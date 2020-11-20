Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО
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Кабінет Міністрів розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів. За попередніми даними він може бути введений або 10-15 грудня, або 20-25.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
За його словами, карантин вихідного дня - підготовка для більш жорстких заходів, локдауну на кілька тижнів, який може бути введений або 10-15, або 20-25 грудня.
"Позиція уряду, на жаль, незмінна - карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювалася думка, і прем'єр-міністр, і я думав, що так буде - це плавна підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучувались цифри, що цей локдаун в такому, скажімо, песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня, буде не на кілька тижнів локдаун. Це обговорюється, попросили наші пропозиції", - зазначив Марцінків.
Мер Івано-Франківська наголосив, що локдаун призведе до катастрофи для економіки і сильно вдарить по малому і середньому бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Про це повідомляє видання "Телеграф"
Навесні вже вводили. І шо?
Я не те щоб прям аж порохобот, але мені був краще воєнний стан від Петі, ніж карантин від Зєлі... У воєнний стан я взагалі не побачив обмежень, а Зе хоче всепозакривати нафіг, не ввівши при цьому навіть надзвичайний стан!
На, читай - Воєнний стан в Україні 2018
Зебіли хочуть сумістити локдаун і святки.
Типу, і нашим і вашим. Адже все одно економіка завмирає на Н.Р.
За год от удара молнии в мире умерло больше 1,5 миллиона, от ковида - 1,3 миллиона.
Так, что шансы не умереть остаются.
Вопрос: Ну и где тут полтора миллиона? Особенно с учётом того, что в Индии, грозовая активность является одной из самых высоких в мире?
Не бери пример с ЗЕбила, не вешай лапшу на уши!
Так что пугает людей один Юрий.
Это смотря что называть бизнесом. Если торгашей-спекулянтов - да и хрен с ними. а токарь на заводе как точил свои детали, так и будет точить, его это не коснется. Так что локдаун еще и поможет стране освободиться от паразитов-дармоедов, которые ничего не производят.
Я сказал,а вы делайте выводы. Овец нужно пугать чтобы те послушно лезли в стойло.
Какая нах эпидемия если никто из моих друзей и знакомых не умер ?
Птичий грипп это был пробный камень. Я не верю в теорию заговоров. Тут действует простой эффект стада, и политики и фармацевты поняли что на этом можно заработать . Коронавирусная истерия очень хорошо показала что в любой стране мира 75% населения это стадо которое хочет верить другим а не себе и своим мыслям(которых нет). Человек это вобще -стадное животное
- МРАЗИ народа !!
Выкупите назад (( за свой счет - средства защиты, - которые вы , с целью нажывы продавали в начале эпидемии в рф, Польшу , и дажэ в Израиль )..
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Только за свой счет , а не за деньги народа..
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Тогда -- -ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН !,,
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Выплатите компенсацыи ПОСТРАДАВШИМ от вашей спекуляцыи на кРовид ..
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