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карантин (16095) маска (144) штраф (705) Монастирський (369) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) маски (114) локдаун (290)

Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, -

Нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський прокоментував законопроєкт про штрафи за неносіння масок, який 19 листопада підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я вважаю, що цей крок не є панацеєю, в жодному разі. Це шлях недопущення повного локдауну, проти чого я виступаю і вважаю, що повний локдаун ставить на коліна економіку. Тому елементарний захист - це та профілактика, яка може стримувати розвиток захворюваності", - зазначив нардеп.

За словами Монастирського, більшість жителів і так виконують ці норми.

"Нагадаю, йдеться тільки про громадський транспорт, будівлі і приміщення. Переважна більшість громадян в цих місцях носять маски. Зараз ця норма торкнеться і буде більше профілактичною для тих людей, які вважають коронавірус якоюсь змовою тощо - змусить їх надягати і носити маски", - підкреслив Монастирський.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Зачем врать об альтернативе локдауну, если он и так состоится. С масками или без.
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20.11.2020 10:50
+3
Любители намордников никак не могут сообразить, что толку от них НОЛЬ! И в конце концов будет либо локдаун, либо все переболеют.
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20.11.2020 10:58
+3
Скоко там сёдня? +14500? Завтра 15000+ будет, и с масками, и с карантинами выходных дней.
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20.11.2020 10:59
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3э-мрази..
.
Вы сначало - ( за СВОЙ счет ВЫКУПИТЕ проданые ВАМИ в РФ в начале эпидемии - СРЕДСТВА защиты . . ) ..
А потом и ШТРафы вводите..
.
!!
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20.11.2020 10:36 Відповісти
Давно нужно было ввести штрафы за отсутствие маски в общественном месте. Жлобы без масок не понимают, что это лучше, чем полный локдаун.
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20.11.2020 10:40 Відповісти
Любители намордников никак не могут сообразить, что толку от них НОЛЬ! И в конце концов будет либо локдаун, либо все переболеют.
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20.11.2020 10:58 Відповісти
Вирус не имеет ног, он распространяется через ваши слюни и сопли, которые вы набрасывает вокруг при кашле и чихании. Если все будут в масках- риски минимизируются, так как вы ж не целуетесь с незнакомыми людьми.
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20.11.2020 13:41 Відповісти
Скоко там сёдня? +14500? Завтра 15000+ будет, и с масками, и с карантинами выходных дней.
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20.11.2020 10:59 Відповісти
Данные идут с опозданием 7-10 дней! Так что 14500, это неделю назад было.
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20.11.2020 13:16 Відповісти
Карантин выходного дня очень спорный. Мое мнение- вообще ни к чему. Но маски носить можно и нужно
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20.11.2020 14:01 Відповісти
Методика наложения штрафа не прописана. Возможно появление предприимчивых людей, называющих себя эпидемиологами, и вымогающих у наивных людей штрафы.
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20.11.2020 10:49 Відповісти
Зачем врать об альтернативе локдауну, если он и так состоится. С масками или без.
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20.11.2020 10:50 Відповісти
А якщо зебіл носить маску на бороді, штраф буде?
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20.11.2020 10:52 Відповісти
А навіщо ви зелені мухи засунули свої брудні руки у державний резерв масок і їх продали кацапам по 25 копійок за штуку?
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20.11.2020 11:22 Відповісти
Ударим штрафами по коронавирусу!
Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 6298
Доверие к действию властей - панацея!
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20.11.2020 12:02 Відповісти
это средство очередного тотального грабежа народа, которое ублюдки решили узаконить..
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20.11.2020 12:08 Відповісти
Просто так решили бюджет наполнить.
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20.11.2020 12:10 Відповісти
Снимайте намордники везде где можно. Только штрафуют кого - окружающие сразу должны наехать на штрафующего уродца, морально его опустить, тогда лезть не будут
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20.11.2020 12:21 Відповісти
Может кому пригодится.
Я ношу одноразовые маски, но не выкидываю каждый день, а по мере загрязнения.
Просто по приезду из дома на работу (и наоборот) обрабатываю хорошим мед.антисептиком (190-240 гривен за литр, это выгоднее мензурок по 25 гривен за 25 мл.) и оставляю "сушится" и беру уже обработанную сухую. При высыхании спирта, активные в-ва остаются на маске и не дают размножатся на ее поверхностях всякой нечисти.
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20.11.2020 13:24 Відповісти
Берегите себя и близких.Уважайте окружающих. Возможно тогда у нас будет достойный президент, а не насрано.
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20.11.2020 13:25 Відповісти
Как мило.
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20.11.2020 13:35 Відповісти
Есть и просто многоразовые маски.
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20.11.2020 13:46 Відповісти
Мне стирать лень. Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський - Цензор.НЕТ 9232
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20.11.2020 14:41 Відповісти
Мне тоже. А что делать?
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20.11.2020 15:08 Відповісти
Отсутствия масок не будет, пока цена за маски не будет 1,5-2 грн. Даже четыре гривни-это неподъемно для малоимущих.Грязные маски, недельки. Кто проверит? Есть маска, и есть, и всё. А почему цена на пульсоксиметры возросла в десять раз? Почему цены на витаминки, все, D, C и группу B, комплексные с минералами, с цинком, стали такими огромными? Пора проверять фармМафию. И да, конечно. Я молчу о правильном питании. Там вообще аут. Красной икрой уже все запаслись по совету бывшей и.о. здрава?
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20.11.2020 16:09 Відповісти
 
 