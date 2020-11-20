Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили нагальну необхідність дій щодо подолання конституційної кризи й уникнення подальшого відкату українських антикорупційних реформ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві дипломатів, опублікованій у Twitter американським головуванням у групі послів G7.
"Вчора посли країн G7 зустрілися з президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкату назад українських антикорупційних реформ", - зазначили дипломати.
Посли країн G7 додали, що обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ.
"Це історична можливість домогтися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу", - вважають дипломати.
Будь ласка, зачекайте...
19.11.20 14:54 Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности
Кабинет министров на заседании 18 ноября внес изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, исключив из него проверку достоверности данных в поданной кандидатом декларации.
.
.
.
Не краще ніж було, а ЗБЕРЕГТИ те що нареформував клятий "барига".
Кого ж ви вибрали зебіли дерев`яні)
ЗЕ в полной несознанке и на предупреждения ЕС реагирует не действиями, а отмазками типа "я не всрався то не я".