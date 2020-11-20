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G-7 (706) Зеленський (17420)

Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ

Посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили нагальну необхідність дій щодо подолання конституційної кризи й уникнення подальшого відкату українських антикорупційних реформ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві дипломатів, опублікованій у Twitter американським головуванням у групі послів G7.

"Вчора посли країн G7 зустрілися з президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкату назад українських антикорупційних реформ", - зазначили дипломати.

Посли країн G7 додали, що обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ.

"Це історична можливість домогтися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу", - вважають дипломати.

Читайте: Зеленський - послам G7: Кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях буде відновлена ​​до кінця цього року

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 2221
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20.11.2020 10:52
+17
А ему что в лоб, что по лбу. Оно тупое и гонористое.
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20.11.2020 10:47
+11
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 1507
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20.11.2020 10:46
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Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 1507
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20.11.2020 10:46 Відповісти
и тут же зеленский и Ко:

19.11.20 14:54 Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности
Кабинет министров на заседании 18 ноября внес изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, исключив из него проверку достоверности данных в поданной кандидатом декларации.
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20.11.2020 11:35 Відповісти
ЭТО ему ПОРОШЕНКО ПРИКАЗАЛ . .
.
.
.
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20.11.2020 11:41 Відповісти
А ему что в лоб, что по лбу. Оно тупое и гонористое.
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20.11.2020 10:47 Відповісти
Нарцисс -это растение, человек Нарцисс - это гомосапиенс с абсолютным интеллектуальным наполнением соответствующим собрату из мира растений, а иначе как понимать , когда самовлюбленность побеждает любую логику и практичность уж не говоря о разумы и интеллекте с мудростью.
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20.11.2020 12:52 Відповісти
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 124Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 3359
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20.11.2020 10:47 Відповісти
такое себе послание волхвов )) щас в оп скажут - значит признали и его себе равным. ))
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20.11.2020 10:48 Відповісти
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 4923
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20.11.2020 11:04 Відповісти
Обрали 73%(зебіли).
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20.11.2020 11:10 Відповісти
І ні одного українця, є малороси з паспортами громадянина України.
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20.11.2020 11:19 Відповісти
Говорили со стенкой...
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20.11.2020 10:49 Відповісти
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 9708
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20.11.2020 10:50 Відповісти
а-ха) Виходить у голоборотьки завдання хоч би не зробити гірше.
Не краще ніж було, а ЗБЕРЕГТИ те що нареформував клятий "барига".
Кого ж ви вибрали зебіли дерев`яні)
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20.11.2020 10:51 Відповісти
Послы стран G7 говорили Зеленскому о необходимости избежать дальнейшего отката антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 2221
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20.11.2020 10:52 Відповісти
Поддерживаю на 1000%
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20.11.2020 15:53 Відповісти
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 6452 Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 6452 Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 6452 !!!
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20.11.2020 16:39 Відповісти
посли починають розуміти шо "Вовочка" це не президент країни а всього лише персонаж з відомого прикольного анекдоту, питання коли це усвідомить мудрий нарід.
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20.11.2020 10:53 Відповісти
"Zelensky's inner circle involved in budget embezzlement and corruption"
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20.11.2020 10:56 Відповісти
Kolomoiskiy - №1.
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20.11.2020 11:13 Відповісти
я бачу що посли великої сімки знаходяться в концептуальній кризі. Підходи яки вони використовують по відношенню до вови м'яко кажучи неефективні. Їм потрібно вову на зустрічі не переконувати, а взяти щось важке, наприклад мило в шкарпетку(бажано хозяйське) і п№здити цього вилупка разом до повного повернення сабжу до реальності.
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20.11.2020 10:58 Відповісти
Ну, у Пороха реформа судов до конца не получилась - ожыдаем успехов Зели!
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20.11.2020 11:01 Відповісти
Низова ланка не реформована.
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20.11.2020 11:15 Відповісти
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 1253
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20.11.2020 11:02 Відповісти
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 7737
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20.11.2020 11:04 Відповісти
Вавочка живе в совку.
Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 2999
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20.11.2020 11:11 Відповісти
Посли "сімки" і наш Найсвітліший по різному бачать проблему, хоча її однаково читають.
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20.11.2020 11:17 Відповісти
Не учить и не уговаривать надо этого недоноска, а убрать с дороги, пинком под зад.
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20.11.2020 11:19 Відповісти
А де посли зустрічались з тим чучелом???? Воно ж в Феофанії лежить і хворобу симулює. Яке ж позорише. Називати оцього ідіота президентом України ознає себе не поважати
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20.11.2020 11:24 Відповісти
Даром старались, он слушается только Ахметова и бородатую бабушку.
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20.11.2020 12:09 Відповісти
Вчера на ПРЯМОМ выдвинули версию об отсутствии Вовки в Феофании - так как же все-таки встречались с больным послы? Или это было у журналистов даже не расследование , а прямой слив послов G-7?
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20.11.2020 12:55 Відповісти
Очевидно,в режиме видеоконференции.Оно же ковидное?Да ее и из Омана и Сейшел можно дать,главное прапор с собой захватить.
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20.11.2020 16:59 Відповісти
пообіцяти Зе може будь-що. Наобіцяв він вже стільки.... але навіть на Мендель не оженився
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20.11.2020 13:22 Відповісти
А смысл?

ЗЕ в полной несознанке и на предупреждения ЕС реагирует не действиями, а отмазками типа "я не всрався то не я".
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20.11.2020 13:34 Відповісти
зеленскому кремль поставил чёткую цель, за 5 лет его президентсов опустить экономику Украины ниже плинтуса, провалить и откатить все начатые Порошенком реформы, реанимировать и отбелить всех сбежавших политиков в росию т.ч. януковича, что он собственно и делает с успехом
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22.11.2020 15:56 Відповісти
 
 