - сплутаність свідомості, вона може спостерігатися протягом тижнів і місяців після одужання. Може йтися про втрати здатності згадувати повсякденні факти або підтримувати бесіду. Водночас вчені стверджують, що ступінь помутніння пов'язаний з тим, наскільки важка форма захворювання.

Четвертим раннім симптомом називають сильну втому - на неї скаржаться в середньому 52% перехворілих, у деяких вона може спостерігатися навіть через два місяці після одужання.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Помутнение сознания - это вообще ни о чём. Оно у 73-х % населения, уж полтора года как.
показати весь коментар
20.11.2020 10:17
+15
А спутанность сознания у него похоже от самого рождения..
показати весь коментар
20.11.2020 10:16
+13
У зебоба диарея походу не пройдет уже никогда...
показати весь коментар
20.11.2020 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Короче все. Щоб у вас не заболіло, це можуть бути ознаки короновірусу?
показати весь коментар
20.11.2020 10:09 Відповісти
Как бы очень похоже: 1, 3, 4.
показати весь коментар
20.11.2020 10:16 Відповісти
У зебоба диарея походу не пройдет уже никогда...
показати весь коментар
20.11.2020 10:12 Відповісти
А спутанность сознания у него похоже от самого рождения..
показати весь коментар
20.11.2020 10:16 Відповісти
Скорее спутанность вакуума. Там нет никакого сознания априори.
показати весь коментар
20.11.2020 11:38 Відповісти
пля, а этим пациентам кто-то сказал, что антисептик существует исключительно для наружного применения?
показати весь коментар
20.11.2020 10:13 Відповісти
Помутнение сознания - это вообще ни о чём. Оно у 73-х % населения, уж полтора года как.
показати весь коментар
20.11.2020 10:17 Відповісти
вот когда повар твоего любимого кабака посолт тебе лангет каустической содой узнаешь на себе
показати весь коментар
20.11.2020 10:22 Відповісти
Я тебя, казла драного, ни о чём не спрашивал.
показати весь коментар
20.11.2020 10:24 Відповісти
а в твою треугольную голову мысль не приходит,что подколы жлоба живущего в стране где с медициной все ок,к людям в стране где уже умирают на пороге больницы,и врач отказывется принять так как нужен кислород,а местс кислородом всего 11 и все заняты,и в коридоре еще 5 ждет,когда освободится..и человек умирает на пороге...не кажуться ли тебе твои подколы верхом цинизма?
показати весь коментар
20.11.2020 10:34 Відповісти
Та вроде чуть поубавилось
показати весь коментар
20.11.2020 10:51 Відповісти
В Марике Шарик взял несколько процентов, и прошёл в местную власть; а ЕС - не прошла.
Это - приговор. Их ничему не научили даже Грады.
показати весь коментар
20.11.2020 10:55 Відповісти
Добре, що у Петра Олексійовича цього всього не було.
показати весь коментар
20.11.2020 10:18 Відповісти
Так вин шо, мухлював?
показати весь коментар
20.11.2020 10:21 Відповісти
Ви так за нього турбуєтесь...
За цукорки ?
показати весь коментар
20.11.2020 10:21 Відповісти
Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 102
показати весь коментар
20.11.2020 10:28 Відповісти
Чому ви так вирішили?
показати весь коментар
20.11.2020 10:38 Відповісти
Третий симптом - спутанность сознания, она может наблюдаться в течение недель и месяцев после выздоровления. Речь может идти о потери способности вспоминать повседневные факты или поддерживать беседу.
Для тех у кого этот симптом уже проявился попроще симтом это когда признак характерен МНОЖЕСТВУ случаев, и не факт что не вернется через время!Но это же ерунда,правда? Главное бизнец халдеев спасти!
показати весь коментар
20.11.2020 10:18 Відповісти
так уже оказывается, что у меня с раннего возраста COVID-19 Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 753 Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 7809 Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 753
показати весь коментар
20.11.2020 10:21 Відповісти
хроническая диарея?
показати весь коментар
20.11.2020 10:26 Відповісти
Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 9946
показати весь коментар
20.11.2020 10:35 Відповісти
У кловуна затуманена свідомість вже майже 2 роки. Він живе наче на іншій планеті.
показати весь коментар
20.11.2020 10:23 Відповісти
Він з народження має , точніше, не має зовсім нормальної свідомості, і все життя живе на планєте Совок радянський в паралельної дійсності
показати весь коментар
20.11.2020 10:34 Відповісти
у всіх хто хворів з моїх знайомих, майже у всіх була сильна слабкість, ще в багатьох була дуже сильна ломота в тілі, навіть тоді, коли не висока температура була, і головний біль, майже був у всіх. Це 9 випадків, тобто, дев"ять чоловік (родичі та знайомі) були інфіковані. Ступень важкості у всіх була різна, хто потрапив в лікарню, хто дома перболів, в досить легкій формі, але про ці симптоми казали майже всі.
показати весь коментар
20.11.2020 10:43 Відповісти
У меня всё точно так,как Вы написали уже месяц,только ещё к этому- вкус и запах=0,
показати весь коментар
20.11.2020 11:01 Відповісти
співчуваю((. Одужуйте поскоріше! Кажуть що аносмія проходить впродовж трьох місяців. Серед тих 9 людей (моїх знайомих) запах та смак втратили лише двоє. У всіх по-різному якось, і симптоми і вжкість відрізняються, і від чого це залежить ніхто пояснити не в змозі.. Але є деякі відчуття про які кожний казав, це слабкість та головний біль.
показати весь коментар
20.11.2020 13:00 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
20.11.2020 15:34 Відповісти
Ерунда все эти симтомы к нашим реалиям, даже если относительно только к одному Кернесу. Принимая их во внимание, то необходимо переизбирать власть, но вряд ли будет положительных эффект, учитывая "помутнение сознания" большого количества избирателей, даже не переболевших коронавирусом.
показати весь коментар
20.11.2020 11:22 Відповісти
З самого початку, діарея, і була основним симптомом COVIDA-19, про свідчили перебої в торгівлі з туалетним папером!.. Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 7515
показати весь коментар
20.11.2020 12:30 Відповісти
Расстройство желудка может быть,к у меня, после выпитого(не магазинного) стакана молока. Что бы не переживать по этому поводу-молоко убрал с рациона..... Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 1939
показати весь коментар
20.11.2020 12:33 Відповісти
так ви ж знаєте про таку свою особливість, і знаєте що випили молоко, тож, можна виключити ковід, якщо перед тим смакували домашнім молочком, а от якщо не пили і розлади почались, то вже треба придивитись уважніше до самопочуття.
показати весь коментар
20.11.2020 13:06 Відповісти
Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості - Цензор.НЕТ 3511
показати весь коментар
20.11.2020 14:11 Відповісти
в мене була срачка всі 2 тижня як був на самоізоляції. 2 дні була температура 37. Пропав запах. Зараз відчуття запахів ще погано відновились. Не сказав би що апетиту не було, було просто адськи лінь шось робити, навіть їсти. Лікувався по рекомендаціях ізраїльського лікаря Бориса Бриля. Антибіотіків не пив тільки парацетамол ну і вітамінки звичайні і омега 3 для підтримки організму.
показати весь коментар
20.11.2020 23:52 Відповісти
 
 