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Новини Політика України
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Канада (1500) МВФ (1343) реформи (2316) Ващук Роман (61)

Експосол Ващук розповів про помилки Заходу в Україні в 2014-19 рр.: Забуті середньостатистичні українці, ціна на газ спалила уряд і антикорупція понад верховенство права

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Експосол Ващук розповів про помилки Заходу в Україні в 2014-19 рр.: Забуті середньостатистичні українці, ціна на газ спалила уряд і антикорупція понад верховенство права

Експосол Канади в Україні Роман Ващук розповів про помилки, яких припустилися в ході проведення реформ в Україні в 2014-2019 роках.

Колишній посол Канади в Україні (2014-2019) Роман Ващук проаналізував хід реформ в Україні і постарався виділити помилки, допущені в ході проведення реформ, передає Цензор.НЕТ.

"Отже, 10 основних наших помилок.

№1 РЕФОРМ-БІЛЬШОВИЗМ. Якщо не досягнуто все на 105% – то зрада. Люди вважали, що потрібно вимагати максимум, щоб досягти хоча б чогось. Але небезпека ховалася в тому, щоб досягнувши 80%, говорили тільки про 20% того, що не вдалося. Це демотивує людей і створює враження, що немає жодних досягнень. Досконалість справді мотивує, але може також демотивувати, якщо тобі втовкмачують у голову, що не досягнувши максимуму, ти не досягнув нічого.

№2. – ДВІ РІВНОЗНАЧНІ ВІЙНИ. Росія ≠ Корупція. Ідею, що є дві рівнозначні війни в Україні, озвучували деякі посли: "Україна має дві війни: війну проти Росії та війну проти корупції, і вони обидві однаково важливі". Інші також це підтримували. Досвід моїх родичів, які брали участь в українських різних визвольних рухах і потім сиділи по таборах – полонених чи переміщених осіб – у різних сусідніх з Україною державах, підказував мені, що це не так. Бо всілякі внутрішні негаразди держави можна з часом вирівняти, але якщо ти програєш війну із зовнішнім ворогом, то всі інші дискусії стають теоретичними, і ви їх проводите або в концтаборі, або в еміграції на форумах Наукового товариства імені Шевченка. Отже, я це повторював тим людям, які хотіли мене слухати (а їх було небагато), що найважливіша війна для України – зовнішня і що не можна зсередини палити хату й одночасно її обороняти. Наголошування на рівнозначності цих двох загроз означало, що на Заході раптом склалося враження, що коли Україна не стане блискучим зразком усього найкращого в людському житті, то не заслуговує на те, щоб її обороняти. Скажімо, перший ліпший Бангладеш, чи перша ліпша там Бельгія, чи перша ліпша Ефіопія мають право на існування безвідносно до їхнього рейтингу "Transparency International", а Україна мусить собі заслужити право, щоб хтось її підтримував і обороняв. Мені здається, що це трохи логіка догори дриґом.

№3 – АНТИКОРУПЦІЯ ПОНАД УСЕ! Радше, ніж верховенство права

№4 – МАНІВЦІ НА МАРҐІНЕСАХ. Забуті середньостатистичні українці. Всі "правильні" західні уряди хочуть рятувати маргіналізованих людей. В Україні справді були кричущі проблеми: війна на Сході, внутрішньо переміщені особи, проблеми ЛГБТ, проблеми жіночого руху, проблеми ромського населення, проблеми людей з інвалідністю. І для них всіх ми мали програми, проєкти, ми працювали і ставили галочки у своїх звітах, що обслуговували всі "наші" маргіналізовані групи. Однак при цьому якось забули про більшість населення Україні. Яке на даний момент менш багатокультурне, ніж ви собі уявляєте. Судячи з опитувань, це приблизно 92% українців, десь 6% росіян, решта – поляки, євреї, роми та інші. Тож українці – абсолютна більшість України. Жителі сіл, менших містечок і райцентрів, що довго потерпають від економічного занепаду, почувалися забутими у період з 2014 до 2019 року. Вони були серед тих, хто зголосився йти на війну, але вони відчували, що Київ, а тим більше закордон, ними не переймався.

№5 – ІНФОГРАФІКА БЕЗ ЖИВОЇ ДУШІ. Комунікація без серця, але з жовчю. Урядові організації, а також "професійні" частини громадянського суспільства дуже полюбляють інфографіку. Видавалося мільйони інфографік різної складності, але їм бракувало душі, емоції, не було позитивного реформаторського наративу, що ми робимо, чому і що ви з того будете мати. Але було дуже багато зображень всіх технічних кроків, складних процесів – нормальні люди відключаються, коли таке бачать, і тим не переймаються, але слухають емоційний наратив. А він йшов переважно від противників і реформ, і України, які грали саме на емоціях, а не на технократичних схемах. Ми колективно не зуміли допомогти урядові України такий наратив створити, а тодішній президент дуже зациклився на собі, на вибори вирішив піти з питаннями виключно ідентичності "Армія, мова, віра", але не зумів пояснити людям решту речей, що були для них важливі.

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№6 – ЛАВИНА ІНОЗЕМНИХ ВИМОГ І ВІЗИТІВ. Перевантаження підзвітністю. У дипломатії всі тішаться, коли є візит, але його підготовка вимагає тижнів праці. Якщо взяти до уваги обмежений людський ресурс уряду України, всі кажуть "low capacity – замало потужності, замало людей, замало реформаторів, замало всього". Якщо ви половину їхнього часу відтягуєте на заповнення ваших звітів і підготовку прийомів ваших делегацій, то коли вони мають ті реформи робити? З одного боку, ви вважаєте, що постійним контактом сприяєте розвитку, але ви також відтягуєте енергію. Якщо мер міста два тижні товчеться по Канаді і набирається досвіду деінде, то в той час він не керує містом, не проводить наради і реформи. Знову ж таки, тут треба знайти баланс, але я думаю, що стільки ресурсів було вкладено в Україну за тих 5 років, що ми, можливо, передали куті меду щодо різних активностей.

№7 – "ОБЕРЕЖНО, АЛЕ НЕ ШВИДКО". Хто вчасно дає, дає удвічі більше. Були такі ситуації, коли українська сторона казала: "Нам потрібно рухатись і робити щось уже". Але Захід казав: "Воу-воу-воу, чекайте-чекайте. У нас є процедура, у нас є річний бюджет. Давайте може за два-три роки". Вікна можливостей, що надаються радикальними політичними змінами, не залишаються відкритими вічно, вони закриваються.

№8 – НАДСКЛАДНІ УПРАВЛІНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ. Країна – лабораторний кролик. Україна – це саме країна, де варто обирати належну управлінську технологію, що відповідатиме завданням, а не пробувати щось нове й ускладнене.

№9 – МІРАЖІ ДЕЛІВЕРОЛОГІЇ. Проєкти не доходять до політичного адресата. Всі думали, якщо ми побудуємо людям Х кілометрів дороги, організуємо постачання Х кількості безплатних ліків для старших, всі це оцінять, і відповідно буде результат на виборах. Як виявили опитування, люди на місцях переважно були задоволені тим, як вони живуть, але переконані, що Україна як держава летить у прірву і все страшно. Це як колись було в Канаді, коли питаєте людей: "Як вам подобається медичне обслуговування в провінції Онтаріо?", вони скажуть "Непогано". Але якщо спитати: "Як ви бачите стан системи охорони здоров’я взагалі?". Скажуть: "Страшна". Так що в Україні так само було дуже багато конкретних позитивних змін на місцях, але люди їх не асоціювали із загальнодержавною політикою.

№10 – ЗАЦИКЛЕНІСТЬ НА ДРУГОРЯДНИХ РИЗИКАХ. МВФ, мораль, і як ціна на газ спалила уряд. У пакеті з усім вищесказаним йде moral hazard (моральний ризик) – зацикленість на другорядних ризиках. Наведу свіжий приклад. Усі ми пам'ятаємо, як навесні багато західних лікарів з англосаксонського світу застерігали, що маски – небезпечні, бо хтось може їх не так надіти чи не туди доторкнутись. Люди більше переймалися цією маленькою небезпекою, ніж користю, яку маска може принести суспільству. Так само МВФ, який стільки разів, вибачте за слові, обпікся на Україні, став настільки чутливим і прискіпливим, що зациклився на питанні ціни на газ в Україні і вирішив, що уряд мусить її підняти. Уряд попереджав, що це поставить на них політичний хрест. МВФ і економісти казали: "Ні, дивіться, ми ж видаємо людям субсидію, ніхто не постраждає, ми просто хочемо, щоб була абсолютна прозорість у всьому". Але в українських умовах люди бачать ціну на газ і вже ображені, вони забувають, забувають, що мають субсидії. А коли подаються на субсидію, то опозиційні політики їм кажуть: "Це ознака того, що ви зубожіли, навіть не можете за газ заплатити, держава мусить подачки якісь вам давати". Те, що виглядало логічним у розрахунках, було вбивчим в українських політичних реаліях", - розповів Ващук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Роман Ващук надзвичайно розумна, відповідальна і цікава людина. На посаді посла він зробив дуже багато корисного для України. Це був важкий для усіх нас 2014 рік і посол Ващук сприяв тому, що уряд Канади надав Україні максимальну допомогу, вони поставили зброю, медичні госпіталі різне обладнання. Друг пізнається у біді. Канада наш друг. Дякую Ващуку за його дійсно патріотичну українську позицію. Слава Україні !
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20.11.2020 10:53
+8
найбільшу шкоду нанесло "міролюбіє" Абами та жадоба євроочільників до дешевого газу з рашки-підорашки
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20.11.2020 10:52
+8
Усі вони, чомусь, розумні заднім числом.. Послухаєш екс-ів європейських чи американських - хоч до одного місця прикладай... Питання - чого ж ви в рот води понабирали, як при посадах були???
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20.11.2020 10:59
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"тогдашний президент очень зациклился на себе, на выборы решил пойти с вопросами исключительно идентичности "Армия, язык, вера", но не сумел объяснить людям остальные вещи, которые были для них важны" ----------------------------------да ну нельзя здесь такое публиковать!!! Это оскорбление чувств верующих в чистом виде.
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20.11.2020 10:50 Відповісти
нічого, утеруться та почнуть знову лайном кидатись і надалі
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20.11.2020 10:53 Відповісти
Цікавий момент. Погано, що конкретно не написано ЯКІ саме моменти не пояснили людям.
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20.11.2020 11:00 Відповісти
Чому в країні не працють судова, правоохоронна системи влади наприклад?
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20.11.2020 12:13 Відповісти
А ви як би пояснили?
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20.11.2020 12:20 Відповісти
а я свої обвязки виконав, як платник податків...
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20.11.2020 14:01 Відповісти
Зрозуміло. Займаєтесь критиканством без конструктиву.
Це нескладно.
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20.11.2020 14:14 Відповісти
ні - просто кажу так як є.
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20.11.2020 15:19 Відповісти
а конструктив скоро дуже будуть вимагати платники податків від влади, думаю, далеко непопулярними методами.
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20.11.2020 15:21 Відповісти
найбільшу шкоду нанесло "міролюбіє" Абами та жадоба євроочільників до дешевого газу з рашки-підорашки
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20.11.2020 10:52 Відповісти
Роман Ващук надзвичайно розумна, відповідальна і цікава людина. На посаді посла він зробив дуже багато корисного для України. Це був важкий для усіх нас 2014 рік і посол Ващук сприяв тому, що уряд Канади надав Україні максимальну допомогу, вони поставили зброю, медичні госпіталі різне обладнання. Друг пізнається у біді. Канада наш друг. Дякую Ващуку за його дійсно патріотичну українську позицію. Слава Україні !
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20.11.2020 10:53 Відповісти
Усі вони, чомусь, розумні заднім числом.. Послухаєш екс-ів європейських чи американських - хоч до одного місця прикладай... Питання - чого ж ви в рот води понабирали, як при посадах були???
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20.11.2020 10:59 Відповісти
Це не той випадок. Особисто зустрічався з Ващуком у 2014 році і знаю його позицію. Це не лише слова але й реальні справи. Його аж ніяк не можна назвати популістом. Розумна, чесна, відповідальна людина. От нам би такого президента !
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20.11.2020 11:23 Відповісти
Надати Ващуку громадянство і НАЗНАЧИТИ! президентом, тому що наш мудрий нарід наступного разу на виборах вибере як не Медведчука, то Коломойського ( судячи з результатів місцевих виборів)
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20.11.2020 17:37 Відповісти
страна подопытный кролик Экс-посол Ващук рассказал об ошибках Запада в Украине в 2014-19 гг.: Забытые среднестатистические украинцы, цена на газ сожгла правительство и антикоррупция превыше верховенства права - Цензор.НЕТ 3099
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20.11.2020 10:55 Відповісти
Найважливіше. Те, чого не розуміли західні політики, які не мали стосунку до України, не знали нашу історяю, як Ващук.

"№2. - две равнозначные ВОЙНЫ.
Россия ≠ Коррупция. Идею, что есть две равнозначные войны в Украине, озвучивали некоторые послы: "Украина имеет две войны: война против России и войну против коррупции, и они обе одинаково важны". Другие также это поддерживали.
Опыт моих родственников, участвовавших в украинских различных освободительных движениях и которые потом сидели по лагерям - пленных или перемещенных лиц - в разных соседних с Украиной государствах, подсказывал мне, что это не так.
Потому всевозможные внутренние проблемы государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими, и вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции на форумах Научного общества имени Шевченко.
Важнейшая война для Украины - внешняя и нельзя изнутри жечь дом и одновременно его защищать.
Подчеркивание равнозначности двух угроз означало, что на Западе вдруг сложилось впечатление, что если Украина не станет блестящим образцом всего лучшего в человеческой жизни, то не заслуживает того, чтобы ее защищать. Скажем, первый попавшийся Бангладеш, или первая попавшаяся там Бельгия, или первая попавшаяся Эфиопия имеют право на существование безотносительно к их рейтинга "Transparency International", а Украина должна себе заслужить право, чтобы кто-то ее поддерживал и защищал. Мне кажется, что это немного логика вверх ногами."

Источник: https://censor.net/ru/n3232235
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20.11.2020 10:56 Відповісти
Все дуже ретельно розжовано,що і дитина зрозуміє.Уряди при попередньому президенті непогано працювали.але подати красиво в маси результати своєї діяльності не змогли,а Захід тим часом використовував подвійну мораль та стереотипи що до України яке призводило до гальмування тих же реформ які всі прагнули скоріше побачити.Що ми бачимо за нової влади?вона намагається красиво подати видумані досягнення,але МВФ більше не "клює" на таке,а нарід перебуває в прострації,захмарний рейтинг Зеленського зіграв злий жарт,маючи тотальну повноту влади не зробити практично нічого в стратегічних напрямках,а в деяких навіть є відчутний регрес..
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20.11.2020 11:03 Відповісти
Щодо корупції - можна було б казати що потрібно перемогти на зовнішньому фронті, аби потім влаштовувати внутрішню політику. Але ж саме корупція в судах дала можливість не посадити тих хто винен в розпалюванні внутрішньої ворожнечі, не закрити телеканали інтер, трк Україна та ще багато інших. Саме корупція в мусарні та прокуратурі дала можливість ригівским виродкам безперешкодно покинути межі України. Саме корупція у парламенті та президента гальмувала створення антикорупційних органів та законів.Саме корупція в керівництві армії блокувала реформи самої армії, її керівних структур. Можна було б казати що корупція то другорядне, але саме вона дозволила відродитися таким упирям як ведмедчук, ригам, та іншим антиукраїнським силам які зрештою прийшли до влади.
Наші керманичі вважають що корупція то їхній спільник, їх додаткова сила, але раз за разом час і події показують що корупція то не друг не союзник а найбільший ворог який зжирає кожного хто з нею заграє.
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20.11.2020 11:17 Відповісти
Зате тепер зажили...
Обрали кловуна і задоволені.
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20.11.2020 11:19 Відповісти
Висновок такий, що люди ******* ображатись і відчувати себе обділеними.
Світогляд занепаду формує куплене росіянами змі.
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20.11.2020 11:20 Відповісти
Потому всевозможные внутренние проблемы государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими, и вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции на форумах Научного общества имени Шевченко

просто -браво!
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20.11.2020 11:19 Відповісти
Когда идет война, большинство населения это понимает, помогает и терпит любые экономические негаразды. Это когда идет война. Когда ситуация переводится в плоскость "не война, нои и не мир", т.е. замороженный конфликт, что у нас случилось в 2015 году, то народ не может понять как такое возможно. И естественно возникает вопросы что это такое? Война? Вроде как не совсем. Мир? Тоже вроде как не совсем. Посему и происходит непонимание данного процесса населением. А у ж тем более когда на фоне данной ситуации буйным цветом цветет коррупция и обогащение власть имущих. Посему нужно говорить не о войне в стране. Это уже не война в понимании войны как таковой. Это ЗАМОРОЖЕННЫЙ военный конфликт с кацапами. Где кацапы оккупировали наши территории и оставили их в подвешенно замороженном состоянии. А мировое сообщество оказалось в очередной раз политическими импотентами. И раз такое возможно в 21-м веке, то значит варварский передел территорий государств так и будет продолжать иметь место быть. И всяким послам разных стран в этом нужно самим себе признаться.
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20.11.2020 11:43 Відповісти
Коли інформаційний простір належе ворогу, як успішно ти не проводив би реформи, всерівно переможе умовний "Зєлєнскій".
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20.11.2020 11:28 Відповісти
Именно. А при поддержке врагов в судебной и исполнительной власти вбивание нужных маячков в мозги нарита проходят еще успешней.
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20.11.2020 11:43 Відповісти
На следующих выборах хомячки проголосуют за еще большего прокацапа, чем нынешний маларос.
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20.11.2020 11:45 Відповісти
Добре хоч комусь хватило сміливості визнати помилки, а не тільки глибокостурбовуватись і апробовувати хитросракі політтехнології.
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20.11.2020 11:57 Відповісти
№8 - сверхсложные управленческие эксперименты. Страна - лабораторный кролик.Источник: https://censor.net/ru/n3232235

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Пистець...А про це ще почали казати ще десь 16 (17) році...За такі "експеріменти" "лаборантів" потрібно у буцегарню років на п*ятнадцять...Але "замовники" невдалого "екперименту" "кришують" "лаборантів" від відповідальності...Ганьба
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20.11.2020 12:16 Відповісти
Антикоррупция превыше всего! Даже верховенства права. Источник: https://censor.net/ru/n3232235
Як можна було дальше читати після цього?
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20.11.2020 12:16 Відповісти
Захід ніколи нічого так просто не робить і не забуває. Захід про свій народ добре дбає, за рахунок знищення успішних економік сусідніх країн, якщо вони є конкурентами Заходу , тому вбити конкурентів це свята їх ціль, знищити літако-, ракетобудування, електронну промисловість, автомобільну, космічну галузь. Звісно захід не буде знищувати металургію з її "лисячими хвостами", - хімічну з відходами, які нагадують газову атаку міста. А ще вони вітають виробництво соломи і кізяків, тому без національних еліт, які жорстко відстоюють національні інтереси країну очікує стагнація корупція і знищення державності. Вони радо вітають таку "демократію" де дурні стають на самому ареопагу влади. Вони підтримують свідомо корупцію, як метод тримати уряди і еліти в своїх обіймах. Тому тут, і МВФ, і кредити відвертим хабарникам надають без їх перевірки куди насправді їх витрачають. Імперіалізм ще ніхто не відміняв, як і фарисейство західних буржуазних урядів. Всі пам'ятають як Бельгія захистила тутсі від хуту в їх колонії в Руанді, коли Руанда захотіла жити вільно, як захід розвалив Ліберію , коли ті націоналізували алмазні копальні компанії Де Бірс.
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20.11.2020 12:22 Відповісти
О великий теоретик, ану поясни, чому ж це такий кровожерливий захід так активно знищує конкурентів, але в свого екзистенціального противника, себто кацапів, активно вбухує купи бабла? Їх легка, важка промисловість, машинобудування, навіть той самий газ/нафта чомусь не лишилися на рівні совка, бо туди прийшли західні інвестиції, навіть по космосу співпрацюють. А якусь Україну їм значить треба обібрати. Чому не Польщу чи країни Балтії? Тому що гівно ваше бачення Заходу
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20.11.2020 14:11 Відповісти
 
 