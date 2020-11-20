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США (14465) Чалий (177)

У 2014-му Україна почала набувати суб'єктності, і в США вперше виник до нас "партнерський" інтерес, - Чалий

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У 2014-му Україна почала набувати суб'єктності, і в США вперше виник до нас

До 2014 року Україна у зовнішній політиці виявляла мало суб'єктності.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.

"Після 2014 року, коли за країну пішли воювати волонтери і крок за кроком відновлювалася армія, - світ побачив, що Україна набуває суб'єктності. І в Америці це помітили.

Тому ми найперше повинні діяти там, де наші інтереси збігаються. Це називається стратегічним партнерством; воно виникає в тих випадках, коли партнер не може досягти стратегічних цілей сам, без взаємодії. І у нас зі США вперше з'явилися такі спільні цілі в сфері безпеки", - зазначив дипломат.

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При цьому Чалий зазначає, що Сполучені Штати можуть знайти інших споживачів енергоресурсів, інших торговельних партнерів. "Але навряд чи вони знайдуть більш ефективного, ніж Україна, партнера у протидії агресії Росії і зміцненні європейської безпеки. Тут наші інтереси зараз збіглися. Тому і Дональд Трамп, і Джозеф Байден, маючи на увазі головним опонентом, і навіть противником, Китай, - все одно бачили Росію противником саме з регіональної точки зору", - вказує він.

Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А потом стараниями оболваненных дебилов, потребителей телепомоев, к власти пришел закомлексованный малохольный поц. И за год мы все просрали.
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20.11.2020 11:01
+4
В нынешнем мире очень сложно утвердиться как государству. Нам просто не дадут,во всяком случае, будут мешать. Ну и,конечно, для этого надо иметь амбициозные планы,финансы и главное желание на грани фанатического патриотизма. У нас даже нет единой нации... О какой субъектности может идти речь. Мы сейчас просто "территория". Порох хоть что-то строил,а эти ...
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20.11.2020 11:15
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та кажи правду, що Україна відсосювала та телепалася хвістом за ху№лостаном
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20.11.2020 10:59 Відповісти
А потом стараниями оболваненных дебилов, потребителей телепомоев, к власти пришел закомлексованный малохольный поц. И за год мы все просрали.
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20.11.2020 11:01 Відповісти
Проспали все такие импотенты как Ющ и соевый.
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20.11.2020 11:03 Відповісти
Не будь сосною у Бубочки. В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый - Цензор.НЕТ 3186
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20.11.2020 11:11 Відповісти
В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый - Цензор.НЕТ 1570В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый - Цензор.НЕТ 6712В 2014-м Украина начала приобретать субъектность, и у США впервые возник к нам "партнерский" интерес, - Чалый - Цензор.НЕТ 8651
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20.11.2020 11:01 Відповісти
Да нет никакой субъектности. Не обманывайте себя.
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20.11.2020 11:06 Відповісти
Вже нема, завдяки дуркуватому охлосу.
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20.11.2020 11:10 Відповісти
В нынешнем мире очень сложно утвердиться как государству. Нам просто не дадут,во всяком случае, будут мешать. Ну и,конечно, для этого надо иметь амбициозные планы,финансы и главное желание на грани фанатического патриотизма. У нас даже нет единой нации... О какой субъектности может идти речь. Мы сейчас просто "территория". Порох хоть что-то строил,а эти ...
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20.11.2020 11:15 Відповісти
хохлосу-малороссоватості
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20.11.2020 11:16 Відповісти
Україна має статус стратегічного партнера США і якби не дибілкуватий нарід з його керманичем - лялькою з рукою у дупі, можна було б говорити про якусь суб"єктність. А так - насолоджуйтесь своїм вибором, все ще попереду.
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20.11.2020 11:15 Відповісти
Стратегичными партнёры США были Корея, Вьетнам и т.д., страны которым США реально помогали. В случае с Украиной, вся помощь сводилась к разному роду декларациям и поддержки в импотентом оон. Из реальной помощи были джавелины и то, с миллионом условий.
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20.11.2020 11:23 Відповісти
Не шукайте винуватих за кордоном, вони всі тут, в Україні. І ще - ніхто за нас воювати не буде, і не буде розгрібате зелене лайно, яке навалили квартальні недоумки під аплодисменти легковіної маси.
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20.11.2020 11:35 Відповісти
Зелёное говно - следствие пятилетней работы соевого говна. Что то я не замечал интенсивной помощи стратегическому партнеру США от США с 2014 по 2019 когда зелёным говном и не пахло, а был президент "суперпатриот" Порошенко.
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20.11.2020 11:40 Відповісти
Так я й про те і кажу - є люди, типу Вас, яким усі винуваті - США, соя, кловун і таких близько 73%. Ті ж США не розуміють як поводитись з країною, яка качається в крайності - то до цивілізації, то до її задвірків.
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20.11.2020 11:50 Відповісти
 
 