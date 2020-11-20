Велика Британія сподівається почати вакцинацію проти COVID-19 через кілька тижнів, - глава МОЗ Хенкок

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок заявив про ймовірність того, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 може стартувати в країні вже через кілька тижнів.

"Надія на це є", - сказав він, відповідаючи на запитання телеканалу Sky News, чи можна очікувати масової кампанії з вакцинації "через тижні", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Гарантій чогось немає. Якщо мова зайде про справді великомасштабну (вакцинацію. - Ред.), більш імовірно, що її оголосять на Новий рік, ніж до Різдва, тому що ми маємо бути абсолютно переконані - будь-яка програма вакцинації безпечна", - уточнив міністр.

Він пояснив, що влада має намір одночасно вакцинувати населення як проти коронавірусу, так і проти грипу. При цьому зазвичай за сезон від грипу в країні вакцинуються 15 млн осіб, а цього разу планується довести кількість вакцинованих до 30 млн, зазначив міністр, додавши, що це "велике завдання, але Національна служба охорони здоров'я здатна зробити це".

Міністр також заявив про "ознаки надії", згадавши успіхи клінічних випробувань вакцин проти коронавірусу від англо-шведської компанії AstraZeneca та американської Pfizer.

Говорячи про ситуацію у Великій Британії, Хенкок вказав на наявні вказівки на те, що епідемія "почала виходити на плато". Причиною такої тенденції міністр назвав запроваджений раніше в Англії режим ізоляції і пояснив, що в грудні уряд ухвалить рішення про подальші дії раніше, ніж термін ізоляції завершиться.

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Він додав, що Різдво мешканці країни зустрінуть з обмеженнями, однак влада докладе зусиль, щоб свято відбулося по можливості як за часів до епідемії.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Великій Британії за час пандемії виявили понад 1,45 млн випадків зараження коронавірусом, більш як 53,7 тис. пацієнтів з COVID-19 померли.