Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

Кабінет Міністрів розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів. За попередніми даними він може бути введений або 10-15 грудня, або 20-25.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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За його словами, карантин вихідного дня - підготовка для більш жорстких заходів, локдауну на кілька тижнів, який може бути введений або 10-15, або 20-25 грудня.

"Позиція уряду, на жаль, незмінна - карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювалася думка, і прем'єр-міністр, і я думав, що так буде - це плавна підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучувались цифри, що цей локдаун в такому, скажімо, песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня, буде не на кілька тижнів локдаун. Це обговорюється, попросили наші пропозиції", - зазначив Марцінків.

Мер Івано-Франківська наголосив, що локдаун призведе до катастрофи для економіки і сильно вдарить по малому і середньому бізнесу.

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