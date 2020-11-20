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Новини Політика України
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авто (2015) тендер (264) Укравтодор (489) Кубраков Олександр (250)

"Укравтодор" скасував купівлю службових автомобілів преміум-класу в Дніпропетровській і Сумській областях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Державне агентство автомобільних доріг України не підтримує закупівлі службових автомобілів преміум-класу, тендери на які були недавно оголошені регіональними службами відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі агентства в четвер увечері.

Згідно з повідомленням, глава "Укравтодору" Олександр Кубраков ініціював додаткові перевірки аналогічних закупівель.

"Необґрунтовані витрати державних коштів недопустимі. Я наполягаю на тому, щоб для службових цілей обиралися недорогі авто базової комплектації. Надалі будемо контролювати це питання і за допомогою формальних механізмів – у регіони вже надіслано відповідне окреме доручення", - прокоментував Кубрак інформацію про оголошення двох тендерів на закупівлі дорогих авто для облавтодорів.

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В "Укравтодорі" також заявили, що раніше оголошені тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i і Служби автомобільних доріг у Сумській області на легковий автомобіль кросовер Volkswagen Touareg - скасовані.

Укравтодор скасував купівлю службових автомобілів преміум-класу в Дніпропетровській і Сумській областях 01

Автор: Анастасія Потіха
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Керівників Служб автомобільних доріг які організовували ці тендери потрібно звільнити! Це не працівники, це корупціонери!
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20.11.2020 10:27 Відповісти
Заспокойтеся, шановний пане! Тойоти відклали на наступний квартал.
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20.11.2020 10:44 Відповісти
Саме тому таких керівників потрібно звільняти. Якщо він свою жопу менше ніж на Туарегу возити не вміє, то хай сидить вдома.
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20.11.2020 10:54 Відповісти
Если бы не Уманский с его разоблачениями то купили бы по тихому
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20.11.2020 10:50 Відповісти
Для таких доріг краще б підішла "Волинь" і вітчизняного виробника підтримали б.
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20.11.2020 11:29 Відповісти
та про ту машину вони давно забули, скажкть клімат-контролю немає, і прочих лабутенів "Укравтодор" скасував купівлю службових автомобілів преміум-класу в Дніпропетровській і Сумській областях - Цензор.НЕТ 6916
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20.11.2020 11:56 Відповісти
Напевно у ковідному фонді не вистачило на них коштів.
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20.11.2020 11:31 Відповісти
 
 