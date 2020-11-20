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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в десяти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в десяти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Сстаном на 20 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в десяти областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані і Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 52%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в десяти областях України, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
вы млять про эти проценты расскажите женщине умершей на пороге больницы,которой не нашлось места в больницах,уроды!!!
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20.11.2020 10:08
+3
ЗЕлёный ПАРОДОКС.
(стих)
Мощьно, день ото дня,
Растёт процент больных
На ковид в Украине.
А вот процент свободных коек
День ото дня в больницах
Все те же 50 процентов!

МЛЯЯЯЯ!!!
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20.11.2020 10:13
+3
Устроится в больницу с ковид в Виннице и Киеве,( со слов моих знакомых ,которые сильно заболели) практически нереально.
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20.11.2020 10:16
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Ну кому нужна ваша средняя температура по больнице когда больным не хватает самого необходимого -- кислорода?
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20.11.2020 10:07 Відповісти
вы млять про эти проценты расскажите женщине умершей на пороге больницы,которой не нашлось места в больницах,уроды!!!
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20.11.2020 10:08 Відповісти
ЗЕлёный ПАРОДОКС.
(стих)
Мощьно, день ото дня,
Растёт процент больных
На ковид в Украине.
А вот процент свободных коек
День ото дня в больницах
Все те же 50 процентов!

МЛЯЯЯЯ!!!
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20.11.2020 10:13 Відповісти
Устроится в больницу с ковид в Виннице и Киеве,( со слов моих знакомых ,которые сильно заболели) практически нереально.
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20.11.2020 10:16 Відповісти
Так по всій країні.
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20.11.2020 10:24 Відповісти
А в лікарню не кладуть.
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20.11.2020 10:23 Відповісти
самое главное в этом всем, что власть давно кричала о второй волне! и какая подготовка в итоге???
китайцы новые больницы отстраивали за 7 дней... а у нас что было сделано к второй волне???
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20.11.2020 10:35 Відповісти
У Сумах завантаженість не перевищує 50%?То чому ж тяжкохворі очікують до двох діб стаціонарного лікування?
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20.11.2020 10:57 Відповісти
что при совке была сплошная брехня, что сейчас. Утомляет!
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20.11.2020 11:46 Відповісти
теперь понятно, почему никто ни к чему не готовился, прекрасные же цифры, там где много, мы заберем и перекинем туда, где мало..., а еще все это лучше разделить на общий знаменатель, а к числителю прибавить койки, стоящие в коридоре без кислорода и лавочки во дворе больнички - и вообще картина маслом...
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20.11.2020 11:56 Відповісти
 
 